ETV Bharat / opinion

యువశక్తిని ప్రతిబింబించేలా బడ్జెట్ - ఆ రంగాల్లో భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు!

తయారీ, మౌలిక వసతుల రంగాలకు ప్రాధాన్యత - క్రియేటివ్ రంగంలో యువత ప్రాతినిథ్యానికి చర్యలు - పర్యాటకం, క్రీడా, టెక్నాలజీ రంగాల్లోనూ ఉపాధి - ప్రతి జిల్లాలో బాలికల వసతి గృహాల ఏర్పాటుకు హామీ

Budget That Empowers The Youth
Budget That Empowers The Youth (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 12:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Budget That Empowers The Youth : ప్రపంచంలోనే యువ జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న దేశం భారత్. అందుకే అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టాలంటే అత్యంత కీలకమైన వారికి తగిన ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి అనేది కేంద్రం ఆలోచన. ఈ సారి పద్దు ద్వారా అదే ఆలోచనను ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేసింది. యువశక్తిని సరైన విధంగా ఉపయోగించుకోవడంతో పాటు వారికి భారీ ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నైపుణ్యాలు పెంచుకునేందుకు అవసరమైన వేదిక అందించడంతో పాటు ఉద్యోగాలకూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కీలక ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చింది.

యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా : "ఇది యువశక్తికి ఊతం అందించే బడ్జెట్". 2026-27 పద్దు గురించి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పిన మాట ఇది. తరవాత ప్రధాని మోదీ కూడా ఇదే విషయం ప్రస్తావించారు. తగ్గట్టుగానే ఈ సారి బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎక్కువగా యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసినట్టుగా స్పష్టంగా కనబడుతోంది. యువతకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ పద్దు తీర్చిదిద్దారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. తయారీ, మౌలిక వసతుల రంగాలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిచ్చింది కేంద్రం. అదే సమయంలో ఈ రంగాల్లో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు అందించడంపైనా దృష్టి సారించింది. సేవా రంగంతో పాటు క్రియేటివ్ సెక్టార్‌లో ఇప్పటికే యువత ప్రాతినిధ్యం ఉంది. దీన్ని మరింత పెంచే విధంగా బడ్జెట్‌ని రూపొందించారు. బడ్జెట్ ద్వారా కేంద్రం నిర్దేశించుకున్న 3 కర్తవ్యాల్లో ప్రజల సామర్థ్యం పెంచడం అనేది కీలకమైంది. ఈ సామర్థ్యాల పెంపులో యువత వాటా ఎక్కువగా ఉండాలన్నది కేంద్రం లక్ష్యం.

యువశక్తిని ప్రతిబింబించేలా ఈ సారి బడ్జెట్ (ETV)

ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం కమిటీ ఏర్పాటు : సేవా రంగం, క్రియేటివ్ రంగం, పర్యాటకం, క్రీడా, టెక్నాలజీ రంగాల్లో ఉపాధి కల్పించే విధంగా ప్రాధాన్యత కల్పించారు. ఇప్పటికే ఈ రంగాల్లో యువత ఉపాధి పొందుతోంది. ఈ పద్దు ద్వారా ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరగనుంది. మరో కీలకమైన విషయం, యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా హై పవర్డ్‌ ఎడ్యుకేషన్ టు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది కేంద్రం. దీని ద్వారా విద్య, ఉపాధి మధ్య ఉన్న అంతరాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో కొత్తగా వస్తున్న ఏఐ తరహా సాంకేతికతలు ఎలాంటి నైపుణ్యాలను కోరుకుంటున్నాయి? ప్రస్తుతం ఉన్న ఉద్యోగాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయి అనే అంశాలపైనా ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేస్తుంది. సేవా రంగంలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి ఏం చేయవచ్చు అన్నదీ ప్రతిపాదిస్తుంది. మొత్తంగా అంతర్జాతీయంగా సేవల ఎగుమతులలో 2047 నాటికి భారత్ వాటా 10%గా ఉండడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఆ దిశగా పని చేస్తుంది.

బాలికలకు వసతి గృహాల ఏర్పాటుకు హామీ : కేవలం కొన్ని రంగాలకే యువతను పరిమితం చేయకూడదు అని భావిస్తోంది కేంద్రం. అందుకే ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఆ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా కొన్ని అంశాలు చేర్చింది. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్‌ ఏర్పాటు. ఈశాన్య భారత్‌లో ఇది ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించింది. డిజైన్‌ ఇండస్ట్రీలో మానవ వనరుల కొరత ఉన్నందున ఈ మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ద్వారా యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. భారీ ఇండస్ట్రియల్, లాజిస్టిక్ కారిడార్ల వద్ద యూనివర్శిటీ టౌన్‌షిప్స్ ఏర్పాటు ద్వారా యూనివర్సిటీలు, రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్, స్కిల్ సెంటర్స్ సంయుక్తంగా పని చేస్తే యువతకు ఉపాధి లభిస్తుందన్నది మరో ప్రతిపాదన. ఇక సాంకేతిక విద్యలో మహిళలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించడం లేదు. ఇందుకు కొన్ని అడ్డంకులున్నాయి. అందుకే ఇకపై ప్రతి జిల్లాలో బాలికల వసతి గృహాలు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు నిర్మలా సీతారామన్. ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, ఆస్ట్రానమీకి ప్రోత్సాహం అందించే విధంగా టెలిస్కోప్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగానూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ వంటి సెక్టార్లకు : కీలక రంగాల వారీగా చూస్తే యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్ సెక్టార్లకు బడ్జెట్‌లో ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత లభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 15 వేల సెకండరీ స్కూల్స్, 500 కాలేజీలలో ఏవీసాజీ కంటెంట్ క్రియేటర్ ల్యాబ్స్ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది కేంద్రం. 2030 నాటికి ఆయా రంగాల్లో కనీసం 20 లక్షల మంది నిపుణులు అవసరం అవుతారని అంచనా. తగ్గట్టుగానే వీటిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. పర్యాటకం, ఆతిథ్య రంగాల్లో నూ యువత ప్రాతినిధ్యం పెంచాలన్నది కేంద్రం మరో లక్ష్యం. ఈ రెండు సెక్టార్లలోనూ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగానే నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటలిటీగా అప్‌గ్రేడ్ చేసే విధంగా బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా నిర్దేశిత పర్యాటక ప్రాంతాల్లో కనీసం 10 వేల మంది టూరిస్ట్ గైడ్‌లు ఉండే విధంగా శిక్షణనిచ్చే పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించనుంది.

క్రీడల కోసం 'ఖేలో ఇండియా మిషన్​' : ఇక క్రీడారంగం కూడా క్రమంగా భారీ స్థాయిలో ఉపాధి కల్పించే రంగంగా మారుతోంది. ఖేలో ఇండియా మిషన్ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతోంది. ట్రైనింగ్, కోచింగ్, పోటీల నిర్వహణ, క్రీడా రంగంలో మౌలిక వసతుల కల్పన, క్రీడాకారులకు తగిన అవకాశాలు కల్పించడం లాంటి లక్ష్యాలతో ఖేలో ఇండియా మిషన్ పని చేస్తోంది. అయితే రానున్న పదేళ్లలో క్రీడా రంగ రూపు రేఖలు మార్చడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామంటూ ప్రకటించారు ఆర్థిక మంత్రి. ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు, కోచ్‌లను నియమించడంతో పాటు తగిన సిబ్బంది నియామకం, క్రీడారంగంలో సాంకేతికతను అనుసంధానించడం, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి లాంటి లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నట్టు వెల్లడించారు.

దివ్యాంగుల కోసం ఓ పథకం : దివ్యాంగ్‌జన్ పథకం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది కేంద్రం. దివ్యాంగ్‌జన్‌ కౌశల్ యోజనా పథకం కింద ఐటీ, ఏవీజీసీ, ఆతిథ్య రంగాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ఉద్యోగాలు కల్పించాలని భావిస్తోంది. ఇలా మొత్తంగా యువతకు మేలు జరిగేలా పద్దులో పలు అంశాలు చేర్చింది.

తెలంగాణకు హైస్పీడ్ రైళ్లు - 3 కారిడార్ల ఏర్పాటుకు గ్రీన్​సిగ్నల్

గంపెడాశలు బుట్టదాఖలు : కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలకు కనీసం స్పందించని కేంద్రం

TAGGED:

BUDGET DESIGNED FOR YOUTH
BUDGET TO IMPROVE SKILLS OF YOUTH
యువశక్తికి ప్రాధాన్యం ఉన్న బడ్జెట్
BUDGET THAT EMPOWERS THE YOUTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.