తెలంగాణ అమర్‌నాథ్ యాత్రగా సలేశ్వరం - నల్లమల్ల ప్రకృతి ఒడిలో వెలసిన దివ్యక్షేత్రం

కొండల్లో కొలువైన పరమేశ్వరుడి దేవాలయం - ఆధ్మాత్మికం, సాహసం కలగలిసిన పుణ్యక్షేత్రం - ఏటా ఒక్కసారి కనిపించే ఆధ్యాత్మిక అద్భుతం - ఏడాదికి 3 రోజులు మాత్రమే జరిగే లింగమయ్య జాతర

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 4:52 PM IST

Saleshwaram Jathara in Telangana : కొండలు, కోనలు అబ్బుర పరిచే అభయారణ్యపు అందాలు, జాలువారే జలపాతాలు ప్రకృతి అందాలతో పాటు ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య సాగే సాహస యాత్ర అది. రాళ్లు రప్పలున్న దారుల్లో కాలినడకన వెళ్లాలి. కొండలు ఎక్కాలి. లోయల్లోకి దిగాలి. పరమేశ్వరుని దర్శించుకునే భక్తులకు అదొక మహోన్నత పుణ్యక్షేత్రం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మికం, విహారం, సాహసం అన్ని కలగలిసిన జీవితకాల అనుభవం. ఏటా ఒక్కసారి మాత్రమే కనిపించే వైభవం. అదే నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా నల్లమల్ల అడవుల్లోని సలేశ్వర దివ్యక్షేత్రం. అది కూడా చైత్రశుధ్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా కేవలం 3 రోజులు మాత్రమే జరుగుతుంది. అందుకే, ఆ లింగమయ్య స్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఏటా లక్షలాది భక్తులు తరలివస్తారు. పర్యావరణ ప్రేమికులను, పరమేశ్వరుని భక్తులను, సాహస యాత్రికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న సలేశ్వరం జాతరపై ప్రత్యేక కథనం.

సలేశ్వరం జాతర. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో చైత్రశుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా 3 రోజుల పాటు విశేషంగా వినిపించే పేరిది. నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా లింగాల మండలం నల్లమల అభయారణ్యంలో కొలువుదీరిన ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రం సలేశ్వరం. లోయలో, జాలువారే జలపాతం కింద గుహలాంటి ప్రాంతంలో లింగమయ్య కొలువుతీరాడు. ఏటా చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి 2రోజుల ముందు నుంచి లింగమయ్య జాతర నిర్వహిస్తారు. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు సమీప ప్రాంత ప్రజలతో పాటు ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డితో పాటు ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర సహా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు లక్షలాదిగా తరలివస్తారు.

30 కిలోమీటర్లు దట్టమైన అడవిలో : హైదరాబాద్‌-శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారి అమ్రాబాద్‌ మండలంలోని మన్ననూరు నుంచి 15 కిలో మీటర్లు ప్రయాణిస్తే పర్హాబాద్‌ కూడలి వద్ద అటవీశాఖ అధికారుల అనుమతులతో అడవిలోకి వెళ్లాలి. అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వులో దాదాపు 30 కిలోమీటర్లు దట్టమైన అడవిలో వాహనాల్లో ప్రయాణించి ఆలయ సమీపానికి చేరుకోవాలి. కాకులు దూరని ఈ కారడవిలోకి మామూలు రోజుల్లో ఎవరూ వెళ్లేందుకు అనుమతి ఉండదు. కేవలం జాతర జరిగే రోజుల్లో మాత్రమే అటవీశాఖ అధికారులు లోపలికి అనుమతిస్తారు. పర్హాబాద్ చెక్ పోస్టు నుంచి రాంపూర్ పెంట వరకు వాహనాల్లో వెళ్లొచ్చు. రాంపూర్ నుంచి సలేశ్వరం వరకు ఆటోల్లో ప్రయాణించాలి. ఇతర వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. అక్కడి నుంచి అసలైన యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది.

సుమారు 4కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకనే వెళ్లాలి. రాళ్లురప్పలు దాటుకుని ప్రయాణం సాగించాలి. కొండలు ఎక్కిదిగాలి. చేతిలో కర్ర లేకపోతే ఎక్కిదిగడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. స్థానికంగా ఉండే చెంచులు మార్గం మధ్యలో సాయం చేస్తుంటారు. చెప్పాలంటే ఇది ఏ మాత్రం ట్రెక్కింగ్‌కి తీసిపోదు. 4 కి.మీ ప్రయాణం తర్వాత సుమారు 200 అడుగుల ఎత్తు నుంచి లోయలోకి జాలువారే జలపాతం సుందర దృశ్యంలా కళ్లకు కనువిందు చేస్తుంది. భక్తులు అప్పటి వరకు పడిన కష్టాన్ని మైమరిచేలా చేస్తుంది. అక్కడే లింగమయ్య కొలువై ఉండేది. అక్కడున్న గుండంలో స్నానం ఆచరించి గుహలాంటి ప్రదేశంలో ఉన్న లింగమయ్యను దర్శించుకోవాలి. ఆ తర్వాత వచ్చిన దారినే తిరిగి కాలినడనక రాంపూర్‌కి చేరుకుంటే సలేశ్వరం యాత్ర పూర్తయినట్లే.

