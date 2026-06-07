'ప్రపంచమంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడే రామోజీరావు రోజు ప్రారంభమయ్యేది'- దేశ మీడియా స్వరూపాన్ని మార్చేసిన దార్శనికుడు
అక్షరమే ఆయుధంగా ముందుకు సాగిన యోధుడు- జర్నలిజంలో ఉన్నత విలువలను నెలకొల్పిన దార్శనికుడు - ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచిన రామోజీరావు
By Bilal Bhat
Published : June 7, 2026 at 2:19 PM IST
ETV Bharat Tribute To Ramoji Rao : రామోజీరావు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ఆయన రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ, మార్గదర్శిని స్థాపించారు. అలాగే ఈనాడు, ఈటీవీని స్థాపించి ప్రాంతీయ మీడియాకు జర్నలిజంలో ఒక విశేషమైన స్థానాన్ని కల్పించారు. సినిమాలు, జర్నలిజం, సాహిత్యం ద్వారా తెలుగు భాషలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన దార్శనికుడు ఆయన. ఒక మహోన్నత వారసత్వాన్ని మనకు వదిలి వెళ్లిపోయారు రామోజీరావు. నిర్భయమైన, నిష్పాక్షికమైన జర్నలిజం, నిశితమైన, క్రమశిక్షణ కలిగిన నిపుణుల బృందం, ఊహించని ఆకస్మిక సవాళ్లను అధిగమించేలా ఆయన రామోజీ గ్రూప్లోని నాయకత్వాన్ని తయారుచేశారు.
క్రమశిక్షణకు ప్రతిరూపం రామోజీరావు
తన జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని అత్యంత నిశితమైన శ్రద్ధతో చూడటమే కాకుండా, క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా నిలిచిన వ్యక్తికి (రామోజీరావు రెండో వర్ధంతి (జూన్ 8)) నివాళిగా ఈ వ్యాసం రాస్తున్నప్పుడు కీబోర్డుపైన ఉన్న నా వేళ్లు వణుకుతున్నాయి. ఈ రోజు ఆయన ఈ వ్యాసాన్ని సమీక్షించి ఉంటే ఎంత నిశితంగా పరిశీలించి ఉండేవారో అని ఊహించుకుంటే నా హృదయం బరువెక్కింది. నా కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి. నేను రామోజీరావు మార్గదర్శకత్వంలో పనిచేసినప్పుడు ఈనాడు, ఈటీవీ భారత్ కోసం వ్యాసాలను రాశాను. అవన్నీ ఆయన ఆమోదం పొందాయి. రామోజీ వాక్య నిర్మాణ దోషాలను గానీ, పదాల అనుచిత వాడకాన్ని గానీ ఎన్నడూ సహించేవారు కాదు. ఆయన దృష్టిలో భాష అనేది ఒక వాహనం లాంటిది. సుదీర్ఘమైన, కష్టతరమైన ప్రయాణంలో అది ఎన్నడూ ఆగిపోకూడదు. ఆయన ఇతరులను భాషలో ప్రావీణ్యం సంపాదించమని తరచుగా ప్రోత్సహించేవారు. మాతృభాషలో మంచి నైపుణ్యం సంపాదించమని ప్రేరేపించేవారు.
ఆంగ్లాన్ని అనర్గళంగా మాట్లాడేవారు
రామోజీరావుకు తెలుగు భాషపై అపారమైన ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఆంగ్ల భాషను ఎల్లప్పుడూ అనర్గళంగా మాట్లాడేవారు. తెలుగురాని వారితో సంభాషించేటప్పుడు ఆయన ఉపయోగించే భాష సులభంగా అవతలివాళ్లకు అర్థమయ్యేలా ఉండేలా చూసుకునేవారు. గతంలో ఈటీవీ ఛానెళ్ల మాదిరిగానే 13 భాషలలో పనిచేసే ఈటీవీ భారత్ వంటి బహుభాషా వేదికను ప్రారంభించడం రామోజీ దార్శనికతకు నిదర్శనం. క్రమశిక్షణ అంటే చాలా ఇష్టపడే మనిషి ఆయన. ఒక వ్యక్తి కృషి, నిజాయితీ, అంకితభావానికి ఎంత విలువ ఇచ్చేవారో, సమయానికి (టైమ్) కూడా అంతే విలువ ఇచ్చారు. రామోజీ దృష్టిలో ఒకరి పనిని అంచనా వేయడంలో సమయమనేది ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా ఉండేది. ప్రాథమిక కొలమానం కూడా. 'సమయం విలువైనది. అది మీ కోసం ఎప్పుడూ ఆగదు. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి' అని తరచుగా అనేవారు.
నిత్య పాఠకుడు
ప్రపంచమంతా ఇంకా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడే రామోజీరావు రోజు ప్రారంభమయ్యేది. ఆయన తాను స్థాపించిన తెలుగు దినపత్రిక ఈనాడుతో పాటు హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ఆంగ్ల వార్తాపత్రికల సంచికలను కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా వేకువజామునే చదివేవారు. అదే సమయంలో ఇతర జాతీయ దినపత్రికల ప్రింటౌట్లను తన బృందం తీసుకువచ్చే వరకు వేచి ఉండేవారు. ఆయనకు ఒరిజినల్ ఐడియాలంటే ఎంతో ఇష్టం. రామోజీ ఒక ఆలోచనాపరుడు. అన్ని ప్రధాన ఆంగ్ల వార్తాపత్రికల ఒపీనియన్ పేజీలలో రచయితలు తమ ఆలోచనలను ఎలా వ్యక్తీకరిస్తున్నారో ఆయన నిశితంగా అధ్యయనం చేసేవారు. న్యూస్రూమ్ను ముందుకు నడిపించడానికి ఆయన రామోజీ గ్రూపులో 'న్యూస్ ఐడియా బ్యాంక్'ను అభివృద్ధి చేసి, దానికి సంస్థాగత రూపాన్ని ఇచ్చారు.
రామోజీరావుకి ఏదైనా ఆసక్తికరమైన స్టోరీ గానీ లేదా ఆకట్టుకునే దృశ్య కథనంగా మార్చగల కథ గానీ తారసపడినప్పుడల్లా నాకు ఆయన నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చేది. ఆయన ఒక స్టోరీని న్యూస్రూమ్కు అప్పగించే ముందు దానిని న్యూస్రూమ్లోని 'హ్యావ్ యు కవర్డ్'కు పంపేవారు. పాత్రికేయులు నిర్దిష్ట సంఘటనలను ఎలా వివరిస్తారనే దానిపై మా చర్చలు కేంద్రీకృతమయ్యేవి. రామోజీ దృష్టిలో జర్నలిజం అనేది కేవలం జీవనోపాధి కోసం చేసే వృత్తి కాదు, అదొక సమాజ సేవ అన్నమాట. జర్నలిజం ఉద్దేశం ప్రజలకు సమాచారం అందించడం, అవగాహన కల్పించడం, వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమస్యల గురించి హెచ్చరించడం. ప్రతిభను ప్రోత్సహించాలని ఆయన విశ్వసించారు. ఆయన దృష్టిలో పుట్టుకతో వచ్చిన తెలివితేటల కంటే కఠోర శ్రమ, నేర్చుకోవాలనే తపన చాలా విలువైనది. ఇతరులను సవాళ్లను స్వీకరించేలా ప్రోత్సహించడానికి, రామోజీ తన జీవితంలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాలను తరచుగా చెప్పేవారు. ఆయన ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త, నిర్భయమైన పాత్రికేయుడు, గొప్ప మార్గదర్శకుడు.
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