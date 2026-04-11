దేశంలో పెరిగిపోతున్న చిన్నారుల అక్రమ రవాణా - నిరుపేదలే బాధితులు
చిన్నారుల అక్రమ రవాణా ముఠాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు - పరిస్థితి మరింత చేజారిపోతుందని హెచ్చరిక - అమ్మాయిలను వ్యభిచార గృహాలకు విక్రయిస్తున్న అక్రమదారులు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అత్యధికంగానే కేసులు
Published : April 11, 2026 at 5:25 PM IST
Child Trafficking Issue In India Telugu : సరదాగా ఆరుబయట అడుకుంటున్న చిన్నారిని అపహరించిన దుండగులు ! స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తున్న పదేళ్ల బాలుడి కిడ్నాప్ ! రాత్రి సమయంలో చిన్నారులను అపహరిస్తున్న నేరగాళ్లు ! చిన్నారుల అక్రమ రవాణాలో అంతరాష్ట్ర ముఠాల గుట్టురట్టు ! ప్రసార మాధ్యమాల్లో తరచూ కనిపించే, వినిపించే వార్తలు ఇవి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ తరహా సంఘటనలు పదేపదే జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే బాలబాలికల భద్రతకు గ్యారంటీ లేదనే విషయం స్పష్టంగా అర్థం అవుతోంది. దానికి అద్దం పడుతూ ఏటా ఈ తరహా కేసులు గణనీయంగా నమోదు అవుతున్నాయి. అయినా ప్రభుత్వాలు, అధికారులు తమకేం పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇదే విషయంపై న్యాయస్థానాలు అనేక సార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. మరోసారి సుప్రీంకోర్టు చిన్నారుల అపహరణ, అక్రమ రవాణాపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దేశంలో చిన్నారుల అపహరణ, అక్రమ రవాణా కేసులు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో కట్టడికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసింది.
అక్రమ రవాణాను నిర్మూలించటానికి : దేశంలో చిన్నారుల అక్రమ రవాణా ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయని అత్యున్నత ధర్మాసనం అందోళన వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని, లేదంటే పరిస్థితి చేజారిపోతుందని ఉన్నత న్యాయస్థానం హెచ్చరించింది. కోర్టు పర్యవేక్షణ మాత్రమే చేయగలదని అంతిమంగా కార్యాచరణకు దిగాల్సింది ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు, సంబంధిత సంస్థలేనని స్పష్టం చేసింది. మానవ అక్రమ రవాణా ముఠాలను నిర్మూలించటానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించిన 2025 తీర్పు అమలును పలు రాష్ట్రాలు పట్టించుకోవడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేసింది.
ఆదేశాలను అమలు చేయని పలు రాష్ట్రాలు : మరి కొన్ని రాష్ట్రాలు కట్టడికి తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలు తూతూమంత్రంగా ఉన్నాయని తెలిపింది. ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్, గోవా, హరియాణా, లక్షద్వీప్, మిజోరం, ఒడిశా, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాలు స్పష్టమైన నమూనాతో నివేదికలను సమర్పించడంలో విఫలమయ్యాయని విమర్శించింది. ఈ తరహా ఘటనలు జరిగే ప్రాంతాలను గుర్తించేందుకు సమీక్షా కమిటీలను నియమించాలన్న ఆదేశాలను ఇంకా 15 రాష్ట్రాలు అమలు చేయలేదని గుర్తు చేసింది. దేశంలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానమే ఈ స్థాయిలో అందోళన వ్యక్తం చేస్తుందంటే దేశంలో చిన్నారుల అపహరణ, అక్రమ రవాణా ఏ స్థాయిలో జరుగుతుందనే విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.
అధిక కేసులు నమోదౌతున్న దేశాల జాబితాలో భారత్ : నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో నివేదికల ప్రకారం 2024 ఏప్రిల్ నుంచి 2025 మార్చి వరకు దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 53 వేల మంది చిన్నారులను అధికారులు అక్రమ రవాణా నుంచి రక్షించారు. రక్షించిన వారే ఇంతమంది ఉంటే ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయో ఊహిస్తేనే దేశంలో చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ ఏ విధంగా ఉందో అర్థం అవుతోంది. ముఖ్యంగా ఒడిశా, బిహార్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ కేసులు అధికంగా నమోదు అవుతున్నట్లు గణంకాలు చెబుతున్నాయి. బిహార్లో 2013 నుంచి ఇప్పటివరకు ఏటా 12 వేల నుంచి 13 వేల కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. ఆ తర్వాత రాజస్థాన్లో కేసులు నమోదు అధికంగా ఉంది. వీటితో పాటు మహారాష్ట్ర, పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం వంటి రాష్ట్రాలు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. మరో ఆందోళనకర విషయం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కేసులు నమోదు అవుతున్న దేశాల జాబితాలో అమెరికా, భారత్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్, నైజీరియా, ఉగాండ, థాయ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలు ఉన్నాయి.
గతేడాది తెలంగాణలో 600కు పైగా కేసులు : ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే తెలంగాణలో చిన్నారుల అపహరణ, అక్రమ రవాణా కేసులు ఎక్కువగానే నమోదు అవుతున్నాయి. 2025లో 600కు పైగా కేసులు నమోదు అయ్యాయి. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ల ద్వారా 2,200 పైగా చిన్నారులను దుండగుల నుంచి రక్షించారు. ఏపీలో 2023 ఏప్రిల్ నుంచి 2026 జనవరి వరకు 4 వేలకుపైగా చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో దాదాపు 6,600కు పైగా చిన్నారులను అధికారులు కాపాడారు. 2025 మేలో హైదరాబాద్ పోలీసులు ఓ అంతరాష్ట్ర ముఠాను పట్టుకున్నారు.
సంతానం లేని దంపతులకు రూ.10 లక్షలకు విక్రయం : వారు దిల్లీ, పుణె, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి అప్పుడే పుట్టిన శిశువులను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి, సంతానం లేని దంపతులకు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సూర్యాపేటలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయి. ఏపీలోని విజయవాడ, నంద్యాల జిల్లాలు సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా కేసులు నమోదు అయ్యాయి. హైదరాబాద్ పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు అంతరాష్ట్ర ముఠాలపై నిఘా పెడుతున్నా దుండగులు నేరాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు. ఒక వేళ పట్టుకున్నా అప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో చిన్నారులు రాష్ట్రాలు, కొన్ని సార్లు దేశాలు దాటిపోతున్న పరిస్థితి.
"భారత్లో గత కొన్నాళ్లుగా చిన్నారుల అపహరణను చూస్తున్నాము. వీటిలో చాలా వరకు దత్తత కోసం, వేరు వారి నుంచి కొనుక్కోవడం. అక్రమ రవాణాలో అబ్బాయిలను వేరే రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడం. తక్కువ వేతనాలకు పని చేయించడం. బిహార్, ఝార్ఖండ్, యూపీ లాంటి రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మందిని ముంబయికి అక్రమరవాణా చేస్తున్నారు." - వెంకటేశ్వర్లు, అసోసియేషన్ ఫర్ వాలంటరీ యూక్షన్ సమన్వయకర్త
అమ్మాయిలను వ్యభిచార ముఠాలకు అప్పగింత : అపహరణ, అక్రమ రవాణా చేసి చిన్నారులను ఎక్కువగా సంతానం లేని వారికి విక్రయాలు చేస్తున్నారు. అలాగే, అమ్మాయిలను వ్యభిచార ముఠాలకు విక్రయిస్తున్నారు. చిన్నవయసులోనే హార్మోనల్ ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి వారిని విదేశాలకు అమ్ముతున్నారు. ఇక అబ్బాయిలతో ఎక్కువగా వెట్టిచాకిరీ చేయిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, కర్మాగారాలు, గనులు లేదా గృహ కార్మికులుగా పిల్లలతో పనిచేయిస్తున్నారు. వారితో భిక్షాటన సైతం చేయించడం పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో కళ్లకు కడుతోంది. వారితో చిల్లర నేరాలతో పాటు దొంగతనాలు కూడా చేయిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు మన చుట్టుపక్కల కనిపించకున్నా దేశంలో ఇలాంటి ఘటనలు చాలానే జరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అందరూ ఈ విషయంపై చర్చిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వాలు, అధికారులు పట్టించుకోరనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
పేద కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లల్లే లక్ష్యంగా : కుటుంబ సమస్యలు, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ లేకపోవడం, పేదరికం, అసమానతలు, శిశు సంరక్షణ వ్యవస్థలు లేని చోట బాలల అక్రమ రవాణా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అక్రమ రవాణా ముఠాలు కూడా తరచుగా అత్యంత పేద కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలను లేదా అనాథలుగా ఉన్నవారినే లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. ఎందుకంటే వారిని పట్టించుకునే వారు ఉండరు. దీంతో కేసులు నమోదు అయ్యేందుకు ఆస్కారం తక్కువగా ఉంటుంది. ఐతే, దుండగులు దొరకకపోవడానికి మరో కారణం ఉంది. వీరంతా చైన్ సిస్టమ్గా ఏర్పడతారు. ఒక ముఠా పేద, అనాథలుగా ఉన్న చిన్నారులు ఎక్కడ ఉన్నారో గుర్తిస్తుంది. వారి నుంచి సమాచారం అందుకున్న మరో ముఠా చిన్నారులను ఎత్తుకెళ్లి మరో ముఠాకు విక్రయిస్తుంది.
సమాజంపైనా తీవ్ర ప్రభావం : వారిపై ఉండే ముఠాలు దేశ, విదేశాలతో సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి. వారు చిన్నారులను లక్షల రూపాయలకు అక్రమమార్గంలో విదేశాలకు అమ్మేస్తారు. దీంతో వారిని పట్టుకోవడం పోలీసులకు కష్టంగా మారుతుంది. చిన్నారుల అక్రమ రవాణా ద్వారా సమాజంపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బాధిత చిన్నారుల సామాజిక, మానసిక ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. దీని బారిన పడిన బాధితులు జీవితాంతం ఆరోగ్య సమస్యలు, తీవ్రమైన మానసిక వేదన, ఆందోళన, కుంగుబాటుకు గురవుతారు. అంత సులువుగా సమాజంలో కలిసిపోరు. అక్రమ రవాణాదారుల నుంచి తీవ్రమైన హింసకు గురయ్యే అవకాశం దాదాపు రెండింతలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో వారిలో కూడా నేరం చేయాలనే అలోచన కూడా పుడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"ఈ సమస్యకు ముఖ్యకారణాలు పేదరికం, నిరుద్యోగ సమస్య, దత్తతలను ముఖ్యకారణంగా చూడొచ్చు. బాల్య వివాహాలు కూడా దీనిని దోహదపడుతున్నాయి. చైల్డ్ లేబర్ కారణంగా ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి పిల్లలను తరలిస్తున్నారు" - మరిపల్లి చందన, సభ్యురాలు, చిన్నారుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్, తెలంగాణ
నేరాలకు పాల్పడికే కఠిన శిక్షలు : చిన్నారులు అపహరణ, అక్రమ రవాణాపై అధికారులు, ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా కేసులు నమోదు అయిన వెంటనే నిందితులను పట్టుకోవాలి. లేదా ప్రత్యేక ఆపరేషన్ల ద్వారా అక్రమ రవాణా చైన్ సిస్టమ్ ఎలా నడుస్తోందనే విషయాలు తెలుసుకుని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అయితే, ఈ తరహా నేరాలకు పాల్పడికే కఠిన శిక్షలు పడుతూనే ఉన్నాయి. కానీ, వాటి అమలు సరిగ్గా జరగడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అందుకే, ఈ తరహా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు చెప్పినట్లుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంపై దృష్టి సారించాల్సి అవసరం ఉంది. ఈ నేరాలకు పాల్పడే కఠిన శిక్షలు అమలు చేయాలి. అంతరాష్ట్ర ముఠాలు ఉండటంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. అవసరమైతే జిల్లాల వారీగా కమిటీలు వేసుకోవాలి. పేదలు, అనాథ చిన్నారులను గుర్తించి వారికి భరోసా కల్పించాలి అప్పుడే దేశంలో చిన్నారుల అపహరణ, అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్టపడుతుంది.
