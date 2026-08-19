కరవు సీమకు "వెలుగు కొండ" - నెరవేరుతున్న దశాబ్దాల కల
వెలిగొండతో తీరనున్న నీటి వెతలు - ఈ నెలాఖరుకు వెలిగొండ నుంచి కరవు సీమకు కృష్ణా జలాలు - కృష్ణమ్మతో పశ్చిమ "ప్రకాశం" సస్యశ్యామలం - 2సొరంగాల ద్వారా 11,500 క్యూసెక్కుల నీటి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 12:29 PM IST
Veligonda Project Works update: తాగు, సాగునీటికి దశాబ్దాలుగా అలమటించిన ప్రాతం! ఆర్థిక వనరులు, ఆదాయ మార్గాలు నామమాత్రం! ఫ్లోరైడ్ రక్కసితో జీవితాలు కోల్పోయిన పీడిత జనం! బీడు వారిన భూముల్లో పంటలు పండక బతుకుదెవురుకు వలసబాట పట్టిన కన్నీటి కథలు. ఆ బాధలు తొలగించి కరవు సీమలో వెలుగులు నింపాలని 30 ఏళ్ల క్రితం అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీటిని తరలించి వారి తలరాత మార్చాలని తలచింది. కృష్ణా జలాలు మళ్లించి అత్యంత నీటి ఎద్దడి ఎదుర్కొనే ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయాలని భావించింది. అందులో భాగంగానే పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్కు శంకుస్థాపన జరిగింది. కానీ, ఎన్నో అడ్డంకులు, వివాదాలు చుట్టుముట్టాయి. దీంతో 3 దశాబ్దాలుగా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం కొలిక్కి రాలేదు. ఈ సారి ఎలాగైనా ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది. ఫలితంగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పుంజుకుంది. త్వరలోనే కరవు ప్రాంతాల కలల ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి రానుంది.
ఫ్లోరైడ్ రక్కసితో జీవితాలు కోల్పోయిన పీడిత జనం: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంతాలు దేశంలోనే అత్యంత దుర్భిక్షమైన వాటిగా గుర్తింపు పొందాయి. మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం, గిద్దలూరు, కనిగిరి నియోజకవర్గాల్లో ఎటు చూసినా నెర్రెలు తీసిన బీడు భూములే దర్శనిమిస్తాయి. దర్శి, కొండపి నియోజకవర్గ ప్రాంతాల్లో కొంతమేర సాగునీరు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, నదీ ప్రవాహాలు అసలు కనిపించవు. సాగుకు వాన నీరే ఆధారం. అందుకే గొంతెండినా, పంట ఎండినా వాన చినుకు కోసం ఆకాశం వైపే చూడాల్సిన నిస్సహాయ పరిస్థితి. భూగర్భ జలాలు ఒడిసి పట్టుకుని, పంటలు పండించేందుకు అన్నదాతలు చేయని ప్రయత్నాలంటూ లేవు. వందల అడుగుల లోతు బోర్లు వేస్తే ఎవరికో ఒకరికి నీళ్లు పడేవి. మిగతావాళ్లు అప్పులతో ఆర్థికంగా చితికిపోవడం ఇక్కడ సర్వసాధారణం. కరవుకాటుకి తోడు వెంటాడే ఫ్లోరైడ్ భూతం. సాధారణంగా తాగునీటిలో ఉండాల్సిన సురక్షిత ఫ్లోరైడ్ 0.7 నుంచి 1.0 పీపీఎం అయితే మార్కాపురం, కనిగిరిలో కొన్నిచోట్ల అది 12శాతాన్ని తాకుతోంది. ఫలితం వంకర్లు తిరిగిన కాళ్లు చేతులతో జీవనం నరకప్రాయంగా మారుతోంది. మూత్రపిండాల సమస్యలతో నిత్యం ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. ఈ కష్టాలు మొత్తానికి పరిష్కారం వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్.
సొరంగంలోనే ఇరుక్కుకుపోయిన TBM : శ్రీశైలం జలాశయం వెనక నుంచి కృష్ణా జలాల వరద నీటిని నల్లమలసాగర్కు తరలించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇందుకోసం నల్లమల అటవీ ప్రాంతం ప్రస్తుతం మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గంలో కొండల మధ్య 2భారీ సొరంగాలు నిర్మిస్తున్నారు. జంట సొరంగాల్లో మొదటిది సుమారు 18.2 కిలోమీటర్లు కాగా రెండవది 18.8 కిలోమీటర్ల పొడవు. సుమారు 10 మీటర్ల వ్యాసార్థంతో ఈ రెండింటి తవ్వకాలు 2009 జూన్లో ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటి టన్నెల్ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఇప్పుడు రెండో టెన్నెల్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. టన్నెల్ -2 ను అమెరికా టెక్నాలజీతో తయారైన టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్- TBM ద్వారా తవ్వడం మొదలు పెట్టారు. రాతి పొరల స్వభావం, నీటి ఊటలు, భౌగోళిక పరిస్థితులతో సొరంగాల నిర్మాణంలో అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెత్తగా, పగుళ్లతో కూడిన రాతి పొరలు సొరంగ తవ్వకాలకు ఇబ్బందుల్ని కలిగించాయి. యంత్రాల నిర్వహణ సవాల్గా మారింది. టన్నెల్ లోకి నీరు చేరకుండా గ్రౌటింగ్, ముందస్తు పరిశీలనతో పనులు చేపట్టారు. టన్నెల్-2లో ఒక దశలో TBM నిలిచిపోవడం ప్రాజెక్టుకు మరో పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. మిగిలిన సొరంగాన్ని డ్రిల్ అండ్ బ్లాస్ట్ పద్ధతిలో పూర్తి చేశారు TBM సొరంగంలోనే ఉండిపోవడంతో దాన్ని బయటకు తీసే ప్రక్రియ దీర్ఘకాలం నిలిచిపోయింది. న్యాయపరమైన చిక్కులు, కాంట్రాక్టు సంబంధిత వివాదాలు తదితర కారణాలతో మరింత జాప్యమైంది. ప్రస్తుతం ఆ యంత్రాన్ని తొలగించే ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకోవడంతో ప్రాజెక్టు పూర్తి ప్రధాన అడ్డంకి తొలగనుంది.
"టన్నెల్ 1 మాదిరిగానే టన్నెల్ 2 కూడా 18.8 కిలోమీటర్ల పొడవును కలిగి ఉంది. 11.84 కిలోమీటర్ల దూరం పూర్తయ్యాక TBM (టన్నెల్ బోరింగ్ మెషీన్)కు సమస్యలు తలెత్తడంతో, మేము ఇప్పుడు 'బ్లాస్టింగ్' పద్ధతి ద్వారా పనిని కొనసాగిస్తున్నాము. ఇది చాలా సవాలుతో కూడిన పని. ఇక్కడి పరిస్థితుల వల్ల తీవ్రమైన ఊపిరి ఆడని పరిస్థితి నెలకొంది, పైగా గాలి సరఫరా కూడా లేదు"_చిన్న రామస్వామి, డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు శ్రీశైలం జలాశయం కుడి ఒడ్డున డోర్నాల సమీపంలోని కొల్లంవాగు నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. కృష్ణా వరద నీటిని 2 సొరంగాల ద్వారా 53.85 TMCల సామర్థ్యం కలిగిన నల్లమల సాగర్కి తరలిస్తారు. దీని నుంచి 43.50 టీఎంసీల నీటిని సాగు, తాగునీటికి ఉపయోగించుకోనున్నారు. మిగిలిన నీటిని భూగర్భ జలాల సంరక్షణకు నిల్వ ఉంచుతారు. అర్థవీడు, పెద్దారవీడు, మార్కాపురం మండలాల పరిధిలోని నల్లమల కొండల్లో 3 సహజ గ్యాప్లు సుంకేసుల, గొట్టిపడియ, కాకర్ల ప్రాంతాలను మూసివేసి నల్లమల సాగర్ జలాశయం ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ నుంచి కొల్లం వాగు ద్వారా టన్నెల్-1, టన్నెల్-2 కు నీరు చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి ఫీడర్ కాలువ ద్వారా నల్లమలసాగర్కు చేరుకుంటాయి. కృష్ణా జలాలు మొదటి సొరంగ నుంచి 3 వేల క్యూసెక్కులు, 2వ సొరంగం నుంచి 8500 క్యూసెక్కుల నీటిని సుమారు 19 కిలోమీటర్లు తరలిస్తారు. ఈ నీటిని నల్లమల సాగర్కు తరలించేందుకు 21.8 కిలోమీటర్ల మేర ఫీడర్ కాల్వ తవ్వారు. దీని ద్వారా నల్లమలసాగర్లో 43.40 టీఎంసీల నీరు నిల్వ చేస్తారు.
నల్లమల సాగర్ నుంచి 3 ప్రధాన కాలువల ద్వారా మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లోని మెట్ట ప్రాంతాలకు సాగు, తాగు నీరు అందిస్తారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 4,47,000 ఎకరాలకు సాగునీరు, 15.50 లక్షల మందికిపైగా తాగునీరు అందించాలన్నది లక్ష్యం. తొలి దశ ద్వారా లక్షా 19 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందనుంది. తీగలేరు కాలువ ద్వారా 62 వేల ఎకరాలకు, గొట్టిపడియ కాల్వ ద్వారా 9,500 ఎకరాలు, ఈస్ట్రన్ మెయిన్ కాల్వ ద్వారా 3,70, 800 ఎకరాలకు నీరు అందించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేసింది. అత్యధికంగా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో 3,36,100 ఎకరాలు, నెల్లూరు జిల్లాలో 84,000 ఎకరాలు, కడప జిల్లాలో 27,200 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరు అందనుంది. మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం, గిద్దలూరు, కనిగిరి, దర్శి, కొండెపి ప్రాంతాలతో పాటు నెల్లూరు జిల్లాలోని ఉదయగిరి, కడప జిల్లాలోని బద్వేల్ నియోజకవర్గాల్లోని మెట్ట ప్రాంతాలకు మేలు జరగనుంది.
