విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదాలు - కాలం చెల్లిన మెషినరీతో కార్యకలాపాలు
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాద కారణంపై ఇంకా రాని స్పష్టత - గతంలోనూ ఈ తరహా సంఘటనలు - రెండేళ్లుగా తగ్గుతున్న ఉద్యోగుల సంఖ్య - నిపుణులు లేక పలు దశల్లో సమస్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 1:57 PM IST
Visakha Steel Plant Tragedy : క్షణాల్లోనే ఘోరం. తేరుకునే లోపే భారీ ప్రాణనష్టం. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో ప్రమాదం ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. దాదాపు ఖాయిలా పడే దశ నుంచి బయటపడి ఎన్నో సవాళ్లు అధిగమించి ఇప్పుడీ స్థాయిలో నిలబడింది ఈ ఫ్యాక్టరీ. నష్టాల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు అటు కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది.
సరిగ్గా ఇలాంటి సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. 8 మంది ప్రాణాలు బలి అయ్యాయి. విశాఖ ఉక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినదించి మరీ సాధించుకుంటే తరచూ ఈ తరహా ఘటనలు కలచి వేస్తున్నాయి. ఓ రకంగా కార్మికుల స్థైర్యాన్ని దెబ్బ తీస్తున్నాయి. అసలు ఎందుకీ పరిస్థితి? అంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన కర్మాగారంలో ఎక్కడ లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి? ఎలాంటి దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలి? అనే అంశాలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసింది ఈ ప్రమాదం.
ఇప్పుడిప్పుడే గాడిలో పడుతున్న ఫ్యాక్టరీ: విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో జరిగిన ప్రమాద తీవ్రత ఎలా ఉందో మాటల్లో చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ దృశ్యాలు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడే పరిశ్రమ గాడిన పడుతోందని అనుకుంటున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం ముంచుకు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం. జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది సరే. కానీ ఇప్పుడు చర్చించాల్సింది ఇలా ఎలా అయింది అని కాదు. అసలు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అని.
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం అంటే ఇదేదో నిన్న మొన్న ఏర్పడ్డది కాదు. దాదాపు 4 దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. 1982లో ఏర్పాటు కాగా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లు దాటుకుని వచ్చింది. దాదాపు రెండు సార్లు ఇక నడపలేం అనే స్థితికి వచ్చింది. అయినా సరే ఉక్కు లాంటి సంకల్పంతో ఆంధ్రులు కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. మరి ఇంతగా భద్రంగా కాపాడుకున్న పరిశ్రమ నిర్వహణ సరిగ్గానే ఉందా? అన్నదే ప్రధానమైన ప్రశ్న.
ప్రమాద కారణాలపై ఇంకా రాని స్పష్టత: ఫ్యాక్టరీలోని SMS-1లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ సమయంలోనే దాదాపు 70-80 అడుగుల వరకూ ఉక్కు ద్రవం ఎగసిపడింది. కన్వర్టర్ నుంచి బయలుదేరిన లాడిల్-19ను క్యాస్టింగ్ మెషీన్-2లో పోసేందుకు షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జి అనుమతించారు. ఈ క్రమంలో స్లైడింగ్ గేటు కొంతసేపు తెరుచుకోకపోవడం వల్ల ల్యాడిల్ పేలిపోయిందని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.
ఇక్కడే మరో కారణం కూడా ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది. ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఉక్కు నుంచి ఒక్కసారిగా గ్యాస్ విడుదల కావడం వల్ల పీడనం పెరిగి ల్యాడిల్ పేలిపోయి ఉండొచ్చని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు. మరో అంచనా ఏంటంటే ల్యాడిల్ను మోస్తున్న క్రేన్లో టెక్నికల్ సమస్య తలెత్తి ఉండొచ్చని, లిఫ్టింగ్ చేస్తున్న సమయంలోనే అదుపు తప్పి ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. పేలుడుకు దారి తీసిన కారణాలపై పూర్తిస్థాయిలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
అనూహ్యంగా పెరిగిన ప్రమాద తీవ్రత: కొంత మంది నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ల్యాడిల్పైన సేఫ్టీ కవర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అది లేనప్పుడు కూడా ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. సేఫ్టీ కవర్ లేనప్పుడు గ్యాస్ విడుదలై ఒక్కసారిగా పేలిపోతుంది. కెమికల్ గ్యాస్ మిక్సింగ్లో లోపాలు తలెత్తినా ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుండొచ్చు అన్నది నిపుణులు చెబుతున్న మరో మాట.
