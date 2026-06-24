వాడని డేటాకు ఎందుకీ భారం? - డేటా టారిఫ్లపై ట్రాయ్ కొత్త ప్రతిపాదనలు
డేటా టారిఫ్లపై ట్రాయ్ కొత్త ప్రతిపాదనలు - డేటా వాడని వారికి వేరే ప్లాన్లు తేవాలని సూచన - టెలికం సంస్థలతో ఇప్పటికే సంప్రదింపులు - కాల్స్, మెసేజ్లకు ప్రత్యేక టారిఫ్లపై చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 12:29 PM IST
TRAI Proposed New Recharge Plans : మొబైల్ డేటా. ఇది లేనిదే ఇప్పుడు ఏ పనీ అవ్వడం లేదు. ఒకప్పుడు 3G ఉంటేనే అబ్బో అనుకున్నారు. తరవాత 4G దాటుకుని 5G వరకూ వచ్చాం. త్వరలోనే 6G కూడా రానుంది. ఎప్పటికప్పుడు నెట్వర్క్ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంది. గతంతో పోల్చుకుంటే డేటా ధరలు చాలా వరకూ తగ్గాయి. స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్న వారు ఈ టారిఫ్లు తీసుకుంటున్నారు సరే. మరి ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే పరిస్థితేంటి? ప్రతి టెలికాం సంస్థ డేటాతో పాటు ఉండే ప్యాక్లనే అందిస్తోంది. ఇంటర్నెట్ వాడని వాళ్లు కూడా ఇవే ప్యాక్లు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. అంత మొత్తం చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
ఇంటర్నెట్ వాడకపోయినా ఎందుకు అదనంగా చెల్లించడం? కేవలం వాయిస్ కాల్స్ కోసమే ప్రత్యేక టారిఫ్లు తీసుకురావచ్చు కదా? అని ట్రాయ్ చేసిన ప్రతిపాదనలపై ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. టెలికాం సంస్థలు మాత్రం ఇందుకు ససేమిరా అంటూ తమ వైఖరిని తేల్చి చెబుతున్నాయి. వినియోగదారుల హక్కుల సంఘాలు మాత్రం తమ వాదనను గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి.
'భారత్లో ఇవాళ 1జీబీ డేటా ధర ఓ కప్పు ఛాయ్ కన్నా తక్కువే. డేటా వినియోగం ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారత్ కూడా ఉంది. డిజిటల్ కనెక్టివిటీ అనేది విలాసవంతమైన విషయం కాదు. ఇది భారతీయులందరి జీవితంలో ఓ భాగమని' గతేడాది దేశ రాజధాని దిల్లీ వేదికగా జరిగిన ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవి. ఇందులో మొబైల్ డేటా ధర గురించి ఆయన ప్రస్తావించిన విషయాన్నే ఇక్కడ చర్చించాలి.
TRAI vs Telecom Companies : మోదీ చెప్పినట్టే గతంతో పోల్చుకుంటే డేటా ధరలు బాగానే తగ్గాయి. ఒకప్పుడు వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్లకు ప్యాక్లు ఉండగా డేటా కోసం అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అంతా కలిపి ఒకే ప్యాక్ కింద అందిస్తున్నాయి టెలికాం సంస్థలు. పైగా భారత్లో ఏటా ఇంటర్నెట్ వినియోగించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం దేశంలో 95 కోట్ల మందికి పైగా యాక్టివ్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఉన్నారు.
అందుకు ప్రధాన కారణం మొబైల్ డేటా ధరలు తగ్గడం. రకరకాల టారిఫ్లు అందుబాటులోకి రావడం. స్మార్ట్ఫోన్ల వినియోగమూ పెరగడమూ ఇందులో మరో కోణం. కానీ ఇప్పటికీ ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వాళ్లున్నారు. మరి వాళ్ల సంగతేంటి? ఆ వినియోగదారులకు ప్రత్యేక టారిఫ్లు ఉన్నాయా అని చూస్తే అలాంటి వాటిని ఎప్పుడో పక్కన పెట్టాయి టెలికాం సంస్థలు. డేటా అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అవే టారిఫ్లను తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి. ఇప్పుడిదే చర్చకు వస్తున్న అంశం.
