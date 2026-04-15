రోడ్డు వెంట పూర్తి కాని బ్రిడ్జిలు, అండర్పాస్లు - ఆ రహదారిపై నిత్యం ప్రమాదాలు
హైదరాబాద్ మీదుగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా వరకు సాగే జాతీయ రహదారి 44 - రెండు జిల్లాల్లోనూ తరచూ ప్రమాదాలు - బ్లాక్స్పాట్లుగా బ్రిడ్జిలు, అండర్పాస్ నిర్మాణ ప్రాంతాలు - బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించినా చర్యలు శూన్యం
Published : April 15, 2026 at 2:21 PM IST
Road Accidents In NH 44 : రాష్ట్రంలో కీలకమైన రహదారిగా గుర్తింపు పొందిన ఎన్హెచ్-44 పరిస్థితి ఎక్కడికక్కడ తీసికట్టుగానే ఉంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ తర్వాత ఈ రహదారి మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. జిల్లాలో ఈ రహదారి పొడవు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉంటుంది. జిల్లాలోని శామీర్పేట, మేడ్చల్, కండ్లకోయ, సుచిత్ర, కొంపల్లి, బౌరంపేట వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల మీదుగా వెళుతుంది. ముఖ్యంగా మేడ్చల్ స్ట్రెచ్ - సికింద్రాబాద్ మధ్య పరిస్థితి అత్యంత సమస్యాత్మకంగా మారింది. పెండింగ్ నిర్మాణ పనులు, ట్రాఫిక్ జామ్లు, ప్రమాదాల పెరుగుదల వంటి అంశాలతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణ పనులు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి.
పాక్షికంగా నిర్మించిన నిర్మాణాలు, నిలిపి ఉంచిన బ్యారికేడ్లు ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిర్మాణ పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్ ను డైవర్షన్ చేశారు. దీంతో ట్రాఫిక్ కూడా భారీగా పెరిగిపోతోంది. 2025లోనే 217 భారీ ప్రమాదాల్లో 2000 మందికి పైగా గాయాల పాలయ్యారు. ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాలు ఆలస్యం కావడం వల్ల భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ – మేడ్చల్ మధ్య ప్రయాణ సమయం రెట్టింపైందని ప్రయాణికులు పేర్కొంటున్నారు. పీక్ అవర్స్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లోనే గడపాల్సి వస్తుంది వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బ్లాక్స్పాట్లుగా నిర్మాణ ప్రాంతాలు : ఎన్హెచ్-44లో ఎన్హెచ్ఏఐ, కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ మోర్త్ ఆధ్వర్యంలో ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలను గుర్తించారు. అటువంటి ప్రాంతాల్లో వీలైనంత త్వరగా పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. నిర్మాణాలు జరగుతున్న వాటిలో బ్లాక్ స్పాట్ లు, వెహికిల్ అండర్ పాస్లు, సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణాలు ఉన్నాయని జాతీయ రహదారులు, మోర్త్ అధికారులు తెలిపారు. అందులో కొన్ని పనులు కొనసాగుతున్నాయని, మరికొన్ని ప్రతిపాదనల దశలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
మార్గంలో నిత్యం ప్రమాదాలు : హైదరాబాద్ తర్వాత ఎన్హెచ్-44 రంగారెడ్డి మీదుగా ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోకి చేరుతుంది. ఇక్కడా రహదారి గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు, నందిగామ, షాద్నగర్ మొదలుకుని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పుల్లూరు టోల్ ప్లాజా వరకూ సుమారు 165 కిలోమీటర్ల పొడవైన జాతీయ రహదారి రోడ్డుప్రమాదాలకు చిరునామాగా మారింది. ఈ మార్గంలో నిత్యం ఏదోచోట ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎవరో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోవడం, క్షతగాత్రులవడం నిత్యకృత్యంగా మారింది. ఈ మార్గంలో బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించినా, ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపట్టడంలో అధికారులు విఫలమవుతూనే ఉన్నారు.
