ఉత్పత్తి ఫుల్ - ఆదాయం నిల్ - తోతాపురి రైతులను ఆదుకునేది ఎవరు?
గిట్టుబాటు ధర లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు - గుజ్జు పరిశ్రమలకు తోతాపురి విక్రయం - గతేడాది కిలో రూ.10-12 పలికిన ధర - ఈసారి దారుణంగా పడిపోయిన ధరలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 6:33 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 6:39 PM IST
Mango Farmers Facing Severe Difficulties : మద్దతు ధర. రైతుల తీరని కల ఇది. ఏ పంట అయినా సరే. పెట్టిన ఖర్చుకు, వచ్చిన రాబడికి పొంతనే ఉండడం లేదు. ఒక్కో సీజన్లో ఒక్కో రకం కష్టం రైతులది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మామిడి పంట సాగు చేసిన వారికి అడుగడుగునా ఇబ్బందులే. అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో సాగయ్యే తోతాపురి మామిడి పంటకు గిట్టుబాటు ధర దక్కడం లేదు.
పంట వేసినప్పటి నుంచి మార్కెట్కు తరలించే వరకూ అయిన ఖర్చుతో పోల్చితే వస్తున్న ఆదాయం నామమాత్రమే. ఆసియాలో అతి పెద్ద సంఖ్యలో మామిడి గుజ్జు పరిశ్రమలు ఇక్కడ ఉన్నా ఉపయోగం లేకుండా పోతోంది. రకరకాల కారణాలు చెబుతూ పరిశ్రమలు మామిడి కొనడం లేదు. మార్కెట్లో రోజురోజుకీ ధర పడిపోతోంది. అటు పరిశ్రమ వర్గాలు తమకున్న కష్టనష్టాలేంటో చెబుతున్నాయి. ఎటు తిరిగీ నష్టపోతున్నది మాత్రం రైతే. వీళ్లను ఆదుకునే వారెవరు అన్నదే ఇప్పుడు ప్రశ్న.
నాణ్యమైన పంట పండిస్తున్నా : మామిడి గుజ్జు ఎగుమతుల్లో ముందంజ. లక్ష టన్నుల పల్ప్ ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేయగలిగే సామర్థ్యం. రెండేళ్ల క్రితం చిత్తూరు బెల్ట్ వైభవం ఇది. ఇప్పుడు చూస్తే..అంతా తారుమారు. నాణ్యమైన పంట పండిస్తున్నా అందుకు తగ్గట్టుగా ధర అయితే దక్కడం లేదు. ముఖ్యంగా గుజ్జు పరిశ్రమలకు కీలకమైన తోతాపురి మామిడి రకం సాగు చేసిన రైతుల పరిస్థితైతే అధ్వానం. ఎన్నో ఆశలు, అంచనాలు పెట్టుకుని పండించారు. పంట చేతికొచ్చిన తరవాత తీరా మార్కెట్కు వెళ్తే సవాలక్ష సమస్యలు. ఏయే ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని మామిడి రైతులను అడగ్గా వాళ్లు ఏం సమాధానం చెప్పారంటే.
కిలోకు 5-6 రూపాయలు : గతేడాది ఇదే సీజన్లో మండీల్లో కిలో తోతాపురి మామిడి కిలోకు 10-12 రూపాయల వరకూ పలికింది. కొంత వరకూ ఈ ధర రైతులకు కొంతలో కొంత ఊరటనిచ్చింది. కానీ ఈ సారి ధర సగానికి సగం పడిపోయింది. కిలోకు 5-6 రూపాయలకే పరిమితమైంది. అంటే టన్ను 5 వేల నుంచి 6 వేలకు మించి ఉండడం లేదు. కొన్ని సార్లైతే కిలోకు 4 రూపాయలకు మించి ధర ఇవ్వడం లేదు. రెండేళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ధరలు పడిపోయాయని రైతులు వాపోతున్నారు.
గుజ్జు పరిశ్రమలు సిండికేట్గా ఏర్పడి ఇలా చేస్తున్నాయన్నది కొందరు రైతులు చేస్తున్న ఆరోపణ. పది రోజులుగా తోతాపురి మామిడి కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. అదే స్థాయిలో మండీలోకి భారీగా తరలి వస్తున్నాయి. వాటిని పూర్తిస్థాయిలో కొనుగోలు చేసేందుకు పరిశ్రమలు ముందుకు రావడం లేదు.
