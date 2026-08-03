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ఉత్తరాంధ్రకు గేమ్‌ఛేంజర్ - భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎందుకంత స్పెషల్?

ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చే అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ - అసలు ఈ ఎయిర్​పోర్ట్​ ఎందుకంత ప్రత్యేకం? టెక్నికల్‌గా ఎంత ఉన్నతంగా ఉంది?

Bhogapuram Airport Specialties
Bhogapuram Airport Specialties (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:30 PM IST

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Bhogapuram Airport Specialties : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. దేశవ్యాప్తంగా కొద్ది రోజులుగా ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ గురించే చర్చ. స్వయంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వచ్చి ప్రారంభించడంతో పాటు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో నిర్మించడం ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకు ఇదో గేమ్‌ఛేంజర్ కానుంది. అంతే కాదు. రాష్ట్ర పౌరవిమానయాన రంగాన్నీ ఇది మలుపు తిప్పనుంది.

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎందుకంత స్పెషల్? (ETV Bharat)

విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం. ఈ మూడు ప్రాంతాల వారికే కాదు. అటు ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్ వాసులకు కూడా అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను అందించనుంది. భోగాపురం విమానాశ్రయం. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్మించిన ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి త్వరలోనే విమాన రాకపోకలు మొదలు కానున్నాయి. అసలు ఈ ఎయిర్​పోర్ట్​ ఎందుకంత ప్రత్యేకం? టెక్నికల్‌గా ఎంత ఉన్నతంగా ఉంది? లోపల ఎలా ఉంది? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఇలా అన్ని హంగులతో అందుబాటులోకి వచ్చింది భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామ రాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. సుమారు 2203 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.5641 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రయాణికులకు ప్రపంచస్థాయి అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఇక్కడ అన్ని రకాల వసతులు కల్పించారు. 77,000ల చదరపు మీటర్ల మేర పూర్తి టెర్మినల్, ఎగుమతులు, దిగుమతులను వేగవంతం చేసేందుకు 5000ల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక కార్గో టెర్మినల్ సిద్ధంగా ఉంది. ఏటా 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులకు సేవలందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను నిర్మించారు. ఈ విమానాశ్రయంలో ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఎలా ఉందో మా ప్రతినిధి ఆదిత్య పవన్ వివరిస్తారు.

Bhogapuram International Airport : ఇవీ ఇంటీరియర్ వివరాలు. ఇక మిగతా విషయాలకొస్తే ప్రస్తుతానికి ఈ విమానాశ్రయం ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలందించేలా సిద్ధమైంది. అయితే భవిష్యత్​లో విమాన ప్రయాణికుల రద్దీని ఊహించి, దశలవారీగా దీనిని ఏటా 4 కోట్ల మందికి పైగా ప్రయాణికులను హ్యాండిల్ చేయగల సామర్థ్యం వరకు విస్తరించేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం నిర్మించారు. సుమారు రెండు వేల మంది కార్మికులు వివిధ విభాగాల్లో నిరంతరం పనిచేసి పూర్తిచేశారు.

5000ల మెగావాట్స్ సోలార్ విద్యుత్ వినియోగం, వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్‌మెంట్ విధానం ఈ భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్‌ ప్రత్యేకతలు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విమానాశ్రయాన్ని డిజైన్ చేశామని అంటున్నాం. మరి ఇక్కడ ఇమిగ్రేషన్ సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు? ఈ వివరాలు మా ప్రతినిధి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, దక్షిణ ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలోని పొరుగు జిల్లాలకు ప్రాథమిక విమానయాన మార్గంగా మారనుంది. ప్రధాన దేశీయ, అంతర్జాతీయ సర్వీస్‌లు ఇక్కడి నుంచి మొదలు కానున్నాయి. పర్యాటకం, వాణిజ్యం, లాజిస్టిక్స్, తయారీ, పెట్టుబడులకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలో విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్​- వీఈఆర్​ను బలోపేతం చేస్తుంది. మరి ఈ ఎయిర్‌పో‌ర్ట్ నిర్మాణంపై జీఎంఆర్ ఛైర్మన్ డా. గ్రంధి మల్లికార్జునరావు ఏమన్నారో విందాం.

ఇక ఈ విమానాశ్రయంలో విద్యుత్ విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎక్కువ మొత్తంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ వినియోగించుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. డిజైన్ పరంగా ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎంత ప్రత్యేకమో జీఎంఆర్​ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ డీజీ మాటల్లోనే విందాం. ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో మరో స్పెషాల్టీ ఏంటంటే సాంకేతికతను, సంస్కృతిని మేళవించడం. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దినా,రాష్ట్ర సంస్కృతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది అంటున్నారు జీఎంఆర్​ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ హెడ్ కిశోర్. ఈ నెల 17 నుంచి అన్ని వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి. మరి ప్రయాణికులకు ఈ విమానాశ్రయం ఎలాంటి అనుభూతి ఇవ్వనుంది? అటు ఆహారం, ఇటు ఆహ్లాదపరంగా సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయో మా ప్రతినిధి ఆదిత్య పవన్ వివరిస్తారు.

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