రెండేళ్లలో 147 ప్రమాదాలు : ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో హైదరాబాద్ బెంగళూరు జాతీయ రహదారి బాలనగర్ మండలంలో మొదలై జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పుల్లూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద ముగుస్తుంది. బాలనగర్, పెద్దాయిపల్లి, కేతిరెడ్డిపల్లి, గొల్లపల్లి, రంగారెడ్డి గూడ, ముదిరెడ్డిపల్లి, బూరెడ్డిపల్లి, పోల్కంపల్లి స్టేజీ, చక్రాపూర్ స్టేజీ, కందూరు స్టేజీ, గుడిబండ, అడ్గాకల్ ఫ్లైఓవర్, మోజర్ల, తోమాలపల్లి, పెబ్బేరు-హైదరాబాద్ బైపాస్, వల్లూరు, బోరవెల్లి, ఉండవెల్లి శివారు ఇలా చాలా ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ ప్రమాదాలకు కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి. బాలనగర్, రాజాపూర్, జడ్చర్ల, అడ్డాకల్, మూసాపేట మండలాల పరిధిలో మొత్తం 15 బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించారు. 2023 నుంచి 2025 వరకూ ఈ ప్రాంతాల్లో 147 ప్రమాదాలు జరగ్గా అందులో 70 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ కేంద్రాలన్నీ గ్రామాల నుంచి రోడ్డు నేరుగా జాతీయ రహదారికి కలిసే చౌరస్తాలు. వీటిని ఆక్సిడెంట్ ప్రోన్ జోన్లుగా ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులే గుర్తించారు. ఈ కూడళ్ల వద్ద వాహనాలు యూటర్న్ తీసుకోవడంతో పాటు, ఒక వైపు నుంచి మరోవైపునకు దాటుతుంటాయి. పాదచారులు రోడ్డు దాటుతుంటారు. ఆ కూడళ్ల వద్ద ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నందున దాన్ని గుర్తించేలా ఎరుపు రంగులో సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. అయినా ప్రమాదాలు ఆగడం లేదు.
బోర్డులున్నా నిరుపయోగం : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎన్హెచ్-44పై ప్రమాదాల నివారణకు డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేసేలా చౌరస్తాకు 100-200 మీటర్లకు ముందే వేగాన్ని నియంత్రించే రంబుల్ స్ట్రిప్స్ను నాలుగైదు ఏర్పాటు చేశారు. నిరంతరం వెలిగేలా రంగురంగుల బ్లింకింగ్ లైట్లుఏర్పాటు చేశారు. అయినా వాహన దారులు అప్రమత్తం కావడం లేదు. వేగాన్ని తగ్గించుకోవడం లేదు. 80 నుంచి 60, 40, 30 కిలోమీటర్ల వరకూ వేగాన్ని తగ్గించాలన్న బోర్డులున్నా వాటిని పట్టించుకోవడం లేదు. అదే ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.
"ఈ ప్రాంతంలో పదిహేనురోజుల కిందట ఓ లారీ డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఇక్కడి యాక్సిడెంట్ జరిగితే భూత్పూర్ (15 కిలోమీటర్ల) వరకూ ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. పోలీసులు ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు. అంబులెన్స్ వెళ్లాలన్నా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. అండర్ పాస్ నిర్మాణాల కారణంగా వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం పెరుగుతోంది" - స్థానికులు
హైవే దాటే ప్రయత్నంలో ప్రమాదాలు : జాతీయ రహదారి గ్రామాల మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ పైవంతెనలు లేదంటే బైపాస్, అండర్ పాస్ మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. కాని అది అన్నిచోట్లా జరగలేదు. బాలనగర్, రాజాపూర్ లాంటి గ్రామాలకు సర్వీసు రోడ్లు నిర్మించినా హైవే మాత్రం గ్రామం నుంచే వెళ్లింది. దీంతో హైవేను దాటేందుకు ప్రయత్నించే పాదచారులు, ద్విచక్రవాహన దారులు ప్రమాదాలకు గురయ్యారు. ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయాక ఆలస్యంగా మేల్కొన్న ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రస్తుతం అలాంటి ప్రాంతాల్లో అండర్ పాస్ల నిర్మాణం చేపడుతోంది. బాలనగర్, రాజాపూర్, వేముల, జానంపేట, వెల్టూరు లాంటి ప్రాంతాల్లో అండర్ పాస్ల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది.
కాగా పనులు నత్తనడకన సాగుతుండటంతో నిత్యం ట్రాఫిక్ జాంలకు అవి కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. నాలుగు వరుసల్లో ప్రయాణించాల్సిన వాహనాలు వంతెన పనుల కారణంగా రెండు వరుసల్లోనే ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. రద్దీ అధికంగా ఉన్నా ఆ మార్గంలో చిన్న రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినా ప్రయాణం ఆలస్యమవుతోంది. నిత్యం వేలాది వాహనాలు ప్రయాణించే రోడ్లపై నిర్మాణాల్ని వేగంగా పూర్తి చేస్తే జరిగే ఆలస్యానికి కళ్లెం వేసినట్లవుతుంది.
