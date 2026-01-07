ETV Bharat / opinion

ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న విశాఖవాసులు - ఎందుకీ పరిస్థితి?

2017-18తో పోలిస్తే 2024-25లో నగరంలో 32.9% కాలుష్య పెరుగుదల - నివారణకు శాస్త్రీయ పద్ధతులు పాటించేలా చర్యలు - 120 లక్షల టన్నుల స్టీమ్ కోల్ వంటి రసాయనాల రవాణా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 4:50 PM IST

Vizag Pollution : City of Destiny, The Jewel City of AP గా పిలుచుకునే అద్భుతమైన నగరం వైజాగ్‌. ఇంకా చెప్పాలంటే అహ్లాదకర సముద్ర తీరం. పెట్టుబడులకు అనుకూల ప్రదేశం. ఏపీకి ఆర్థిక మణిహారం. ఇలా ఎన్నో విశేషాలు, మరెన్నో విశిష్ఠతలు కలిగిన సిటీ వైజాగ్‌. ఐతే, ఇది నాణెనికి ఒకవైపే. మరోవైపు అక్కడ గాలి కాలుష్యం కోరలు చాస్తోంది. విశాఖ వాసులు ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న పరిస్థితి. ఇటీవల నగరంలో గాలి నాణ్యత సూచీ 350గా నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఇకనైనా అధికారులు పట్టించుకోకపోతే సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా పిలిచే వైజాగ్ నగరం సిటీ ఆఫ్ డస్ట్‌గా మారే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. మరి, ఎందుకీ పరిస్థితి? ఏపీకి వెలుగు రేఖగా పిలిచే విశాఖ కాలుష్య కోరల్లో చిక్కడానికి కారణాలేంటి? దీనివల్ల భవిష్యత్‌లో ఎదురయ్యే పరిణామాలేంటి? అధికారులు తీసుకోవాల్సిన చర్యలేంటి?

అంతర్జాతీయ సంస్థల పెట్టుబడులు : ఏపీకి ఆర్థికంగా, పర్యాటకంగా కీలక ప్రాంతం విశాఖ. సహజ సౌదర్యం, ప్రశాంత వాతావరణం వైజాగ్‌ సొంతం అందుకే, తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి నిత్యం వేలాది మంది వస్తుంటారు. అంతేకాదు, విశాఖ పెట్టుబడులకు కేంద్రం కావడంతో గూగుల్‌ సహా అనేక అంతర్జాతీయ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. పోర్ట్ నగరం కావడం, భారత తూర్పు నావికాదళం ప్రధాన కార్యాలయం ఉండటంతో వైజాగ్‌ వ్యూహాత్మకంగా , భౌగోళికంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. త్వరలోనే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రానుండటం మరో సానుకూలాంశం. ఐతే, ఇన్ని సానుకూలతల మధ్య ఆందోళన కలిగించేది ప్రతికూల అంశం అక్కడ ఏటికేడు పెరిగిపోతున్న గాలి కాలుష్యం.

ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న విశాఖవాసులు (ETV Bharat)

వాయు కాలుష్యంలో వైజాగ్ నగరం దిల్లీని దాటేసిందా? : దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో వైజాగ్‌ ఒకటి అనడంలో సందేహం లేదు. అదే స్థాయిలో దిల్లీతో పోటీ పడుతూ గాలి కాలుష్యం పెరిగి పోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి డిసెంబర్ 19న వైజాగ్ నగరంలో వాయు నాణ్యత సూచీAQI 350గా నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పట్టేదే. కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్న దిల్లీలో డిసెంబర్‌ 19న ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ 316గా నమోదైంది. అంటే వాయు కాలుష్యంలో వైజాగ్ నగరం దిల్లీని దాటేసిందా? అనే ప్రశ్నకు సమధానం అవుననే చెప్పక తప్పదు. ఇదేకాదు దేశవ్యాప్తంగా 130 నగరాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న క్లీన్‌ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్‌ ర్యాంకుల్లో కాలుష్య నగరాల్లో ఔరంగాబాద్‌ తర్వాత విశాఖ 2వ స్థానంలో నిలుస్తోంది.

