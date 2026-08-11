అవే మోసాలు, అవే మాటలు - సైబర్ నేరాలకు బలౌతున్నా మారని సామాన్యులు
సైబర్ నేరాల్లో కోట్లు పోగొట్టుకుంటున్న బాధితులు - గడిచిన మూడేళ్లలో రూ.1,700 కోట్ల వరకు నష్టం - ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్న పోలీసులు - వృద్ధుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
Published : August 11, 2026 at 5:03 PM IST
Victims Losing Crores in Cyber Crimes : సైబర్ మోసాలు! నిత్య కృత్యంలా మారిపోయి పోలీసులకు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో రోజూ ఏదో ఒక చోట సైబర్ నేరాల కేసులు నమోదు అవుతుండటమే ఇందుకు కారణం. ఈ విషయంపై బాధితులకు సరైన అవగాహన లేకపోవడం, గోల్డెన్ అవర్లో ఫిర్యాదు చేయక పోవడం సైబర్ నేరగాళ్ల ఖాతాల్లోకి చేరిన డబ్బులను వెనక్కి తీసుకురావడం సమస్యగా మారుతోంది. దీంతో రాష్ట్రంలో ఏటా వేల కోట్ల రూపాయలు కేటుగాళ్ల ఖాతాల్లోకి చేరుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన లెక్కలు ఒకసారి పరిశీలిస్తే సైబర్ నేరాల కారణంగా గడిచిన మూడు సంవత్సరాల్లో బాధితులు వేల కోట్లు నష్టపోయారు. ఈ మూడేళ్లలో సాధారణంగా జరిగిన నేర్లాల్లో ప్రజలకు దాదాపు రూ.250 కోట్లు మేర నష్టం జరిగింది. అదే సైబర్ నేరాల విషయానికి వస్తే అంతకు ఐదారు రెట్లు అంటే ఏకంగా రూ.1700 కోట్ల వరకు బాధితులు నష్టపోయారు. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఈ లెక్కలను వెల్లడించారు. దీన్ని బట్టి సైబర్ దుండగులు ఏ స్ఠాయిలో ప్రజల సొమ్మును దోచుకుంటున్నారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.
రాష్ట్రంలో ఏటా ఎన్ని సైబర్ నేరాలు జరుగుతున్నాయనే గణాంకాలు పరిశీలిస్తే గడిచిన ఐదారేళ్లలో రికార్డు స్థాయిలో కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 2020 నుంచి 2024 మధ్యకాలంలో దాదాపు ఐదారు రెట్లు సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోయాయి. 2024లో అయితే దేశంలోనే అత్యధిక సైబర్ మోసాలు నమోదైన రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉండట తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశం. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో నివేదికల ప్రకారం 2024లో రాష్ట్రంలో 27,230 సైబర్ నేరాలు కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అంటే రోజుకు సగటున 75, గంటకు మూడు చొప్పున సైబర్ మోసాలు జరిగాయనేది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇక 2023లో 18,236 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 2022లో 15 వేలకు పైగా సైబర్ నేరాలు జరిగాయి. 2021లో కూడా దాదాపు 10 వేలకు పైగా కేసులు నమోదైయ్యాయి.
16 రకాల సైబర్ మోసాలు : సైబర్ నేరాలు అనేక రకాలుగా జరుగుతున్నాయి. అందులో మనకు తెలిసినవి ఐదారు మాత్రమే. ఎన్సీఆర్బీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నేరగాళ్లు 16 రకాలుగా సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అవేంటంటే ఫిషింగ్ ద్వారా నకిలీ మెసేజ్లు, ఈమెయిల్స్ ద్వారా వినియోగదారులు బ్యాంక్ వివరాలు, పాస్వర్డ్లు సేకరిస్తున్నారు. అలాగే ప్రజల ఆశలను సొమ్ముగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో షాపింగ్ ఆఫర్లు, ల్యాటరీలు, ఉద్యోగ అవకాశాల పేరుతో జనాల డబ్బులను కాజేస్తున్నారు. వ్యక్తుల డేటా అంటే ఫొటోలు, వీడియోలు, ఫోన్ నెంబర్లు సహా ఇతరత్రా సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వారికి ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తున్నారు. కావాల్సిన డబ్బులు పంపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వీటన్నింటిలో ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మోసాలే అధికంగా ఉన్నాయి. డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు, మార్కెటింగ్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఏటీఎం సంబంధిత, మోసపూరిత కాల్స్, గేమింగ్ యాప్లు, ఓటీపీ, ఈ-వ్యాలెట్ లేదా యూపీఐ సంబంధిత మోసాలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.
