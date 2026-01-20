తెలుగు సాహిత్యంలో కీర్తి కిరీటం "వేమన" శతకం
వేమన జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా జరిపించేందుకు ఆమోదం తెలిపిన ప్రభుత్వం - వందల ఏళ్ల క్రితం రాసిన పద్యాలు ఇప్పటికీ తరచూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 6:39 PM IST
Idisangathi Special Story on Yogi Vemana : అలతి అలతి పదాలు అబ్బురపరిచే పద్యాలు వీటితోనే సామాజిక పరిస్థితులపై కవి యోగి వేమన యుద్ధం ప్రకటించారు. 17వ శతాబ్దం నాటికి సమాజంలో ఉన్న అసమానతలను చూసి తనదైన శైలిలో పద్యాలతో నిరసించారు. ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. వందల ఏళ్ల క్రితం రాసిన ఈ పద్యాలు ఇప్పటికీ తరచూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే ఆయనకు ప్రజా కవి అనే బిరుదును సమాజం ఇచ్చింది. ఆయన తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్యుడిగా నిలిచిపోయారు. అంత గొప్ప కవికి ఘన నివాళి అందించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం కటారుపల్లిలో వేమన సమాధి వద్ద జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించింది.
జీవితంపై వైరాగ్యంతోనే వేమారెడ్డి కాస్తా వేమనగా: యోగి వేమన పేరు తెలియని తెలుగువారుండరు. ప్రాథమిక విద్య తెలుగు వాచకంలో వేమన పద్యం పాఠ్యాంశం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. వేమన శతకం తెలుగు సాహిత్యంలో ఓ కీర్తి కిరీటం. యోగి వేమన పుట్టుకపై కచ్చితమైన సమాచారం ఎక్కడా లభించనప్పటికీ ఆయన వినుకొండలో జన్మించారని, రెడ్డి రాజుల వంశానికి చెందినవారని చరిత్రకారులు చెబుతుంటారు. జీవితంపై వైరాగ్యంతోనే వేమారెడ్డి కాస్తా వేమనగా మారి కవిత్వం చెప్పారని ఎన్నో గ్రంథాలు వెల్లడించాయి. యోగి వేమనగా మారిన తరవాత ఆయన వినుకొండ నుంచి రాయలసీమలోని చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో చాలా గ్రామాల్లో పర్యటించినట్లు సమాచారం. స్థానిక పరిస్థితులకు ప్రభావితం అయిన వేమన సులభమైన భాషలో ఆటవెలది పద్యాలు చెబుతూ ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేస్తూ పల్లె సీమల్లో పర్యటించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.
ఏటా జనవరి 19న వేమన జయంతి ఉత్సవాలు: వేమన చరిత్ర లోతుల్లోకి వెళ్లే ముందు ఓ కీలక విషయం చెప్పుకోవాలి. అదేంటంటే వేమన జయంతి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం. వేమన ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో సంచరిస్తూ కదిరి మండలం కటారుపల్లిలో జీవ సమాధి అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ సమాధి ఉన్న కటారు పల్లిని ప్రభుత్వం గుర్తించి 20 ఏళ్ల క్రితమే పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. కాకపోతే కొన్ని అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే కొంత మంది స్థానిక నాయకులు తమ సొంత ఖర్చుతో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. సమాధి నిర్మించడంతో పాటు విశాలమైన ప్రహరీగోడ ఏర్పాటు చేయించారు. ఆ తరవాత కొన్నాళ్లకు రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించింది. కాకపోతే ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలున్నాయి. వాటిని పరిష్కరించడంతో పాటు పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ చూపింది. ఇకపై ఏటా జనవరి 19న వేమన జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. వేమన జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా జరిపించేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
అందరికీ చేరువయిన వేమన పద్యాలు: యోగి వేమన భావజాలాన్ని ఎంత మంది స్వాగతించారో అంత మంది వ్యతిరేకించారు. ఆయన రచనలు బయటకు రాకుండా చేసిన వారూ ఉన్నారన్న వాదనలున్నాయి. ఏదేమైనా క్రమంగా ఆయన పద్యాలు అందరికీ చేరువయ్యాయి. కాకపోతే దీని వెనక సీపీ బ్రౌన్ చొరవ ఎంతో ఉంది. ఈ పద్యాలు ఆయన కంటబడినప్పుడు వీటికి ప్రాచుర్యం కల్పించాలని బ్రౌన్ నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ ఆలోచనే వేమన పద్యాలను అందరికీ చేరువ చేసింది. యోగి వేమన చరిత్రకు సంబంధించి ఎన్నో భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. ఆయన గురించి తెలుసుకోడానికి 9 దశాబ్దాలకు పైగా తెలుగు భాషా పండితులు రాయలసీమ జిల్లాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించి అధ్యయనం చేశారు. వేమన 17వ శతాబ్దానికి చెందినవారుగా అధ్యయనకారులు చెబుతున్నారు. కొంత మంది ఆయన భావజాలాన్ని వక్రీకరించారన్న వాదనలు కూడా ఉన్నాయి. యోగి వేమనపై అనేక కోణాల్లో పరిశోధనలు చేసిన వారున్నారు. ఆయన గొప్పతనంపై రాసిన అనేక పుస్తకాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లాయి. వేమన సమకాలీన పరిస్థితులపై చెప్పిన పద్యాల్లో పల్లె ప్రజలు మాట్లాడే స్థానిక పదాల కూర్పే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఆటవెలదిలో సాగినట్టుగా భాషా పండితులు చెబుతున్నారు.
ఎక్కడా గ్రంథస్తంకానీ వేమన పద్యాలు: వేమన పద్యాలు ఎక్కడా గ్రంథస్తం కాలేదు. ఆయన ఊరూరా తిరుగుతూ స్థానిక వాడుక భాషలో చెప్పిన పద్యాలే తప్ప ఆయన కూడా స్వతహాగా ఎక్కడా అక్షర రూపంలో పెట్టలేదు. అయితే వేమన భావాలకు ఆకర్షితులైన కొందరు యువకులు శిష్యులుగా మారి, వేమనతో పాటే పర్యటిస్తూ ముఖ్యమైన పద్యాలకు అక్షర రూపం తెచ్చారని కొందరు పరిశోధకులు చెబుతుంటారు. వేమన పద్యాలను మొదట పుస్తక రూపంలోకి సీపీ బ్రౌన్ తెచ్చారు. బ్రౌన్ 1829వ సంవత్సరంలో రాయలసీమలోని కర్నూలు, ఎమ్మిగనూరు, ఆదోని, అనంతపురం జిల్లాలోని నల్లచెర్వు, కదిరి, కడప జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆయన పర్యటించారు. ప్రజలతో మమేకమై 673 వేమన పద్యాలు సేకరించారు. ఈ పద్యాలతో బ్రౌన్ 500 పుస్తక ప్రతులు ముద్రించారని, వీటిలో 50 ప్రతులు స్థానిక ప్రజలకు పంచారని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. 1839వ సంవత్సరంలో మరో 492 పద్యాలు సేకరించారు. వీటితో పాటు బ్రౌన్ ముద్రించిన 673 పద్యాలను కలిపి 1165 వేమన పద్యాలతో పుస్తకానికి తుది రూపు వచ్చింది.
బ్రిటీష్ అధికారి సీపీ బ్రౌన్ చొరవతో: వేమన చెప్పిన పద్యాలన్నీ 4 పాదాల్లో ఉంటాయి. వీటిలో తొలి మూడు పాదాలు భిన్నంగా ఉంటూ చివరి పాదం విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ అని ఉంటుంది. దీన్నే మకుటం అంటారు. దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు గడిచినా యోగి వేమనను తెలుగు ప్రజలు ఇప్పటికీ స్మరిస్తూనే ఉంటారు. రాయలసీమలోని చాలా కుటుంబాల్లో ఇప్పటికీ పిల్లలకు వేమన పేరు కలిసేలా నామకరణం చేస్తున్నారు. వేమన పుస్తకాలు క్రమంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. వేగంగా ప్రజల మదిలో చోటు సంపాదించుకున్నాయి. ప్రస్తుతం 7 వేల వరకు వేమన పద్యాలుగా చెప్పే వివిధ ప్రచురణలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ వేమన చెప్పిన పద్యాలుగా నిర్థారించలేమని చాలా మంది భాషా నిపుణులు అంటున్నారు. బ్రిటీష్ అధికారి సీపీ బ్రౌన్ చొరవతో వేమన పద్యాలన్నీ ఆంగ్లంలోకి తర్జుమా చేశారు.
తెలుగుతో పాటు ఆంగ్లంలోనూ ప్రచురితం కావడం వల్ల ఈ పద్యాలకు ప్రాచుర్యం మరింత పెరిగింది. వేమన అనుబంధాన్ని అక్కడి ప్రజలతో ఇంకా పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అధికారికంగా వేమన జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించడాన్ని అందరూ స్వాగతిస్తున్నారు. వేమన నాస్తికుడా, ఆస్తికుడా అనే అంశంపై కూడా తెలుగు భాష పరిశోధనాకారుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. వేమన నాస్తికుడు కాదని అద్వైతి అనే వాదన చాలా మంది వినిపించారు. మొదట దైవచింతన కలిగి ఉన్నప్పటికీ తన పర్యటనలో ప్రజల బాధలు ప్రత్యక్షంగా చూసిన తరవాత నాస్తికుడిగా మారి ఉంటారనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. శ్రామికులను, శ్రమను వేమన గౌరవించేవారు. అందుకే శ్రమ జీవులపట్ల ఒకింత అభిమానం, ఆదరణ చూపాలని ఆయన పద్యాల్లో చెప్పారని సాహితీవేత్తలు అంటుంటారు.
