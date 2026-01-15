ETV Bharat / opinion

పందెంకోడి పుంజులకు ఆర్మీ స్థాయిలో శిక్షణ - వాటి డైట్ తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే!

సంక్రాంతి సందర్భంగా కోడి పందేల జోరు - ఆర్మీ స్థాయిలో కోడి పుంజులకు కఠోర శిక్షణ - పందెం కోళ్లకు జవ్వ గోధుమలు, వడ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ - ఊపందుకున్న కోళ్ల అమ్మకాలు

Published : January 15, 2026 at 3:29 PM IST

Training For Cocks : సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెద! సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా! ఈ పాట ఎంత ఫేమస్సో సంక్రాంతి పండగకి జరిగే కోడి పందెలు కూడా అంతే ఫేమస్‌. ఇంకా చెప్పాలంటే అంతాకంటే ఫేమస్‌. తెలుగురాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలవారు, విదేశాల్లో స్థిరపడిన ప్రవాసాంధ్రులు కూడా సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వచ్చి పందేలు వీక్షించడానికి తహతహలాడతారంటే కోడి పందేలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందుకే కోడి పందేలు అంటే సంక్రాంతి.. సంక్రాంతి అంటే కోడి పందేలు అంటారు ఏపీలోని ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు.

క్రీడాకారుడి మాదిరిగా పోషణ : బరిలోకి దిగే పందెం కోళ్లను చూసినప్పుడు సహజంగా అందరికీ అనిపించేది ఏం పెట్టి వాటిని పెంచుతున్నారు అని. నిజంగా వాటి పెంపకం చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఒక క్రీడాకారుడి మాదిరిగా వాటి పోషణ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని బరిలో పోరాడేలా పుంజులను సిద్ధం చేస్తారు.

పందెంకోడి పుంజులకు ఆర్మీ స్థాయిలో శిక్షణ (ETV)

కోల్‌కతా నుంచి నిపుణులు : కోళ్ల పందేలలో పోటీపడే పుంజులకు ట్రైనింగ్ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. బ్రాండింగ్‌ ఉండి, గతంలో పందేల్లో గెలిచిన ఎక్కువ కోళ్లకు శిక్షణనిచ్చిన కాక్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్‌ల ద్వారా శిక్షణ ఇప్పిస్తారు. కొందరు హైదరాబాద్‌ బార్కాస్‌లో శిక్షణ పొందిన పుంజులను కొందరు తెచ్చుకుని పోటీలో దింపుతారు. కోనసీమకు చెందిన వారు కోల్‌కతా నుంచి నిపుణులను రప్పించుకుంటారు. శిక్షణనిచ్చేవారు ఒక్కొక్కరు 10 నుంచి 15 కోళ్లనే పర్యవేక్షిస్తుంటారు. ఇందుకోసం వీరికి నెలకు అధిక మొత్తంలోనే చెల్లిస్తుంటారు. కాస్త ఖర్చయిన సరే బరిలో గెలవడం కోసం కొందరు పందెం రాయుళ్లు తాము పెంచుకుంటున్న కోళ్లకు ఏడాది పాటు శిక్షణ ఇప్పిస్తారు. కొందరు దసరా నుంచి శిక్షణ ప్రారంభిస్తారు.

కోడికి పూర్తిగా విశ్రాంతి : శిక్షణలో భాగంగా పందెం కోళ్లకు వేకువజాము నుంచే ట్రైనింగ్ మొదలు అవుతుంది. పందేనికి 60 రోజుల ముందు నుంచి రోజూ ఉదయాన్నే డ్రైఫ్రూట్‌ లడ్డూ, ఖీమా, కొన్ని రకాల ఆకుకూరలను ఉడకబెట్టి పెడుతుంటారు. 40 రోజుల ముందు నుంచి గుడ్డు తెల్లసొన పెడతారు. ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఆరుబయట ఉంచుతారు. నడకతోపాటు కొన్ని రకాల కసరత్తులు చేయిస్తారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు గింజమేత వేస్తారు. జనంలో ఉన్నప్పుడు భయపడకుండా ఉండేందుకు చేత్తో మేత పెట్టి బెరుకును పోగొడతారు. చురుగ్గా ఉండేలా చేసేందుకు వారానికి ఒకటి రెండుసార్లు నీటిలో ఈత కొట్టిస్తారు. రింగులో ఐదారు కోళ్లను వదిలేసి, ఏది చివరి వరకూ ఉంటుందో చూస్తారు. మిగిలినవీ అలా ఉండేలా అలవాటు చేస్తారు.ఇక సంక్రాంతికి వారం ముందు నుంచి పందేనికి వెళ్లే వరకు కోడికి పూర్తిగా విశ్రాంతినిస్తారు. ఇలా ఒక క్రీడాకారుడి మాదిరిగా పందెం కోళ్లకు ట్రైనింగ్ ఉంటుందంటే పోటీలు ఎంత రసవత్తరంగా ఉంటాయే ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

పందెం కోళ్లకు రాజభోగం : కోళ్ల పెంపకంలో భాగంగా ఆరోగ్యం విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. బరిలో దిగినప్పుడు ఆయాసం రాకుండా, కొవ్వు పెరగకుండా, నరాలు ఫ్రీ అయ్యేందుకు నాలుగైదు రోజులకోసారి బి విటమిన్, మల్టీ విటమిన్‌ ట్యాబ్లెట్లు, ఇంజక్షన్లూ ఇస్తుంటారు. చలికాలం కావడంతో కోళ్లకు కొక్కెర వ్యాధి, కొరేగా, ఫంగల్‌ ఇన్‌ఫెక్షన్లు రాకుండా నివారించడానికి, వస్తే నియంత్రణ కోసం యాంటీబయాటిక్స్‌నూ వాడతారు. అలాగే, పోటీలో ఉన్నప్పుడు అవతలి కోడి పొడిచే కత్తిపోట్లు, కాలిగోటి దెబ్బలకు నొప్పి తెలియకుండా ఉండేందుకు, శరీరాన్ని సిద్ధం చేసేందుకు నీళ్లపోతలు, శాకలు తీస్తారు. వీటితో కోళ్ల శరీరం గట్టిపడి, దెబ్బ తగిలినా నొప్పి తెలియక పోరాడుతూనే ఉంటాయి. కండరాల నిర్మాణం కోసం కోడిగుడ్లు, మాంసం, చేపలు వంటి ప్రోటీన్లు కోడి పుంజులకు పెడతారు. శక్తి కోసం వరి, జొన్న, గోధుమ వంటి ధాన్యాలు తినిపిస్తారు. పప్పులు, ప్రోటీన్ ఇతర పోషకాలు అందిస్తారు. సంక్రాంతికి పందెం కోళ్లు అనుభవించే రాజభోగం మనుషులకు కూడా ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు.

కుక్కుట శాస్త్రం ఫాలో : పందెం కోళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు. వాటిని సరైన సమయంలో సరైన విధంగా బరిలోకి దించడానికి ఓ లెక్క ఉంది. అదే కుక్కుటశాస్త్రంమ. ఏ జాతి కోడిని ఏ సమయంలో బరిలోకి దించాలనే విషయంపై కుక్కుట శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవుతారు పందెం రాయుళ్లు. పందెంలో గెలవాలంటే కోడిని ఏ దిక్కు నుంచి బరిలోకి దించాలి? ఏ రోజు ఏ రకం కోడి పందెం కొడుతుంది? ఏ జాతి కోడి ఏ జాతి కోడితో సరిగా కలబడుతుంది? అనే విషయాలకు కొన్ని లెక్కలుంటాయి. దీన్ని కుక్కుటశాస్త్రం చూసి నిర్ణయిస్తుంటారని బరిలో దిగేవారు చెబుతారు. ఈ శాస్త్రం ప్రకారం వారాలు, పక్షాల ప్రకారం కొన్ని జాతుల కోడి పుంజుల జీర్ణశక్తి మందగించే రోజులు వంటివి గుర్తిస్తుంటారు. అలాంటి సమయంలో వాటిని బరిలోకి దింపితే ఓడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి. ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేలను ప్రారంభించే ముందు ఈ కుక్కుటశాస్త్రాన్ని చదువుతుంటారు.

కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది : ఇలా కోడి పందేల పోటీలు సంక్రాంతి పండగకే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. పోటీల్లో భాగంగా కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది. క్షణాల వ్యవధిలో లక్షలు డబ్బులు చేతులు మారుతుంటాయి. మరో విషయం ఏంటంటే గెలిచినా, ఓడినా వచ్చే సంక్రాంతికి బరిలోకి దిగడం కోసం ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం అవుతారు పందె రాయుళ్లు.

