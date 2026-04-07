ధర తగ్గుతుంటే పసుపు బోర్డు ఎందుకు? - పడిపోతున్న ధరలపై భగ్గుమంటున్న అన్నదాత

నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్‌కు పెద్ద ఎత్తున పసుపు - నాణ్యమైన కొమ్ము ధర రూ.10-12వేలు మించడం లేదని రైతుల ఆవేదన - పసుపు బోర్డు పట్టించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్న రైతన్నలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 3:53 PM IST

Turmeric Price Issue Nizamabad : నిజామాబాద్ ఈ జిల్లా పేరు చెబితే ముందుగా గుర్తొచ్చేది పసుపే. ఇక్కడ వరి తరవాత పసుపునే ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు. ఆర్మూర్, బాల్కొండ నియోజకవర్గాల్లోని ఆర్మూర్, మాక్లూర్, నందిపేట, బాల్కొండ, కమ్మర్‌పల్లి, మోర్తాడ్, వేల్పూర్ తదితర మండలాల్లో పంట అధికంగా ఉంటుంది. జిల్లాలో పండించే పసుపునకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. గతంలో మార్కెట్‌లో పసుపు విక్రయిస్తే తులం బంగారం కొనుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. అందుకే పసుపు పంటను ఇప్పటికీ పచ్చ బంగారంగా పిలుచుకుంటున్నారు. ఇదంతా గత వైభవమే. రానురాను రకరకాల సమస్యలు చుట్టుముట్టి దాదాపు 14 ఏళ్లుగా రైతులకు నష్టాలు తప్పడం లేదు. రెండేళ్ల క్రితం ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో అత్యధిక ధర పలికి కాస్తంత ఆశలు పెంచినా ఈసారి మాత్రం సీజన్ మొదటి నుంచే ధరలు నేల చూపులు చూస్తున్నాయి. కోటి ఆశలతో మార్కెట్‌కు వచ్చిన రైతులు దిగాలుగా ఇంటి బాట పడుతున్నారు.

పెట్టుబడులూ రాని దుస్థితి : మిగతా పంటలకు భిన్నంగా పసుపు కాలవ్యవధి తొమ్మిది నెలలు ఉంటుంది. ఎకరా సాగుకు పెట్టుబడి లక్షన్నర వరకు ఖర్చవుతోంది. సాగుకు ముందు 4సార్లు ట్రాక్టర్లతో దుక్కి దున్నాల్సి ఉండగా ఇందుకోసం 6వేలకుపైగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. యూరియా, పొటాష్ వంటి మందుల కోసం వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తోంది. కల్లం నుంచి మార్కెట్‌కు తరలించేందుకు రవాణా ఖర్చులూ ఉంటాయి. అంతా కలిపితే ఎకరం పసుపు సాగు కోసం కనిష్ఠంగా లక్షా 20వేలు వరకు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు రైతులు. ఇంత చేస్తే చివరకు మిగిలేది ఎకరాకు రూ.70 వేల నుంచి రూ.90 వేలు మాత్రమే. అంటే పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా రాని దుస్థితి.

"ఖర్చులు బాగా పెరిగాయి. వర్షాల ప్రభావంతో అడుగు రోగాలు వచ్చాయి. వీటిని నివారించే మందులకు సరైన ధరల్లో అందించలేదు. దీంతో సంప్రదాయ పద్ధతుల్లోనే వాటిని నివారించే ప్రయత్నం చేశాం. దీంతో పంట దిగుబడి తగ్గింది. మరోవైపు యుద్ధం పేరుతో ధరలు తగ్గనట్టు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు" - రైతులు

