తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ విజన్ 2047 - అసలు డాక్యుమెంట్లో ఏముందో తెలుసా?
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో విజన్ డాక్యుమెంట్ విడుదలకు సిద్ధం - 2047 నాటికి రాష్ట్ర స్వరూపంపై వివరాలు - 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యం
Published : December 9, 2025 at 11:50 AM IST
Telangana Rising Global Summit 2025 : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా జరుగుతున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ విజన్ డాక్యుమెంట్లో రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించే అనేక అంశాలను పొందుపర్చారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి వందేళ్లు కావచ్చే 2047 సంవత్సరం నాటికి తెలంగాణ ఎలా ఉండనుందనే దార్శనిక పత్రాన్ని ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించనుంది. తెలంగాణను అప్పటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. ఈ లక్ష్య సాధనకు రోడ్మ్యాప్ను కూడా రూపొందించింది. ఇదే సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రణాళికలు, ఆలోచనలు, లక్ష్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సదస్సులో భాగంగా దేశ, విదేశాలకు చెందిన పలు పరిశ్రమలతో పెట్టుబడులకు సంబంధించిన సుమారు 90 ఎంవోయూలు జరగనున్నాయి.
3 భాషల్లో డాక్యుమెంట్ : దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి వందేళ్లు కావస్తున్న 2047 నాటికి కేంద్రం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం వికసిత్ భారత్. అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవతరించడం. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగస్వామిగా మారేందుకు తెలంగాణ కూడా సిద్ధమైంది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా జరుగుతున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో ఆ రోడ్ మ్యాప్ను ఆవిష్కరించనుంది. సుమారు ఆరు నెలల పాటు చర్చోపచర్చలు, కసరత్తు తర్వాత ఈ మార్గసూచీపై స్పష్టత వచ్చింది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం చేపడుతున్న చర్యలు, ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉన్న అవకాశాలను వివరిస్తూ ప్రభుత్వం దీన్ని రూపొందించింది. మంగళవారం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ను ఆవిష్కరించనున్నారు. తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో డాక్యుమెంట్ను డిజిటల్ రూపంలో సిద్ధం చేశారు.
2047 నాటికి తెలంగాణ సమృద్ధి, సమానత్వం, సుస్థిరతతో కూడిన అభివృద్ధి సాధించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ను తయారు చేసింది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి వందేళ్లు అయ్యే నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడు ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవాలని, దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా 10 శాతం ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. ప్రస్తుతం సుమారు రూ.20 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను సుమారు రెండు దశాబ్దాల్లో దాదాపు మూడు ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలని ప్రభుత్వం భారీ లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుంది. ఐఎస్బీ సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్మార్ట్, ప్రొయాక్టివ్, ఎఫిషియెంట్, ఎఫెక్టివ్ డెలివరీ స్పీడ్ విభాగం ఈ డాక్యుమెంట్ను తయారు చేసింది. ఆర్థిక వృద్ధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, మహిళా సాధికారత, రైతుల అభ్యున్నతి, ఆవిష్కరణలు, పర్యావరణ సుస్థిరతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ నెట్-జీరో లక్ష్యంగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల సాధన గమ్యంగా తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది.
అధికారులకు రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం : రాష్ట్ర ప్రజల ఆశ, శ్వాస, గుండెచప్పుడుగా నిలిచేలా తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 ప్రణాళికను తయారు చేయాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణ భవిష్యత్త్ దిశను నిర్దేశించే ఈ ప్రయాణంలో పల్లెల నుంచి పట్టణాలు, నగరాల వరకు ప్రజలందరి స్వరం ప్రతిధ్వనిస్తుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. నిపుణులు, అధికారుల మేథోమథనంతో పాటు.. ప్రభుత్వం ప్రజల అభిప్రాయాలను స్వీకరించింది. మెరుగైన అవకాశాలు, ఉద్యోగ సంసిద్ధత కోర్సులు, చిన్నవ్యాపారాలు, స్టార్టప్లకు మద్దతు, విద్య, వైద్యం, ఉద్యోగ, ఉపాధి, మహిళలకు భద్రత, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆధునిక సేవలు, పారదర్శక పాలన వంటి అంశాలపై ప్రజలు కూడా అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒక ట్రిలియన్ డాలర్కు చేర్చాలి : మరో రెండు దశాబ్దాలకు తెలంగాణ ఆర్థిక రంగం విలువను మూడు ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ అంచనాలతో దార్శనిక పత్రాన్ని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత డైనమిక్ గ్రోత్ ఇంజిన్గా మార్చి రాష్ట్ర రూపురేఖలు మార్చడం ద్వారా ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని నిర్ణయించింది. ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఇరవై ఏళ్లు కానున్న 2034 నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒక ట్రిలియన్ డాలర్కు చేర్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రాన్ని భౌగోళికంగా మూడు విభాగాలుగా విభజించి ఇందుకోసం ప్రణాళికలు అమలు చేయనుంది. అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు ప్రాంతాన్ని కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమి కోర్, అవుటర్ రింగు రోడ్డు నుంచి రీజనల్ రింగు రోడ్డు వరకు పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ ప్యూర్, ఆర్ఆర్ఆర్ బయట రూరల్ అండ్ అగ్రి రీజియన్ ఎకానమి రేర్గా విభజించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. కోర్ ఆర్బన్ను సేవలు, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. పెరి అర్బన్ ప్రాంతాన్ని ఉత్పత్తి, పరిశ్రమలు, తయారీ రంగం ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలను వ్యవసాయం, ఆహార ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడుల్లో ప్రధాన వాటా : రాష్ట్ర ఆర్థికవ్యవస్థకు గ్రోత్ ఇంజిన్గా ఉన్న హైదరాబాద్తో పాటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపలి ప్రాంత అభివృద్ధిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించనున్నారు. పట్టణ ప్రాంతంలో అద్భుత అవకాశాలు కల్పించి అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా మెరుగైన వృద్ధి, అత్యుత్తమ వృద్ధి రేటు సాధించవచ్చన్న మూలసూత్రం ఆధారంగా ఇక్కడ ప్రణాళికలు అమలు చేయనున్నారు. అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు ప్రధాన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పెట్టుబడులను వ్యూహాత్మక ప్రణాళికతో సూక్ష్మంగా అమలు చేయడం ద్వారా హైదరాబాద్ నగర జీడీపీని ప్రస్తుతం ఉన్న 90 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 600 బిలియన్ డాలర్లకు తీసుకెళ్లాలన్నది లక్ష్యం.
