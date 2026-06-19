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విజయవాడ విమానాశ్రయానికి కొత్తకళ - కొనసాగుతున్న టర్మినల్ నిర్మాణ పనులు

12 ఏళ్లలో ఎన్నో విధాలుగా పురోగతి - ఆదాయం, ప్రయాణికుల సంఖ్యలో రికార్డు - 1,370% మేర పెరిగిన ఆదాయం - ప్రయాణికుల సంఖ్యలో 504% మేర వృద్ధి - ఏఏఐ నివేదికలో వెల్లడి

Vijayawada International Airport
Vijayawada International Airport (Etv)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 11:19 AM IST

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Vijayawada International Airport : ఇదేంటి బస్టాండ్‌లా ఉంది. కూర్చోటానికి సీట్లు కూడా లేవు. ఈ రేకుల షెడ్లు ఏంటి! ‍ఒకప్పుడు గన్నవరంలోని విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై ప్రయాణికుల నిట్టూర్పులు ఇలా ఉండేవి. చాలా ఏళ్లపాటు ఇదే దుస్థితి కొనసాగింది. 2014 తరవాత పరిస్థితులు మారాయి. అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మౌలిక వసతులు కల్పించడంపై ప్రత్యేక చొరవ చూపించింది. మధ్యలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా దశల వారీగా కొత్త టర్మినల్‌తో పాటు విమానాశ్రయ విస్తరణ పనులు పూర్తవుతూ వస్తున్నాయి.

అదే సమయంలో ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. ఆదాయమూ అందుకు తగ్గట్టుగానే నమోదైంది. ఈ కారణంగానే విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సరికొత్త రికార్డు సాధించింది. ప్రయాణికుల సంఖ్య, ఆదాయం విషయంలో ఊహించని రీతిలో వృద్ధి నమోదు చేసింది. 12 ఏళ్లలో దేశంలో మరే విమానాశ్రయము సాధించని ప్రగతిని విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సొంతం చేసుకుంది. ఆధునికంగా, అన్ని రకాల హంగులతో విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అలియాస్ గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్ట్ రూపు దిద్దుకుంటోంది.

విజయవాడ విమానాశ్రయానికి కొత్తకళ - కొనసాగుతున్న టర్మినల్ నిర్మాణ పనులు (ETV Bharat)

1,370% మేర ఆదాయం : ఒకప్పుడు రేకుల షెడ్డులాంటి టెర్మినల్‌తో కేవలం మూడు నగరాలకు విమాన సర్వీస్‌లు ఉండేవి. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో 12 ఏళ్లలో చాలానే మార్పులు వచ్చాయి. మరీ ముఖ్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరవాత అభివృద్ధి పనులు వేగవంతమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఓ రికార్డు సొంతం చేసుకుంది. 12 ఏళ్లలో ప్రయాణికుల సంఖ్య నుంచి ఆదాయం వరకూ ఎంతో మార్పు వచ్చింది. అటు మౌలిక వసతుల పరంగానూ అభివృద్ధి సాధించింది. ఇదే విషయాన్ని ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) లెక్కలతో సహా వెల్లడించింది. ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగా చూస్తే 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు 5.98 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. అదే 2025-26 మధ్య కాలంలో ఏకంగా 87.97 కోట్ల ఆదాయంతో రికార్డు సృష్టించింది. అంటే దాదాపు 1,370% మేర ఆదాయం పెరిగినట్టు లెక్క. ఇక ప్రయాణికుల సంఖ్య పరంగానూ గణనీయమైన మార్పు వచ్చిందని వెల్లడించింది ఈ నివేదిక.

ఏడాదికి 15 లక్షల మంది ప్రయాణికులు : 2014-15 మధ్య కాలంలో 2.33 లక్షలుగా ఉన్న ప్రయాణికుల సంఖ్య, 2025-26 నాటికి ఏకంగా 14.11 లక్షలకు పెరిగింది. సుమారు 504% వృద్ధి సాధించింది. 2014-15లో 5,386 విమానాలు రాకపోకలు సాగించగా 2025-26కు నాటికి వాటి సంఖ్య 17,536కు చేరింది. 225.58 శాతం వృద్ధి సర్వీసుల రాకపోకల్లో కనిపించింది. ప్రస్తుతం అరగంటకొకటి చొప్పున తొమ్మిది నగరాలకు విమాన సర్వీసులతో ఏడాదికి 15 లక్షల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించే స్థాయికి చేరింది.

2018 నుంచి అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు : 2014లో ఈ విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాలకు మాత్రమే సర్వీసులుండేవి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, దిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబయి, చెన్నై, కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, విశాఖ నగరాలకు దేశీయ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. ఎయిరిండియా, ఇండిగో, ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్, ఫ్లై91 విమానయాన సంస్థలు ఈ సర్వీసులను నడుపుతున్నాయి. 2018 డిసెంబర్‌ నుంచి అధికారికంగా అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రస్తుతం షార్జా, సింగపూర్‌కు నేరుగా ఇక్కడి నుంచి సర్వీసులున్నాయి.

అయితే, యుద్ధం కారణంగా షార్జా సర్వీస్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితులు చక్కబడుతున్నందున త్వరలోనే మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముంది. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకూ సర్వీస్‌లు ఉండేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఆగష్టు నుంచి ప్రతి మంగళ, గురు, శనివారాల్లో వారణాసికి ఇక్కడి నుంచి నేరుగా ఓ సర్వీస్‌ ప్రారంభించనున్నారు. ఇక కొచ్చిన్, అహ్మదాబాద్, జైపుర్ నగరాలకూ సర్వీస్‌లు నడిపేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి. 12 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు.