వ్యాపారులు పాడిందే పాటగా : ఇంత నష్టం వస్తుంటే పసుపు సాగు చేయడం ఎందుకు అని నిట్టూరుస్తున్నారు రైతులు. పెట్టుబడులు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ధర మాత్రం తగ్గుతూ పోతోంది. ఈ కారణంగానే క్రమంగా సాగు కూడా తగ్గుతోంది. కొందరు రైతులు మాత్రం ఎప్పుడో అప్పుడు మద్దతు ధర దొరక్కపోదా అన్న ఆశతో ఇంకా సాగు చేస్తున్నారు. అయినా పంటకు గిట్టుబాటు ధర దక్కడం లేదు. ప్రస్తుతానికి నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్‌కు పెద్ద ఎత్తున పసుపు వస్తోంది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాతోపాటు జగిత్యాల, నిర్మల్ జిల్లాల నుంచి రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో పసుపు పంట తీసుకొస్తున్నారు. రోజుకు దాదాపు 20వేల బస్తాల పసుపు వస్తున్నట్టు అంచనా. 2 రోజుల క్రితం వరకు ఈ-నామ్‌ ద్వారా కొనుగోళ్లు జరగ్గా ఇప్పుడు బహిరంగ వేలం కొనసాగుతోంది. అయితే ధరల విషయంలో శాస్త్రీయత లేకపోవడం వల్ల వ్యాపారులు చెప్పిందే పాడిందే పాటగా మారింది. క్వింటా కొమ్ముకు గరిష్ఠంగా 14వేల వరకు ధర పలుకుతుందని అధికారులు చెబుతున్నా అంత రావడం లేదు. చాలా కొద్ది మందికే ఈ ధర దక్కుతోంది.

వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి : నిజామాబాద్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా పసుపు సాగు సగానికి పడిపోయింది. గతేడాది 36వేల ఎకరాల్లో పండించగా ఈ సారి 25 వేల ఎకరాల్లోనే పసుపు పంట సాగైంది. పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. ఎకరానికి సుమారు 80వేల నుంచి లక్షన్నర రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోందన్నది రైతులు చెబుతున్న లెక్క. 9 నెలలపాటు కాపాడుకున్న పంటకు దుంప కుళ్లు, తెగుళ్లు సోకగా దిగుబడి బాగా తగ్గిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్కెట్‌ యార్డులో జరుగుతున్న మాయాజాలం రైతులను నట్టేట ముంచుతోంది. తేమ, కోతల పేరుతో ఇబ్బందులకు గురి చేయొద్దని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా ఆ ఆదేశాలను వ్యాపారులు పట్టించు కోవడం లేదు. నాణ్యత మరీ ఎక్కువగా ఉంటే తప్ప కొనేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రావడం లేదు. రైతులు చేసేదేమీ లేక దళారులకు అప్పగిస్తున్నారు. వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి నిండా ముంచుతున్నారన్నది రైతుల ఆవేదన.

విదేశాలకు ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో : ఇక్కడి పసుపు ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు 38 దేశాలకు ఎగుమతవుతోంది. ఐతే పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం పసుపు ఎగుమతులపైనా ప్రభావం చూపిస్తోంది. మార్కెట్ వర్గాలూ ఇదే చెబుతున్నాయి. విదేశాలకు పంట ఎగుమతులు నిలిచిపోవడం వల్ల వారం పది రోజులుగా ధరలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. వారం రోజుల క్రితం పసుపు మండ ధర 11వేలు పలకగా, కొమ్మును 13 వేలకు కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం మండకు 9వేల నుంచి 10వేల ధర పలుకుతుండగా నాణ్యమైన కొమ్ము ధర 10 నుంచి 12వేలు మించడం లేదని రైతులు చెబుతు న్నారు. అధికారులు రోజువారీగా ప్రకటిస్తున్న ధరలు కొందరికి మాత్రమే దక్కుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. ఎగుమతులు ఆగిపోయాయన్న కారణం చూపించి వ్యాపారులు మరింత ధరలు తగ్గిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర సాంగ్లీ మార్కెట్‌లో క్వింటాకు 16వేల ధర పలుకుతుంటే ఇక్కడ 13వేలు కూడా ఎందుకు దాటడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు రైతులు. పసుపు ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయనేది ఓ సాకు మాత్రమే అన్నది కొందరి వాదన.

జాతీయ పసుపు బోర్డుతో ఉపయోగం లేదు : రైతులు పసుపు పంటకు గిట్టుబాటు ధర కావాలని, జాతీయ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుతో అది సాధ్యమవుతుందని బలంగానే నమ్మారు. ఎన్నో సార్లు ఇందుకోసం ఆందోళనలు, నిరసనలు చేశారు. 2019 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లోనూ పసుపు బోర్డు సమస్య ప్రధాన అంశంగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిని ఆకర్షించాలనే ఉద్దేశంతో నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన 30 మంది రైతులు ప్రధాని మోదీ పోటీ చేసిన వారణాసిలో నామినేషన్లు వేశారు. ఈ అంశం అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణలో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని 2023 అక్టోబర్ 2 ప్రకటించారు. రైతుల పోరాట ఫలితంగా గతేడాది సంక్రాంతి పండుగ రోజున జాతీయ పసుపు బోర్డును నిజామాబాద్​లో ఏర్పాటు చేశారు. కానీ దీని వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా పోయిందన్నది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న విమర్శ.

గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలోనూ సహకారం లేదు : పసుపు బోర్డు ద్వారా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు దక్కడం లేదన్న అసహనం రైతుల్లో వ్యక్తం అవుతోంది. 9 నెలలుగా అద్దె భవనంలోనే పసుపు బోర్డు కార్యాలయం కొనసాగుతోంది. సరిపడ సిబ్బంది కూడా లేదు. మరి బోర్డులోనే ఇన్ని సమస్యలుంటే తమ కష్టాలు ఇంకేం తీర్చుతారు అన్నది రైతుల ప్రశ్న. అసలు ఈ బోర్డు ద్వారా అందాల్సిన ప్రయోజనాలు అందక పోగా గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలోనూ ఏ మాత్రం సహకారం ఉండడం లేదని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"పసుపు పంటకు రేట్లు తగ్గాయి. మొన్నటి వరకు క్వింటాకు రూ. 13,000 వరకు పలికింది. నేడు రూ.9 వేల వరకు ధర పలుకుతోంది. దళారులంతా కుమ్మక్కై ధరలు తగ్గిస్తున్నారు. యుద్ధ ప్రభావంతో ఎగుమతులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. మరి పసుపు బోర్డు ఎందుకు ఉంది, అది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మాకు అర్థం కావటంలేదు" - రైతులు

అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత వీరిదే : నిజానికి పసుపు పంటపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత పసుపు బోర్డుదే. అంతే కాదు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వంగడాలు తీసుకురావాలి. రాయితీపై యంత్ర పరికరాలు అందించాలి. పసుపు నిల్వచేసే శీతల గిడ్డంగులు, ఉప ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాలు నిర్మించాలి. ఎగుమతులు, మార్కెటింగ్, పంటకు మద్దతు ధర కల్పించడంలోనూ బోర్డు కీలక పాత్ర పోషించాలి. కానీ పసుపు బోర్డు ఉన్నతాధికారులు ఇప్పటివరకు ఆ వైపుగా చర్యలు చేపట్టడం లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. బోర్డు కార్యాలయంలో సరిపడా ఉద్యోగులు, శాస్త్ర వేత్తలు కూడా అందుబాటులో లేరన్నది మరో ఆరోపణ. అయితే పసుపు బోర్డు అధికారులు మాత్రం రైతులకు రాయితీపై యంత్ర పరికరాలను అందిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. త్వరలో మరిన్ని ప్రయోజనాలు దక్కుతాయని అంటున్నారు. ఈ భిన్నాభిప్రాయాల మధ్య పసుపు బోర్డుపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

పసుపు సాగునే పక్కన పెట్టే ప్రమాదం : పసుపు పంటకు మద్దతు ధర కల్పించే విషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మార్కెట్ మాయాజాలాన్ని అరికట్టి దళారులు దందాను నియంత్రించాల్సిందే. నాణ్యత పేరు చెప్పి ఇష్టమొచ్చినట్టు ధరలు తగ్గించకుండా ఎలాంటి చర్యలూ చేపట్టడం లేదు. ఇది కూడా పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. అందుకే ఈ వ్యవస్థ మొత్తంపై అధికారుల పర్యవేక్షణ చాలా అవసరం. చీడపీడల నివారణకు ఇంకొందరు శాస్త్రవేత్తలను నియమించి క్షేత్రస్థాయిలో సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడమూ కీలకమే. ఈ చర్యలన్నీ లేకుంటే రైతులు నష్టాల్లో కూరుకుపోయి పూర్తిగా పసుపు సాగునే పక్కన పెట్టే ప్రమాదం లేకపోలేదు.

పెరిగినట్లే పెరిగి పడిపోయిన పల్లీ రేటు - ఊరించి నిండాముంచారని రైతుల ఆవేదన

టమాట ధర మళ్లీ కుదేలు - గిట్టుబాటు కావడం లేదని ఉచితంగా తీసుకుపొమ్మంటున్న రైతులు!

