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జూన్​ 25 నుంచి తెలంగాణలో 'సర్'​ సర్వే - ఏయే వివరాలు అడుగుతారు? - ఏ డాక్యుమెంట్లు చూపాలి?

దేశవ్యాప్తంగా విడతల వారీగా సర్‌ ప్రక్రియ - ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో సర్వే పూర్తి చేసిన ఎన్నికల సంఘం - ప్రతి ఇంటికి 3 సార్లు వెళ్లనున్న ఎన్యుమరేటర్లు

SIR Survey In Telangana
SIR Survey In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 6:34 AM IST

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SIR Survey In Telangana : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్ ! దేశంలోని ఓటర్ల జాబితా సవరించడం కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపడుతున్న సర్వే ఇది. దేశవ్యాప్తంగా విడతల వారీగా సర్‌ ప్రక్రియ చేపడుతోంది. పలు రాష్ట్రాల్లో సర్వే పూర్తి చేసింది కూడా. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల జాబితాను సవరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జూన్‌ 15న సర్వే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఎన్యుమరేటర్లు ప్రతి ఇంటింకి వెళ్లి ఓటర్ల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఈ నెల 25 నుంచి సర్వే చేపట్టనున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లును ఈసీ అధికారులు పూర్తి చేశారు. ఐతే, సర్వేపై ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీల్లో కొన్ని సందేహాలు రాగా వాటికి సమాధానంగా ఎన్నికల సంఘం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరి, ఆ ప్రకటనలో ఏముంది ? అసలు సర్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ? ఎన్నికల వ్యవస్థలో సర్ ప్రక్రియ ఎందుకంత కీలకం ? సర్వే చేస్తున్న క్రమంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు ఏంటి ?

దేశవ్యాప్తంగా 3 విడతలుగా సర్‌ ప్రక్రియ : దేశ భవిష్యత్తును మార్చే ఆయుధం ఓటు. అందుకే, ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఆ ఓటు వేసే ఓటర్లది ముఖ్య పాత్ర. అలాంటి ఓటరు జాబితాలో నకిలీ ఓట్లను తొలగించి కొత్త ఓటర్లను చేర్చాలని కేంద్రం భావించింది. అందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్ ప్రక్రియను చేయాలని నిర్ణయించింది. ఫలితంగా భారత ఎన్నికల సంఘం గతేడాది దీనికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా 3 విడతలుగా సర్‌ ప్రక్రియను చేపడుతోంది. 2002-2004 మధ్య జరిగిన సర్వేను ఆధారంగా చేసుకుని చనిపోయినవారు, శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోయిన వారు, అనర్హుల ఓట్లను జాబితా నుంచి తొలగిస్తోంది. అదే సమయంలో అర్హులైన కొత్త ఓటర్లను జాబితాలో చేర్చుతోంది. ఇప్పటికే రెండు విడతల సర్వేను పూర్తి చేసిన ఈసీ ప్రస్తుతం మూడో విడత చేపడుతోంది. ఐతే, ఇప్పుడు సర్ గురించి ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవడానికి కారణం మూడో విడతలో తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉండటమే. ఇప్పటికే ఏపీలో సర్వే మొదలైంది కూడా.

"భారత ఎన్నికల సంఘం దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఓటర్లను వడపోస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఈ 20 ఏళ్ల వ్యవధిలో ఉన్న మరణాలు, మైగ్రేషన్​లను తొలగించి కేవలం అర్హత కలిగిన ఓటర్లను మాత్రమే జాబితాలో ఉంచుతోంది. ఓటర్ల జాబితాను మరింత స్పష్టంగా తయారు చేయడానికి ఎన్నికల కమిషన్ సర్​ను​ తీసుకొస్తోంది" - డా.పూల దేవేందర్​, రాజకీయ విశ్లేషకులు

83 లక్షల కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి సర్వే : తెలంగాణలో ఈ నెల 25 నుంచి వచ్చే నెల 24 వరకు సర్‌ జరగనుంది. 35,985 మంది బీఎల్​వోలు, 25,886 మంది బీఎల్​ఏలు సర్వే చేయనున్నారు. ఇప్పటికే 33 జిల్లాల్లోని 13 కార్పొరేషన్లు, 129 పట్టణాలు, 12,769 గ్రామ పంచాయతీల వివరాలను విభాగాల వారీగా అధికారులు గుర్తించారు. రాష్ట్రంలోని సుమారు 83.04 లక్షల కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి సర్వే నిర్వహించనున్నారు. ఏపీ మాదిరిగానే తెలంగాణలో కూడా శిక్షణ కార్యక్రమాలు, సర్వే, పోలింగ్ కేంద్రాల క్రమబద్ధీకరణ, ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల, ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తు పరిష్కారం వంటివన్నీ ఉంటాయి. ఐతే, తేదీల్లో మాత్రం మార్పులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ పూర్తయిన తర్వాత అక్టోబర్ 1న తెలంగాణలో తుది ఓటరు జాబితాను విడదల చేయనున్నారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం జూన్‌ 12వ తేదీ వరకు తెలంగాణలో 3 కోట్ల 39 లక్షల 20 వేల మందికిపైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. తుది జాబితా తర్వాత ఈ లెక్కలు మారే అవకాశం ఉంది.

2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరున్నవారు ఇలా : మరి, సర్వేలో ఓటర్ల వివరాలను ఎలా సేకరిస్తున్నారు? మ్యాపింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు? అనేది ఒకసారి చూస్తే 2002లో చేసిన సర్వే ప్రాతిపదికగా ప్రస్తుత జాబితాను పరిశీలించి మ్యాపింగ్‌ చేస్తున్నారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఏపీలో 4 కోట్ల 16 లక్షల18 వేలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 2 కోట్ల 68 లక్షలకు పైగా ఓటర్లను 2002లో జరిగిన సర్‌ ఓటర్ల జాబితాతో మ్యాపింగ్‌ చేయడం పూర్తిచేశారు. మరో కోటి 47 లక్షలకు పైగా ఓటర్ల మ్యాపింగ్‌ కావాల్సి ఉంది. 2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరున్నవారు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలో వారి వివరాలు తెలపాలి.

అభ్యంతరముంటే అప్పీలు చేసుకోవచ్చు : ఒకవేళ పేరు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు లేదా జీవిత భాగస్వామి, ఇతర కుటుంబీకులు, సంబంధీకుల పేర్లు నమోదు చేయాలి. వీటితోపాటు పుట్టిన తేదీ, ఆధార్, మొబైల్‌ నంబరు వివరాలు, కొత్త కలర్‌ ఫొటోలు అతికించి బీఎల్​వోలకు ఇవ్వాలి. ఇందుకోసం ఓటర్లకు ఎన్యుమరేటర్లు 2 ఫాంలు ఇస్తారు. ఒకదానిపై బీఎల్​వో సంతకం చేసి దాన్నే రసీదుగా ఓటరుకు ఇస్తారు. దాన్ని భద్రపరుచుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారాలు వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇవ్వక పోతే ఓటర్లపై బీఎల్‌వోలు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేస్తారు. కారణాలు తెలుసుకుని వారి వివరాలు పోలింగ్‌ కేంద్రంలోని నోటీసు బోర్డులపై ఉంచుతారు. అధికారుల నిర్ణయంపై అభ్యంతరముంటే 15 రోజుల్లోగా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్‌కు, 30 రోజుల్లోగా సీఈఓకు అప్పీలు చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.

"జూన్​ 25 నుంచి 24 జులై వరకు ఇంటింటికీ వెళ్లి సర్వే నిర్వహించనున్నాం. సుమారు 35 వేల మంది బీఎల్​వోలు ఉన్నారు. వారికిచ్చిన ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్​లను ఇంటింటికీ పంచుతారు. ప్రతి ఓటరుకు 2 ఫామ్​లు ఇస్తారు. వాటిలో మొదటిఫామ్​ను అధికారి తీసుకొని రెండోఫామ్​ను అక్నాలెడ్జ్​మెంట్ ఫామ్​ వారికే ఇచ్చేస్తారు" - సుదర్శన్​రెడ్డి, సీఈవో, తెలంగాణ

సందేహాలకు వివరణ ఇస్తూ ప్రకటన : సర్వే చేస్తున్న సమయంలో ఎన్యుమరేటర్లకు ప్రధానంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చోట్ల 2002 నాటి రికార్డులు దొరకడం లేదు. దొరికినా చాలామంది పేర్లు ఆ జాబితాలో లేవు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమస్య ఒకలా ఉంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో మరోలా ఉంది. గ్రామాల్లోని ప్రజలు సరైన వివరాలు ఇవ్వడానికి కాస్త సందేహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక పట్టణాల్లో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడం, పొరుగింటివారికి ఆ వివరాలు తెలియకపోవడం వంటి సమస్యలున్నాయి. ఇక చాలామంది ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కోసం ప్రాంతాలు మారారు. వారు ఎక్కడ తమ వివరాలు ఇవ్వాలనే సందేహంలో ఉన్నారు. మ్యాపింగ్‌లో తప్పులు, అక్షర దోషాలు, వివరాలు తప్పుగా చెప్పడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. అందుకే, సర్ ప్రక్రియపై ప్రజల్లో కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సందేహాలకు సమాధానాలు ఇస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఓటరుకు 2 ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలు : మరి, ఈసీ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఉన్న అంశాలు ఒకసారి చూస్తే ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాల పంపిణీ కోసం బీఎల్​వోలు ప్రతి ఇంటికి కనీసం 3సార్లు వస్తారు. ఓటరుకు 2 ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలను అందిస్తారు. ఆ పత్రాలు ఎలా నింపాలో వారే వివరిస్తారు. నింపిన 2 పత్రాల్లో ఒకటి బీఎల్‌వో తీసుకుని, రెండో పత్రాన్ని రశీదుగా అందిస్తారు. ఒకవేళ బీఎల్‌వో ఇంటికి రాకపోయినా, ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రం అందించకపోయినా, లేదా ఆ సమయంలో మనం లేకపోయినా ceotelangana.nic.in ద్వారా బీఎల్‌వోను సంప్రదించి వివరాలు ఇవ్వొచ్చు.

లేదా ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ voters.eci.gov.in లోకి వెళ్లి ఆన్‌లైన్‌లో కూడా ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాన్ని నింపొచ్చు. ఈసీ వెబ్‌సైట్‌లో ఆన్‌లైన్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఓటరు గతంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్న మొబైల్‌, ఎపిక్‌ కార్డు నంబర్‌ను ఉపయోగించి పోర్టల్‌లోకి లాగిన్‌ కావాలి. ఇది కాగానే మొబైల్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేయడం ద్వారా పూర్తి ఎన్యుమరేషన్‌ ఫామ్‌ అనే శీర్షిక కింద ఉన్న ఆప్షన్‌ను ఎంచుకొని వివరాలు నమోదు చేయాలి.

2002 జాబితాలో పేరు లేకపోతే ? : 2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరు ఉందా? లేదా? అని తెలుసుకోవడం కోసం పైన చెప్పుకున్న పోర్టల్‌లోకి వెళ్లి సెర్చ్‌ బై ఎలక్టర్స్‌ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్‌లో వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. వివిధ భాగాల వారీగా ఓటర్ల జాబితా సమాచారం పీడీఎఫ్‌ రూపంలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. 2002 జాబితాలో పేరు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు, లేదా వారి తల్లిదండ్రుల ఓటు వివరాలను సేకరించి ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రంలోని సంబంధిత కాలమ్‌లో నింపాలి. ఐతే, 2002 నాటికి ఇప్పటికి చాలామంది ప్రాంతాలు మారారు. అందువల్ల చిరునామా అప్‌డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురించిన తర్వాత ఫారమ్‌-8 ద్వారా చిరునామాలో మార్పులు చేసుకోవచ్చు. ఫాం నింపుతున్నప్పుడు తప్పులు దొర్లే అవకాశం ఉంది. మరి, అప్పుడేం చేయాలనే ఆందోళన ఉంది ప్రజల్లో. ఐతే, ఏవైనా మార్పులు ఉంటే తప్పుగా రాసిన పత్రంలోనే సవరించి స్పష్టంగా మరోసారి వివరాలు నమోదు చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.

వ్యత్యాసం ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే : ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రం నింపి బీఎల్‌వోలకు ఇచ్చే సమయంలో ఎలాంటి గుర్తింపు కార్డులు అందించాల్సిన అవసరం లేదని ఈసీ తెలిపింది. ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా ప్రచురితమైన తర్వాత లింక్‌ చేయని లేదా గత సవరణ ఓటర్ల జాబితాలో లింక్‌ చేయడంలో వ్యత్యాసం ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే ఎలక్టోరల్‌ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్-ఈఆర్​ఓ నోటీసులు జారీ చేస్తారు. నోటీసు అందిన తర్వాత సంబంధిత ఓటరు అర్హతను నిరూపించుకోవడానికి ఈసీ ప్రకటించిన ఈ పత్రాల్లో ఒకటి సమర్పించాలి. అందులో ఆధార్‌, బర్త్‌ సర్టిఫికేట్‌, పాస్‌పోర్టు, విద్యార్హత పత్రాలు, కుల ధ్రువీకరణ వంటి 12 గుర్తింపు కార్డులు ఉన్నాయి.

వీటితో పాటు కొత్తగా ఓటరుగా చేరడం, చిరునామా మార్పు, మృతులు, అనర్హుల పేర్లు తొలగింపు కోసం సంబంధిత ఫాంల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఈసీ వివరణ ఇచ్చింది. ఇంకేదైనా సమస్య ఉంటే బీఎల్‌వోలు ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతారు. ఓటర్లు టోల్‌ ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబరు 1950ను కూడా సంప్రదించవచ్చు. ఈసీఐనెట్‌ యాప్‌లోని 'బుక్‌ ఏ కాల్‌ విత్‌ బీఎల్‌వో' సదుపాయాన్నీ ఉపయోగించుకోవచ్చని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు అంటున్నారు.

తెలంగాణలో 89 లక్షల ఓటర్ల వివరాల్లో తేడాలు - సరైన గుర్తింపు పత్రాలు లేకుంటే ఓట్లు గల్లంతే!

సర్​ ప్రక్రియపై సందేహాలు ఉన్నాయా? - సమాధానాలు ఇవే!

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