గ్యాస్ కొరతతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల మూసివేత - యుద్ధం ఆపినా వచ్చేది మాత్రం 45 రోజుల తర్వాతే!
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్నయుద్ధం - యుద్ధం వల్ల ప్రపంచ దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం - భారత్పై అధిక ప్రభావం చూపుతున్న యుద్ధం - గల్ఫ్ దేశాల నుంచి అధికంగా గ్యాస్ దిగుమతి
Published : March 12, 2026 at 12:57 PM IST
Gas Shortages and Hotel Closure : పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం రోజురోజుకూ తీవ్రతరం అవుతోంది. ఇది దేశంలోని హోటల్ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా దిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా, చెన్నై సహా ప్రముఖ నగరాల్లో గ్యాస్ నిల్వల కొరత కారణంగా చాలా వరకు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. రెండు మూడు రోజుల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా మెరుగుపడకపోతే మరికొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూసి వేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుందని వ్యాపారుల నుంచి అందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. యుద్ధం నేపథ్యంలో పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే, హోటల్ రంగం తీవ్ర కుదేలుకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు నిలిచిపోయిన గ్యాస్ సరఫరా : గ్యాస్ బండ సమస్యలు వంటింటిని కూడా తాకాయి. దీంతో చాలా మంది ముందస్తుగానే సిలిండర్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ తరుణంలో పరిస్థితులను చక్కదిద్దాలనే ఉద్దేశంలో ప్రధాని మోదీ చమురు, పెట్రోలియం, వాణిజ్య శాఖ సహా వివిధ శాఖల మంత్రులతో సమావేశం అయ్యారు. చమురు, ఎల్పీజీ కొరత లేకుండా చూడాలని, సదరు మంత్రిత్వశాఖలన్నీ సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశించినట్లు ప్రభుత్వవర్గాల సమాచారం. అందులో భాగంగా వంట గ్యాస్ సరఫరాను కేంద్రం నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం (ఎస్మా) పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది.
గృహ, రవాణా అవసరాలకు నిరంతరాయంగా గ్యాస్ సరఫరా ఉండేలా కేటాయింపులు మార్చుతున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు కేంద్ర చమురు మంత్రిత్వ శాఖ గెజిట్ విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ పైప్డ్ గ్యాస్ ఉత్పత్తిదారులు తొలుత ఈ రంగం అవసరాలను వంద శాతం తీర్చిన తర్వాతే మిగిలిన రంగాలకు సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎరువులు, తేయాకు పరిశ్రమల తర్వాతే పారిశ్రామిక, వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ సరఫరా చేయాలని పేర్కొంది. దీంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో హోటళ్లు మూతపడుతున్న పరిస్థితి.
కొద్ది రోజుల్లో 60 శాతం వరకు మూతపడే అవకాశం : అయితే ప్రస్తుతం గ్యాస్ నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని కేంద్రం చెబుతోంది. కానీ పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు పలు ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు మూతపడటమే నిదర్శనం. ముంబయిలో 20 శాతం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు ఇప్పటికే మూసివేసినట్లు నగర హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ అసోసియేషన్ వెల్లడించింది. మరికొద్ది రోజుల్లో 50 నుంచి 60 శాతం వరకు మూతపడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. దిల్లీ, కోల్కతా, అహ్మదాబాద్, పట్నా, బెంగళూరు, చెన్నై, నాగ్పుర్ నగరాలు సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల పరిస్థితీ ఇలాగే ఉంది. కొన్నిచోట్ల గ్యాస్ సరఫరా తగ్గడంతో మెనూలు తగ్గిస్తున్నారు. అధికంగా గ్యాస్ ఖర్చయ్యే వంటకాలను మెనూ నుంచి తొలగిస్తున్నారు.