వృద్ధులు, మహిళలే అత్యధిక బాధితులు : సైబర్ నేరాల్లో అత్యధికంగా బాధితులుగా మారుతున్న వారిలో వృద్ధులు, మహిళలే ఉంటున్నారు. హైదరాబాద్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఒక్క రాజధాని పరిధిలోనే గడిచిన 19 నెలల్లో 403 కేసుల్లో వయో వృద్ధులు రూ.102 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. ఇందులో ఓటీపీకి సంబంధించి కేసులు గరిష్టంగా 115 ఉన్నాయి. దీంట్లో రూ.5 కోట్ల వరకు దుండగులు దోచుకున్నారు. ఇక ట్రేడింగ్ పేరుతో మోసపోయి దాదాపు రూ.55 కోట్ల వరకు బాధితులు నష్టపోయారు. 69 డిజిటల్ అరెస్టుల ద్వారా దాదాపు రూ.31 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. వృద్ధుల్లో చాలామంది ఉద్యోగ విరమణ చేసి ఉంటారు. వచ్చిన డబ్బులను దాచుకోవడం లేదా ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెడదామని ఆలోచిస్తారు. అందుకోసం గూగుల్ లేదా సోషల్ మీడియా వేదికల్లో సెర్చ్ చేస్తారు. ఇదే అదనుగా భావించిన మోసగాళ్లు పలు మార్గాలు ద్వారా వారి ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు.
సైబర్ వలలో అందరూ బాధితులే : గృహిణులు, యువత కూడా సైబర్ వలలో చిక్కుకుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా చదువుకున్న వారు బాధితులుగా మారుతున్న ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ జాబితాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, డాక్టర్లు, ఇంజినీర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్ని రంగాలకు చెందినవారు ఏదో ఒక సందర్భంలో సైబర్ నేరాలకు గురి అవుతూనే ఉన్నారు. మరో ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏంటంటే పోలీసులు కూడా సైబర్ నేరాలకు బాధితులుగా మారుతుండటం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
''గత సంవత్సర కాలంలో దోపిడీలు, దొంగతనాలు ఏదైతే జరిగాయో దాంట్లో దాదాపు రూ. 250 కోట్లు ప్రజలు పోగొట్టుకుంటే, రూ.17.50 కోట్లు ప్రజలు సైబర్ క్రైమ్లో పోగొట్టుకున్నారు. అది ఎటువంటి సమస్య అంటే ఆ బాధతో చాలా మంది వచ్చి ఫిర్యాదు కూడా చేయలేని పరిస్థితి. వాళ్లకి అర్థం కాదు. ఎవరైతే ఫిర్యాదు చేస్తున్నారో వారికి మేము తక్షణమే న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాటుకుని వారికి మళ్లీ డబ్బు ఇప్పించాలంటే కొద్దిగా కష్టంతో కూడుకున్న పని'' - సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ
మోసాలకు ప్రధాన కారణాలు ఇవే! : సైబర్ మైసాలకు బాధితులుగా మారడానికి గల కారణాలు ప్రధానంగా సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన లేకపోవడమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, సైబర్ నేరగాళ్లు నిత్యం కొత్త దారుల్లో బాధితులను మోసగిస్తున్నారు. వాటిపై జనాలు అవగాహన పెంచుకోవడం ఆలస్యం అవుతోంది. అంతలోనే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది. అలాగే బ్యాంక్లు, యూపీఐ పేమెంట్లు సహా ఆర్థిక లావావీలకు చాలామంది బలహీనమైన పాస్వర్డ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో కేటుగాళ్లు డబ్బులు దోచుకోవడం సులభం అవుతోంది. ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో చాలామంది ఉద్యోగులు డిజిటల్ పేమెంట్లు చేస్తున్నారు. కానీ సాంకేతికత భద్రతను పాటించడం లేదు. అంటే ఫోన్లు లేదా కంప్యూటర్లలోని యాప్లు, సాఫ్ట్ వేర్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయకపోవడం, పాస్వర్డ్లు మార్చుకోకపోవడం వల్ల వాటిని క్రాక్ చేయడం సులభం అవుతోంది. వీటితోపాటు అధిక లాభాల ఆశ, పోలీసులు, కస్టమ్ అధికారులు, ఆఫీసర్ల పేరుతో ఫోన్ వచ్చింది అనగానే ఏమీ ఆలోచించకుండా వివరాలు ఇవ్వడం వంటివి సైబర్ నేరాల ఊబిలోకి లాగేస్తున్నాయి. ఉచిత బహుమతులు, రీఛార్జ్లు వంటి నకిలీ లింక్లు క్లిక్ చేసి డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు : డిజిటల్ అక్షరాస్యత పెరిగినప్పుడే ఆన్లైన్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అయితే ఆన్లైన్ మోసాలపై ప్రభుత్వాలు, అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటూనే ఉన్నాయి. రిజర్వు బ్యాంకుతోపాటు ఇతర బ్యాంకులూ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. ఏటీఎం, క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు వివరాలు ఎవరితోనూ పంచు కోకూడదని చెబుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా బ్యాంకింగ్ లేదా ఇతరత్రా ఆర్థిక లావాదేవీలను ఉచితంగా లభ్యమయ్యే వైఫై నెట్వర్క్ ద్వారా చేయకూడదు. బ్యాంకింగ్ సమాచారం ఈమెయిల్స్, మొబైల్ ఫోన్లలో దాచిపెట్టుకోకూడదని చెబుతున్నాయి. కానీ ఏ మాత్రం ఫలితం ఇవ్వడం లేదు. చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్నట్టు ప్రజలు బాధితులుగా మారినప్పుడే వీటి గురించి పట్టించుకుంటున్నారు.
''గతంలో మీషో, నాప్టాల్ లాంటి గిఫ్ట్ వోచర్స్ వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు గిఫ్ట్ స్కామ్ అని కొత్త రకమైన మోసాలు చేస్తున్నారు. దీనిలో మీరు గిఫ్ట్ గెలిచారని స్మార్ట్ఫోన్స్ పంపుతారు. దానిని గుడ్డుగా నమ్మి వినియోగిస్తే నష్టపోతారు. ఆ ఫోన్లో ముందుగానే కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటుంది. డిఫాల్ట్గా ఆటోమెటిక్ షేరింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి ఒక డివైజ్ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీరు వాడటం మొదలు పెడతారో అదే సమయంలో ఆ డేటాను వాళ్లు కాపీ చేసుకుని మీ అకౌంట్ని ఖాళీ చేస్తారు'' - రూపేష్, సైబర్ క్రైం నిపుణుడు
ఫిర్యాదుదారుల కోసం సీ-మిత్ర హెల్ప్డెస్క్ ఏర్పాటు : సైబర్ నేరాలను అరికట్టడానికి రాష్ట్ర పోలీసులు సీ-మిత్ర పేరుతో ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దేశంలోనే తొలిసారి ఇలాంటి వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. సైబర్ మోసాలకు గురైన బాధితులు తొలుత 1930, నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. నగర పరిధిలోని ఫిర్యాదుదారుల ఫోన్ నంబర్లకు సీ-మిత్ర హెల్ప్డెస్క్ నుంచి వర్చువల్ పోలీసు అధికారులు ఫోన్ చేస్తారు. బాధితులు తెలిపిన వివరాలకు అనుగుణంగా ఫిర్యాదు డ్రాఫ్ట్ను తయారు చేసి వారి వాట్సాప్ నంబర్కు పంపుతారు. ఆ ఫిర్యాదు కాపీ ప్రింట్ తీసుకుని బాధితులు సంతకం చేసి బషీర్బాగ్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్స్టేషన్కు కొరియర్ లేదా పోస్టల్ ద్వారా పంపాలి. అందగానే కేసు నమోదు చేసి బాధితుల ఫోన్ నంబర్లకు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ పంపుతారు. దీనివల్ల నిందితుల బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్ చేసినప్పుడు బాధితుల సొమ్ము రిఫండ్ చేయటం సులభం అవుతుంది. ముఖ్యంగా గోల్డెన్ అవర్ లోగా ఫిర్యాదు చేయాలి. అయితే జనాలు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తంగా ఉండటమే అసలైన శ్రీరామ రక్ష.
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