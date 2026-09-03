ఐటీ సంస్థలు, పరిశ్రమలు క్యూ - విశాఖను మరింత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సర్కార్ ప్రణాళికలు
ఉత్తరాంధ్రకే తలమానికమైన సాగర నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక - భౌగోళిక ప్రత్యేకతలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వాటికి అనుగుణంగానే డెవలప్మెంట్ ప్లాన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 5:10 PM IST
Visakhapatnam Master Plan : జనాభా పెరుగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా అవసరాలూ పెరుగుతున్నాయి. నగరాల్లో ఇప్పుడున్న స్థలం చాలడం లేదు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం విస్తరించకపోతే భవిష్యత్లో ఇబ్బందులు తప్పవు. విశాఖ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలాగే ఆలోచించింది. పదేళ్ల క్రితంతో పోల్చి చూస్తే ఈ సాగర నగరంలో జనాభా పెరిగింది. ముందు ముందు ఇంకా పెరిగే అవకాశాలూ స్పష్టంగానే కనిపిస్తున్నాయి.
ఐటీ సంస్థలు, పరిశ్రమలు వరుస కడుతున్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలూ విస్తృతం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని విశాఖపట్నం రూపురేఖలు మార్చాలని ప్రభుత్వం చూస్తోంది. అభివృద్ధిని అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా పంచాలని భావిస్తోంది. ఇండస్ట్రియల్, టెక్నాలజీ, లాజిస్టిక్ హబ్గా మార్చేందుకు విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది.
గ్లోబల్ పవర్ హౌజ్గా మార్చేలా : సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా విశాఖపట్నం నగరానికి పేరుంది. ఉత్తరాంధ్రకే తలమానికమైన ఈ సాగర నగరాన్ని మరింత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. సహజసిద్ధంగా ఉన్న భౌగోళిక ప్రత్యేకతలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వాటికి అనుగుణంగానే డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగానే నగర పరిధిని విస్తరించాలని చూస్తోంది. విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ మాస్టర్ ప్లాన్తో నగరాన్ని గ్లోబల్ పవర్ హౌజ్గా మార్చాలని భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది. అంతే కాదు, 2032 నాటికి అక్షరాలా 9.3 లక్షల కోట్ల మేర పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి 120 బిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీని సృష్టించాలని భావిస్తోంది. ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యంతో భారీ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అంతే కాదు, విశాఖను దేశ ఆర్థిక రాజధాని అయిన ముంబయిలా మార్చాలని చూస్తోంది. ఇందుకోసం పెట్టుబడులు సమీకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది.
మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్ : 9.3 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు 4 లక్షల కోట్ల వరకూ ఇన్వెస్ట్ చేయనుంది. ప్రైవేట్ సంస్థల ద్వారా మిగతా 5.3 లక్షల కోట్లు సమీకరించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్తో ప్రభుత్వం ఈ అభివృద్ధి చేపట్టనుంది. ఈ ప్లాన్లో ఏఐ డేటా సెంటర్ ఎకోసిస్టమ్, పోర్ట్ ఆధారిత పరిశ్రమలు, టూరిజం, క్లీన్ టెక్నాలజీ లాంటి ప్రాజెక్ట్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు భవిష్యత్లో సెమీ రింగ్ రోడ్, మెట్రో రైల్ కోస్టల్ హైవే కారిడార్స్ లాంటివీ సిద్ధం కానున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్రాజెక్ట్పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. విశాఖలో "బే సిటీ" అభివృద్ధి చేయాలని దీని కేంద్రంగానే మిగతా పురోగతి కొనసాగాలని సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి : విశాఖపై ప్రభుత్వం ఇంత ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధి. ఓ 10-15 ఏళ్ల క్రితం విశాఖ వేరు. ఇప్పుడు చూస్తున్న నగరం వేరు. ఊహించని స్థాయిలో ఇక్కడ పురోగతి కనిపిస్తోంది. గతంతో పోల్చి చూస్తే ఐటీ సంస్థల సంఖ్య పెరిగింది. పరిశ్రమలూ ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతున్నాయి. ఇక ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చిన భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ గేమ్ఛేంజర్గా నిలిచింది. పరిశ్రమలతో పాటు డేటా సెంటర్లు, ఐటీ కంపెనీలు, కొత్త పోర్టులు వరుసగా విశాఖకు తరలి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ రాకతో ఎండాడ, రుషికొండ విస్తరించాయి. వీటన్నింటికీ తోడు ఈ మధ్యే కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖ కేంద్రంగా సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కారణంగా ఉపాధి మరింత పెరిగేందుకు అవకాశాలున్నాయి. ఇన్ని అనుకూలతలు ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి అనేది కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకూడదు అన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. పైగా జనాభా కూడా కొన్ని చోట్ల గతంతో పోల్చితే అనూహ్యంగా పెరుగుతోంది.
మొత్తంగా 30 లక్షల జనాభా : 2014 నాటి లెక్కల ప్రకారం విశాఖ నగర జనాభా 21 లక్షలు. 2024 నాటికి ఇది 24 లక్షలకు, 2026 నాటికి 27 లక్షలకు పెరిగిందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇవి అధికారిక లెక్కలు. అయితే అదనంగా 2-3 లక్షల మంది ఉంటారని అంచనా. అలా చూసుకుంటే మొత్తంగా 30 లక్షల లెక్క తేలుతుంది. అంటే 12 ఏళ్లలోనే అటు ఇటుగా 9 లక్షల మేర పెరిగింది విశాఖ నగర జనాభా. ముఖ్యంగా మధురవాడలో జనాభా వృద్ధి రేటు 20% మేర ఉన్నట్టు అధికారిక అంచనా.
