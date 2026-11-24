సూపర్ ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - రోజురోజుకు అడుగంటుతున్న భూగర్భ జలాలు
Impact of Super Elnino Causes Difficulties for People : ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణలో తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. నెలనెలా మీటరు మేర పడిపోవడంతో జలాశయాల్లో నీరు కరవై బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి.
Published : November 24, 2026 at 6:37 PM IST
సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం ప్రజలను రోజురోజుకి కష్టాల్లోకి నెడుతోంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే తాగు, సాగు నీటి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. పొలాలు తడి ఆరిపోయి.. పంటలు ఎండిపోతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ సహా పలు నగరాలు తాగునీటి సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాయి. దీనికి తోడు భూగర్భ జలాలు అంతకంతకూ పడిపోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భూగర్భజల శాఖ విడుదల చేసిన నివేదికలో ఇదే వెల్లడైంది. సెప్టెంబర్లో రాష్ట్ర సరాసరి నీటి మట్టాలు 7.52 మీటర్ల లోతుల్లో ఉండగా అక్టోబర్ నాటికి 75 సెంటీ మీటర్లు తగ్గి 8.28 మీటర్లకు పడిపోయింది. గతేడాది అక్టోబర్తో పోల్చితే ఏకంగా 3.86 మీటర్లకు భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోవడం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏటా అరమీటరు, మీటరు మేర తగ్గే మట్టాలు ఈ ఏడాది ఏకంగా 3 మీటర్లకు పైగా పడిపోవడం ఆందోళనకరం.
నీటి కొరత కారణంగా పీజీలు, హాస్టళ్లు మూసివేత
రాష్ట్రంలోని జిల్లాలతో పాటు దేశవిదేశాల నిత్యం వేలాది మంది మహానగరానికి వస్తుంటారు, పోతుంటారు. అలాంటి భాగ్యనగరంలో భూగర్భ జలాల పరిస్థితి మరీ ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఇప్పటికే చాలాచోట్ల కరవు పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ట్యాంకర్ల బుకింగ్లు పెరిగిపోతున్నాయి. శివారు ప్రాంతాల నుంచి నీటి తెప్పించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. నీటి కొరత కారణంగా కొన్నిచోట్ల పీజీలు, ప్రైవేటు హాస్టళ్లను మూసి వేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న జనాభా, విస్తరిస్తున్న నిర్మాణ రంగం, వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టే అవకాశాలు లేకపోవడం లాంటివి నగరంలోని భూగర్భ జలాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయనేది క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చూస్తే అర్థం అవుతోంది.
అత్యధికంగా కూకట్పల్లిలో పడిపోయిన నీటి మట్టం
గతేడాది అక్టోబర్తో పోల్చితే గ్రేటర్లో భూగర్భజల మట్టం సగటున 7.17మీటర్ల మేర పడిపోయింది. గతేడాది 5.42 మీటర్ల లోతులో భూగర్భ జలాలు ఉండగా ఈసారి ఏకంగా 12.59 మీటర్ల లోతుకు దిగజారిపోయాయి. అత్యధికంగా కూకట్పల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఏకంగా 48.35 మీటర్ల లోతులో నీటి మట్టాలు పడిపోయాయి. కేపీహెచ్బీలో 34.94మీటర్లు, మేడిపల్లిలో 28.41 మీటర్లు, శంకర్పల్లిలో 21.81 మీటర్లు, హయత్నగర్లో 19.32మీటర్ల లోతులో నీటిమట్టాలు నమోదయ్యాయి.
ఇవి కొన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన లెక్కలు మాత్రమే. వివరంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఊతమిచ్చే రాజధాని హైదరాబాద్లో నీటి కొరత సమస్య క్రమంగా అన్ని ప్రాంతాలతో పాటు అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తోందనేది చేదు నిజం. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే చలికాలంలోనే నగర వాసులకు తాగునీటి కష్టాలు తప్పవు. అత్యంత నీటి అవసరం ఉండే మండు వేసవిలో తాగునీటికి కష్టాలు ఏ స్థాయికి చేరుతాయనేది ఊహించడానికే భయమేస్తోంది.
గతేడాది ఈ సమయానికి దాదాపు 39 వేల ట్యాంకర్లు బుక్ అయ్యాయి. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లక్షన్నర ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఆలోచించండి. తెలంగాణలో 30 లక్షల బోర్లు ఉండగా 6 లక్షల బోర్లు ఎండిపోయాయి. హైదరాబాద్లో 20 లక్షల బోర్లుంటే అందులో 2000 బోర్లు ఆల్రెడీ ఎండిపోయాయి''- దొంతిరెడ్డి గంగాధర రెడ్డి, బ్లూడ్రాప్ ఎన్విరో, సీఈవో
నీటి వృథాపై పాని యాప్లో ఫిర్యాదు
అడ్డు అదుపు లేకుండా నీటిని వినియోగిస్తుండటమూ సమస్య తీవ్రతను పెంచుతోంది. అవగాహన లేని కారణంగా ఎంతోమంది నీటి వృథా చేయడం సమస్యను మరింత జఠిలం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. నీటిని వృథా చేస్తున్న హోటళ్లకు జరిమానా విధిస్తోంది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో తాగునీటి దుర్వినియోగం, నీటి వృథాపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పానీ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. యాప్లో నీటి వృథా చేస్తున్నవారిపై ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇందుకోసం యాప్లో వాటర్ వాలంటీర్లుగా నమోదు చేసుకోవాలి. ఇందులో భాగమైన 50 మంది ఉత్తమ వాలంటీర్లను గుర్తించి బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ సీఎం అభినందన కార్యక్రమం నిర్వహించేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఐతే, జిల్లాలోనూ నీటి వృథా, పొదుపు దిశగా ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్లేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
నీటి వృథాకు పాల్పడితే రూ.5 వేలు జరిమానా
మరోవైపు నీటి సరఫరాలో జరుగుతున్న వృథాపై జలమండలి ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ట్యాంకర్లపై మూతలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల రవాణా సమయంలో నీరు రోడ్డుపై వృథాగా పోతున్నట్లు జలమండలి గుర్తించింది. రవాణా సమయంలో తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన నిబంధనలు అమలు చేయాలని ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ విభాగాల జనరల్ మేనేజర్లను ఆదేశించారు. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి వృథాకు పాల్పడితే సంబంధిత ట్యాంకర్ యజమానికి 5 వేల రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని హెచ్చరించింది. అదే ట్యాంకర్ రెండో సారి నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేస్తామని తెలిపింది.
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