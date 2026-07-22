అభివృద్ధిలో పెరిగిన వేగం - ఐటీ సిటీగా మారనున్న వైజాగ్
ఐటీ అభివృద్ధిపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి - నగరాన్ని ఐటీ హబ్గా మార్చనున్న ప్రభుత్వం - విశాఖకు ఐటీ కంపెనీలు క్యూ - విశాఖలో ఐటీ సెజ్ అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 3:54 PM IST
Vizag City Turns InTo IT Hub : విశాఖ. సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా పిలుచుకునే నగరం. ఇప్పుడు సిటీ ఆఫ్ ఐటీగానూ అవతరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. నగరాన్ని ఐటీకి హబ్గా మార్చాలని గట్టిగానే సంకల్పించుకుంది చంద్రబాబు ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగానే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఎక్కడెక్కడో క్యాంపస్లు పెట్టాలనుకునే కంపెనీలతో సంప్రదింపులు జరిపి వాటిని విశాఖకు రప్పించేందుకు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
ఆ చొరవ కారణంగానే తర్లువాడలో లక్షన్నర కోట్ల పెట్టుబడితో గూగుల్ ఇక్కడ డేటా సెంటర్ పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది. రిలయన్స్ కూడా డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలన్న యోచనలో ఉంది. వీటితో పాటు ప్రత్యేకంగా ఐటీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ - SEZ అభివృద్ధి చేస్తుండడం వల్ల పలు సంస్థలు విశాఖకు వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తు న్నాయి. రాబోయే మూడేళ్లలో విశాఖకు పెద్ద ఎత్తున ఐటీ సంస్థలు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
కాలిఫోర్నియా ఆఫ్ ది ఈస్ట్గా మార్పు : "విశాఖలోని ఐటీ సెజ్ను కాలిఫోర్నియా ఆఫ్ ది ఈస్ట్"లా మారుస్తాం. ఈ నగరానికి ఆ సమర్థత ఉంది" గతేడాది విశాఖలో ఓ ఐటీ కంపెనీ క్యాంపస్ ప్రారంభిస్తున్న సమయంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవి. అంటే ఆ స్థాయిలో నగరాన్ని ఐటీకి కేరాఫ్ అడ్రెస్గా మారుస్తామన్న స్పష్టమైన సంకేతాలను అప్పుడే ఇచ్చారాయన. తగ్గట్టుగానే ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తోంది ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా విశాఖలో ఐటీ సెజ్ను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఆయా సంస్థలను విశాఖకు రప్పించడం నుంచి అనుమతులు ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా మద్దతు ఇవ్వడం వరకూ చొరవ చూపిస్తోంది.
ఒకప్పుడు విశాఖ అంటే కేవలం పర్యాటక ప్రాంతం అనే వారు. తరువాత పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇప్పుడీ రెండింటినీ దాటుకుని ఐటీ సిటీగానూ పేరు సంపాదించుకోవాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచే విశాఖపై ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడుతూ వస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. మధ్యలో ప్రభుత్వం మారడం వల్ల లక్ష్యాలు చేరుకోవడం కాస్త ఆలస్యమైంది. ఇప్పుడు మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత పూర్తి స్థాయిలో విశాఖ పురోగతిపై శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు సీఎం చంద్రబాబు.