భోగాపురంలో పెరుగుతున్న జనాభా : అనకాపల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు సుమారు రెండు వందల కిలోమీటర్ల మేర నగర పరిధి పెరుగుతోంది. జనాభాకు తగ్గట్టుగానే జనావాసాలూ పెరుగుతున్నాయి. భీమిలిలో మధురవాడ, కొమ్మాది, ఆనందపురం, గంభీరం ప్రాంతాల్లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్లు, విల్లాలు వెలుస్తున్నాయి. ఇక అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రాకతో భోగాపురంలోనూ క్రమంగా జనాభా పెరుగుతోంది. స్థానికంగా ఉపాధి దొరుకుతుండడం వల్ల ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు.
హెల్త్ సిటీ రాకతో అభివృద్ధి : ఆ తరవాత గాజువాక కూడా అదే స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇది పారిశ్రామిక ప్రాంతం కావడం వల్ల వలస కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడ ఉంటున్నారు. గతంతో పోల్చి చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చే కార్మికుల సంఖ్య 11.7% మేర పెరిగినట్టు అంచనా. ఇక స్టీల్ ప్లాంట్ , గంగవరం పోర్ట్, దువ్వాడ సెజ్, పరవాడ ఫార్మా, అచ్యుతాపురం సెజ్ వల్ల కూడా జనాభా పెరిగింది. వీటన్నింటి కారణంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పెద్ద ఎత్తున సరకు రవాణా, కార్గో హ్యాండ్లింగ్ వల్ల గాజువాక, విశాఖ పోర్ట్ అనుసంధాన ప్రాంతాల్లో జనావాసాలు పెరిగాయి. ఇక ఆరిలోవ, హనుమంతవాక, అడవివరం ప్రాంతంలో హెల్త్ సిటీ రాకతో అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. ఇక ఈ హెల్త్ సిటీకి అనుసంధానంగా సుమారు 7 కిలోమీటర్ల మేర జనాభా పెరిగింది.
పెరిగిన 3 లక్షల మంది ఓటర్లు : ఇక ఎస్ఐఆర్ - 2026 లెక్కల ప్రకారం చూస్తే విశాఖ జిల్లాలో 2014 నుంచి 2026 వరకు నియోజకవర్గాల వారీగా ఓటర్ల సంఖ్య పెరిగింది. 2026లో విశాఖలో మొత్తం 7 నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్లు 20 లక్షల 23 వేల మందికి పైగా ఉన్నారు. అదే 2014లో ఇదే 7 నియోజకవర్గాల్లో 17 లక్షల 23 వేల మంది ఉండేవారు. అంటే 12 ఏళ్లలో కాస్త అటు ఇటుగా 3 లక్షల మంది ఓటర్లు పెరిగారు.
పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ చకచకా : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరవాత అభివృద్ధిలో వేగం పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ చకచకా జరిగిపోయాయి. ఉదాహరణకు చూసుకుంటే దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్. దశాబ్దాలుగా ఈ కల కలగానే మిగిలిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక ఈ కలను రెండున్నరేళ్లలోనే సాకారం చేసింది. విశాఖ కేంద్రంగానే ఈ ప్రత్యేక జోన్ ఏర్పాటవడం నగర అభివృద్ధిని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లనుంది. ఇక దీనికి తోడు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రావడం మరో సానుకూల అంశం. ఈ ప్రగతి ఇక్కడితో ఆగలేదు. అనకాపల్లిలో ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పన్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి శంకుస్థాపన జరిగింది. గూగుల్తో సహా మరో రెండు డేటా సెంటర్ల పనులు ఇప్పటికే విశాఖలో మొదలయ్యాయి. అంటే ఏదో ఓ యాక్టివిటీ విశాఖలో కొనసాగుతూనే ఉంది.
పెట్టుబడులకు ఆహ్వానం : ఇక ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న మరో లక్ష్యం విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్లో 51.88 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో వైజాగ్ బే సిటీ అభివృద్ధి చేయడం. ఇప్పటికే దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు సూచనలు చేశారు. ఇక్కడ 3,291 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని, పెట్టుబడులకు ప్రముఖ సంస్థల్ని ఆహ్వానించాలని సూచించారు. తీరప్రాంత పర్యాటకం, గ్లోబల్ బిజినెస్- ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్, గ్లోబల్ టాలెంట్- ఎలైట్ లివింగ్ అనే అంశాలకు ఇక్కడ ప్రాధాన్యమివ్వాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. అయితే బే సిటీనే యాంకర్ ప్రాజెక్ట్గా పెట్టుకుని పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన. అందుకే విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్లోని ప్రతి ప్రాంతాన్ని, ప్రతి రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎలాంటి ప్లాన్స్ అవసరమో సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇప్పటికే ఇచ్చారు.
మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా కొత్త రహదారులు : నిజానికి విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్లతో రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధిని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. వీటిలో విశాఖపై ఇంకాస్త ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టింది. మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా కొత్త రహదారులు సిద్ధమవుతున్నాయి. విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో ఎనిమిది నుంచి 14 ప్లాట్ఫామ్లు పెంచుతున్నారు. ఇక త్వరలో 11వేల కోట్ల రూపాయలతో మెట్రో కూడా విశాఖకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. రాయపూర్ -విశాఖ జాతీయ రహదారి మొదలు పెడితే నగరం మరింత వేగంగా అభివృద్ధి అవుతుందన్న అంచనాలున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే విశాఖ పురోగతిని పరుగులు పెట్టించేందుకు ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తోంది.
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