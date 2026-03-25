ఆర్డీటీకి తొలగిన కష్టాలు - ఇక నిర్విరామంగా సేవలు
రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టుకు తొలగిన కష్టాలు - విదేశీ నిధులు పొందేందుకు కేంద్రం అనుమతి - 2021లో అనుమతులు నిలిపివేసిన కేంద్రం - కూటమి ప్రభుత్వ చొరవతో పునరుద్ధరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 2:04 PM IST
RDT Services And FCRA Renewal : విద్య, వైద్యం, స్వయం ఉపాధి వంటి అనేక రంగాల్లో సేవలు అందిస్తున్న స్వచ్ఛంద సంస్థ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ (R.D.T) కి మళ్లీ మంచి రోజులొచ్చాయి. 2021లో నిలిచిపోయిన ఫారెన్ నిధుల అనుమతులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించింది. ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు, అనంతపురం జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధుల కీలక పాత్ర ఉన్నది. ఫలితంగా, ఆ సంస్థ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఖాతాల్లో ఉన్న నిధుల రాకకు అడ్డుకట్టలు తొలగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు మరియు అనంతపురం జిల్లాలో RDT ద్వారా చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకు తిరిగి విదేశీ నిధులు అందనుండగా, సంస్థ సేవలు మరింత అభివృద్ధి చెందబోతున్నాయి.
అనంతపురంలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు : రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు RDT అనంతపురం జిల్లాలో ఈ పేరు తెలియని వారు ఉండరు. జిల్లా ప్రజల జీవితాలతో అంతగా మమేకమైంది ఈ సంస్థ. కరవు జిల్లాగా పేరు గాంచిన అనంతపురంలో విద్య, వైద్యం, తాగునీరు, స్వయం ఉపాధి వంటి సేవలు అందిస్తూ జిల్లా ప్రజలకు దగ్గరైందీ సంస్థ. ప్రస్తుతం నిర్ణయం ప్రాధాన్యత తెలియాలంటే ముందు RDT చరిత్రను సంక్షిప్తంగా అయినా తెలుసుకోవాలి.
చదువుతో పాటు క్రీడల్లో శిక్షణ : అయిదు దశాబ్దాల క్రితం స్పెయిన్కు చెందిన విన్సెంట్ ఫెర్రర్, అన్నె ఫెర్రర్ దంపతులు అనంతపురం జిల్లాకు వచ్చారు. ఇక్కడి కరవును, ప్రజల దుర్భర జీవితాలను, వలసలు వెళుతున్న దయనీయ పరిస్థితి చూసి వీరికి ఏదో రూపంలో సాయం చేయాలని భావించారు. ఇందు కోసం రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు - RDT ఏర్పాటు చేశారు. విరాళాల సాయంతో ప్రభుత్వానికి సమాంతరంగా ప్రజలకు వివిధ రంగాల్లో ఈ సంస్థ సేవలు అందిస్తోంది. ప్రతి పేదవాడు చదువుకోవాలనే లక్ష్యంగా పాఠశాల భవనాలను నిర్మించింది. గ్రామాల్లోని నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీసి వారికి నాణ్యమైన విద్య అందించడంతో పాటు క్రీడల్లో శిక్షణ ఇప్పించించింది.
దివ్యాంగులకు కూడా చదువుకునే అవకాశం: దివ్యాంగులు చదువుకుంటే ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదని భావించిన ఫెర్రర్ దంపతులు వారి కోసం ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్స్ పేరుతో ప్రత్యేక పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేశారు. అంధులు, దివ్యాంగులు, మానసిక వికలాంగులకు చదువుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఇలా చదువుకున్న వారిలో పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొంది ఉన్నత హోదాల్లో ఉన్నారు. మరో వైపు నిరుపేద పిల్లల్లో క్రీడా నైపుణ్యం వెలికి తీసిన ఆర్డీటీ వారికోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడా మైదానాలు నిర్మించింది. పేద పిల్లలకు క్రీడలపై శిక్షణ ఇచ్చి వారు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొనేలా తీర్చిదిద్దారు.
పేదలకు వైద్య సేవలు కూడా : ఆర్డీటీ సేవల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది ఉచిత వైద్యసేవలు. బత్తలపల్లి, కల్యాణదుర్గంల్లో ఆర్డీటీ ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేసి సూపర్ స్పెషాలిటి సేవలు అందిస్తున్నారు. ఏటా వేలాది మంది నిరుపేదలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లోని వారు సైతం ఆర్డీటీ వైద్య సేవలు అందుకుంటున్నారు. రైతులకు సేవలందించడానకి సంస్థ చేస్తున్న కృషి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. గ్రామాల్లో చిన్న, సన్నకారు రైతులందరినీ సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేసి వారు పండించిన పంటను వారే విక్రయించుకునేలా చేయూత అందించింది. ఈ ప్రక్రియతో గ్రామాల్లో వేలాది కుటుంబాలు ఆర్డీటీ సహకారంతో లాభసాటి వ్యవసాయం చేస్తూ, వలసలకు స్వస్తి చెప్పారు. R.D.T ద్వారా వేలాది మందికి సొంతింటిని నిర్మించి ఇచ్చారు. ఈ సంస్థ ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు కూడా అందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
కరోనా కారణంగా ఆగిపోయిన విదేశీ నిధులు : కరోనా విజృంభించిన సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాంతరంగా వైరస్ బాధితులకు ఆర్డీటీ సంస్థ సేవలందించింది. ప్రతిరోజు పది వేల మందికి పైగా భోజనం అందించి ఆకలి తీర్చిన ఘనత ఆర్డీటీకే దక్కింది. ప్రభుత్వం అందించే సేవల తరహాలో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో ఆర్డీటీ ఆసుపత్రుల్లో ఉత్తమ సేవలందించి వేలాది మంది వైరస్ బాధితుల ప్రాణాలు కాపాడింది. ఆగిపోయిన విదేశీ నిధుల పునరుద్ధరణ అంశం ప్రస్తావించినపుడు స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు కూడా ప్రధాని, హోం మంత్రికి ఈ అంశాలన్నీ వివరించారు. ఆ సంస్థ సేవలకు నిధులు ఎంత అవసరమో చెప్పారు.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఎటువంటి సహాయం లేదు : ఆర్డీటీ సంస్థ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా గ్రాంటు తీసుకోకుండా కేవలం విదేశీ నిధుల సహాయంతోనే ప్రధానంగా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో సేవలందిస్తోంది. ఈ సేవలు చూడటానికి స్పెయిన్ తదితర దేశాల నుంచి ఏటా ప్రతినిధులు రెండు నెలలపాటు జిల్లాలో పర్యటిస్తారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించి ఆర్డీటీ చేసిన మేలు గురించి, ఆర్థికంగా ఎదిగిన తీరుపై వివరాలు తీసుకుంటారు. 2009లో విన్సెంట్ ఫెరర్ చనిపోగా ప్రస్తుతం వారి కుటుంబ సభ్యులు RDT బాధ్యతలు చూస్తున్నారు.