అతివేగంతోనే ప్రమాదాలు : ఎన్హెచ్-44పై ఇప్పటి వరకూ జరిగిన ప్రమాదాల తీరును గమనిస్తే అతివేగమే ఎక్కువ ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం. జాతీయ రహాదారిపై గంటకు 30 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో మాత్రమే ప్రయాణించాలి. కాని వాహనాల వేగం గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వరకూ ఉంటోంది. అతివేగం వల్ల వాహనాలు నియంత్రణ కోల్పోతున్నాయి. అదే ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. వేగాన్ని నియంత్రించాలంటే అధిక వేగంతో వెళ్లే వాహనాలకు జరిమానాలు విధించాలి. దాదాపు అన్ని పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో స్పీడ్ గన్ల సాయంతో జరిమానాలు విధిస్తున్నా క్రమం తప్పకుండా జరగడం లేదు. దీంతో జరిమానాలను వాహనదారులు సులువుగా తీసుకుంటున్నారు.
నిద్రలేకుండా డ్రైవింగ్ : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎన్హెచ్-44పై ప్రమాదాలకు మరో కారణం అపసవ్య దిశలో వాహనాలు నడపడం. సవ్యదిశలో వెళ్లేందుకు మార్గాలున్నా ఒకటి, రెండు కిలోమీటర్లు ముందుకెళ్లి యూటర్న్ చేసుకుని తిరిగి వెనక్కి రావడం ఎందుకని భావించి దగ్గరి మార్గంగా వాహనదారులు అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు. పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లు, దాబాలు, వాహనాల మరమ్మత్తులు చేసే దుకాణాలతో పాటు గ్రామాలకు వెళ్లేందుకు చాలామంది రాంగ్ రూట్ ని వినియోగిస్తున్నారు. మరో కారణం నిద్రలేకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఎర్రవెల్లి చౌరస్తా వద్ద ఇటీవల ఓ ప్రైవేటు బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. అందరూ బైటపడ్డా హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ మహిళ అందులో చిక్కుకుని సజీవ దహనమైంది. ఈ ప్రమాదానికి కారణం డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో బస్సు నడపడమే.
వాహనాలు నిలపటం వల్ల : హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూల్, అనంతపురం వెళ్లేందుకు ఎక్కవమంది రాత్రి పూట ప్రయాణిస్తున్నారు. నిద్రమత్తులో డివైడర్లకు లేదా ఆగి ఉన్న వాహనాలకు ఢీ కొడుతున్నారు. గ్రామాలు, పట్టణాలు, వంతెనలు, మలుపుల వద్ద విద్యుద్దీపాలు లేకపోవడం, రోడ్డుపైనే వాహనాలను నిలిపి ఉంచడం, సర్వీసు రోడ్డు లేక పల్లెల నుంచి రహదారిపైకి నేరుగా రావడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. హైవే దాటేందుకు వీలులేకుండా కంచెలు ఏర్పాటు చేసినా వాటిని తెంచి మరీ పాదచారులు రోడ్డు దాటే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జాతీయ రహదారి పక్కన పండ్ల అమ్మకం, ఇతర సామగ్రి కోసం వాహనాలు నిలపటం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
"ఈ ప్రాంతంలో పబ్లిక్ ఎక్కువగానే ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రతి సోమవారం సంత జరుగుతుంది. గతంలో ప్రమాదం జరిగింది. దీని కారణంగా ఫ్లైఓవర్ అవసరముందని భావించి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు. అయితే ప్రారంభించి సంవత్సరం పూర్తి కావస్తున్నా పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి" - స్థానికులు
ఇలా చేస్తే సేఫ్ : ఎన్హెచ్-44పై ప్రమాదాలను నివారించాలంటే హైవేపై గ్రామాలున్న ప్రతిచోట, నాలుగు దారులు కలిసే కూడళ్ల వద్ద పైవంతెనలు, సర్వీసు రోడ్లు తప్పనిసరిగా నిర్మించాలి. ఒక వైపు నుంచి మరో వైపునకు మళ్లేందుకు విశాలమైన యూటర్న్లు ఏర్పాటు చేయాలి. రద్దీ అధికంగా ఉండే ప్రాంతాలు, కూడళ్ల వద్ద వేగ నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టాలి. ఎన్హెచ్పై ఎక్కడపడితే అక్కడ వాహనాలు నిలపకుండా హైవే పెట్రోలింగ్ నిర్వహించాలి. ఆటోలు, ఇతర వాహనాలు సర్వీసు రోడ్డులో ఆపేలా చూడాలి. ఇలాంటి చర్యలన్నీ తీసుకుంటేనే ఎన్హెచ్-44పై ప్రమాదాలు తగ్గి రహదారి సురక్షితంగా మారుతుంది.
రాజధానిలో 3 నెలల వ్యవధిలో 1,091 రోడ్డు ప్రమాదాలు - అతివేగం, నిద్రమత్తు ప్రధాన కారణాలు