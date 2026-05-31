ఖరీఫ్ గండం దాటేదెలా? - ఈసారి సాగురంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం
సాగు రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం - వర్షపాతం తక్కువే అంటున్న అంచనాలు - రుతుపవనాలు బలహీనపడే అవకాశమే ఎక్కువ - ఖరీఫ్కు సన్నద్ధమవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలు - ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి పెట్టాల్సిందే
Published : May 31, 2026 at 7:46 PM IST
El Nino Impact on Agricultural Sector :ఎల్నినో.. వేసవి మొదలైనప్పటి నుంచి ఈ ప్రస్తావన వస్తూనే ఉంది. వడగాలులు పెరగడానికి, వర్షపాతం తగ్గుతుందన్న అంచనాలకు కారణం ఇదే. ఈ ప్రభావం ఏడాదంతా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. అదే జరిగితే ముందుగా అతి పెద్ద నష్టాన్ని చవిచూసేది వ్యవసాయ రంగమే. దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రుతుపవనాలు బలహీనపడి, వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సకాలంలో వర్షాలు కురవకపోవడం, ఆకస్మికంగా వర్షాలు పడడం, వరదలు, కరవు ఇలా భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు చూడక తప్పేలా లేదు. అందుకే కేంద్రంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టిసారించాయి. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పంటలపై అవగాహన కల్పించాలని భావిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ఖరీఫ్ పంటలకు సాగునీటి ఇబ్బంది రాకుండా చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
వ్యవసాయంపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : ఇప్పుడు ఇందతా అసాధ్యమేమీ కాదు. అభూతకల్పన అంతకన్నా కాదు. ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా పెరుగుతూ పోతే బహుశా ఈ తరహా పరిస్థితులు చూడడానికి ఎన్నో రోజులు పట్టకపోవచ్చు. ఈ వేసవిలో ఏంటీ ఎండలు అనుకోని రోజు లేదు. పోనుపోను తగ్గుతాయేమోలే అనుకుని ఎప్పటికప్పుడు సర్ది చెప్పుకుంటూ గడపాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఇక భరించక తప్పదు అనుకొని ఆ వేడికి అలవాటు పడిపోయారంతా. ఇదేదో ఈ ఏడాదితో పోయేది కాదు.
వచ్చే ఐదేళ్ల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అంచనా వేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాగు రంగం ఏమైపోతుందో అన్న కలవరం మొదలైంది. అందరి ఆకలి తీర్చే వ్యవసాయంపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ గట్టిగానే ఉంటుందన్న అంచనాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. భారత జాతీయ సముద్ర సమాచార సేవల కేంద్రం-ఇన్కాయిస్ ఇప్పటికే ఈ విషయమై హెచ్చరికలు కూడా చేసింది.
కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశముంది : నిజానికి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ వరకు ఎల్నినో ప్రభావం మరీ అంతగా కనిపించలేదు. కానీ మే నుంచి ఆ ఎఫెక్ట్ మొదలైంది. పైగా 2027 జనవరి వరకు దాదాపు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుంది అని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే రుతుపవనాలు బలహీనపడే అవకాశాలు గట్టిగానే కనిపిస్తున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే ఈ ఏడాది సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేసింది. ఈనెల 26వ తేదీనే నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరం దాటతాయని మొదట ప్రకటించింది ఐఎండీ. కానీ రుతుపవనాల రాక మరింత ఆలస్యం కానుందని అంచనాలు సవరించింది. జూన్ 4, 5వ తేదీల్లో కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశముందని వెల్లడించింది. అంచనాలు ఇలా మారాయి అంటే ఎల్నినో ప్రభావం అందుకు కారణం అని స్పష్టంగానే కనబడుతోంది.
10% పంట దిగుబడి తగ్గుతుంది : ఇప్పటి ఎల్నినోని 2015 నాటి ఎల్నినోతో పోల్చుతున్నారు వాతావరణవేత్తలు. పైగా ఇప్పుడు సూపర్ ఎల్నినోగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనాలు వేస్తున్నారు. అంటే సుదీర్ఘ కాలంపాటు ఆ ప్రభావం ఉంటుందని అర్థం. అదే జరిగితే తరచూ వడగాలులు వస్తాయి. గాలిలో తేమశాతం తగ్గిపోతుంది. ఒక్కోసారి పరిస్థితులు ఇందుకు భిన్నంగా కూడా ఉండొచ్చు. గాలిలో ఉండాల్సిన తేమ కంటే ఎక్కువ కావచ్చు. ఉన్నట్టుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశమూ ఉంటుంది. ఈ అంచనాలే ఖరీఫ్ సీజన్ను ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాది జూన్ 2 నుంచి ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలు కానుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన అంచనాలన్నీ నిజమైతే దిగుబడులు తగ్గడం ఖాయం. సాధారణంగా ఓ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితేనే కనీసం 10% పంట దిగుబడి తగ్గుతుందని ఓ ప్రాథమిక అంచనా. దీనికి తోడు వర్షపాతం కూడా ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోతే అది ఆహార భద్రతనే దెబ్బ తీస్తుంది. అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
"వర్షం పడాల్సిన సమయంలో రావడం లేదు. వాన అవసరం లేని సమయంలో వర్షం పడుతోంది. రైతులకు ఉపయోగం లేకుండా పంటలను నాశనం చేస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావం గతంలో కూడా ఉంది కానీ ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు" - డా.ఏవీ రావు, గవర్నింగ్ బాడీ మెంబర్, ఐసీఏఆర్
రైతులకు రాయితీ ధరలకు సరఫరా : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు సన్నద్ధమై పంటల సాగులక్ష్యాలు నిర్దేశించుకున్నాయి. ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికే వస్తే ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. సకాలంలో ప్రాజెక్టుల ద్వారా సాగు నీరు అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైనా ఉన్న నీటిని సరైన విధంగా వినియోగించుకోవాలని చూస్తోంది. అదే సమయంలో విత్తనాలు, ఎరువులు తగినంత అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
2025 ఖరీఫ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 72 లక్షల ఎకరాల్లో వరి, పత్తి, పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు సాగయ్యాయి. ఈ సీజన్లో కూడా అదే స్థాయిలో లేదా అంత కన్నా ఎక్కువ సాగు నమోదు అవుతుందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సీజనల్ కార్యాచరణ ప్రణాళిక లో భాగంగా 294 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 7.46 లక్షల క్వింటాళ్ల విత్తనాలు రైతులకు రాయితీ ధరలకు సరఫరా చేయనుంది రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ. వరి విత్తనాల పంపిణీ 15 రోజుల క్రితమే మొదలైంది. సీజన్కు ముందే ఎరువుల నిల్వలు సమకూర్చుకున్నట్టుగా చెబుతోంది ఏపీ ప్రభుత్వం.
