వేసవిలో అగ్నిప్రమాదాలు - తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉంచుకోవాల్సిన పరికరాలివే
ఆధునిక అగ్నిపమాక యంత్రాలు మార్కెట్లోకి - వాటిని ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసా? - ప్రతి సంవత్సరం పరికరాలను మార్చాలంటున్న నిపుణులు
Published : May 8, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 5:22 PM IST
Usage Of Different Types fire Equipments : అసలే వేసవి మంటలు. వీటికి తోడు అగ్ని ప్రమాదాలు. ఎప్పుడు ఎక్కడ నిప్పు రాజుకుంటుందో తెలియడం లేదు. ఉన్నట్టుండి మంటలు ఎగిసిపడి ఆస్తి నష్టం వాటిల్లుతుంది. కొన్నిసార్లు ప్రాణనష్టమూ సంభవిస్తుంది. హైదరాబాద్లో ఇటీవల జరిగిన వరుస ఘటనలే ఇందుకు సాక్ష్యం. భారీ భవనాలు, ఫర్నీచర్ దుకాణాలు, బహుళ అంతస్తులు ఇలా ఏదో ఓ చోట అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సమస్య ఉంది సరే. మరి పరిష్కారం సంగతేంటి? ఇదే విషయంపై అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అగ్నిమాపక నిపుణులు. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నష్టాన్ని కూడా చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు అని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వాణిజ్య భవనాలు, అపార్ట్మెంట్లలో తప్పనిసరిగా కొన్ని అగ్నిమాపక పరికరాలు అందుబాటులో ఉంచాలని అంటున్నారు. అంతే కాదు, ఏ సమయంలో ఏ పరికరం వాడాలి? ఎలా వినియోగించాలి? అనే విషయాలనూ ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో వివరించారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎటువంటి పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి?
హైడ్రా సిస్టమ్, అలారమ్ సిస్టమ్, స్ప్రింక్లర్స్ సిస్టమ్స్ వంటివి ప్రధాన మాడ్యూళ్లు. దీంట్లోనే మనం చాలా వరకు అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఉదాహరణకు డిటెక్టర్స్లోనే మనకు వివిధ రకాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. స్మోక్ డిటెక్టర్తో పాటు మల్టీ సెన్సార్ డిటెక్టర్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫైర్ అలారమ్ కూడా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఈ ఫైర్ అలారమ్స్ను ఇండస్ట్రీలోనే కాక ఎక్కడైనా మనం వాడుకోవచ్చు. స్ప్రింక్లర్స్లో కూడా వివిధ రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొత్తగా బల్బ్ టైప్లో ఒక స్ప్రింక్లర్ వచ్చింది. వేడి దానికి తగలగానే ఒక్కసారే పగిలిపోతుంది. ఆ తర్వాత దాంట్లోంచి నీళ్లు వస్తాయి. వాటిని చూట్టూ చల్లుతుంది. ఈ బల్బ్లను ఒక రూమ్లో మూడు మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున అమర్చి పెడితే మంట రాగానే ఇవి అన్ని వైపుల నుంచి నీళ్లను చల్లుతాయి. దీని ద్వారా మంట తగ్గి ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఉంటుంది.
ఎక్కడైతే ప్రజలు ఎక్కువగా ఉంటారో ఆ ప్రదేశాల్లో వీటిని పెట్టుకోవచ్చా?
మాల్స్, కమ్యూనిటీస్, షాప్స్లో ఎక్కడైనా సరే వీటిని తప్పకుండా పెడుతున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో పుణ్యక్షేత్రాల్లో కూడా వీటిని అమర్చుతున్నారు. ఇవి తప్పకుండా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కాకపోతే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే కొంతమంది వీటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కూడా వాడట్లేదు. అలా మాత్రం చేయకూడదు.
ఈ అగ్నిమాపక యంత్రాలు ఎన్ని రకాలు? వాటిని ఎలా ఉపయోగిస్తాం?
వీటిలో మొత్తం 7 రకాల అగ్నిమాపక యంత్రాలు ఉన్నాయి. అవి ఎ, బి, సి క్లాస్ ఫైర్ ఉంటాయి.
- ఎ క్లాస్ అనేది చెక్క, పేపర్, టెక్స్టైల్స్ కాలిన తర్వాత దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
- బి క్లాస్ ఫైర్కు ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్కి వాడతారు. అంటే పెట్రోల్, గ్యాసెస్, ఆయిల్కు దీనిని వాడుతారు.
- సి క్లాస్ ఫైర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ కిందికు వస్తుంది. వీటితో పాటు క్లీనేజ్ యంత్రం ఉంటుంది. దీనిని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో, డేటా సెంటర్లలో వాడతారు.
- అలాగే కిచెన్ ఫైర్ యంత్రం కూడా ఉంటుంది. బ్యాటరీ, ఇన్వర్టర్ రూమ్స్లో అయితే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ యంత్రం వాడతారు. వీటిని ప్రతి సంవత్సరం రీఫిల్లింగ్ చేయించుకోవాలి.