26కు పెరిగిన పార్కింగ్​ బేల సంఖ్య : 2023 జూన్‌ 7న హజ్‌ యాత్రికుల అధికారిక ఎంబార్కేషన్‌ పాయింట్‌గా విజయవాడ విమానాశ్రయం గుర్తింపు సాధించింది. మూడేళ్లలో ప్రత్యేక విమానాల ద్వారా 2,861మంది యాత్రికులు ఇక్కడి నుంచి హజ్‌కు వెళ్లారు. 2023 మార్చిలో ప్రారంభమైన డిజిటల్ సేవలను ఇప్పటి వరకు 11.49లక్షల మంది ప్రయాణికులు వినియోగించుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో డిజియాత్ర సగటు వినియోగం 60శాతానికి పైగా ఉంటోంది. 2016 వరకు విమానాలను నిలిపే పార్కింగ్‌ బేలు 5 మాత్రమే ఉండేవి. ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య 26కు పెరిగింది.

విమానాశ్రయ విస్తరణ కోసం 2017లో 700 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. ఫలితంగా ప్రస్తుతం మొత్తం విమానాశ్రయం విస్తీర్ణం 1237.64ఎకరాలకు పెరిగింది. విమానాశ్రయంలోని రన్‌వేను 2019లో 2,286 మీటర్ల నుంచి 3,360 మీటర్లకు విస్తరించి భారీ బోయింగ్‌ విమానాలు ల్యాండ్ అయ్యేందుకు అనుకూలంగా మార్చారు.

500 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌ నిర్మాణం : 2014 వరకు విమానాశ్రయంలో ఓ రేకుల షెడ్డులాంటి టెర్మినల్‌ ఉండేది. ఆ స్థానంలో సుమారు 128 కోట్లతో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టెర్మినల్‌ను 2017లో నిర్మించారు. పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీకి ఈ టర్మినల్ సరిపోవడం లేదు. ఫలితంగా సుమారు 500 కోట్లతో మరో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌ నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. నిజానికి ఈ పనులు ఎప్పుడో పూర్తవ్వాలి. కానీ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా పాత సంస్థకు ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్‌ను రద్దు చేసింది.

ఆ స్థానంలో KMV ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ వచ్చింది. ఈ కారణంగా ఓ ఆరు నెలల పాటు పనులు పెద్దగా జరగలేదు. ఇప్పుడు కొత్త సంస్థకు కాంట్రాక్ట్ అప్పగించడం వల్ల పనులు వేగం అందుకున్నాయి. ఈ నెల 1 నుంచి పనులు తిరిగి ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే 80% పూర్తయ్యాయి. అక్టోబర్ చివరి నాటికి అన్నీ పూర్తి చేయాలని గడువు విధించారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణికులకు మెరుగైన వసతులు అందనున్నాయి.

ఏటీసీ టవర్, టెక్నికల్‌ బ్లాక్‌ నిర్మాణం : సుమారు 72 కోట్లతో 45మీటర్ల ఎత్తైన అత్యాధునిక ఏటీసీ టవర్, టెక్నికల్‌ బ్లాక్‌ నిర్మాణం చేపట్టారు. ప్రారంభోత్సవానికి ఇవి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దేశంలోనే ఫాస్టాగ్‌తో అనుసంధానించిన నగదు రహిత పార్కింగ్‌ వ్యవస్థ ఉన్న ఏఏఐ విమానాశ్రయంగా విజయవాడ నిలిచింది. ఇక సర్వీస్‌ల పరంగా చూస్తే ఇక్కడి నుంచి దుబాయ్, శ్రీలంకకు విమానాలు నడపాలన్న డిమాండ్ ఉంది. సర్వీసులు ప్రారంభించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. అన్నీ బాగానే ఉన్నా ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతోందని అంటున్నారు కొంత మంది ప్రయాణికులు.

ఇక ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి కార్గో సేవలు మరింత మెరుగ్గా నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాంత వ్యవసాయ, ఆక్వా, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు వివిధ ప్రాంతాలకు తక్కువ ఖర్చుతో సరకు బట్వాడా చేసేందుకు వీలవుతుంది. కార్గో టర్మినల్ కూడా నిర్మించాలని చాలా కాలంగా డిమాండ్ ఉంది. దీనిపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది. విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం 12 ఏళ్ల కాలంలో మౌలిక వసతులు, సాంకేతికత పరంగా ఎంతో పురోగతి సాధించింది. ప్రయాణికుల అవసరాలకు తగ్గట్టు సర్వీసులు, సదుపాయాలు ఇంకా పెరగాల్సి ఉంది.

"ఒక విమానాశ్రయం అభివృద్ధి చెందడంలో అక్కడ ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ విమానాశ్రయానికి 25 పార్కింగ్​ ప్లేస్​లు ఉండడం చాలా అరుదైన విషయం. అదే విధంగా కొత్తగా ట్యాక్సీవే కూడా కనెక్ట్​ చేశాం. దీని వల్ల ఎక్కువ ఫ్లైట్స్​ లాండ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది. " - లక్ష్మీకాంతరెడ్డి, విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ డైరెక్టర్

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Last Updated : June 19, 2026 at 11:19 AM IST

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విజయవాడ విమానాశ్రయానికి కొత్తకళ
VIJAYAWADA INTERNATIONAL AIRPORT

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