శాస్త్రీయ పద్ధతులు పాటించేలా చర్యలు : పార్టిక్యులేట్‌ మ్యాటర్‌-10 కట్టడిలో మెరుగుపడకపోగా 2017-18తో పోలిస్తే 2024-25లో ఇక్కడ 32.9% కాలుష్యం పెరిగింది. ఈ నివేదికలు, గణాంకాలు పక్కనపెట్టినా, నగరంలో అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు కాలుష్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నామని వాపోతున్నారు. దుమ్మూ, ధూళితో అవస్థలకు గురవుతున్నారు. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సర్వేలో కూడా కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలు సక్రమంగా లేవని ఎక్కువమంది అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై దృష్టిసారించాలని కలెక్టర్ల సమావేశంలో స్వయాన సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్‌ హరేంధిరప్రసాద్‌కు సూచించారు. అనకాపల్లి, విశాఖలో కాలుష్యం అధికంగా ఉంటుందని, నివారణకు శాస్త్రీయ పద్ధతులు పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

రసాయన వాయువులు , హైడ్రో కార్బన్లు : విశాఖ నగరంలో ఇంచుమించు 25లక్షల మంది జనాభా ఉన్నారు. వీరంతా ప్రధానంగా శీతాకాలంలో గాలి కాలుష్యం కారణంగా ఊపిరి తీసుకోవడానికే ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ కాలుష్యానికి కారణాలేంటని చూస్తే పోర్టు నుంచి వచ్చే ధూళితో గాలి, చుట్టుపక్కల రసాయన పరిశ్రమలతో భూమి, నీరు పూర్తిగా కలుషితం అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా విశాఖ వన్ టౌన్ నుంచి పోర్టు వైపు చూసినప్పుడు ధూళి తెరలు నగరాన్ని కమ్మేస్తున్నాయా? అన్నట్లు ఉంటుంది. పోర్టు నుంచి వచ్చే దుమ్ముతో పాటు పలు కంపెనీల నుంచి విడుదలయ్యే రసాయన వాయువులు , హైడ్రో కార్బన్లు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. అసలే గాలిలో తేమశాతం ఎక్కువ ఉండేచోట పరిశ్రమ ల నుంచి విడుదలవుతున్న కర్బనఉద్గారాలు ఊపిరి తీసుకోకుండా చేస్తున్నాయి.

కాలుష్యానికి పోర్టు ఒక్కటే కారణమా? : ఆర్థికంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో మొత్తం కాలుష్యానికి పోర్టు ఒక్కటే కారణమా? నిత్యం పరుగులు తీసే లక్షల వాహనాలు, మిగిలిన పరిశ్రమల ఉద్గారాల సంగతి ఏమిటి? పోర్టు నుంచి ఏ ఏ కాలుష్య కారకాలు విడుదల అవుతున్నాయి? విశాఖను కాలుష్య కేంద్రంగా మార్చడంలో వాటి పాత్ర ఎంత? మిగిలిన కాలుష్యకారకాల్ని ఏ మేరకు నియంత్రిస్తున్నారు?

ఏటా 90మిలియన్‌ టన్నుల సరకు : వైజాగ్ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర పురోగతికి పోర్టు ఎంత కీలకమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. కానీ, ఆ పోర్టు నుంచి వచ్చే దుమ్ము, ధూళితో నగరం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుండడమే సమస్య. ప్రస్తుతం పోర్ట్‌ నుంచి ఎక్కువగా బొగ్గు, ముడి ఇనుము వంటివి రవాణ అవుతున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి ఏటా 90మిలియన్‌ టన్నుల సరకు లావాదేవీలు జరుగుతుండగా అందులో ధూళిని వెదజల్లే కాలుష్య కారకాలే అధికం. 120 లక్షల టన్నుల స్టీమ్ కోల్, 60లక్షల టన్నుల కోకింగ్ కోల్, ముడి ఇనుము, సల్ఫర్, అమ్మోనియా వంటి రసాయనాలు పోర్టు ద్వారా రవాణా అవుతున్నాయి. గంగవరం పోర్ట్ నుంచి నిత్యం వేలాది ర్యాక్‌ల బొగ్గు రైళ్లలో ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తోంది. ఫలితంగా పరిసర ప్రాంతాలు కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