అనుమతి రెన్యువల్కు అడ్డంకులు : 50ఏళ్లకు పైగా సేవలు అందిస్తున్న RDTకి 2021లో పెద్ద కష్టం వచ్చింది. సంస్థ విదేశీ నిధులు పొందాలంటే కేంద్ర హోంశాఖ ఎప్పటికప్పుడు ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ F.C.R.A కింద అనుమతులు రెన్యువల్ చేస్తూ ఉండాలి. అయితే 2021లో RDTకి F.C.R.A రెన్యూవల్ ఆగిపోయింది. అప్పట్లో ఆర్డీటీ ప్రతినిధులు వైకాపా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా స్పందించలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసినా పునరుద్ధరించలేదు. తప్పనిసరి రిజిస్ట్రేషన్, గడువు, రెన్యువల్, నిధుల వినియోగం, ముందస్తు అనుమతి గడువు వంటి వివిధ నిబంధనల పేరుతో నిలిపి ఉంచింది.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ అంశంపై దృష్టి సారించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు, ఎంపీలు నిధుల అంశాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఏడాదిన్నరగా వీరు చేస్తున్న కృషి ఇప్పుడు ఫలించింది. విదేశీ నిధులు పొందేందుకు RDTకి కేంద్ర హోం శాఖ అనుమతి మంజూరు చేసింది. F.C.R.Aను రెన్యూవల్ చేసింది.
ఈ విషయాన్ని కేంద్ర దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన అధికారులు : 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత ఆర్డీటీకి ఎదురైన సమస్య మొదట కల్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చింది. RDTకి F.C.R.A అనుమతులు రెన్యూవల్ చేయాలని ఆయన అప్పుడే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాశారు. అప్పటి నుంచి పలు దఫాలు ఎమ్మెల్యేలు కాలువ శ్రీనివాసులు, పరిటాల సునీత, ఎం.ఎస్ రాజు, దగ్గుపాటి ప్రసాద్లతో కలిసి సురేంద్రబాబు అమిత్ షా ను కలిశారు. ఉమ్మడి జిల్లాల్లోని ఎమ్మెల్యేలు అంతా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్తో కలిసి ప్రధాని మోదీ, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయ్యారు. R.D.T సేవల పునరుద్ధరణ అవసరాన్ని వివరించారు. చంద్రబాబు, లోకేష్ ఆ తర్వాత కూడా పలుమార్లు అమిత్షాను కలిసి ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. గతంలో యువగళం పాదయాత్ర సమయంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తానని లోకేష్ హామీ కూడా ఇచ్చారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ప్రజా సంఘాలు, వామపక్ష పార్టీల నేతలు F.C.R.A అనుమతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అందరి ఆకాంక్షలు, కృషి ఫలించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
పదకొండు నెలలుగా వివిధ జిల్లాల ప్రజలుతో రెండు తెలుగు రాష్టాల ప్రజలు ఎంతో ఉత్కఠగా ఎదురుచూస్తున్న RDT FCRA సస్పెన్స్కు ఈ రోజు తెరపడింది. నారా లోకేశ్ తన చిత్త శుద్ధి, కృషితో RDT FCRA రావడానికి ప్రధాన కారణం. ఈ సంస్థ చేస్తున్న సేవలు కొన్ని లక్షల కుటుంబాలకు చేస్తున్న సహాయం ఇంకా ఆగదు. ఇలానే కొనసాగుతుంది అన్న శుభవార్త చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది - అనిల్ కుమార్, సామాజికవేత్త
ఆర్జీటీ సేవలు ప్రధానంగా కరవు పీడిత అ్నంతపురం జిల్లాలో అందుతున్నా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లోనూ ఈ సంస్థ పని చేస్తోంది. మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. దివ్యాంగులకు కృత్రిమ అవయవాలు అందజేస్తూ వారికి చేయూతగా నిలుస్తోంది. అలాంటి ఈ సంస్థకు ఇప్పుడు విదేశీ నిధుల విషయంలో ఏర్పడ్డ సమస్య తొలగిపోవడంతో పెద్ద కష్టం తీరినట్లైంది. నిధుల లేమితో మందగించిన సేవలను తిరిగి పునరుద్ధరించనున్నారు.
