వెయ్యేళ్లు చెక్కు చెదరకుండా రాజన్న ఆలయ విస్తరణ పనులు - శివరాత్రికి సిద్ధం!
రూ.76కోట్లతో వేగంగా వేములవాడ ప్రధానాలయ విస్తరణ పనులు - మహామండపాన్ని తాకకుండానే నూతన నిర్మాణాలు - పూర్తిగా రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ విధానంలో అభివృద్ధి - వచ్చే శివరాత్రికి పనులు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం
Published : June 29, 2026 at 4:57 PM IST
Vemulawada Rajanna Temple Development Works : భక్తులు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగుబంగారం, దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి గాంచిన ప్రముఖ శైవక్షేత్రం వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానాన్ని యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్ర తరహాలో అభివృద్ధి చేయాలన్నది అక్కడి ప్రజల చిరకాల వాంఛ. ప్రస్తుతం ఆ కల సాకారమయ్యే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఆలయ విస్తరణ సహా క్షేత్ర అభివృద్ధి పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. సుమారు రూ.548 కోట్లతో 3దశల్లో వేములవాడ పుణ్యక్షేత్ర అభివృద్ధి పనుల్ని చేపట్టాలని గతంలో నిర్ణయించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక మొదటి దశలో ప్రధాన ఆలయ విస్తరణ పనుల్ని చేపట్టారు. ఈ పనులకు గతేడాది నవంబర్ 20న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేసి, రూ.76కోట్లతో ప్రధానాలయ విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. రాజరాజేశ్వరుడు కొలువై ఉన్న మహామండపాన్ని తాకకుండా చుట్టూ ఆలయాన్ని 4ఎకరాల మేర విస్తరించనున్నారు.
ఎల్ఈడీ తెరపై దర్శనాన్ని అందిస్తూ : ఆలయ విస్తరణ, అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేసే క్రమంలోనే ప్రధానాలయంలో భక్తుల దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. గుడి ముందు ఉన్న రాజగోపురం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రచార రథం ద్వారా ఎల్ఈడీ తెరపై స్వామి వారి దర్శనాలను కొనసాగిస్తున్నారు. భక్తులు చేసే ఆర్జిత సేవలను భీమేశ్వర ఆలయానికి మార్చారు. ఇక్కడ రూ.6 కోట్లతో ఆలయం లోపల, బయట, షెడ్ నిర్మాణం, ప్రసాదం కౌంటర్లు, ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, స్నానపు గదులు నిర్మించారు. తాత్కాలిక ఏర్పాట్లకు సంబంధించి భక్తులకు తెలియపరిచేలా సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు.
అర్చకులు, సిబ్బందికి మాత్రమే అనుమతి : వేములవాడ ఆలయ అభివృద్ధి కోసం గతంలో ఉన్న నిర్మాణాలను కూల్చి వేసి కొత్త నిర్మాణాలు చేపట్టారు. చెరువు కట్టపై ఉన్న ప్రధానాలయ విస్తరణను పూర్తిగా రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ విధానంలో చేపడుతున్నారు. ఆలయ విస్తరణలో చుట్టూ 64 పిల్లర్లు రానున్నాయి. మహామండపం, నిత్య కళ్యాణ, వ్రత, అద్దాల, కోడెల, భక్తుల విశ్రాంతి మండపాల పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. పిల్లర్లు, స్లాబ్ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ఎవరినీ అనుమతించడం లేదు. ప్రతి రోజు స్వామివారికీ కైంకర్యాలు నిర్వహించే అర్చకులు, పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు.