కొనుగోలుకు ఆంక్షలు విధిస్తున్న గుజ్జు పరిశ్రమలు : చేతికి వచ్చిన పంటతో రైతులు నేరుగా పరిశ్రమల వద్దకే చేరుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న 40 గుజ్జు పరిశ్రమల్లో కొన్నింటిలోనే తోతాపురి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అవసరాలకు మించి వస్తోందని, వచ్చిన పంటంతా కొనాలంటే ఎలా అని పరిశ్రమలు వాదిస్తున్నాయి. అంతే కాదు. కొనుగోలుకు ఆంక్షలు కూడా విధిస్తున్నాయి.
ఇక్కడ మరో మెలిక ఏంటంటే మామిడి కొనాలంటే ముందస్తుగా టోకెన్లు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఆ టోకెన్లు పట్టుకుని రోజుల తరబడి పరిశ్రమల వద్దే పడిగాపులు కాస్తున్నారు రైతులు. కర్మాగారాల బయట ట్రాక్టర్లు, లారీలు భారీగా బారులు తీరుతున్నాయి. 2, 3 రోజులు ఎండలో నిల్వ ఉంచడం వల్ల సరకులో దాదాపు 20-30% కాయలు పాడైపోతున్నాయి. అంటే ఆ మేర నష్ట పోయినట్టే కదా. పోనీ అంత దూరం పోయి ఓపిగ్గా ఎదురు చూస్తే వాళ్లు ఇచ్చే ధర 5-6 రూపాయలకు మించి ఉండడం లేదు.
మన దగ్గర పరిస్థితి ఇలా ఉంటే పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు మరింత పాతాళానికి పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం తమిళనాడులోని కృష్ణగిరిలో తోతాపురి కిలోకు కేవలం 2 నుంచి 4 రూపాయలే పలుకుతోంది. అటు కర్ణాటకలోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఫలితంగా చిత్తూరు జిల్లా గుజ్జు పరిశ్రమలు పొరుగు రాష్ట్రాల రైతుల నుంచి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని కనీస ధర నిర్ణయించాలన్నది రైతు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
విడతల వారీగా పరిశ్రమలకు, మార్కెట్కు తరలింపు : రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించేలా చర్యలు తీసుకొంటామని వ్యవసాయశాఖ ప్రకటించినా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు. కలెక్టర్లు, ఉద్యానశాఖ అధికారులు పంటను విడతల వారీగా పరిశ్రమలకు, మార్కెట్కు తరలించడం ద్వారా ఆశించిన ధర లభిస్తుందని సూచిస్తన్నారు. కానీ ఇది చెప్పుకోడానికి బాగానే ఉన్నా ఓసారి పంట చేతికి వచ్చిన తరవాత రైతులు ఎక్కువ రోజుల పాటు తమ వద్ద ఎలా ఉంచుకుంటారు అన్నదే ప్రశ్న. పక్వానికి వచ్చిన పంట ఒకేసారి కోయడం తప్ప విడతల వారీగా కోత కోసే అవకాశాలు లేవని ఈ లోపు ఈదురు గాలులు వస్తే పూర్తిగా నష్టపోతామని రైతులు వాపోతున్నారు.
రిజర్వు బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం : ఇదంతా రైతుల ఆవేదన. సీత కష్టాలు సీతవి అన్నట్టు అటు పరిశ్రమ వర్గాలు కూడా కొన్ని కారణాలు చెబుతున్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకునే ముందు కొన్ని లెక్కలు ఇక్కడ ప్రస్తావించాలి. దేశంలోనే పండ్ల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నంబర్-1 స్థానం కైవసం చేసుకుంది. 2024-25 రిజర్వు బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం పండ్ల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 1.93 కోట్ల టన్నులతో దేశంలో మొదటిస్థానంలో నిలిచింది. సాగు విస్తీర్ణంలో 8.07 లక్షల హెక్టార్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. మహారాష్ట్ర 8.96 లక్షల హెక్టార్లతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. ప్రధాన రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్తో పోలిస్తే ఏపీ ముందు వరసలో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా మామిడి పల్ప్ పరిశ్రమకు చిత్తూరు జిల్లా ప్రధాన కేంద్రం. ఇక్కడ సుమారు 40 నుంచి 50 యూనిట్లు ఉన్నాయి. కానీ ఈ మధ్య అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా భారీగా నిల్వలు పేరుకుపోయాయి.