నిజానికి ఇదేదో కొత్తగా వినిపిస్తున్న వాదన కాదు. కొద్ది నెలలుగా అప్పుడో ఇప్పుడో సందర్భాన్ని బట్టి చర్చకు వస్తున్నదే. ఎన్నో సార్లు ట్రాయ్ దీనిపై అసహనం కూడా వ్యక్తం చేసింది. ఆ క్రమంలోనే ఓ ప్రతిపాదన తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని టెలికాం సంస్థలు తమ టారిఫ్లలో మార్పులు చేయాలని సూచించింది. ఇందులో భాగంగానే తప్పనిసరిగా సంస్థలన్నీ కేవలం వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ సర్వీస్లు అందించే ప్లాన్స్ను తీసుకురావాలని స్పష్టం చేసింది.
New TRAI Proposal : ఇప్పుడు డేటాతో కలిపి ఉన్న టారిఫ్ల ధరలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వారు కూడా అవే ప్యాక్లు తీసుకోవాల్సి వస్తోందని గుర్తు చేసింది. ఈ మేరకు వాళ్లపై అనవసరంగా ఆర్థిక భారం పడుతోంది అన్నది ట్రాయ్ వాదన. అందుకే డేటాతో సంబంధం లేకుండా కొత్త టారిఫ్లు తీసుకురావాలని గట్టిగా చెబుతోంది. ఇక్కడే మరో ప్రస్తావన కూడా తీసుకొచ్చింది ట్రాయ్. టెలికం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ - 2026 13వ సవరణకు సంబంధించిన ముసాయిదాలో ఇదే అంశం చేర్చింది. ఆ ప్రకారం చూస్తే ప్రతి టెలికాం ఆపరేటర్ కనీసం ఓ టారిఫ్నైనా ప్రత్యేకంగా వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ సర్వీస్ల కోసమే తీసుకు రావాలని ప్రతిపాదించింది. అంటే స్టాండ్ అలోన్ టారిఫ్ తీసుకురావాలన్నది ట్రాయ్ సూచన.
భారత్లో దాదాపు 30 కోట్ల మంది ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే ఉన్నారని అంచనా. వారిలో అల్పాదాయ వర్గాలు, వృద్ధులు, గ్రామీణులు ఉన్నారు. వీళ్లకు ఇంటర్నెట్ వినియోగమే తెలియదు. అలాంటప్పుడు వాళ్లు కాల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి అంత పెద్ద మొత్తంలో చెల్లించడం ఏంటి? అన్నదే ప్రశ్న. ట్రాయ్ వాదన కూడా ఇదే. ఇదే విషయాన్ని వినియోగదారుల హక్కుల సంఘాలు కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాయి. పైగా ఫీచర్ ఫోన్లు వాడుతూ డేటా ప్యాక్లను కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఏటా టెలికాం సంస్థలకు ఆయా వర్గాలు తక్కువలో తక్కువ రూ.15-రూ.20 వేల కోట్లు చెల్లిస్తున్నాయని లెక్కలతో సహా చెబుతున్నాయి సంఘాలు.
ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడన్నీ డ్యుయల్ సిమ్లు వాడుకోగలిగే ఫోన్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. దాదాపు అందరు వినియోగదారులు రెండు సిమ్ల సేవలు పొందుతున్నారు. అలా చూస్తే. రెండింటికీ రీఛార్జ్లు చేయడం తప్పదు. ఫలితంగా రెండింటికీ అదనంగానే చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇది కచ్చితంగా అదనపు భారమే అన్నది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న వాదన.
ఎక్కువ మొత్తంలో వసూలు : నిజానికి 2024 డిసెంబర్లోనే ట్రాయ్ ఈ ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చింది. వాటి ఆధారంగా కొంత మంది టెలికం ఆపరేటర్లు వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ల కోసం ప్రత్యేక ప్యాక్లు తీసుకొచ్చారు. అయితే డేటా మినహాయించినా కూడా ఈ మేరకు ధర తగ్గించకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో వసూలు చేస్తుండడాన్ని గమనించింది ట్రాయ్. అందుకే మరోసారి పూర్తిగా సవరణలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రతిపాదించింది. దీనిపై టెలికాం సంస్థలు తమ స్పందన తెలియజేయాలని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాయ్ చెబుతూనే ఉంది. ఫలానా తేదీలోగా స్పందించాలని ఎప్పటికప్పుడు గడువు పెంచుతూనే ఉంది. కానీ టెలికాం సంస్థలు మాత్రం ఇప్పటికే తమ వైఖరిని చాలా స్పష్టంగానే చెబుతున్నాయి. ట్రాయ్ ప్రతిపాదనలను వ్యతిరేకించడమే కాకుండా వాటిని అమలు చేయడం ఏ మాత్రం సాధ్యం కాదని అంటున్నాయి.
రిలయన్స్ జియో, భారతీ ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ట్రాయ్ ప్రతిపాదనలను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అసలు టెలికాం సంస్థలు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి? ఆ కంపెనీల వాదనలు ఏంటి? అన్నది చూస్తే ముందుగా సాంకేతికత పరమైన సమస్యలనే ప్రస్తావిస్తున్నాయి. టారిఫ్ నిర్ణయాలను మార్కెట్కే వదిలేయాలన్నది పాలసీ. కానీ ఇప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తే ఈ విధానాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టినట్టే కదా అని వాదిస్తున్నాయి కంపెనీలు. టారిఫ్ ప్లాన్లపై యథాతథ స్థితినే కొనసాగించాలని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
అయితే ఇలా ప్రత్యేకంగా వాయిస్ కాల్స్ కోసం ప్యాక్లు తీసుకొచ్చి అందించడం టెక్నికల్గా సాధ్యంకాదని అంటున్నాయి సంస్థలు. 4జీ, 5జీ నెట్వర్క్లు రెండూ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఆధారంగా నడుస్తున్నాయి. వాయిస్ కాల్స్ విషయానికి వస్తే ఇవి ఈ నెట్వర్క్లోనే అప్లికేషన్లలా పని చేస్తుంటాయి. అంటే ఇదంతా కలిస్తేనే పూర్తిగా ఓ నెట్వర్క్ అవుతుంది. వాటి నుంచి ప్రత్యేకంగా వాయిస్ కాల్స్ను వేరు చేసి టారిఫ్లు ఎలా ఇవ్వగలం అన్నది టెలికం సంస్థల ప్రశ్న.
డిమాండ్ గురించి కూడా చర్చ : అంతకుముందు 2జీ, 3జీ నెట్వర్క్స్ ఉన్నప్పుడు టెక్నికల్గా వాయిస్ సర్వీస్లను వేరు చేసి ఇవ్వడం సాధ్యపడేది. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ కారణంగా అది కుదరడం లేదు అని సంస్థలు చెబుతున్నాయి. వాయిస్ ఓవర్ ఎల్టీఈ – వీఓఎల్టీఈ టెక్నాలజీ గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాయి. ఈ సాంకేతికతలో డేటా సిస్టమ్స్ ద్వారానే కాల్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడే డిమాండ్ గురించి కూడా చర్చ వస్తోంది.
జియో వాదనే పరిశీలిస్తే తమ వినియోగ దారుల్లో దాదాపు 88 శాతం మంది ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా సర్వీస్లను పొందుతున్నారు. కేవలం వాయిస్ కాల్స్కే పరిమితం అవుతున్న యూజర్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటున్నారు. అలాంటప్పుడు ప్రత్యేక టారిఫ్లు ఎందుకు అని వాదిస్తోంది. ఎయిర్టెల్ కూడా తమ వాదనలు వినిపిస్తోంది. ఇంత పెద్ద డిజిటల్ ఇకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి చెందింది. ఇదంతా మొబైల్ డేటా ఆధారంగానే నడుస్తోంది. అలాంటప్పుడు కేవలం వాయిస్ కాల్స్కు ప్రత్యేకంగా టారిఫ్లు తీసుకురావడం వల్ల ఆ వర్గాల ప్రజలను డిజిటల్ ఇకోసిస్టమ్ నుంచి వేరు చేసినట్టు కాదా అని ఎయిర్టెల్ ప్రశ్నిస్తోంది.
ఇక ఎంట్రీ లెవెలన్ ప్లాన్స్ అందించడం వల్ల మరో నష్టం కూడా ఉంది అని అంటున్నాయి టెలికాం సంస్థలు. ప్రీమియం ప్యాక్స్ తీసుకుంటే అందులోనే ఇంటర్నెట్, వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్లు వస్తాయి. అలా కాకుండా ఇంటర్నెట్ వాడకుండా సాధారణ ప్యాక్లు తీసుకున్నారనే అనుకుందాం. ఎప్పుడైనా డేటా అవసరమైనప్పుడు రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే అలాంటి ప్యాక్లు ఉన్న వాళ్లు 1జీబీ కోసం కనీసం రూ.94-రూ.99 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా కోసం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఎంట్రీ లెవెల్ ప్లాన్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టి ఇలా ప్రీమియం టారిఫ్లు అందిస్తున్నామని అంటున్నాయి కంపెనీలు.
ఈ వాదనలన్నింటినీ కొట్టి పారేస్తున్నాయి వినియోగదారుల హక్కుల సంఘాలు. కొండ, మారు మూల ప్రాంతాల్లో టెలికాం టవర్లు డేటా కనెక్టివిటీ సరిగ్గా అందించలేకపోతున్నాయని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అయినా ఆయా వర్గాలు ఆ ప్లాన్స్ కోసం అదనంగా డబ్బు చెల్లించాల్సి వస్తోందని అంటున్నాయి.
TRAI on Non Data Packs : ఇక ట్రాయ్ చేస్తున్న ప్రతిపాదనల్లో మరో ముఖ్యమైన అంశమూ ఉంది. నాన్ డేటా ప్యాక్స్ కొన్ని సంస్థలు అందిస్తున్నప్పటికీ వాటి వ్యాలిడిటీ 84 రోజులు లేదా 365 రోజుల వరకూ ఉంటోంది. అంటే అంతకు తక్కువ వ్యాలిడిటీతో అసలు టారిఫ్లే లేవు. పైగా వాటి ధరలు భారీగా ఉంటున్నాయని ట్రాయ్ చెబుతోంది. అంటే గడువు, ధరల విషయంలో వినియోగదారుల అవసరాలతో సంబంధం లేకుండా తమకు అనుకూలంగా టారిఫ్లు నిర్ణయించడం ఏంటని అడుగుతోంది ట్రాయ్. అంతే కాకుండా 14, 24 లేదా 28 రోజుల గడువు ఉండేలా నాన్ డేటా ప్యాక్స్ తీసుకురావాలని సూచిస్తోంది. డేటా ధరను మినహాయిస్తే నాన్ డేటా ప్యాక్లకు ఎంత ధర ఉంటుందో అంతే వసూలు చేయాలని తేల్చి చెబుతోంది.
ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువ ధరకు డేటా లభిస్తున్నది భారత్లోనే. తద్వారా టెలికాం సంస్థలు లాభపడుతున్నాయి. వాయిస్ కాల్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా టారిఫ్లు తీసుకొస్తే ఈ మేరకు ఆదాయం నష్టపోవాల్సి వస్తుందని అంటున్నాయి టెలికాం సంస్థలు. అయితే అంతర్జాతీయ పరిస్థితులతో పోల్చుకోవడం ఒక్కటే సరిపోదని, వినియోగదారులపై భారం పడకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా కంపెనీలకు ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి వినియోగదారుల హక్కుల సంఘాలు. మరి ఈ విషయంలో టెలికాం సంస్థలు ఇలాగే మొండిపట్టుతో ఉంటాయా? లేదా ఇంకేమైనా ప్రత్యామ్నాయాలతో ముందుకొస్తాయా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
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