నిజానికి స్టీల్ ప్లాంట్లో అడుగడగునా అప్రమత్తత అవసరం. ద్రవ ఉక్కు బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఓపెన్ లాడెల్ ద్వారా తండిష్ పై పెట్టేవరకు వివిధ దశలలో దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. భారీ క్రేన్లు వీటిని ఆపరేట్ చేస్తుంటాయి. ఈ దశలో ఏ ఒక్క హుక్ సరిగా లేకపోయినా ప్రమాదం ఘోరంగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్లాంట్లో జరిగింది ఇదే. కంటిన్యూస్ కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ల్యాడిల్ను తండిష్ మీద పెడుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పేలిపోయి పట్టుతప్పింది. ఫలితంగా దానిని తీసుకువెళ్తున్న క్రేన్ కూడా పూర్తిగా కరిగిపోయింది. ప్రమాద తీవ్రత అనూహ్యంగా పెరిగిపోయింది.
నిపుణులతో కమిటీ ఏర్పాటు: ఈ తరహా ప్రమాదాల నివారణకు స్టీల్ ప్లాంట్లో అతిపెద్ద భద్రతా విభాగం అనునిత్యం ప్రోటోకాల్ ప్రకారం తనిఖీ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇది ఎంత వరకు పకడ్బందీగా జరుగుతోంది అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం. ప్రస్తుత ప్రమాదానికి గల కారణాలేంటో తేల్చేందుకు నిపుణులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది కేంద్రం ఉక్కు శాఖ. ఈ కమిటీలో ముగ్గురు సభ్యులు ఉండనున్నారు. పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపిన తరవాతే ప్రమాదానికి కారణాలేంటన్న దానిపై స్పష్టత రానుంది.
2012 నాటి ప్రమాదంలో 19 మంది మృతి: విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమకు ప్రమాదాలు కొత్తేమీ కాదు. 2012 లో జూన్ 13 తేదీన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ట్రయల్ రన్ సమయంలో జరిగిన భారీ పేలుడు కారణంగా 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పో యారు. 2014 జూన్లో, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదల వల్ల ఇద్దరు ఇంజనీర్లు ప్రాణాలు కోల్పో యారు. 2014 నవంబర్ 7వ తేదీన బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ IIలో ఒక చిన్న పేలుడు సంభవించింది. అయితే ఆ సమయంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం నమోదు కాలేదు.
2015 ఫిబ్రవరిలో ఒక అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ డ్రమ్లో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2019 జనవరి 18న బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ నంబర్ 3లో వేడి లోహపు పైపు పేలినా అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. ద్రవ ఉక్కు నేలపాలవుతున్న ఘటనలు అడపాదడపా నమోదవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. అయితే 2012లో జూన్లోనే ప్రమాదం జరిగి 19 మంది చనిపోగా, ఈ ఏడాది కూడా ఇదే నెలలో ప్రాణనష్టం సంభవించడం యాదృచ్ఛికమే అయినా జూన్ అంటేనే భయపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
రెండేళ్లుగా తగ్గుతున్న ఉద్యోగుల సంఖ్య: ఈ కర్మాగారంలో పని చేయాలంటే ఎంతో నైపుణ్యం ఉండాలి. ప్రతి విభాగంలోనూ నిపుణుల అవసరం ఉంటుంది. కానీ రెండేళ్లలో ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది. గతంలో స్టీల్ ప్లాంట్లో దాదాపు 15 వేల మంది ఒప్పంద కార్మికులు ఉండే వారు. ప్రస్తుతానికి వీరి సంఖ్య 7,500 కు పరిమితమైంది. కొన్ని నెలల క్రితం 6 వేల మంది నిపుణులను తొలగించారు. శాశ్వత ఉద్యోగులు 8,800 మందికి తగ్గారు. ఇప్పటికే స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పేరుతో 2 వేల మందిని తొలగించారు. 5వేల మందికిపైగా రిటైర్ అయ్యారు.
