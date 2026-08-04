నిమ్స్ సరికొత్త రికార్డు - మూడేళ్లలోనే 1000 రోబోటిక్ సర్జరీ - ఎలా సాధ్యమైందంటే?
పేదలకు ఉచితంగా ఆధునిక వైద్య సేవలు - ఆసుపత్రి సిబ్బందికి సీఎం అభినందనలు - ఆరోగ్య శ్రీ, సీఎమ్ఆర్ఎఫ్ కింద ఉచితంగానే సర్జరీలు - 2023 ఆగస్టు 7న నిమ్స్లో తొలి రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స
Published : August 4, 2026 at 2:12 PM IST
NIMS Completed 1000 Surgeries : నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెన్ మరో చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించింది. రోబోటిక్ సర్జరీ సేవలను ప్రారంభించిన 3 ఏళ్ల వ్యవధిలోనే 1000 సర్జరీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ప్రైవేట్, కార్పొరేటు ఆసుపత్రుల్లో రూ.లక్షల ఖర్చుతో కూడుకున్న ఈ ఆధునిక చికిత్సలను సామాన్య, పేదలకు ఫ్రీగా అందించింది. నిమ్స్ డైరెక్టర్, యూరాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్ ఆధ్వర్యంలోని వైద్య బృందం ఈ ఘనత సాధించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఏయే సమస్యలకు :
- ప్రొస్టేట్
- మూత్రాశయం
- మూత్ర పిండాలు
- కాలేయం
- పాంక్రియాస్
- పేగులు
- అండాశయం
- గర్భాశయం
90 శాతానిపై పైగా రోగులకు ఫ్రీగా సర్జరీలు : ఆసుపత్రిలో యూరాలజీ విభాగంలో అత్యధికంగా 590, సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ విభాగంలో 248, సర్జికల్ ఆంకాలజీ విభాగంలో 162 క్యాన్సర్ సంబంధిత సర్జరీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. మొత్తం 1000 సర్జరీల్లో 90 శాతానికి పైగా పేద రోగులకు పూర్తిగా ఫ్రీగా అందించడం విశేషం. అదే కార్పొరేట్లో అయితే సుమారు రూ.3-10 లక్షల వరకు ఖర్చు ఉండే ఈ చికిత్సలు ఆరోగ్య శ్రీ, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి పథకాల ద్వారా ఒక్క పైసా కూడా రోగులు చెల్లించకుండానే పూర్తి చేశారు. ఇతర రోగులకు కార్పొరేట్ కంటే తక్కువకే సేవలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ దేవరాజ్ మాట్లాడుతూ ఈ ఘనత సాధించడంలో యూరాలజీ, సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ, సర్జికల్ ఆంకాలజీ విభాగాల సర్జన్లు, అనస్థీషియా నిపుణులు, నర్సింగ్ ఇతర సహాయ విభాగాల సిబ్బంది నిరంతర కృషి ఉందని తెలిపారు.
''సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్, ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా 90 శాతం వరకు చికిత్సలు చేశాం. ఆసుపత్రిలో అన్ని శస్త్ర చికిత్సల కంటే రోబోటిక్ అనేది ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పరికరాల కొరత లేకుండా ఉంది. హెల్త్ మినిస్టర్ను కలిస్తే బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ఎంత పేద రోగులకైనా ఆడ్వన్స్ టెక్నిక్స్తో చికిత్సలు చేయమని చెప్పేవారు. ఈ నేపథ్యంలో 1000 సర్జరీలు చేయగలిగాం. 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు అనేది చిన్న విషయం కాదు. బయట ఇలా వేయి సర్జరీలు జరిగినవి ఒక 5-6 హాస్పిటల్స్ ఉండొచ్చు. ప్రభుత్వ రంగంలో ఇలాంటి సర్జరీలు చేసేవి దిల్లీ, బెంగళూరు తర్వాత మన రాష్ట్రంలోనే చేస్తున్నాం. మూడేళ్లలో 1000 సర్జరీలు అంటే చాలా తక్కువ సమయం. ఇక్కడ ఖర్చు లేకుండా పేద రోగులకు ఫ్రీగా సర్జరీలు చేస్తున్నాం'' - రాహుల్ దేవరాజ్, నిమ్స్ డైరెక్టర్
సీఎం అభినందనలు : నిమ్స్లో 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు పూర్తి చేసిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘనత సాధించినందుకు నిమ్స్ డైరెక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్తో పాటు వైద్య బృందం, నర్సింగ్, ఇతర సహాయక సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ప్రజా ప్రభుత్వ సంకల్పం నెరవేరిందన్నారు. నిమ్స్లో ఇప్పటి వరకు నిర్వహించిన రోబోటిక్ సర్జరీల్లో 90 శాతానికి పైగా ఆరోగ్య శ్రీ, సీఎంఆర్ఎఫ్ ద్వారా ఫ్రీగా నిర్వహించడంపై ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
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