అజాగ్రత్తగా ఉంటే అంతే సంగతులు - ప్రమాదకరంగా ఎన్హెచ్ 44పై ప్రయాణం
దేశంలోనే పొడవైన జాతీయ రహదారి - ఉమ్మడి పాలమూరులో 135 కి.మీ హైవే - నత్తనడకన పైవంతెనల నిర్మాణ పనులు - తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్న వైనం - సమస్య పరిష్కారించాలని ప్రజల విజ్ఞప్తి
Published : July 17, 2026 at 5:26 PM IST
NH 44 Construction Issue Mahabubnagar : దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన రహదారి అది. నిత్యం లక్షలాది వాహనాలు ఆ దారి గుండా రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వరకు ఆర్థిక, రవాణా రంగాల్లో కీలక భూమిక పోషిస్తోంది. అదే జాతీయ రహదారి 44. అలాంటి నేషనల్ హై వే పరిస్థితి పాలమూరు జిల్లాలో ఆగమ్యగోచరంగా ఉంది. ఏళ్లుగా నత్తనడకన సాగుతున్న పై వంతెన పనులు ప్రయాణికులకు నరకం చూపిస్తున్నాయి. వంతెనల నిర్మాణం కోసం రహదారిపై జరిపిన తవ్వకాలతో మృత్యు మార్గంగామారిన పరిస్థితి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రమాదం జరగని రోజంటూ ఉండదు. రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం చేయడానికి వాహనాదారులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
హైవేపై అడుగడుగునా సమస్యలే : ఎన్హెచ్ 44 ! ఇది కేవలం రోడ్డు కాదు. దేశంలోని ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాలను కలిపే ప్రధాన మార్గం. చెప్పాలంటే దేశానికి ఆర్థిక జీవనాడి. 11 రాష్ట్రాలు, 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన నగరాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలను కలుపుతూ పోతుంది. దేశీయ సరకు రవాణా, పారిశ్రామిక ప్రగతికి వెన్నెముక వంటిది. ఇంతటి ప్రత్యేకతలు, ప్రాధాన్యతలున్న రహదారి గురించి ఊహించుకుంటే సురక్షిత, సౌకర్యవంతమైన, విశాల రహదారి అనిపిస్తుంది. కానీ, ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. బాలానగర్ నుంచి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పుల్లూరు వరకు అడుగడుగునా సమస్యలే అన్నట్లు ఉంది హై వే దుస్థితి. విశాలంగా ఉండటంతో పాటు రోడ్లు మధ్యలో డివైడర్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడో ఓ చోట ప్రమాదం జరుగుతూనే ఉంది. దీంతో అధికారులు బ్లాక్ స్పాట్లు గుర్తించి విస్తరణ పనులు మొదలుపెట్టారు. ఐతే, విస్తరణ పనుల్లో కూడా జాప్యం జరగడం సమస్యను తీవ్రం చేస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
సర్వీసు రోడ్లపైనా గుంతలు : ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో దాదాపు 135 కిలోమీటర్ల మేర ఎన్హెచ్ 44 ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు సహా ఇతర ప్రాంతాలకు నిత్యం వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఐతే, హైదరాబాద్ నుంచి సాఫీగా, వేగంగా దూసుకొచ్చిన వాహనానికి బాలానగర్ వద్ద బ్రేక్ పడుతుంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు మొదలయ్యేవి కూడా ఇక్కడి నుంచే. గతంలో ఇక్కడ ఆటోను లారీ ఢీకొట్టడంతో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అప్పుడు స్పందించిన అధికారులు బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టారు. కానీ, రెండేళ్లుగా బ్రిడ్జి నిర్మాణం ఒక అడుగు ముందుకు, 4 అడుగులు వెనక్కి అన్న చందంగా సాగుతుంది.
సర్వీసు రోడ్లపై కూడా గుంతలు ఉండటంతో ప్రయాణికులకు తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఈ రెండేళ్లలో ఈ ప్రాంతాంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పదుల సంఖ్యలో క్షతగాత్రులు అయ్యారు. బాలనగర్లో శుక్రవారం రోజు సంత జరగడంతో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంటుంది. వారాంతాల్లో వాహనాలు కిలోమీటరు మేర క్యూ కడతాయి. పెద్దాయిపల్లి చౌరస్తా నుంచి బాలానగర్ శివారు వరకు అంటే 3 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి దాదాపు గంట సమయం పడుతుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
"కాంట్రాక్టర్ అస్సలు రాడు. ఆయన సబ్ కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించారు. వారు నాలుగు నెలకు ఒకసారి దర్శనమిస్తారు. రోడ్డు పరిసరాల్లో దుమ్ము, ధూళి ఇలా అనేక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఇక్కడకు రావడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదాలూ సంభవిస్తున్నాయి. రోడ్డుపనులు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాం" - స్థానికులు
సర్వీసు రోడ్లు వేశాకే పనులు : రాజాపూర్ మండలంలోనూ బాలానగర్ దుస్థితే. చుట్టుపక్కల 24 గ్రామాలు ఉండగా వారంతా రాజాపూర్ నుంచే హైదరాబాద్, జడ్చర్ల వైపు వెళ్తుంటారు. అందుకే, సర్వీసు రోడ్లు వేశాకే ఇక్కడ పనులు మొదలు పెట్టాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు. అయినప్పటికీ రోడ్డుని తవ్వారు. దీంతో అప్పటికే ఇరుకుగా ఉన్న రహదారి ఇప్పుడు మరింత ఇరుకుగా మారింది. హై వే పై వచ్చే వాహనాలు, స్థానిక వాహనాలతో ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జాం నిత్యకృత్యమవుతోంది. రోడ్డు దాటేందుకు మహిళలు, వృద్ధులు, చిన్నారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి సెజ్లోని కంపెనీల బస్సులు సైతం వందల సంఖ్యలో వస్తుండటంతో రద్దీ మరింత పెరుగుతోంది. రహదారిపై కనీసం లైట్లు కూడా లేవని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే పరిస్థితి ఉందని చెబుతున్నారు.
