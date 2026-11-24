'వైజాగ్ 2.0' మెగా మాస్టర్ప్లాన్ - 9 జిల్లాలు, 7 రంగాలతో 20 లక్షల ఉద్యోగాలే లక్ష్యం
Visakha Economic Region : విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ను అంతర్జాతీయ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం మెగా మాస్టర్ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. 2047 నాటికి 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా అడుగులేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:59 PM IST
విశాఖ ఇది పోర్టు నగరం మాత్రమే కాదు. దేశ తూర్పు తీరంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక, పారిశ్రామిక శక్తిగా అవతరిస్తున్న ప్రాంతం. అందుకే, విశాఖ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం. సైబరాబాద్ తరహాలో ఐటీ హబ్, గ్లోబల్ స్థాయిలో తయారీ కేంద్రం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లాజిస్టిక్స్ గేట్వే ఇలా విశాఖ రూపురేఖలు మార్చేందుకు మెగా మాస్టర్ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. 2047 నాటికి 7 ప్రధాన రంగాలు, 9 జిల్లాల సమన్వయంతో విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ను అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందులో భాగంగానే బే-టెక్ సిటీ, వైజాగ్ 2.0తో కొత్త అభివృద్ధి నమూనాకు శ్రీకారం చుట్టింది. మరి, ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిన ఆ ప్రధాన రంగాలు ఏవి? అవి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించనున్నాయి? ఎంత మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది?
రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విశాఖ అభివృద్ధిపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. రాష్ట్ర జీడీపీలో ఇప్పటికే విశాఖ వాటా 30% ఉంది. ఈ బలాన్ని మరింత పెంచేందుకు జిల్లాల వారీగా రంగాలను గుర్తించింది. విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ పరిధిలో 9 జిల్లాలను ప్రత్యేక ఆర్థిక కార్యకలాపాల కేంద్రాలుగా విభజించింది. విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాలను ఐటీ, డేటా సెంటర్లు, విద్య, పర్యాటకం, కేర్ ఎకానమీ, నాలెడ్జ్, సర్వీసెస్ హబ్లుగా తీర్చిదిద్దనుంది. అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, కాకినాడ జిల్లాల్లో పోర్టు ఆధారిత పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేయనుంది. ఉక్కు, రసాయనాలు, ఔషధ తయారీ రంగాల్లో దేశంలోని తొలి 3 పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అలాగే, తూర్పుగోదావరి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో సాంకేతికత, సేంద్రియ ఉత్పత్తులు, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ రంగాలను ప్రోత్సహించాలని భావిస్తోంది.
ప్రత్యేక నిర్వహణ వ్యవస్థ : ఉత్తరాంధ్రతో పాటు ఉభయగోదావరి జిల్లాల ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వైజాగ్ బే-టెక్ సిటీ, హైటెక్ సిటీ తరహాలో ఐటీ, సాంకేతిక, సేవారంగ సంస్థలకు అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించనుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని జాయింట్ సీఈఓగా నియమించి, బే-సిటీ పరిధిలోని ప్రతిపాదనలు, అనుమతులపై నిర్ణయాధికారాలు అప్పగించనుంది. పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు ప్రైవేటు రంగానికి చెందిన సీఓఓ స్థాయి అధికారిని నియమించనుంది. మేయర్, కలెక్టర్, జీవీఎంసీ కమిషనర్, ప్రణాళిక, ఆర్థిక శాఖల ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక ఫోరం ఏర్పాటు చేయనుంది. మరోవైపు ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన, అమలుకు 5 కన్సల్టెన్సీ సంస్థల సేవలను వినియోగిస్తోంది. ప్రణాళికల నుంచి ప్రాజెక్టుల అమలు వరకు నిపుణుల పర్యవేక్షణ ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
ఐటీ రంగంలో విశాఖను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో మధురవాడ, రుషికొండ కారిడార్పై దృష్టి సారించింది ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం 42 ఐటీ కేంద్రాల్లో 29,453 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. రాబోయే విస్తరణతో ఈ కార్యకలాపాలు 4.2 రెట్లు పెరుగుతాయని అంచనా. మొత్తం 65 కంపెనీల ద్వారా 1,52,346 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న 9 కంపెనీల ద్వారా 57,275 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. మరో 14 కంపెనీలు నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే 65,618 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. విస్తరణలో భాగంగా ఐటీ కారిడార్లో రహదారులను అభివృద్ధి చేయనుంది. ఐటీ రంగంలో పెట్టుబడులే కాదు, భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాల కల్పనలోనూ విశాఖను కేంద్రంగా మార్చాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన.
పారిశ్రామిక వృద్ధితోపాటు విశాఖను అంతర్జాతీయ పర్యాటక గమ్యస్థానంగా మార్చేందుకు ప్రత్యేక క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. గ్రీన్, బ్లూ, బ్లూ-గ్రీన్ పేర్లతో 3 పర్యాటక క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఒక్కో క్లస్టర్కు రూ.500 కోట్ల చొప్పున పెట్టుబడులు ప్రతిపాదించారు. అరకు నుంచి మారేడుమిల్లి వరకు గిరిజన, పర్యావరణ పర్యాటకానికి కొత్తరూపు ఇవ్వనున్నారు. వ్యూ డెక్లు, రోప్వేలు, స్కైవాక్లు, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు చేయనున్నారు. గిరిజనుల నిర్వహణలోనే హోమ్స్టేలను ప్రోత్సహించనున్నారు. మరోవైపు ప్రధాన బీచ్లు, కొండకర్ల ఆవ సరస్సు, కోరింగ మడ అడవులతో పాటు హోప్ ఐలాండ్లు, కోనసీమ బ్యాక్వాటర్స్, గోదావరి డెల్టాలో హౌస్బోట్ పర్యాటక అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. ఈ పర్యాటక ప్రాజెక్టుల ద్వారా స్థానికులకు ఉపాధి లభించడంతో పాటు ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయడుతున్నారు.