రుషికోండలో ఐటి ఎస్టేట్ : ప్రస్తుతానికి విశాఖ రుషికొండలో ఐటి హిల్స్ పేరిట ఐటీ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఐటీ పార్క్ సెజ్ దాదాపు 200 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ - APIIC ఆధ్వర్యంలో ఇది కొనసాగుతోంది. 2014లో ఈ సెజ్కు ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లోకల్ అథారిటీ స్టేటస్ వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అభివృద్ధి జోరందుకుంది. 2019 లో ఈ జోన్ను ఇంకాస్త విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో సీఎం చంద్రబాబు మిలీనియమ్ ఐటీ టవర్స్ను ప్రారంభించారు. ఈ కారణంగా పెద్ద సంస్థలు వచ్చేందుకు దారులు తెరుచుకున్నాయి. 2014 లో ఈ జోన్లో 32 కంపెనీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అప్పటికి స్థానిక ఐటీ మార్కెట్ విలువ 50కోట్లుగా ఉండేది. ప్రస్తుతం ఐటీతో పాటు ఐటీ అనుబంధంగా సుమారు 200 సంస్థలు ఉన్నట్టు ఓ అంచనా. వీటిలో టెయిర్ -1 సంస్థలూ ఉన్నాయి. అంటే టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, కాగ్నిజెంట్, NTT డేటా లాంటివి. మధ్య శ్రేణి సంస్థలైన ఫ్లుయెంట్ గ్రిడ్ లిమిటెడ్, సియెంట్, సింబయాసిస్ లాంటివీ ఇక్కడ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం విశాఖలోని ఐటీ రంగంలో సుమారు 25 నుంచి 30 వేల మంది పని చేస్తున్నారు. అయితే రుషికొండకు మాత్రమే ఈ అభివృద్ధి పరిమితం కాలేదు. విశాఖ సత్యం సెంటర్ వద్ద టెక్ మహీంద్రా, విప్రోతో పాటు పలు సంస్థలు ఏర్పాటయ్యాయి. ఇదే విధంగా విశాఖ సీతమ్మధార వద్ద వుడా కాంప్లెక్స్లో ఐటి కంపెనీలు కొలువుదీరాయి. సిరిపురంలో WNS, విశాఖ సిటీ సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద IBM లాంటి సంస్థలున్నాయి. ఇప్పుడు విశాఖ అనకాపల్లి ఆనందపురం సమీపంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ దగ్గరలో మరో పది కంపెనీలు తమ సంస్థలను నెలకొల్పడానికి స్థలాన్ని అడిగాయి. మరో కీలక విషయం ఏంటంటే రుషికొండలోని హిల్ నంబర్ 2 తో పాటు మధురవాడలోనూ కమర్షియల్ స్పేస్లలో కో వర్కింగ్ హబ్లు పెరుగుతున్నాయి. వీటి ద్వారా కూడా ఐటీ సేవలు విస్తృతం అవడంతో పాటు ఉద్యోగాలూ పెరుగుతున్నాయి. అంకుర సంస్థలకు మిలీనియమ్ ఐటీ టవర్స్లో దశల వారీగా ఫ్లోర్లు కేటాయిస్తున్నారు.
"2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, ఇన్ఫోసిస్ కార్యాలయంలో 600 నుంచి 700 మంది ఉద్యోగులు ఉండేవారు. మేము వారితో మాట్లాడి, వారికి ఎలాంటి సహాయం అవసరమో అడిగి తెలుసుకున్నాము. వారు బస్సు సేవలు, వీధి దీపాలు, క్యాబ్ సౌకర్యాల వంటి కొన్ని సాధారణమైన కోరికలను మాత్రమే వ్యక్తం చేశారు. నారా లోకేశ్ నెల రోజుల్లోనే వాటన్నింటినీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మద్దతుతో ఉత్సాహం పొందిన అక్కడి ఉద్యోగుల సంఖ్య ఇప్పుడు సుమారు 2,000కు పెరిగింది" -శ్రీ భరత్, విశాఖ ఎంపీ
ఉత్తరాంధ్రాకు తరలివస్తున్న ఐటి ఉద్యోగులు : ఈ ఐటీ సెజ్లో మొత్తం నాలుగు హిల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మొదటి బిల్ బేస్ లేయర్ లాంటిది. ఇక్కడ ఎంతో కాలంగా కొన్ని ఐటీ సంస్థలు కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇక హిల్ నంబర్ 2 ని కోర్ బిజినెస్ జోన్గా పిలుస్తారు. అంటే NTT డేటా, కాగ్నిజెంట్ లాంటివి ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇక హిల్ నంబర్ 3 లో మిలీనియమ్ ఐటీ టవర్స్ ఉంది. ఇక్కడే ఐటీ దిగ్గజం టీసీఎస్ కూడా ఉంది. వీటితో పాటు అంకుర సంస్థలను ప్రోత్సహించేందుకు వీలుగా స్టార్టప్ విలేజ్ ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం. అయితే ఈ మూడింటితోనే పరిమితం చేయకుండా ఈ ఎకనామిక్ జోన్ పరిధిని విస్తృతం చేయాలని భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే కపులుప్పాడ హిల్ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. దాదాపు 22 ఎకరాల్లో కాగ్నిజెంట్ భారీ క్యాంపస్ను ఇక్కడే ఏర్పాటు చేయనుంది. సుమారు 3, 700 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ క్యాంపస్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే 40 వేల మందికి పైగానే ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా.