షిప్పింగ్ ఛార్జీలు పెరగడం, ఆర్డర్లు తగ్గడం : గతంలో పల్ప్ ఆధారిత హెల్తీ బెవరేజెస్పై 12% GST ఉండేది. ప్రస్తుతం వీటిని సింథటిక్ డ్రింక్స్తో కలిపి 40% స్లాబ్లో చేర్చడం వల్ల పరిశ్రమకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలిందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్న విషయం. చిత్తూరు జిల్లాలో పండించే తోతాపురి మామిడిని నేరుగా తినడానికి కాక ఎక్కువ పల్ప్ తయారీకి ఉపయోగిస్తారు. దీని ధర పూర్తిగా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల మీద ఆధార పడి ఉంటుంది. పల్ప్ యూనిట్ల యజమానులు వారి వద్ద నిలిచిపోయిన స్టాక్ను చూపించి ఒకే ధర నిర్ణయించడం వల్ల రైతులకు ఆశించిన గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదు. సీజన్ ప్రారంభంలో ఒక ధర ఉంటే, కోతలు పెరిగిన ధరను అకస్మాత్తుగా తగ్గించేయడం వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారు. ప్రస్తుత యుద్ధ వాతావరణంతో షిప్పింగ్ ఛార్జీలు పెరగడం, ఆర్డర్లు తగ్గడం వల్ల పల్ప్ ఎగుమతి తగ్గిపోయింది. నిల్వలు పెరిగిపోయాయి. పాత స్టాక్ క్లియర్ కాకపోవడం వల్లే కొత్తగా మామిడిని కొనుగోలు చేసేందుకు వీలు పడడం లేదన్నది పరిశ్రమల నుంచి వినిపిస్తున్న మరో మాట.
ఈ మధ్య కాలంలో పెరిగిన తెగుళ్లు : తోతాపురి కాయలు కోసిన తర్వాత ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండవు. జిల్లాలో సరిపడా శీతలీకరణ కేంద్రాలు లేవు. కేవలం పల్ప్ తీయడమే కాకుండా, మామిడితో ఇతర ఉప ఉత్పత్తులు తయారు చేసే పరిశ్రమలు, సాంకేతికత అందుబాటులో లేవు. తోతాపురి రకానికి ఈ మధ్య కాలంలో తెగుళ్లు పెరిగాయి. దీనివల్ల నాణ్యత తగ్గి, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు మామిడిని కొనుగోలు చేయడం లేదు. మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారమేంటని అడగ్గా ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు పొట్లూరి భాస్కరరావు ఓ సూచన చేశారు.
రాష్ట్రం పండ్ల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం మంచి విషయమే. కేవలం ఉత్పత్తిలో నెంబర్ వన్గా ఉంటే సరిపోదు. తగ్గట్టుగానే ఆదాయమూ ఉండాలి. అప్పుడే అటు రైతులతో పాటు ఇటు పల్ప్ పరిశ్రమకూ ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం చొరవ చూపకపోతే కష్టాలు రెట్టింపవడం ఖాయం.
"20 సంవత్సరాల నుంచి మామిడి వ్యాపారం చేస్తున్నాం. కానీ ప్రస్తుతం చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూలీలకి, ఇతర ఖర్చులకు మాత్రమే సరిపోతుంది. రేట్లు చాలా తగ్గపోతున్నాయి. కేజీకి రూ. 4, రూ. 5 ఇస్తుంటే గిట్టుబాటు అవ్వట్లేదు. పక్వానికి వచ్చిన పంట ఒకేసారి కోయడం తప్ప విడతల వారీగా కోత కోసే అవకాశాలు లేవు. ఈ లోపు ఈదురు గాలులు వస్తే పూర్తిగా నష్టపోతాం." - మామిడి రైతులు
వ్యాపారుల దందా - మామిడి రైతులకు కన్నీళ్లే నిండా
అక్కడ రూ.2లక్షలు - ఇక్కడ రూ.999కే - మామిడి మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ మియాజాకీ