"వారి వారు చేసుకుంటూ పోతున్నారు. ప్రజల ఇబ్బందులు వారికి కనిపించడం లేదు. ట్రాఫిక్ సమస్య అధికంగానే ఉంది. ఇక్కడ కనీసం ఒక్క వీధి దీపం కూడా అందుబాటులో లేదు. పనులు ప్రారంభమయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, ఇండికేటర్లు లేకపోవడం కూడా ప్రమాదాలకు కారణంగా చెప్పవచ్చు" - స్థానికులు
సర్వీసు రోడ్డుపైనా ప్రమాదం : రాజాపూర్ దాటుకుని ముందుకు వస్తే ముదిరెడ్డిపల్లి శివారు పోలేపల్లి సెజ్కు వెళ్లే దారి లోనూ పై వంతెన నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు తవ్వడం, పనులు నత్తనడకన సాగడంతో అక్కడ కూడా వాహనదారుల ప్రయాణం సాఫీగా సాగడం లేదు. ఆ తర్వాత ఉన్న దివిటి పల్లి వద్ద పై వంతెన, సర్వీసు రోడ్ల విస్తరణ పనులు దాదాపు పూర్తి కావస్తున్నాయని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జడ్చర్ల-భూత్పూర్ మధ్య షేర్పల్లి -B వద్ద కూడా పై వంతెన నిర్మిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో కర్నూల్ వైపు ఒక వరుస సర్వీసు రోడ్డు వేశారు. హైదరాబాద్ వెళ్లే రోడ్డులో ప్రధాన రహదారిని సగం తవ్వగా, మిగతా అర్ధభాగంలో వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. దీంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్న పరిస్థితి. ఇటీవలే సర్వీసు రోడ్డుపై ప్రమాదం జరగడంతో వ్యక్తి మృతి చెందారు.
పై వంతెనల నిర్మాణం కోసం రోడ్డు తవ్వి : ఇక భూత్పూర్ మండలం దాటిన తర్వాత కూడా పై వంతెనల నిర్మాణం అస్తవ్యస్తంగానే ఉంది. రోడ్డు విస్తరణ పనులు అరకొరగానే సాగుతున్నాయి. అడ్డాకుల మండలం బలీదుపల్లి, మూసాపేట మండం వేముల స్టేజీ, జానంపేట పేట వద్ద బ్లాక్ స్పాట్లుగా గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో పై వంతెనల నిర్మాణం కోసం రోడ్డు తవ్వారు. అవి మూల మలుపుల వద్ద ఉండటంతో ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అయినా పనులు వేగంగా జరగకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పెద్ద మందాడి మండలం వెల్టూరు, కొత్తకోట మండలం కనిమెట్ట, పెబ్బేరు మండలం తోమాలపల్లి వద్ద సైతం పైవంతెనల పనులు కూడా అలాగే సాగుతున్నాయి. ఎర్రవల్లి మండలం వేముల, బోరెల్లి వద్ద అండర్ పాస్ల నిర్మాణ పనులు ఆశించిన స్థాయిలో జరగడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. జల్లాపూర్ వద్ద హాల్టింగ్ పాయింట్, మానవపాడు మండలం నారాయణపురం నుంచి మానవపాడు స్టేజి వరకు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో ఉన్న జాతీయ రహదారి 44 సమస్యల నియంగా మారింది.
భారీ వాహనాలతో వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య : పై వంతెనల నిర్మాణ పనులు మొదలు పెట్టక ముందు సర్వీసు రోడ్డు విశాలంగా నిర్మిస్తే వాహన రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఉండేవి కావని వాహనాదారులు, స్థానికులు అంటున్నారు. అలా చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడున్న సర్వీసు రోడ్లు మరింత గుంతల మయంగా మారయాని చెబుతున్నారు. వీటికి తోడు ఇరుకుగా ఉండటం, భారీ వాహనాలు రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడుతోందని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో కనీసం వెలుతురు సరిగా ఉండట్లేదు. సూచిక బోర్డులు కూడా పెట్టడం లేదని ఈ విషయంపై ప్రభుత్వాలు, అధికారులు త్వరితగతిన స్పందించి సమస్య పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు.
పనుల్లో జాప్యం : ఐతే, బిల్లులు రాకపోవడంతో కాంట్రాక్టర్లు మొక్కుబడిగా పనులు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పెద్ద ఎత్తున యంత్రాలు, కూలీలతో పనులు చేయించాల్సి ఉండగా ఒక్క ఎక్స్వేటర్, 2, 3 లారీలతోనే పనులు చేయిస్తున్నారు. దీంతో పనుల్లో జాప్యం జరిగి ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోందని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చూస్తే తెలుస్తోంది. ఐతే, దేశంలోనే పొడవైన, ప్రధానమైన రహదారి పరిస్థితి పాలమూరులో ఆగమ్యగోచరంగా ఉంటడం జిల్లావాసులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇప్పటి కైనా దీనిపై అధికారులు స్పందించి పనుల్లో వేగం పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనాదారులు, ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
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