కొండగుహలపై నుంచి దిగువకు జలపాతం : సలేశ్వరం జాతర స్థలపురాణం చూస్తే నల్లమల అడవిలో కొండ గుహల్లో పాండవులు అరణ్యవాసం పూర్తి చేసి అజ్ఞాతవాసంలో ఇక్కడే బస చేసినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ క్షేత్రానికి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కృష్ణానది నీటిని శివుడు ఇక్కడికి రప్పించినట్లు ప్రతీతి. అందుకే, ఎత్తైన కొండగుహలపై నుంచి దిగువకు జలపాతం పారుతుంది. ఇక్కడ శివపార్వతులు తపస్సు చేసినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. సలేశ్వరాన్ని మొదట శైలపురంగా పిలిచేవారని, రానురాను సలేశ్వరంగా మారిందని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. పురాతన కాలం నుంచి ఆలయంలో చెంచు పెద్దలే పూజరులుగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగుబంగారంగా భక్తులు లింగమయ్యను కొలుస్తారు. ఎంతకష్టమైనా స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. పర్యావరణ ప్రేమికులు, సాహస యాత్రికులు, చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలివాళ్లు అందరూ వస్తున్నాం.. వస్తున్నాం.. లింగమయ్య.. అంటూ పాదయాత్ర కొనసాగిస్తారు. రాళ్ల బాటలో చేసే పాదయాత్ర ప్రకృతి అందాలతో పాటు భక్తి పారవశ్యంతో నిండిపోతుందని భక్తులు చెబుతున్నారు. అన్నిరకాల అనుభూతుల కలయికతో సలేశ్వరం యాత్ర మరవలేవి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుందని అంటున్నారు.

సౌకర్యాలు పెంచాలంటున్న భక్తులు : భక్తుల కోసం సలేశ్వరంకు ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. జాతరకు ముందుగానే రహదారుల మరమ్మతులు చేశారు. వాహనాల పార్కింగ్‌కు మైదానాన్ని సిద్ధం చేశారు. అవసరమైన చోట చిన్న చిన్న బైపాస్‌లు నిర్మించారు. అటవీ, పోలీసు శాఖలు భద్రత, నిర్వహణ ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. స్వచ్చంధ, ఆధ్మాత్మిక సంస్థలు భక్తుల కోసం మంచినీరు, మజ్జిగ, అంబలి, రొట్టెలు, అన్నదానం చేస్తాయి. సాధారణ రోజుల్లో అక్కడ కనీసం మంచినీళ్లు కూడా దొరకవు. అందుకే కొండ చెలిమల్లోంచి ఊరే నీటిని తాగి భక్తులు సేద తీరుతుంటారు. ఏటా భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో సౌకర్యాలు పెంచాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.

సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో సలేశ్వరం క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య ఏటికేడు పెరుగుతోంది. ఈ సారి ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమైన సలేశ్వరం జాతర 3న ముగుస్తుంది. దీంతో సలేశ్వరానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. సలేశ్వరం లింగమయ్య కరుణించవయ్యా అంటూ మండుటెండల్ని సైతం లెక్కచేయకుండా క్షేత్రానికి బారులుదీరారు. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడంతో అమ్రాబాద్ అభయారణ్యం లింగమయ్య నామస్మరణతో మారుమోగుతోంది. ఏప్రిల్‌ 3న అడవిలోకి చేరుకున్న వారందరికీ స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. తర్వాత లోపలికి వెళ్లేందుకు అనుమతించరు. మొత్తంగా ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలకు నెలవుగా సాహసానికి సాక్ష్యంగా ఆధ్యాత్మికానికి ఆలవాలంగా నిలుస్తోంది. సలేశ్వరం జాతర.

"ఇక్కడికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. వృద్ధులు, గర్భీణీలు, చిన్నపిల్లలు ఇక్కడికి రావద్దని చెబుతున్నాం. అయినా కూడా వస్తూనే ఉన్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మంది రావడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. అందరికీ దర్శనం అయ్యే విధంగా మేం భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాం" -శ్రీనివాస్, డీఎస్పీ, అచ్చంపేట