గ్యాస్ కొరతతో ఒప్పందాలు పోయినట్టేనా? : ఇదే సమయంలో ఇళ్లలో వినియోగించే వంట గ్యాస్ సిలిండర్పై రూ.60 పెంచగా, వాణిజ్య సిలిండర్లపై రూ.114.5 భారం మోపింది కేంద్రం. ఇది కూడా హోటళ్ల మూసివేతకు కారణంగా చెప్పొచ్చు. గ్యాస్ కొరతతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూతపడటమే కాకుండా వాటిపై ఆధారపడే వారికి ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవు. చాలా వరకు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు ప్రముఖ నగరాల్లోని ఆసుపత్రులు, ఐటీ కంపెనీలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు, పరిశ్రమలు, ట్రావెలర్ కంపెనీలకు మీల్స్ సరఫరా చేస్తున్నాయి. వాటితో పాటు విద్యా సంస్థలు, హాస్టళ్లు, పీజీలు భోజన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. కొన్ని హోటళ్లు ఆయా సంస్థలతో ఏళ్ల పాటు ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేసేలా ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. గ్యాస్ కొరత కారణంగా హోటళ్లు క్రమంగా మూతపడితే ఆయా సంస్థల్లో పని చేసే వారికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం ఇబ్బందిగా మారనుంది. అది ఆ సంస్థల అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దీనివల్ల ఆహార రంగంలో బ్లాక్ మార్కెట్ విస్తరించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
''ప్రస్తుతం గ్యాస్ కొరత అయితే ఏమీలేదు. కాకపోతే బుకింగ్కు సమస్యలు వచ్చాయి. ఒకేసారి డిమాండ్ పెరగడం వల్ల మూడు ఆయిల్ కంపెనీల సర్వర్లు రావడం లేదు. ఒకరు బుక్ చేసుకునే స్థానంలో ఇప్పుడు దానికి 8-9 రెట్లు ఎక్కువ బుక్ చేసుకుంటున్నారు.'' - శిలం రవి, గుంటూరు జిల్లా ఎల్పీజీ సరఫరాదారుల సంఘం అధ్యక్షుడు
పరోక్షంగా ఇంతమందికి ఇబ్బందులు : కమర్షియల్ గ్యాస్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగడంతో హోటల్, రెస్టారెంట్లు సహా దాని అనుబంధ రంగాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. హోటళ్లు మూసేస్తే పరోక్షంగా చూస్తే కూరగాయల వ్యాపారులు, కిరాణా దుకాణాలు, పాడి, రంగంపై ప్రభావం ఉంటుంది. వ్యవసాయ రంగంపై ఎఫెక్ట్ పడి, రైతులకు కూడా నష్టం వాటిల్లుతుంది. రవాణా రంగానికి కూడా సమస్య తప్పదు. గ్యాస్ ఏజెన్సీల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ఇంచుమించు అన్ని రంగాలపై ప్రభావం ఉంటుందనేది సుస్పష్టం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్విగ్గీ, జొమాటో సహా ఇతర ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థల్లో దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది పని చేస్తున్నారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూసివేస్తే అందులో పనిచేసే గిగ్ వర్కర్లు ఉద్యోగాలు కోల్పోతారు.
రోజుకు కొన్ని రూ.వేల కోట్లు నష్టం : ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లతో పని చేసే వారి గురించి. అందులో పని చేసే వెయిటర్లు, క్లీనింగ్ స్టాఫ్, సెక్యూరిటీ, వంటలు చేసే వారు, మేనేజర్లు, క్యాషియర్లు ఇలా చాలామంది ఉద్యోగాలు పోయే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా ఆహారం మార్కెట్ పూర్తిగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా రోజుకు కొన్ని రూ.వేల కోట్ల వరకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పర్యాటక రంగం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లపైనే అధికంగా అధారపడి ఉంటుంది. హోటళ్లు బంద్ అయితే మొదటిగా దెబ్బతినేది పర్యాటక రంగమే. అంతేకాదు ఆయా మార్గాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం కూడా తగ్గి ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎల్పీజీ దిగుమతుల్లో 2వ స్థానంలో : దేశంలో నిత్యం 19.1 కోట్ల క్యుబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ అవసరం ఉంది. అందులో సగానికి పైగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతోంది. ఎల్ఎన్జీ దిగుమతుల్లో ప్రపంచంలోనే 4వ స్థానంలో ఉండగా, ఎల్పీజీ దిగుమతుల్లో 2వ స్థానంలో ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం చేసుకుంటున్న దిగుమతుల్లో సగానికి పైగా ఖతార్ నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది భారత్. దాంతోపాటు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ, ఒమన్, నైజీరియా వంటి దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. మొత్తంగా చూస్తే గల్ఫ్ దేశాల నుంచే అధిక శాతం గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. యుద్ధం కారణంగా ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాలపైనే అధికంగా దాడులు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా దేశాలన్నీ గ్యాస్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను మూసి వేశాయి. దీంతో భారత్తో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
''గ్యాస్ సప్లయింగ్ కూడా రెగ్యులర్గా ఒక రేషియో ప్రకారం హోటల్స్కు ఇవ్వాలి. కొన్ని లక్షల కుటుంబాలు హోటల్ పరిశ్రమలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడే పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా ప్రారంభం అయింది. ఈ మార్చి నుంచి జూన్, జులై వరకు మ్యారేజ్ సీజన్ ఉంది. ఎక్కడా ఇబ్బంది రాకుండా ప్రత్యామ్నాయంగా వెళితే బాగుంటుంది.'' - ఆర్.వి.స్వామి, అధ్యక్షుడు, స్టార్హోటర్స్ అసోసియేషన్
యుద్ధం ఆపినా వచ్చేసరికి 45 రోజులు పట్టే అవకాశం : యుద్ధం నేపథ్యంలో గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడటం తగ్గించి, భారత్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి ఏ దేశాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలుగా ఉన్నాయని చూస్తే అమెరికా అతిపెద్ద ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికే ఒప్పందాలు కూడా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా యూఎస్ అందుకు సానుకూలంగా ఉందా? లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. అలాగే ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడో సమస్య ఉంది.
అదేంటంటే ఆయా దేశాల నుంచి భారత్కు గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకోవడానికి సుమారు 45 రోజుల సమయం పడుతుంది. ఫలితంగా రవాణా ఖర్చులు పెరగొచ్చు. కానీ భరించక తప్పదు అనేది విశ్లేషకులు అభిప్రాయం. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తే యుద్ధం ఎంతవరకు కొనసాగుతుందో అనేది ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ గ్యాస్ నిల్వల కోసం బహుళ అంచెల భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం కేంద్రం తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతున్నారు. ప్రజల వైపు నుంచి ఎంత వీలైతే అంత పొదుపు మంత్రం పాటిస్తే సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ రోజులు సమస్యను సమర్థంగా ఎదుర్కోవచ్చు.
