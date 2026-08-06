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హైటెక్ యుగంలోనూ నాటు పడవలే ఆధారం - గోదావరి ఉప్పొంగితే లంకల దారి మాయం

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్లెత్తితే లంకల గ్రామల్లో ఆందోళన - శాశ్వత పరిష్కారం కోసం వంతెనలు కావాలని ఏళ్లుగా వేడుకుంటున్న గ్రామస్థులు

Ambedkar Konaseema bridges
Ambedkar Konaseema bridges (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:46 PM IST

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Ambedkar Konaseema Lanka Villages Needed Bridges : ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్లెత్తితే చాలు ఆందోళన. గోదారి ఉప్పొంగితే గుండెల్లో గుబులు. కొద్దిపాటి వరదకే లంకల దారి మాయమవుతుంది. ప్రవాహం చుట్టుముడుతుంది. బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోతాయి. పాలు దొరకవు, తాగేందుకు గుక్కెడు నీరూ కరవే. నిత్యావసరాల మాట సరేసరి. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాల్లో ఇది దుస్థితి.

వరదొచ్చిన ప్రతిసారీ ఇవే కష్టాలు : ఏటా వరదొచ్చిన ప్రతిసారీ ఇవే కష్టాలు. ఈ హైటెక్ యుగంలోనూ నాటుపడవలపై ప్రయాణిస్తుంటారు. ఏ మాత్రం అదుపు తప్పినా ప్రాణాలకే ప్రమాదం. శాశ్వత పరిష్కారం కోసం వంతెనలు కావాలని గ్రామస్థులు ఏళ్లుగా వేడుకుంటున్నా ఆ కల నెరవేరడం లేదు. గత ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయగా వేలాది మంది లంక వాసులు కూటమి ప్రభుత్వంపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. మరి ఇప్పుడు లంక వాసులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు? ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఎందుకీ సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు.

హైటెక్ యుగంలోనూ నాటు పడవలే ఆధారం - గోదావరి ఉప్పొంగితే లంకవాసుల రవాణా కష్టాలు (ETV Bharat)

ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోవాల్సిందే : కనుచూపు మేర వరద ప్రవాహం. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న గోదావరి ఉద్ధృతి. ఏటికి ఎదురీదుతూ ప్రమాదకర రీతిలో పడవ ప్రయాణం. ఏటా వానాకాలంలో వరదలు వచ్చిన ప్రతి సారీ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్ల్లాలోని లంకల్లో ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి. గోదావరి పరవళ్లు తొక్కితే చాలు లంకవాసులు ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోవాల్సిందే. గ్రామాలకు అనుసంధానంగా ఉన్న కాజ్‌వేలు వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతుంటాయి. రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయి. గర్భిణులు, వృద్ధులు, విద్యార్థులు, రైతులు ఇలా అందరూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

వరద గుప్పిట్లో : గోదావరి పోటెత్తినప్పుడల్లా అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 32 లంక గ్రామాలు వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకుంటాయి. వరద నీరు లంక గ్రామాలను చుట్టుముట్టేస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మర పడవలే దిక్కు. సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు అనువుగా రవాణా వ్యవస్థ లేక వేలాది మంది లంక వాసులు అవస్థలు పడుతున్నారు. కూరగాయలు కావాలన్నా మందులు తెచ్చుకోవాలన్నా అత్యవసర వైద్యం అవసరమైనా బయటకు వెళ్లే దారి ఉండదు. కొన్ని గ్రామాలకు పడవలే ఏకైక ఆధారం. వరద మరింత ఉద్ధృతంగా ఉంటే పడవ ప్రయాణం కూడా ప్రమాదకరంగానే మారుతోంది.

కాజ్​వేలను చుట్టుముడుతున్న వరద : పి. గన్నవరం మండలంలో 10 లంక గ్రామాల ప్రజల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంటోంది. కె. ఏనుగు పల్లి లంకలోకి వెళ్లే లోతట్టు రహదారి, మామిడి కుదురు మండలం అప్పన్న పల్లి వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న కాజ్​వేలను వరద చుట్టుముడుతుంది. వీరవల్లి పాలెం, అయినవిల్లిలంక, బూరుగులంక, జి. పెదపూడి లంక, అరిగెల వారి పాలెం, ఊడుమూడి లంక, శివాయిలంక, మానేపల్లి పాలెం, అనగార్లంక, పెదమల్లంక, అయోధ్య లంక, మర్రిమూల, కనకాయ లంక గ్రామాలకు రహదారులు నదిలో కలిసిపోతాయి.

ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు : గోదావరికి కేవలం 6 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చినా బీ.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లి మండలం ఎదురు బిడియం కాజ్‌వే నీటిలో మునిగిపోతుంది. అయినవిల్లి సహా లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవలపైనే రాకపోకలు సాగించాల్సిందే. ముమ్మిడి వరం మండలం లంక ఆఫ్ ఠాణే లంక, గురజాపు లంక వాసులదీ ఇదే పరిస్థితి. ప్రాణాలకు తెగించి సాహసోపేతంగా నదిని దాటుతూ కనీస అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నారు. నది దాటే క్రమంలో పడవలు బోల్తా పడి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలూ చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతున్నా : ఏళ్లు గడుస్తున్నా లంక వాసుల కష్టాలు తీరడం లేదు. తాత్కాలిక కాజ్‌వేలు నిర్మించడం వరదల్లో అవి కొట్టుకుపోవడం మళ్లీ మరమ్మతులు చేయడం ఒక ఆనవాయితీగా మారింది. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతున్నా సమస్య మాత్రం అలాగే ఉంటోందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాత్కాలిక కాజ్‌వేలు కాదు శాశ్వత వంతెనలు కావాలన్నది వారి ప్రధాన డిమాండ్. బలమైన వంతెనలు నిర్మిస్తేనే వరదల సమయంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఉండదని చెబుతున్నారు.

79 గ్రామాలపై ప్రభావం : గోదావరికి వరద వస్తే ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 79 గ్రామాలపై ప్రభావం ఉంటోంది. ఆత్రేయపురం, రావులపాలెం, కొత్తపేట, అయినవిల్లి లంక గ్రామాల్లో రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది. ముమ్మిడి వరం, కాట్రేనికోన, ఐ పోలవరం, పి. గన్నవరం, రాజోలు, మలికిపురం, సఖినేటి పల్లి సహా మరి కొన్ని లంక గ్రామాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. వీటిలో మెజారిటీ లంకలకు వంతెనలు లేవు. నదిలో నిర్మించిన కాజ్ వేలే ఆధారంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. చాలా గ్రామాలకు గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొన్ని గ్రామాలకు వంతెనలు, రహదారులు నిర్మించి కష్టాలు తీర్చింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించడం వల్ల వంతెనల నిర్మాణం అర్ధంతరంగా నిలిచిపోయింది.

శంకుస్థాపన జరిగినా : శంకుస్థాపన అట్టహాసంగా జరిగినా అవి అక్కడితోనే ఆగిపోయాయి. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రాజమహేంద్రవరానికి సమీపంలోని ములకల్లంకకు బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి 2016లోనే టీడీపీ ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసింది. ఆ తరవాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఫలితంగా ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో నది దాటాల్సి వస్తోంది.

కనకాయ లంకకు రూ. 23 కోట్లతో బ్రిడ్జి : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక లంక గ్రామాల్లోని ప్రజల కష్టాలు తీర్చేందుకు చొరవ చూపించింది. పలు వంతెన నిర్మాణాలకు నిధులు మంజూరు చేసింది. పనులు క్రమంగా మళ్లీ మొదలవుతున్నాయి. అయినవెల్లి, వీరవల్లి పాలెం, అద్దంకివారి లంక గ్రామాల్లోని ప్రజలకు రవాణా కష్టాలు తీర్చేందుకు అయిన వెల్లి వద్ద, ఎదురు బిడెం వద్ద, కాజ్ వే వద్ద వంతెన నిర్మాణం కోసం రూ. 5 కోట్ల 50 లక్షలు మంజూరు చేసింది కూటమి ప్రభుత్వం. కనకాయ లంకకు రూ. 23 కోట్లతో బ్రిడ్జి మంజూరు చేసింది. ఈ రెండింటి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మిగిలిన అన్ని లంక గ్రామాలకూ వంతెనలు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నారు ప్రజలు.

తీరని లంకవాసుల రవాణా కష్టాలు : ఓ వైపు దేశంలో రవాణా వ్యవస్థ వేగంగా, అత్యాధునికంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. వందే భారత్ రైళ్లు, హైడ్రోజన్​తో నడిచే రైళ్లు పట్టాలెక్కాయి. బుల్లెట్ రైళ్లూ వచ్చేస్తున్నాయి. హైవేలు అన్ని ప్రాంతాలనూ కలుపుతున్నాయి. కానీ లంకవాసుల రవాణా కష్టాలు మాత్రం తీరడం లేదు. తమ ప్రాంతానికి ఓ వంతెన నిర్మించి అనుసంధానిస్తే చాలు తమ ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయి అని లంక గ్రామాల ప్రజలు అంటున్నారు.

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