ట్రాఫిక్ సమస్య, నీటికొరత, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వరదలు, పర్యావరణ మార్పుల ద్వారా వచ్చే సవాళ్లు సహా జీవన ప్రమాణ నాణ్యతలో సమతుల్యత లాంటి సమస్యలను అధిగమించేలా హైదరాబాద్ను ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యం. హైదరాబాద్ను గ్లోబల్ సర్వీసెస్ క్యాపిటల్గా అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు నగరానికి అనుబంధంగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. ఇన్నోవేషన్, లివబిలిటీ, సస్టైనబిలిటీకి బెంచ్ మార్క్ తరహాలో ఉండేలా ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. పెట్టుబడులు, నైపుణ్యాలను ఆకర్షించేలా హైదరాబాద్ను సేవల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దుతారు. క్యూర్ చుట్టూ 160 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఓఆర్ఆర్ లోపలి ప్రాంతాన్ని సేవల నగరంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. పరిశ్రమల విస్తరణ కోసం చైనా ప్లస్ వన్ వ్యూహాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయాలన్నది ప్రణాళిక. ఈ విధానంలో ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడుల్లో ప్రధాన వాటా దక్కించుకోవాలన్నది లక్ష్యం.
భారీ పారిశ్రామిక గ్రోత్ కారిడార్ల అభివృద్ధి : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 ప్రణాళిక ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫార్మా, బయోటెక్ రంగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక జోన్లను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఓఆర్ఆర్, త్రిపుల్ ఆర్ మధ్య రేడియల్ రోడ్లు నిర్మించి అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఈ చర్యల ద్వారా తెలంగాణను తయారీ రంగంలో సమున్నత శక్తిగా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు యువతకు పెద్దసంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చేలా చూడాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఓఆర్ఆర్, త్రిపుల్ ఆర్ మధ్య ప్రాంతాన్ని పరిశ్రమలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మార్చేలా భారీ పారిశ్రామిక గ్రోత్ కారిడార్లను అభివృద్ధి చేస్తారు. తయారీ రంగంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తారు. రేడియల్ రోడ్లతో అనుసంధానించడం ద్వారా మౌలికవసతులను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేస్తారు.
గ్రామీణ ప్రాంతం కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళిక : తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 దార్శనికతతో వాస్తవంగా విజయవంతం కావాలంటే హైదరాబాద్ ఎకానమీ వృద్ధితో పాటు గ్రామీణ తెలంగాణలోని ప్రజల జీవనోపాధి, జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. అందుకోసం సేంద్రీయ వ్యవసాయం, ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్, గ్రీన్ హౌస్ ఫార్మింగ్ను ప్రోత్సహించి కూరగాయాలు, ధాన్యాల ఉత్పత్తి జోన్లను అభివృద్ధి చేసేందుకు వివిధ పథకాలు అమలు చేయనున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతలను వ్యవసాయంలో ఉపయోగించడం, విలువ పెంపు ద్వారా రైతుల ఆదాయ వృద్ధి లాంటి వాటిపై దృష్టి సారించనున్నారు. త్రిపుల్ ఆర్ వెలుపలి ప్రాంతం నుంచి రాష్ట్ర సరిహద్దుల వరకు గ్రామీణ ప్రాంతం కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళిక అమలు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ప్రాంతాన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా సమ్మిళిత అభివృద్ధి సాధించాలన్నది సర్కార్ సంకల్పం.
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో వివరణ : 3 ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యాన్ని ఒక మిషన్ మోడ్లో తీసుకెళ్లాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. స్వతంత్ర భారతం వందేళ్ల నాటికి దేశం 30 ట్రిలియన్ ఎకానమీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న తరుణంలో అందులో పదిశాతం వాటా తెలంగాణ నుంచి ఉండాలన్నది ధ్యేయం. ప్రస్తుతం దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా ఐదు శాతం ఉండగా 2047 నాటికి పది శాతానికి పెంచేలా ప్రణాళికలు అమలు చేయనున్నారు. దీనిని తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో వివరిస్తున్నారు.
గ్లోబల్ సమిట్లో పెట్టుబడుల వెల్లువ - తొలిరోజే రూ.4 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎంవోయూలు