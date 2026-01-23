అమ్మానాన్నలకు ఆసరా ఏది? - వయో వృద్ధుల వ్యథలు పట్టించుకునేది ఎవరు?
దేశంలో పెరిగిపోతున్న వృద్ధాశ్రమాలు - భార్య, పిల్లలు, ఉద్యోగం వంటి కారణాలతో తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పిస్తున్న వైనం - సంతానానికి దూరంగా ఉంటూ నరకయాతన అనుభవిస్తున్న తల్లిదండ్రులు - తమగోడు ఎవరికీ చెప్పలేక ఆవేదన
Published : January 23, 2026 at 3:28 PM IST
Story Behind Old Age Homes Telugu : అమ్మ నవమాసాలు మోసి జన్మనిస్తే నాన్న నడక నేర్పించడం నుంచి పాతికేళ్లు వచ్చే వరకు అన్నీ తానై నడిపిస్తాడు. ఒకరకంగా కనిపించే ప్రత్యక్ష దైవాలు వీరిద్దరు. అలాంటి తల్లిందడ్రులకు వృద్ధాప్యంలో అండగా నిలవడం పిల్లల బాధ్యత. కానీ, ప్రస్తుతం సమాజంలో కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవడం లేదని పెరిగిపోతున్న వృద్ధాశ్రమాలను చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది. భార్య, పిల్లలు, ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతలు వంటి కారణాలతో తల్లిదండ్రులకు దూరం పెడుతున్న వారు కొందరైతే, తోబుట్టువుల మధ్య పంచాయితీలతో అన్నం పెట్టని వారు మరికొందరు. అంతేనా, ఆస్తుల కోసం సూటిపోటీ మాటలు అనడమే కాకుండా, వారిపై దాడులు చేస్తున్నవారు కూడా ఉన్నారు. అంటే ప్రస్తుతం సమాజంలో తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చే గౌరవం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయిందో తెలుస్తోంది. మరి ఎందుకీ దుస్థితి? తల్లిదండ్రుల పోషణ పిల్లలకు ఎందుకు భారం అవుతోంది? వయో వృద్ధుల వ్యథలు పట్టించుకునేది ఎవరు?
ఆదరించే దిక్కు కరువై : అమ్మకు అన్నం పెట్టని కుమారుడు, తండ్రిని పట్టించుకోని తనయులు, ఆస్తికోసం తల్లిదండ్రులపై దాడి, ముగ్గురు సంతానం ముద్ద పెట్టిన వైనం ఇలాంటివి పేపర్లు, టీవీ ఛానళ్లలో తరచూ చూస్తూనే ఉంటాం. అందుకు కారణాలు ఏవైనా ఉండొచ్చు. కానీ, కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులను దూరం పెడుతున్నారు కొందరు పిల్లలు. పైగా ఆస్తుల విషయంలో వారిపై కర్కశత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే చేదు వాస్తవం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇలా ఆదరించే దిక్కు కరువై వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు వృద్ధాశ్రమాలకు చేరుతున్నారు.
సంతానికి దూరంగా ఉంటూ నరకయాతన : అందుకు పెరిగిపోతున్న వృద్ధాశ్రమాల సంఖ్య కూడా నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. 2022లో దేశ జనాభాలో 60 ఏళ్లకు పైబడిన వారు 10.5% ఉన్నారు. పీఐబీ గణాంకాల ప్రకారం 2036 నాటికి వయోవృద్ధులు 15 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దేశంలో వందలాది వృద్ధాశ్రమాలు ఉన్నాయి. అందులో వేలాది మంది వయోధికులు సంతానికి దూరంగా ఉంటూ నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. జీవితం భారమై బతుకీడుస్తున్నారు. కనిపెంచిన పిల్లలే తమను పట్టించుకోకపోడవంతో తమ గోడును ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక అవేదన చెందుతున్నారు. అందులో ఏ ఒక్కరిని పలకరించినా మొదటగా వచ్చేది కన్నీళ్లే. ఆ కన్నీళ్ల మాటున్న దాగున్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు మరి.
మనస్పర్థల కారణంగా : ఈమె పేరు వసుంధర. విజయవాడ సమీపంలోని జక్కంపూడి. ఈమెకి ఒక కుమార్తె. పెళ్లయిన ఏడాదికే భర్త వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో వాసవ్య మహిళా మండలిలో పని చేసి కుమార్తె వివాహం చేసింది. కొంతకాలం కుమార్తెతోనే ఉంది. ఐతే, ఆమెతో కొన్ని మనస్పర్థల ప్రస్తుతం వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటున్నారు.
వణుకూరు కమలమ్మ అనే ఈ వృద్ధురాలికి నలుగురు మగ పిల్లలు, ఒక ఆడపిల్ల ఉన్నారు. ఎంతో కష్టపడి వాళ్లందరి పెళ్లిళ్లు చేసింది. కుమార్తె పెళ్లికోసం ఇంటిని కూడా అమ్మేశారు. పిల్లలు పట్టించుకోకపోవడం, ఉండడానికి ఇళ్లు లేకపోవడంతో కృష్ణా జిల్లా గోశాలలోని బంధం వృద్ధాశ్రమంలో కమలమ్మ ఆశ్రయం పొందుతున్నారు.
"నలుగురు మగపిల్లలు, ఒక అమ్మాయి. నన్ను ఎవరూ సరిగా చూడటంలేదు. కూతురు పెళ్లికోసం ఇంటిని అమ్మేశాను. నన్ను చూడటానికి కూడా ఎవరూ రావడం లేదు. ఇంటికి వెళ్లాలనిపించినా వెళ్లలేకపోతున్నా. సరిగా చూడనప్పుడు ఎందుకు వెళ్లాలని ఆగిపోతున్నాను." - వణుకూరు కమలమ్మ, వృద్ధురాలు
గుండె ఆపరేషన్ జరిగినా పట్టించుకోలేదు : కృష్ణాజిల్లా పోరంకి చెందిన సుగుణది మరో కథ. ఈమె కుమారుడు పెళ్లయిన తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అనారోగ్యంతో కోడలు కూడా చనిపోయారు. దీంతో అనాథశ్రమంలో చివరిరోజులు గడుపుతున్నారు. కొల్లా వరలక్ష్మి అనే మహిళది కూడా అలాంటి పరిస్థితే. ఈమెకు ఒక కుమార్తె, కుమారుడు. భర్త చనిపోవడం, పిల్లలు పోషించకపోవడంతో అనాధాశ్రమంలోనే తలదాచుకుంటున్నారు. గుండె ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు కూడా పిల్లలు పట్టించుకోలేదని అవేదన చెందుతున్నారు.
కొమ్మిన గోపాలరావు, వరలక్ష్మీ దంపతులది ఏలూరు జిల్లా టి గుడిపాడు. ఒక కుమార్తె, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వీరికి 6ఎకరాల 30సెంట్ల భూమి కూడా ఉంది. కుమారులు ఇద్దరికి సగం భూమి రాసిచ్చారు. కుమార్తెకు ఎకరా 30సెంట్ల భూమి ఇచ్చారు. దాన్ని కూడా కుమారులే సాగు చేస్తున్నారు. పైగా మొత్తం భూమి తమపేరు మీద రాయాలని భౌతిక దాడులకూ దిగారు. దీంతో వీరిద్దరికీ వృద్ధాశ్రమమే దిక్కయింది. ఇదే విషయాన్ని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ఫలితం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"3 ఎకరాలు రాయించుకున్నారు. మేము అనాథాశ్రయంలో ఉంటున్నాము. ఊరిలోకి వస్తే దాడిచేస్తాం అంటున్నారు. వారికి నచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. నానాబాధలు పడుతున్నాం. ఆస్తులుండీ, కొడుకులూ ఉండీ లాభంలేకుండా పోయింది. వారేమే ఇంట్లో ఉండొద్దంటున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులను సంప్రదించినా సరైన ప్రతిస్పందన లేదు." - కొమ్మిన గోపాలరావు, వరలక్ష్మీ దంపతులు
మలివయసులో చేదు జ్ఞాపకాలు : ఇలా అయినవారికి దూరంగా వృద్ధాశ్రమంలో ఉండే వయోధికుల కష్టాలు వర్ణనాతీతం. చిన్నప్పుడు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులకు మలివయసులో చేదు జ్ఞాపకాలను మిగిలిస్తున్నారు పిల్లలు. పైగా అనేక కారణాలతో అన్నం పెట్టిన వారిపైనే పాశవిక దాడులకు పాల్పడుతూ అప్రతిష్ట మూటగట్టుకుంటున్నారు. తోడుగా ఉండాల్సిన సమయంలో వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పిస్తూ వారికి తీరని శోకాన్ని మిగిలిస్తున్నారు.
ఏకాకులుగా జీవిస్తూ : వృద్ధుల విషయంలో కన్నబిడ్డలు, సమీప బంధువులే మానవత్వం మరిచి, హత్యలకు పాల్పడుతుంటడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రస్తుతం పోటీ ప్రపంచంలో ఆర్థిక విధానాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఫలితంగా వాటి ప్రభావం మొదట కనిపెంచిన తల్లిదండ్రుల పైనే పడుతోంది. వయసుపైబడటం, ఖర్చులు పెరిగిపోవడం, ఉద్యోగం వంటి కారణాలతో చాలామంది పేరెంట్స్ని దూరం పెడుతున్నారు. ఫలితంగా కన్నబిడ్డల చేతుల్లోనే కష్టాలను అనుభవించే ఆందోళనకరమైన ధోరణి నేటి సమాజంలో పెరుగుతోంది. కుటుంబ, సామాజిక, ఆర్థిక, ఆరోగ్య, భావోద్వేగ పరమైన సమస్యలు వృద్ధాప్యంలో మూకుమ్మడిగా దాడి చేయడంతో వృద్ధులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఫలితంగా గ్రామాలు, పట్టణాలు అని తేడా లేకుండా చాలామంది పెద్దవాళ్లు బలహీనులుగా, ఏకాకులుగా జీవిస్తున్నారు.
సుమోటోగా 5 కేసులు : తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తున్న ఘటనలు నానాటికి పెరుగుతున్న తరుణంలో తెలంగాణ మానవహక్కుల కమిషన్ 5 కేసులను సుమోటోగా తీసుకుని విచారణ చేసింది. శంషాబాద్కి చెందిన డప్పు మల్లయ్య ఉదంతాన్ని కమిషన్ సుమోటోగా స్వీకరించింది. కామారెడ్డి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో వదిలివేసిన శకుంతల అనే వృద్ధురాలి విషయంలో కమిషన్ జోక్యం చేసుకుంది.
హనుమకొండలో ఒక వృద్ధ దంపతుల పట్ల వేధింపులపై చర్యలు చేపట్టింది. మహబూబాబాద్కు చెందిన లింగమ్మ, 80 ఏళ్ల బుడవమ్మ కేసులను కమిషన్ విచారణ జరిపి తగు చర్యలు తీసుకుంది. తల్లిదండ్రులు వదిలేయడానికి కుటుంబ వ్యవస్థలో తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయని పేర్కొంది. దాంతోపాటు వృద్ధులను సంరక్షించడానికి సంక్షేమ చట్టాల అమలు సరిగా లేదని వెల్లడించింది.
జీతంలో 10-15% తల్లిదండ్రులకు : ఎవ్వరికైనా ఒంటరితనం ఆవహిస్తే జీవితం భారంగా ఉంటుంది. మరి మఖ్యంగా మలివయసులో ఉన్నవాళ్లకు అది నరకం. అందుకే, పిల్లలు తల్లిండ్రులను పట్టించుకోవాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఓ కార్యక్రమంలో తెలిపారు. జీవితాన్ని అందించిన తల్లిదండ్రులను వృద్ధాప్యంలో పక్కన పెట్టే దారుణ పరిస్థితులు మారాలని సూచించారు. అవసరమైతే జీతంలో 10-15% తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వాలని కోరారు.
తల్లిదండ్రులు, వృద్ధుల సంక్షేమ చట్టం-2007 ఆర్థిక, పోషణ పరంగా సంతానం, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వృద్ధులకు అనేక రక్షణలు కల్పించింది. అయినా వయోధికులు సమస్యలు ఎదుర్కుంటూనే ఉన్నారు. ఐతే, పుట్టిన ప్రతిఒక్కరూ వృద్ధాప్యంలోకి రావాల్సిందే అన్న విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు ఎరుగాలి. మనం తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎలా వ్యవహిస్తున్నామే మన పిల్లలు కూడూ మున్ముందు అదే తీరును అవలంభిస్తారని గుర్తించాలి. తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవాలి.
"గతంలో కుటుంబంలో ఐదుగురు వరకు పిల్లలు ఉండేవారు. వారిలో కనీసం ఒక్కరైనా చూసుకునేవారు. ఈ కాలం ఒకే ఒక్క సంతానంతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. పెళ్లై అత్తవారింటికి వెళ్లాక అమ్మానాన్నిలకు ఆర్థిక సాయం అందిచొద్దు అని నిబంధన పెట్టడం మంచిదికాదు. ఆడుపడుచులందరికీ నా సూచన మీరు అత్తగారింటి పోయినా మీ తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మీదే. తల్లి దండ్రులను బాగా చూసుకోనివాడు నా దృష్టిలో , సమాజం దృష్టిలో మానవజన్మ ఎత్తడానికి అర్హత లేనివాడు అని భావిస్తున్నా." - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి