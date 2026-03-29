'యుద్ధం ఆగకుంటే రూపాయి మరింత పతనం - ద్రవ్యోల్బణంపైనా తీవ్ర ప్రభావం'

భారత కరెన్సీపై ప్రభావం చూపుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం - క్రూడాయిల్ ధర పెరిగితే రూపాయి మరింత పతనం - స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ రమణ మూర్తి ఇంటర్వ్యూలో కీలక విషయాలు వెల్లడి

రూపాయిపై పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం
Value Of Rupee In Foreign Exchange
Published : March 29, 2026 at 10:14 AM IST

West Asia War impact on Rupee : పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం చేస్తుండగా, ప్రతిగా ఇరాన్ ధీటైన పోరాటం చేస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధిని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, నౌకల రాకపోకలను పూర్తిగా నియంత్రించింది. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి చమురు సరఫరా దాదాపు నిలిచిపోయింది. ఈ ప్రభావం అంతర్జాతీయంగా పడుతుతోంది. భారత్‌లోనూ కొంత మేర ఈ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తోంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ నానాటికీ క్షీణిస్తోంది. ఇప్పటికే జీవితకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. ఒక్క రోజే 86 పైసల మేర విలువ తగ్గిపోయింది. ఈ కారణంగా పలు వస్తువుల ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హోటళ్లలో తినుబండారాల ధరలు ఇప్పటికే రెట్టింపయ్యాయి. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే రూపాయి విలువ మరింత పడిపోతే ద్రవ్యోల్బణం ఎలా ఉండబోతుందన్న మరిన్ని వివరాలను స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ రమణ మూర్తితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి ద్వారా తెలుసుకుందాం.

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో మన దేశంలో ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణం ఎలా ఉంది? ఇక ముందు ఎలా ఉండబోతుంది?

మార్కెట్లో అనిశ్చితి పరిస్థితులు ఉన్నా, మన ద్రవ్యోల్బణ సూచీ ప్రస్తుతానికి 4 శాతం దగ్గరే ఉంది. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అంచనా, సమాచారం రావడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. అయితే ఇప్పుడైతే పెట్రోల్ ధరలు కూడా ఇంకా పెరగలేదు. కేవలం వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలు, అది కూడా బ్లాక్​ మార్కెట్లో మాత్రమే పెరిగాయి. ఈ ప్రభావం చిన్న చిన్న హోటళ్లపై పడటంతో తినుబండారాల ధరలు పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. వాణిజ్య గ్యాస్ కొరతతో దాని​పై ఆధారపడిన చిరు వ్యాపారాలు చాలా వరకు మూతపడ్డాయి. నగరాల్లో దాదాపుగా 60 శాతం హోటళ్ల నిర్వహణ తగ్గిపోయింది. అయితే ప్రస్తుతం ఇంధన ధరలు స్థిరంగా ఉండటంతో అన్ని వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం గురించి ఇప్పుడే చెప్పలేం. ఒక నెల తర్వాత దీనిపై పూర్తి స్పష్టత లభించే అవకాశం ఉంది.

డాలర్​తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం రూపాయి విలువ జీవిత కాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. ఈ మేరకు రావడానికి గల కారణాలేంటి? ఇంకా ఎంత వరకు పెరిగే అవకాశముంది?

రూపాయి విలువను కరెంట్ ఖాతా లోటు ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. దేశ స్థూల ఉత్పత్తి శాతంగా లెక్కిస్తారు. ప్రస్తుతం ఇది జీడీపీలో 2.2 శాతంగా నమోదవుతోంది. ఒకవేళ ఇది 2.5 లేదా 2.6 వరకు చేరిందంటే రూపాయి మరింత క్షీణించే అవకాశముంది. డాలర్​తో పోలిస్తే ఒక నెల నుంచి దాదాపుగా 3 రూపాయలు పతనమైంది. అంటే 4 శాతం. గత మూడేళ్లుగా రూపాయి విలువ దాదాపు 45 శాతం క్షీణించింది. ముడి చమురు ధర 60 డాలర్లు ఉన్నప్పటి నుంచే మన రూపాయి విలువ బలహీనపడుతూనే వస్తోంది. ఇప్పుడు క్రూడ్​ ఆయిల్​ ధర ఏకంగా 100 డాలర్లు దాటిపోయింది. ఇది ఇంకా పెరిగినట్లయితే రూపాయి విలువ క్షీణించేందుకు బలమైన అవకాశాలున్నాయి. దీంతో దిగుమతులు చేసుకోవడానికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొనుగోలు శక్తి కూడా తగ్గుతుంది.

ముడి చమురు ధర 110 లేదా 120 డాలర్లకు చేరిందంటే ద్రవ్యోల్బణం తారాస్థాయికి చేరే అవకాశముంది. ఇది మన దేశానికి చాలా ప్రమాదకరం. దీన్ని తట్టుకోవడం చాలా కష్టం. ఇంధన ధరలు పెరిగితే దాదాపు అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. అయితే కరెన్సీ విలువలు, ద్రవ్యోల్బణం ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి. రెండు పరస్పర ప్రభావం చూపుతాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే, మనం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడటం వల్ల మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్థిరత నెలకొంటుంది. ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కడో ఒక చోట ఆగిపోయినప్పటికీ, అంతలోపు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇది జీడీపీపై చాలా ప్రభావం చూపుతంది. ప్రస్తుతం 6.5 నుంచి 7 శాతంగా సాగుతున్న జీడీపీ వృద్ధి రేటు 4 లేదా 4.5 శాతానికి పడిపోవచ్చు.

