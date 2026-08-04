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నిమ్స్​ సరికొత్త రికార్డు - మూడేళ్లలోనే 1000 రోబోటిక్​ సర్జరీ - ఎలా సాధ్యమైందంటే?

పేదలకు ఉచితంగా ఆధునిక వైద్య సేవలు - ఆసుపత్రి సిబ్బందికి సీఎం అభినందనలు - ఆరోగ్య శ్రీ, సీఎమ్‌ఆర్ఎఫ్ కింద ఉచితంగానే సర్జరీలు - 2023 ఆగస్టు 7న నిమ్స్‌లో తొలి రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స

Nims Completed 1000 Surgeries
Nims Completed 1000 Surgeries (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 2:12 PM IST

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NIMS Completed 1000 Surgeries : నిజాం ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ మెడికల్​ సైన్సెన్​ మరో చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించింది. రోబోటిక్​ సర్జరీ సేవలను ప్రారంభించిన 3 ఏళ్ల వ్యవధిలోనే 1000 సర్జరీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ప్రైవేట్, కార్పొరేటు ఆసుపత్రుల్లో రూ.లక్షల ఖర్చుతో కూడుకున్న ఈ ఆధునిక చికిత్సలను సామాన్య, పేదలకు ఫ్రీగా అందించింది. నిమ్స్​ డైరెక్టర్​, యూరాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్​ రాహుల్​ దేవరాజ్​ ఆధ్వర్యంలోని వైద్య బృందం ఈ ఘనత సాధించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

ఏయే సమస్యలకు :

  • ప్రొస్టేట్​
  • మూత్రాశయం
  • మూత్ర పిండాలు
  • కాలేయం
  • పాంక్రియాస్​
  • పేగులు
  • అండాశయం
  • గర్భాశయం

90 శాతానిపై పైగా రోగులకు ఫ్రీగా సర్జరీలు : ఆసుపత్రిలో యూరాలజీ విభాగంలో అత్యధికంగా 590, సర్జికల్​ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ విభాగంలో 248, సర్జికల్​ ఆంకాలజీ విభాగంలో 162 క్యాన్సర్​ సంబంధిత సర్జరీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. మొత్తం 1000 సర్జరీల్లో 90 శాతానికి పైగా పేద రోగులకు పూర్తిగా ఫ్రీగా అందించడం విశేషం. అదే కార్పొరేట్​లో అయితే సుమారు రూ.3-10 లక్షల వరకు ఖర్చు ఉండే ఈ చికిత్సలు ఆరోగ్య శ్రీ, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి పథకాల ద్వారా ఒక్క పైసా కూడా రోగులు చెల్లించకుండానే పూర్తి చేశారు. ఇతర రోగులకు కార్పొరేట్​ కంటే తక్కువకే సేవలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్​ దేవరాజ్​ మాట్లాడుతూ ఈ ఘనత సాధించడంలో యూరాలజీ, సర్జికల్​ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ, సర్జికల్​ ఆంకాలజీ విభాగాల సర్జన్లు, అనస్థీషియా నిపుణులు, నర్సింగ్​ ఇతర సహాయ విభాగాల సిబ్బంది నిరంతర కృషి ఉందని తెలిపారు.

''సీఎం రిలీఫ్​ ఫండ్స్, ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా 90 శాతం వరకు చికిత్సలు చేశాం. ఆసుపత్రిలో అన్ని శస్త్ర చికిత్సల కంటే రోబోటిక్​ అనేది ఎక్కువ కాస్ట్​ ఉంటుంది. ఇక్కడ పరికరాల కొరత లేకుండా ఉంది. హెల్త్​ మినిస్టర్​ను కలిస్తే బాగా ఎంకరేజ్​ చేసేవారు. ఎంత పేద రోగులకైనా ఆడ్వన్స్​ టెక్నిక్స్​తో చికిత్సలు చేయమని చెప్పేవారు. ఈ నేపథ్యంలో 1000 సర్జరీలు చేయగలిగాం. 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు అనేది చిన్న విషయం కాదు. బయట ఇలా వేయి సర్జరీలు జరిగినవి ఒక 5-6 హాస్పిటల్స్​ ఉండొచ్చు. ప్రభుత్వ రంగంలో ఇలాంటి సర్జరీలు చేసేవి దిల్లీ, బెంగళూరు తర్వాత మన రాష్ట్రంలోనే చేస్తున్నాం. మూడేళ్లలో 1000 సర్జరీలు అంటే చాలా తక్కువ సమయం. ఇక్కడ ఖర్చు లేకుండా పేద రోగులకు ఫ్రీగా సర్జరీలు చేస్తున్నాం'' - రాహుల్​ దేవరాజ్​, నిమ్స్​ డైరెక్టర్​

సీఎం అభినందనలు : నిమ్స్​లో 1000 రోబోటిక్​ సర్జరీలు పూర్తి చేసిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘనత సాధించినందుకు నిమ్స్​ డైరెక్టర్​ రాహుల్​ దేవరాజ్​తో పాటు వైద్య బృందం, నర్సింగ్​, ఇతర సహాయక సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ప్రజా ప్రభుత్వ సంకల్పం నెరవేరిందన్నారు. నిమ్స్​లో ఇప్పటి వరకు నిర్వహించిన రోబోటిక్​ సర్జరీల్లో 90 శాతానికి పైగా ఆరోగ్య శ్రీ, సీఎంఆర్​ఎఫ్​ ద్వారా ఫ్రీగా నిర్వహించడంపై ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

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