ఎక్కువ నీరు వృథా కాకుండా బిందు సేద్యం : ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి 34 లక్షల 66 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకోసం 19.42 లక్షల క్వింటాళ్ల విత్తనాలు అవసరమవుతాయని అంచనా వేసింది. తగ్గుట్టుగా ప్రభుత్వ రంగ ఏజెన్సీల ద్వారా 38.21 లక్షల క్వింటాళ్ల విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ప్రధాన వాణిజ్య పంట అయిన పత్తిని 52 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు చేయాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. నాసిరకం విత్తనాల బెడద అరికట్టేందుకు ఇప్పటికే టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు సోదాలు, దాడులు విస్తృతం చేస్తున్నాయి. మార్క్ ఫెడ్, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కంపెనీల గోదాముల్లో రసాయన ఎరువులు నిల్వలు అందుబాటులో ఉంచింది వ్యవసాయ శాఖ. కరవును తట్టుకుని నిలబడే, తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే విత్తనాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. ఎక్కువ నీరు వృథా కాకుండా బిందు సేద్యం వైపు మళ్లించాలనీ భావిస్తోంది. పంటమార్పిడిపైనా ఇప్పటికే అధ్యయనాలు మొదలయ్యాయి.
దీర్ఘకాల సగటు వర్షపాతం ఉంటుంది : ముందస్తుగా ఈ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం మంచిదే. అయితే వాతావరణ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మళ్లీ అప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోక తప్పకపోవచ్చు. ఇక్కడ ఓ ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలి. 2015లో ఎల్నినో సమయంలో నైరుతి రుతుపవన కాలంలో 93 శాతం దీర్ఘకాల సగటు వర్షపాతం ఉంటుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. కానీ, తర్వాత దాన్ని 88 శాతానికి సవరించింది. అయితే వాస్తవంగా నమోదైన వర్షపాతం దీర్ఘకాల సగటులో 86 శాతంగా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వర్షాభావం, కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా అదే జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ప్రాథమికంగా 92% మేర వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేస్తున్నా అంత కన్నా తగ్గే ఆస్కారమూ ఉండొచ్చు. కేవలం వర్షాలు తగ్గడమే కాదు. వడగాలులూ పెరిగే ముప్పు ఉంటుంది.
ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి కొంతైనా ఊరట : ఇక్కడే ఎల్నినోకి సంబంధించి మరో కోణాన్నీ ప్రస్తావించాలి. కొందరి శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి భారత భూభాగం సముద్రతీరానికి వచ్చే సమయానికి ఎల్నినో చాలా వరకు బలహీనపడుతుంది. ఇండోనేషియా, మలేషియా, ఫిలిప్పైన్స్ వంటి దేశాల్లో ఉన్నంత ప్రభావం భారత్లో ఉండకపోవచ్చు అనేది ఓ విశ్లేషణ. అలా అని పూర్తిగా భారత్పై ప్రభావం ఉండదు అనుకోడానికీ లేదు. అందుకే కొందరు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు వరి పంట సాగు తగ్గించుకోవాలి అన్నది వాళ్ల ముఖ్యమైన సలహా. అంతే కాదు. రసాయన ఎరువుల వాడకం తగ్గించి ప్రకృతి, సేంద్రియ విధానాల్లో అధిక దిగుబడి వచ్చే పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు, చిరుధాన్యాలు పండించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా సన్నద్ధమైతే ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి కొంతైనా ఊరట ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
సమయానికి విత్తనాలు పంపిణీ : అటు కేంద్రం కూడా పంటలపై ఎల్నినో ప్రభావం పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది. ముఖ్యంగా పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు పండించాలని సూచిస్తోంది. అంతే కాదు. జిల్లాల వారీగా ఎక్కడైతే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందన్న అంచనాలుంటాయో అక్కడ ప్రత్యేక సాగు ప్రణాళికలు అవసరమని అంటోంది. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపైనా దృష్టి సారించాలని చెబుతోంది. వన్ నేషన్, వన్ అగ్రికల్చర్, వన్ టీమ్ అనే నినాదంతో ముందుకెళ్లాలని రాష్ట్రాలకు సూచనలు ఇచ్చింది. సమయానికి విత్తనాలు పంపిణీ చేసేలా చూడాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ సన్నద్ధతలో నిర్లక్ష్యం చూపిస్తే మాత్రం అన్ని రకాల పంటలు దెబ్బ తినడం ఖాయం. అదే జరిగితే ఆహార భద్రతకు ముప్పు తప్పదు.
ఒకే చెట్టుకు 14 రకాల మామిడి పండ్లు- చూసేందుకు జనం క్యూ- ఓ రైతు ప్రయోగాల ఫలితం