పలు సందర్భాల్లో డాలర్​ విలువ క్షీణించినా రూపాయి విలువ అప్పుడు కూడా పతనమవుతూనే వచ్చింది. దీనికి కారణం ఏంటి?

డాలర్ విలువ అనేది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇతర దేశ కరెన్సీలతో పోలిస్తే క్షీణించింది. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అమెరికన్లు కూడా డాలర్​ పతనాన్నే కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేశ కరెన్సీ విలువ పెరుగుతున్నందున విదేశీ పెట్టుబడులు రావడం లేదు. అందుకే అమెరికన్ జీడీపీ పెరగడం లేదని ట్రంప్​ కూడా విశ్వసిస్తారు. అందుకే వారు డాలర్ విలువ​ పతనమవ్వాలని భావిస్తారు. మన దిగుమతులన్నీ దాదాపు డాలర్​తోనే జరుగుతాయి. మనకు కావాల్సిన వస్తువలకు ముందస్తు చెల్లింపులు డాలర్​తో చేయడం, ఇతర దేశాల నుంచి చేసుకునే దిగుమతులపై టారిఫ్​లు విధించడం కూడా రూపాయి బలహీనపడేందుకు కారణమవుతాయి. మనం డాలర్​తోనే కాకుండా బ్రిక్స్​ వంటి ఇతర కరెన్సీని కూడా వినియోగించాలి. అంతవరకు డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి క్షీణిస్తూనే ఉండే అవకాశముంది.

ప్రస్తుత విదేశీ మారకపు నిల్వలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? వీటిపై చేపట్టాల్సిన చర్యలేంటి?

మన దగ్గర ఆరు నెలలకు సరిపడా విదేశీ మారకపు నిల్వలు ఉన్నాయి. కానీ, అవి మనవి కావు. ఇతర దేశస్థులు ఇక్కడ మదుపు చేసుకున్న పెట్టుబడులు. వారు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తిరిగి ఇచ్చేయాల్సిందే. ఏడాది కాలంగా నెట్​ ఇన్​ఫ్లో తగ్గి, ఔట్​ఫ్లో పెరుగుతున్నాయి. కానీ, మారకపు నిల్వలు ఉండటం వల్ల మనం వాటిని చూపించి అత్యవసర సమయంలో అప్పు తెచ్చుకోవడం, తిరిగి కట్టడం చేయవచ్చు. కానీ రూపాయి బలహీనపడటమైతే తప్పదు. ఎందుకంటే మన దేశం నుంచి ఎగుమతుల కంటే, దిగుమతులే 30 శాతం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది పెరిగే కొద్దీ రూపాయి క్షీణత కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన క్యాపిటల్​ గూడ్స్​ను కూడా దిగుమతులు చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఇవి సజావుగా సాగిన్పప్పుడే అదనపు పెట్టుబడులకు ఆస్కారం ఉంటుంది. లేదంటే అత్యాధునిక యంత్రాలు, ముడి సరకు కొనలేము. ఎల్​ఎన్​జీ వంటి గ్యాస్​ ధరలు పెరిగితే ఎరువల తయారీ తగ్గిపోతుంది. దీంతో అది వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం పడుతుంది. దీనిపై ఆధారపడిన పారిశ్రామిక రంగంపైనా ప్రభావం చూపుతుంది. దీంతో జీడీపీ కూడా కుంటుపడే అవకాశముంది.

మొన్నటి వరకు పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడే కాస్త స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. మున్ముందు ఎలా ఉండే అవకాశాలున్నాయి

పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రభావంతో బంగారం, వెండి మార్కెట్లు ప్రస్తుతం స్వల్ప కాలిక ఆందోళనకు గురయ్యాయి. సాధారణంగా వీటి కొనుగోలు, అమ్మకాలు ఎక్కువగా గల్ఫ్ దేశాల్లో జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం యుద్ధం కారణంగా ఆయా దేశాలు వాటికి సంబంధించిన క్రయ, విక్రయాలను తాత్కాలికంగా ఆపేశాయి. పలు దేశాలు వీటి నిల్వను కూడా తగ్గించాయి. దీంతో వీటి ధరలు గణనీయంగా దిగివచ్చాయి. అయితే యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మళ్లీ అన్ని దేశాలు బంగారం, వెండి నిల్వలను పెంచుకునే వీలుంది. చాలా దేశాలు వీటి క్రయ, విక్రయాలకు డాలర్​ కాకుండా ఇతర అంతర్జాతీయ కరెన్సీని నిర్మించే యోచనలో కూడా ఉన్నాయి. దీని ద్వారా పసిడి రేట్లు మళ్లీ పెరగొచ్చు. ఇక వెండిని ఆభరణాలుగానే కాకుండా పారిశ్రామిక అవసరాలకూ వినియోగిస్తారు. కంప్యూటర్​, కార్లు ఇతర చాలా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువల మథర్ బోర్డ్​లో వెండిని విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. యుద్ధం ద్వారా ఐరోపా దేశాల్లో అనిశ్చితి కారణంగా అక్కడ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల తయారీ కూడా పడిపోవడంతో వెండి ధరలూ తగ్గిపోయాయి. ఆయా దేశాలు మళ్లీ పుంజుకుంటే వెండి రేట్లు కూడా తప్పకుండా పెరిగే అవకాశముంది. మొత్తానికి పెట్రో ఉత్పత్తులు అంటే చమురుపై ఆధారపడిన వస్తువుల ధరలు పెరిగే కొద్దీ ద్రవ్యల్బణం కూడా పెరుగుతుంది.