భూ గర్భ జలాలు పెరిగే అవకాశం : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కేవలం సొరంగాలు, యంత్రాలు, రాతిపొరల కథ కాదు. పశ్చిమ ప్రకాశం రైతుల ఆశలు, కన్నీళ్లు, నీటి కోసం సాగిన పోరాటాలకు ప్రతిరూపం. వెలిగొండ పూర్తయితే ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుందని రైతులు ఆశిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, నల్లమలసాగర్ నిండితే కాలువలు, చెరువులు, కుంటలకు నీరు చేరి భూగర్భ జలాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. బోర్లపై ఆధారపడే రైతులకు కొంత ఊరట లభించనుంది. బీడుగా ఉన్న భూముల్లో సాగు విస్తీర్ణం పెరుగుతుంది. నీరు అందుబాటులోకి వస్తే ఒక పంటకు పరిమితమైన భూముల్లో అదనపు పంటలు సాగు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో స్థానిక రైతులు జీవనం మెరుగుపడుతుంది. అందుకే కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టును త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో ఉమ్మడి ప్రకాశంతో పాటు నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లోని నీటి ఎద్దడి తగ్గనుంది. ముఖ్యంగా రైతుల పొలాలకు సాగునీరే కాకుండా గ్రామాల్లో తాగునీటి కష్టాలు తీరే అవకాశం ఉంది. సొరంగాల సామర్థ్యం పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తే మొత్తం 11,500 క్యూసెక్కుల నీటిని తరలించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో నీటి కొరతతో వెనుకబడిన పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతంలో వ్యవసాయంతోపాటు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఊతం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. పంటలు పండితే వలస బాట తప్పి స్థానికంగానే కూలీలకు ఉపాధి లభించనుంది. వ్యవసాయ ఆధారిత వ్యాపారాలు ఊపందుకోనున్నాయి. పశుపోషణ, పాడి పరిశ్రమకు అవకాశాలు పెరుగనున్నాయి. మొత్తంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతంలోని ప్రజల కష్టాలను తీర్చివారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపనుంది.
వెలిగొండ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి : బీడు భూముల్లో సస్యశ్యామలంగా మార్చాలనే ఉద్దేశంలో అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి ప్రాజెక్టు పనులను వేగంగా చేపడుతోంది కూటమి ప్రభుత్వం. అవాంతరాలను ఒక్కొక్కటి పరిష్కరిస్తూ నిర్మాణం వేగవంతం చేసింది. సీఎం చంద్రబాబు తరచూ వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ పనుల తీరుపై సమీక్షించారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టర్ విజయసునీత వెలిగొండ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కంభంలోని వెలిగొండ కార్యాలయ సిబ్బందిని మార్కాపురం రప్పించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రాజెక్టు సందర్శన చేపట్టి సకాలంలో పనులు సాగేలా కసరత్తు చేశారు. ఫలితంగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నల్లమలసాగర్లో నీరు నిల్వ చేస్తే 11 గ్రామాలు ముంపు బారిన పడనున్నాయి. అక్కడ సుమారు 7,321 నిర్వాసిత కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వీరి కోసం 905.56 కోట్ల రూపాయల పరిహారాన్ని ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. తొలి విడతగా 2,560 కుటుంబాలకు 318 కోట్ల పరిహారం అందించింది. మిగిలిన వారికి రెండో దశలో 353కోట్లు, మూడో దశలో 210 కోట్ల రూపాయలను చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెలాఖరుకు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ పనులు పూర్తి కానున్నాయి. దీంతో కృష్ణా జలాలు కరవు సీమను ముద్దాడబోతున్నాయి. దశాబ్దాల పీడిత ప్రజల దాహార్తితోపాటు బీడు వారిన భూముల్ని సస్యశ్యామలం చేయనున్నాయి. ఆ మహత్తర ప్రాజెక్టు ప్రారంభం కోసం ఉమ్మడి ప్రకాశంతోపాటు నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లోని మెట్ట ప్రాంత వాసులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ట్రయల్ రన్కు తొలగుతున్న అడ్డంకి - చివరి దశకు చేరిన టీబీఎం తొలగింపు
వెలిగొండ నిర్వాసితులకు ఊరట - నేడు మరో 1600 కుటుంబాలకు రూ.200 కోట్ల పంపిణీ