తిరపతి వెంగమాంబ తరహాలో : వచ్చే ఏడాది మహా శివరాత్రి మహోత్సవాలకు భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పించేలా యంత్రాంగం పనులు పూర్తి చేసేందుకు ముందుకు సాగుతోంది. గుడిచెరువు కట్ట పక్కన జీప్లస్ టూ నమూనాలో తిరుమల వెంగమాంబ తరహాలో రూ.35 కోట్లతో నిత్యాన్నదాన సత్రం నిర్మించనున్నారు. చెరువు కట్టకు సమీపంలో, పార్కింగ్కు పక్కన ఈ అన్నదాన సత్రం నిర్మాణం జోరుగా సాగుతోంది. దాతల సహకారంతో నిత్యాన్నదానం చేసేలా రూ.100 కోట్లతో కార్పస్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆలయానికి నాణ్యమైన విద్యుత్తో పాటు, అంతరాయాలు లేకుండా రూ.2 కోట్లతో సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరయ్యాయి.
2023-24 బడ్జెట్లో రూ.50 కోట్లు, 2024-25 బడ్జెట్లో రూ.100 కోట్లు వెచ్చించి రాజన్న ఆలయ అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా చేస్తున్నాం. పశ్చిమ వైపు గోపురం, ప్రాకారాలు నిర్మిస్తున్నాం. మహామండపాన్ని తాకకుండా 20 అడుగులు, 26 అడుగుల ఎత్తుతో రెండు అన్విటీ మండపాలను నిర్మిస్తున్నాం. వీటితో పాటు కోటి లింగాలకు సంబంధించి అద్దాల మండపం, బ్రాహ్మణ సత్రం, నిత్య కల్యాణ మండపం, ట్యాంక్బండ్ సుందరీకరణ చేస్తున్నాం. చెరువుకట్టపై కొలువుదీరిన రాజన్న ఆలయం వందేళ్లు కాదు వెయ్యేళ్లు చెక్కు చెదరకుండా, సాంకేతికతను వినియోగించి నిర్మాణ పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాం - ఆది శ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ విప్
వర్షాలతో పనులకు ఆటంకం : వేములవాడను తెలంగాణ సహా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. మహాశివరాత్రి లాంటి పర్వదినాల్లో ఆ సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటుంది. వేలల్లో వాహనాలు వస్తుంటాయి. అయితే, వేములవాడ ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే మూలవాగు దాటాల్సిందే. ఆ వాగుపై నిర్మించిన ఒకే ఒక వంతెన వేలాది మంది భక్తుల తాకిడికి సరిపోయేది కాదు. నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్యలతో జనం ఇబ్బందులకు గురయ్యేవారు. మూలవాగులోని వంతెనపై ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తొలగించాలనే లక్ష్యంతో 12 ఏళ్ల కిందట రూ.28 కోట్లతో వంతెనకు ఇరువైపులా రెండు కొత్త వంతెన నిర్మాణాలు చేపట్టారు.
ప్రస్తుతం పడమర వైపున్న వంతెన నిర్మాణం పూర్తికాగా, తూర్పు వంతెన పనులు కొనసాగుతున్నాయి. నిర్మాణానికి ఏటా వర్షాలు అడ్డంకిగా మారాయి. 3 దఫాలుగా సెంట్రింగ్ కొట్టుకుపోయి కూలిపోయింది. అలాంటి వంతెనను పూర్తి చేయించేందుకు ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని గతేడాది పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుతం దాదాపుగా పనులు పూర్తి కావస్తున్నాయి. శివరాత్రి నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చేలా పనులు జోరందుకున్నాయి.
రహదారి నిర్మాణం చిరకాల స్వప్నం : మూలవాగు వంతెన దాటిన వెంటనే రాజన్న ఆలయానికి చేరుకునే ప్రధాన రహదారి ఉంటుంది. ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు, వాహనాలు ఈ మార్గం గుండానే వెళ్లాలి. భక్తుల తాకిడికి నిత్యం ఆ మార్గం రద్దీగా ఉండేది. ఆ ప్రధాన రహదారి విస్తరణ చేయాలనేది పట్టణ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం. కానీ, ఆ దారిని విస్తరిస్తే చాలామంది ఇళ్లు, దుకాణాలు కోల్పోతుండటంతో విస్తరణ చాలా కాలం ప్రతిపాదనలకే పరిమితమైంది. గతేడాది ప్రభుత్వం నిర్వాసితుల పరిహారం కోసం రూ.47 కోట్లు మంజూరు చేసి, అక్కడి నివాసాలు తొలగించారు. రూ.6.5 కోట్లతో రహదారి విస్తరణ చేపడుతూ, రెండు వైపులా మురుగు కాల్వ నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం కంకర వేసే పనులు చురుగ్గా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రహదారి పూర్తయితే రాజన్న భక్తులతో పాటు పట్టణ ప్రజల కష్టాలు తీరనున్నాయి.
ఇంతకు ముందు రోడ్డు చాలా చిన్నగా 20 అడుగులే ఉండేది. ఇప్పుడు 120 అడుగుల విస్తీర్ణమయ్యింది. అప్పుడు వాహనాలు వెళ్లాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఉన్నప్పుడు దీనికి శంకుస్థాన చేశారు. సంవత్సరం నుంచి మా ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ చర్యలు చేపట్టి, వేగంగా పనులు చేయిస్తున్నారు - రాజమల్లయ్య, వేములవాడ స్థానికులు
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా శివుడి విగ్రహం : వేములవాడ అంటే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగానే తప్ప పర్యాటక కేంద్రంగా పెద్దగా ఆకర్షణీయ ప్రదేశాలు లేవు. అందుకే రాజన్న ఆలయానికి ఆనుకుని ఉన్న ట్యాంక్ బండ్ను సందర్శకులు సేదతీరేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. గుడి చెరువు కట్టపై సుందరీకరణ పనులను రూ.12 కోట్లతో చేపట్టారు. అవి దాదాపు పూర్తికావచ్చాయి. పార్కులో వివిధ విగ్రహాలు, పచ్చని మొక్కలు, పూలతో సర్వాంగ సుందరంగా, ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దారు. పార్కు మధ్యలో నిర్మించిన 40 అడుగుల శివుడి విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులతో వేములవాడ రూపురేఖలు మారిపోనున్నాయి. రూ.1.40 కోట్లతో బోటింగ్ సౌకర్యం కల్పించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
మురుగు నీరు చెరువులో కలవకుండా : అటు ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధితో పాటు పట్టణ సుందకీరణ సైతం జోరుగా సాగుతోంది. రూ.2.5 కోట్లతో మల్లారం జంక్షన్ నుంచి బతుకమ్మ తెప్ప, వంతెన మీదుగా, జగిత్యాల బస్టాప్ వరకూ 3.6 కిలోమీటర్ల మేర 146 పోల్స్తో విద్యుద్దీపాలు, సుందకీరణ పనులు జరగనున్నాయి. మురుగునీరు గుడిచెరువులో చేరకుండా, మూలవాగులో కలవకుండా ప్రత్యేక పైప్ లైన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కూడళ్లలో మహనీయుల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసి పచ్చదనంతో పర్యాటక శోభను తీసుకువస్తున్నారు.
బద్ది పోచమ్మ ఆలయాన్నీ బాగు చేస్తూ : వేములవాడలోని రాజన్న అనుబంధ దేవాలయమైన బద్ది పోచమ్మ ఆలయంలోనూ రూ.10 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. రాజన్న, భీమన్నలను దర్శించుకునే భక్తులు బద్ది పోచమ్మ అమ్మవారికి బోనాల మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ. ప్రతి ఆది, మంగళవారాలతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో భక్తులతో ఆలయం కిక్కిరిసిపోతుంది. ప్రధానంగా ఆలయంలో అమ్మవారికి బోనం, కల్లు, పట్నం మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. మరికొందరు ఒడి బియ్యం సమర్పిస్తారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఇక్కడ పలు అభివృద్ధి పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అభివృద్ధి పనులన్నీ పూర్తయితే వేములవాడ క్షేత్రం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా పర్యాటకంగా కూడా అందరినీ ఆకర్షించనుంది.
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