ఈ నెలలోనూ 200 మంది పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. కొత్త రిక్రూట్మెంట్లు పూర్తిగా నిలిచి పోయాయి. ఉన్న ఉద్యోగులపైనే ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. రోజుకు హాట్మెటల్ ఉత్పత్తి లక్ష్యం 19వేల టన్నులుగా నిర్దేశించారు. మే నెలలో పూర్తి స్థాయి సీఎమ్డీ MNVS ప్రభాకర్ను కేంద్రం నియమించింది.
నిధులను సరిగ్గా వాడలేదన్న ఆరోపణలు: అసలు ఫ్యాక్టరీ నిర్వహణలోనే లోపాలు ఉన్నాయన్నది ప్రధానంగా వస్తున్న ఆరోపణ. సెంటర్ ఫర్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ (CITU) ప్రతినిధులు ఇదే చెబుతున్నారు. కాలం చెల్లిన మెషినరీనే ఇంకా కొనసాగిస్తుండడం, ల్యాడిల్ లైనింగ్స్ కూడా పాతవే అవ్వడం, లిఫ్టింగ్ మెకానిజం అప్గ్రేడ్ చేయకపోవడం లాంటి కారణాల వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయన్నది వాళ్ల ప్రధాన ఆరోపణ. ఆర్థికపరమైన సమస్యలూ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. సరిపడ నిధులు లేకపోవడం వల్ల తక్కువ నాణ్యత ఉన్న ముడి సరుకులు వాడుతున్నారన్నది మరో వాదన.
అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఈ మెటీరియల్స్ ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ఏవైనా ప్రమాదాలు జరగక ముందే వాటిని గుర్తించి అప్రమత్తం చేసే సెన్సార్ వ్యవస్థ ప్లాంట్లో లేదు అన్నది మరో చర్చ. ఈ కారణంగానే కొన్ని సార్లు ప్రాణనష్టం ఎక్కువగా నమోదవుతోందనీ అంటున్నారు. నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కూడా తరచు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలుంటాయి. మానవ వనరుల కొరతతో ఒకే ఉద్యోగి రకరకాల పనులు చేయాల్సి వస్తోంది. ఇది కూడా సమస్యలకు కారణమవుతోంది.
కాలం చెల్లిన మెషినరీతో కార్యకలాపాలు: నిపుణులైన మానవ వనరులను తగ్గించుకుంటూ, నిర్వహణను గాలికొదిలేస్తే భారీ ప్రమాదాలు జరుగుతాయని కార్మిక సంఘాలు ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నాయి. అయినా యాజమాన్యం ఖాతరు చేయలేదన్నది మరో ఆరోపణ. కేంద్రం సాయం కింద 11,400 కోట్ల రూపాయలు అందించినా అందులో నిర్వహణకు, విడిభాగాల కొనుగోలుకు నిధులు కేటాయించ లేదనే ఆరోపణలున్నాయి.
ఇప్పటికైనా ఒక ఫర్నేస్ను నిలిపివేసి కోకోవన్, సింటర్ ప్లాంటు, పవర్ ప్లాంటుకు మరమ్మతులు చేయాలని కార్మిక సంఘాలు కోరుతున్నాయి. కోకోవన్లో సగం బ్యాటరీలు షట్డౌన్ చేసి పూర్తిగా మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉండగా, తాత్కాలికంగా రిపేర్లు చేసి నడిపిస్తున్నారు. 30 ఏళ్లుగా అవే బ్యాటరీలు వాడుతున్నారు.
సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి సారించాలి: ఇప్పటికేతై ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 25 లక్షల రూపాయల పరిహారం ప్రకటించింది. కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తామనీ భరోసా ఇచ్చింది. వీటితో పాటు ప్రధాన మంత్రి సహాయక నిధి తరపున చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు 2 లక్షల రూపాయలు అందనున్నాయి. గాయపడిన వారికి రూ.50 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
ఈ పరిహారాల మాట ఎలా ఉన్నా సమస్య పరిష్కారాలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దుకోకపోతే మళ్లీ మళ్లీ ఇలాంటి ప్రమాదాలు తలెత్తే ఆస్కారం ఉంటుంది. రాష్ట్ర పరపతిని పెంచి, భారీ మొత్తంలో ఆదాయం తెచ్చి పెట్టాల్సిన ఉక్కు కర్మాగారాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటేనే అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేరతాయి. ఆ అవసరం ఇప్పుడు కనబడుతోంది కూడా.
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