ప్రస్తుతానికి రుషికొండలో సిఫీ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలో వెయ్యి మంది ఉద్యోగులున్నారు. ఇక ఐటీ సెజ్లోని కాగ్నిజెంట్ సంస్థలో రెండు వేల మంది ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఎల్టీటీ డేటా సెంటర్లో మూడు షిఫ్టులలో సుమారు వెయ్యి మంది పని చేస్తున్నట్టు అంచనా. వీరంతా అంతకు ముందు బెంగళూరు, హైదరాబాద్, నోయిడాకు వెళ్లి అక్కడే ఉద్యోగాలు చేసుకునేవారు. స్థానికంగా ఐటీ ఉద్యోగాలు అప్పట్లో లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతుండడం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఉత్తరాంధ్ర ఐటీ ఉద్యోగులు క్రమంగా విశాఖకు తరలి వస్తున్నారు. ఎండాడ , రుషికొండ, ఆనందపురం, మధురవాడ, గుడిలోవ ప్రాంతాల్లో ఉండేందుకు వీరంతా ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ తక్కువ అద్దెకే ఇళ్లు దొరుకుతుండడం, ట్రాఫిక్ రద్దీ తక్కువగా ఉండడం సానుకూలంగా మారింది. అయితే ఈ ప్రాంతాలన్నీ మరో ఐదేళ్లలో హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్, హైటెక్సిటీ తరహాలో అభివృద్ధి చెందుతాయన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
తగ్గిన కార్పోరేట్ ట్యాక్స్ : ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలతో ఐటీ కంపెనీలు విశాఖకు తరలి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తగ్గించింది. దీంతో పాటు ఆఫీస్కు సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్, కంప్యూటర్లు లాంటి వాటిపై దిగుమతి సుంకాన్ని తొలగించింది. ఇక అనుమతుల విషయానికి వస్తే సింగిల్ విండో విధానం ద్వారా నీరు, విద్యుత్, నిర్మాణ అనుమతులన్నీ ఒకే ఆఫీస్ ద్వారా త్వరగా అందజేస్తోంది. నెలల తరబడి ఎదురు చూడాల్సిన పని లేకుండా పోయింది. ఇక హిల్స్లోని సంస్థలకు విద్యుత్ అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యేకంగా పవర్ గ్రిడ్స్ ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం. వీటితో పాటు హైస్పీడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఇంటర్నెట్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయమూ ప్రస్తావించాలి. సెజ్లో ఏర్పాటయ్యే సంస్థ సేవలను ఎగుమతి మాత్రమే చేయాలి. అంటే విదేశాల్లో ఉన్న క్లైంట్స్కు కచ్చితంగా సేవలు అందించాలి అనేది నిబంధన. అయితే స్థానికంగా యువతకు ఉద్యోగాలు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. సెజ్లోని కొన్ని ఫ్లోర్స్కు సెజ్ ట్యాగ్ తొలగించింది. దీన్నే డీ నోటిఫై అంటారు. అలాంటప్పుడు టీసీఎస్ లాంటి దిగ్గజ ఐటీ సంస్థలు దేశీయ మార్కెట్కే సేవలు అందించేందుకు వీలవుతుంది. స్థానికంగా యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు ఇచ్చేందుకూ లైన్ క్లియర్ అవుతుంది.
ఇక భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే విశాఖ ఐటీ రూపురేఖలు మరింత మారిపోతాయన్న అభిప్రాయాలూ వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎయిర్ కనెక్టివిటీ కూడా ఉండడం వల్ల దిగ్గజ సంస్థలు ఇక్కడ క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఇక ఆపరేషనల్ కాస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉండడం వల్ల పలు సంస్థలు ఇక్కడికి తరలి వస్తున్నాయి. ఉన్నట్టుండి విధానాల్లో మార్పులు చేయడం లాంటివి ఏమీ ఉండవు అని ప్రభుత్వం భరోసా కల్పిస్తుండడం ఇందుకు మరో కారణం. పైగా విశాఖ కేవలం ఐటీకే పరిమితం కాకుండా AI విషయంలోనూ ముందంజలో ఉంది. భారీ పెట్టుబడితో గూగుల్ ఇక్కడ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇక్కడ టెక్నాలజీ పరంగా ఓ ఎకో సిస్టమ్ తీసుకురావాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఇవన్నీ సంస్థలకు సానుకూల అవకాశాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఏదేమైనా విశాఖ ఐటి సిటీగా మారేందుకు అవకాశాలు గట్టిగానే కనిపిస్తున్నాయి. మునుపటితో పోల్చి చూస్తే అభివృద్ధిలో వేగం పెరిగింది. ఇప్పటికే దిగ్గజ ఐటి కంపెనీలు విశాఖ నగరం వైపు చూస్తున్నాయి. ఐటి హిల్స్ ప్రాంతానికి రవాణా, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే పనిలో నిమగ్నమైంది ప్రభుత్వం. ఇదే పురోగతి కొనసాగితే విశాఖ నగరం ఐటీ హబ్గా మారుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
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