నైట్రస్, సల్ఫైడ్ వాయువులు విడుదల : విశాఖలో కోరమండల్ వంటి రసాయనిక పరిశ్రమలతో పాటు HPCL, BPCL, EPCL, రిలయన్స్‌ వంటి చమురు రిఫైనరీలు ఉన్నాయి. వీటి నుంచి ఎక్కువ నైట్రస్, సల్ఫైడ్ వాయువులు విడుదల అవుతున్నాయి. భౌగోళికంగా చూస్తే విశాఖకు 3 వైపులా కొండలు, ఒకవైపు సముద్రం ఉన్నాయి. శీతాకాలం గాలిలో వేగం తక్కువ. దీంతో కాలుష్యం దూరంగా వెళ్లలేని పరిస్థితి. ఫలితంగా పరిశ్రమలు, వాహనాల నుంచి వెలువడే పొగ గాల్లోనే ఉండి నగరాన్ని కమ్మేస్తోంది. పైకి వెళ్లాల్సిన కాలుష్య కణాలు కిందనే నిలిచిపోయి నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వ్యాపిస్తున్నాయి. దాంతోపాటు నవంబర్ నుంచి విశాఖలో గాలి దిశ మారి సముద్రంపై నుంచి పశ్చిమ దిక్కుగా గాలులు వీస్తుంటాయి. వైజాగ్‌ కాలుష్యకోరల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోందని పర్యావరణవేత్తలు అంటున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

విమాన రాకపోకలకు అంతరాయం? : కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రమాణాల ప్రకారం గాలి నాణ్యత సూచీ 50 వరకు ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. 50 నుంచి 100గా నమోదయినా కొంతవరకు ఓకే. 100 నుంచి 200 మధ్యలో ఉంటే మధ్యస్థం. అదే 200 నుంచి 300 మధ్యలో AQI నమోదయితే నాసికరం. ఇక 300 నుంచి 400 మధ్య ఉంటే అత్యంత నాసిరకం. అంటే పీల్చుకోవడానికి కూడా సరైంది కాదు. అలాంటిది శీతాకాలంలో విశాఖలో AQI 300 దాటుతుండటం కలవర పరిచే విషయం. ఇందుకు పోర్టు, పరిశ్రమలతో పాటు నగరంలో 6లక్షలకు పైగా ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలు, లక్షా 50వేలకు పైగా భారీ వాహనాలు కాలుష్యం పెరిగిపోవడానికి కారణం అవుతున్నాయి. ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో విమాన రాకపోకలకు కూడా అంతరాయం కలిగే అవకాశం లేకపోలేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డస్ట్‌ సప్రెషన్‌ సిస్టమ్స్, కవర్‌షెడ్లు : వైజాగ్ నగరాన్ని కమ్మేస్తున్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి అధికారులు త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా విశాఖ పోర్టులో బొగ్గు నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టాలి. కన్వేయర్‌ బెల్టులకు డస్ట్‌ సప్రెషన్‌ సిస్టమ్స్, నిల్వలకు కవర్‌షెడ్లు, బహిరంగ నిల్వలపై నీటిని చల్లడం, పరిశ్రమల చుట్టూ గ్రీన్‌బెల్ట్‌ల నిర్వహణపై దృష్టి సారించాలి. పరిశ్రమల నుంచి రసాయనాలు గాలిలో కలవకుండా చూసుకోవాలి. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిబంధనలు పాటించని కంపెనీలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలి. వీటితోపాటు నగరంలో విద్యుత్‌ వాహనాలను ప్రోత్సహించాలి. వైజాగ్ చుట్టుపక్కల అటవీ ప్రాంతాన్ని సంరక్షించడంతో పాటు నగరంలో చెట్లు పెంచేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. గాలి కాలుష్యం, దాని వల్ల వచ్చే జబ్బులు, పరిరక్షణ చర్యలు వంటి అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి. అప్పుడే వైజాగ్‌ కాలుష్యం నుంచి బయడపడే అవకాశం ఉందని వాతావారణ నిపుణులు తెలిపారు.

రాష్ట్రానికి ఆర్థిక రాజధానికిగా పిలుచుకునే విశాఖలో కాలుష్యం ఇంతగా పెరిగిపోవడం తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అంశం. ఇకనైనా మేల్కొని కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి సమగ్ర ప్రణాళికలు రూపొందించి వెంటనే వాటిని అమలు పరచాల్సిన అవసరం ఉంది.