13 ప్రాంతాలకు డీపీఆర్లు : నగర విస్తరణకు అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి పెట్టింది ప్రభుత్వం. గ్రేటర్ విశాఖ పరిధిలో 14 మురికివాడలను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. వెలంపేటలో పీపీపీ విధానంలో పనులు అప్పగించింది. మిగిలిన 13 ప్రాంతాలకు డీపీఆర్లు సిద్ధం చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ భూముల్లో నిర్మించిన లక్షా 30 వేల ఇళ్లకు సంబంధించిన భూములను రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. ఎన్ఏడీ జంక్షన్ నుంచి ఆనందపురం వరకు సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఎన్ఏడీ నుంచి పెందుర్తి వరకు బీఆర్టీఎస్ కారిడార్లతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ వ్యవస్థపైనా అధ్యయనం చేసింది. పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు అనుబంధంగా నివాసం, విద్య, వైద్యం, రవాణా సదుపాయాలతో టౌన్షిప్లు నిర్మించనుంది. పోర్టులు, విమానాశ్రయాల మధ్య అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచాలని భావిస్తోంది.
అభివృద్ధి పరిశ్రమలకే పరిమితం కాకుండా నగర జీవన ప్రమాణాలూ పెంచాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ప్రస్తుతం విశాఖ అభివృద్ధి ప్రణాళికల్లో ఎన్ని కార్యరూపం దాల్చాయి? మరెన్ని ప్రతిపాదనలకే పరిమితమయ్యాయి? అన్నది చూస్తే మొత్తం 167 ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. వీటిలో 147 ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం అనుమతులు ఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు 17 ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయి. మరో 47 వివిధ దశల్లో కొనసాగుతున్నాయి. సిటీ ఎకనమిక్ రీజియన్ పథకం కింద 60 మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు 9,180 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది కేంద్రం. ఈ పనులన్నీ వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక డ్యాష్బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టుల పురోగతి, పెట్టుబడులు, ఉపాధి కల్పనను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
విశాఖ అభివృద్ధిలో పెట్టుబడులది ముఖ్య పాత్ర. ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తోంది. విశాఖను పెట్టుబడులకు ప్రధాన గమ్యస్థానంగా మార్చేందుకు చర్యలు చేపడుతోంది. విజయనగరం, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక అవసరాలకు భూములు గుర్తించి ల్యాండ్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయనుంది. ఏడాదిలోగా విశాఖలో కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తదుపరి సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సును అక్కడే నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం తెలిపారు. పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు రావడమే కాకుండా వాటి ద్వారా ప్రజల ఆదాయాలు పెరగాలని, స్థానికులకు ఉద్యోగాలు లభించాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన పరిశ్రమలకు అనుబంధంగా MSMEలను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాల కోసం విద్యాసంస్థలను నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్లుగా చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.
సాంకేతిక పరిశీలన కమిటీ : విశాఖ తీర ప్రాంత అభివృద్ధికి సంబంధించి తీర ప్రాంత నియంత్రణ మండలి-సీఆర్జెడ్ నిబంధనల్లో మార్పులపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. 5 గ్రామాల పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాలను CRZ-3 నుంచి CRZ-2లోకి మార్చాలని సాంకేతిక పరిశీలన కమిటీ సిఫారసు చేసింది. కె.నగర పాలెం, కాపులుప్పాడ, చేపలుప్పాడ, నిడిగట్టు, జేవీ అగ్రహారం గ్రామాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనలను కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వశాఖ ఆమోదానికి పంపించారు. అనుమతులు లభిస్తే తీర ప్రాంతాల్లో నిర్మాణాలు, అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు ఊపందుకోనున్నాయి. మరోవైపు కైలాసగిరి, సెంట్రల్ గేట్వే పరిధిలో 19 ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన చేపట్టగా, ఇప్పటికే 9 ప్రాజెక్టులకు డిజైన్లు సిద్ధమైనట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రభుత్వం మాస్టర్ ప్లాన్ని సరిగ్గా గమనిస్తే విశాఖ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం 3 విధాలుగా ప్రణాళికలు అమలు చేయనుంది. ఐటీ, తయారీ రంగాలతో పెట్టుబడులు. పోర్టులు, రవాణా అనుసంధానంతో లాజిస్టిక్స్. పర్యాటకం, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలతో ఉపాధి, జీవన ప్రమాణాల పెంపు. ఈ 3 కీలక అంశాలపై దృష్టి పెట్టిన ప్రభుత్వం 2047 నాటికి 20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే ఈ భారీ ప్రణాళికలో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయి. భూముల సమీకరణ, అనుమతులు, నిధుల సమీకరణ, ప్రాజెక్టుల వేగవంతమైన అమలు వంటివి సమస్యగా మారనున్నాయి. ప్రతిపాదనల నుంచి క్షేత్రస్థాయి నిర్మాణాల వరకు ఎంత వేగంగా అడుగులు పడతాయన్నదే విశాఖ భవిష్యత్ను నిర్ణయించనుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. త్వరితగతిన కార్యాచరణ దశలోకి తీసుకురావాలని సూచిస్తున్నారు.
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