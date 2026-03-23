వందేళ్ల పాఠశాల - ఎంతో మందిని తీర్చిదిద్దిన 'కిలగాడ' సర్కార్ బడి
మారుమూల కుగ్రామంలోని బడికి ఘన చరిత్ర -చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ నేర్పించేలా బోధన - తొలినాళ్లలో కరెంట్ సౌకర్యం లేక ఇబ్బందులు - కిరోసిన్ దీపాలు పెట్టుకుని చదువుకున్న విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 12:28 PM IST
The Conditions of Government Schools : సర్కారీ బడిలో చదివితే ఏం వస్తుంది? అక్కడ వసతులే సరిగ్గా ఉండవు. పాఠాలూ సరిగ్గా చెప్పరు. చాలా మందిలో ఈ అభిప్రాయాలు బలంగా నాటుకుపోయాయి. ఇప్పుడిప్పుడే పాఠశాల పరిస్థితుల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే మనమే కాకుండా మన ముందు తరాల వారు చదువుకున్నది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే. ఇప్పుడంటే ఇన్ని రకాల ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వచ్చాయి. అప్పట్లో చదువంతా సర్కారీ బడులలోనే. అలాంటి ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల గురించే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ముంచంగిపుట్టు మండలంలో చిన్న గిరిజన గ్రామం అయిన కిలగాడలో ఉన్న బడి అది. పది కాదు, 20 కాదు. ఈ పాఠశాలది ఏకంగా 120 ఏళ్ల పైబడిన చరిత్ర . అంతే కాదు. ఇక్కడ ఓనమాలు దిద్దిన వారంతా ప్రస్తుతం ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఈ పాఠశాల పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది ? ఈ బడి ఎందుకంత ప్రత్యేకం? ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బ్రిటీష్ కాలం నాటిది : అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని కుగ్రామమే ఈ కిలగాడ. 120 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర గల పాఠశాల ఉన్నది ఇక్కడే. ఈ బడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే బ్రిటీష్ కాలం నాటి రోజులను గుర్తు చేసుకోవాలి. అప్పట్లో శిస్తులు కట్టించుకోడానికి ముఠాదారీ వ్యవస్థ ఉండేది. 18, 19 శతాబ్దాల్లోనే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో బ్రిటిష్ వాళ్లు ఒడిశా నుంచి రాకపోకలు సాగించేవారు. వారి అధీనంలోనే ముఠాదారీ బోర్డు ఉండేది. ఆ సమయంలోనే చదువు చెప్పేందుకు ఇక్కడ చిట్టపులి మల్లయ్య పడాల్ "పోషణ" పేరుతో చుట్టుపక్కల వారి కోసం స్కూల్ ఏర్పాటు చేశారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని పిల్లలంతా ఈ బడిలోనే చదువుకునే వారు.
వీధి దీపాల వేలుగులోనే చదువులు : బడులలో చదువు చెప్పడం సాధారణమే. కానీ ఈ కిలగాడ పాఠశాలలో మాత్రం చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ కూడా నేర్పిస్తారు. ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ అప్పట్లో ఈ బడికి వెళ్లడానికి సరైన రోడ్డు కూడా ఉండేది కాదు. రహదారికి ఈ పాఠశాలకు సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. అందరూ కాలినడకనే ఏదో విధంగా రోజూ వచ్చి వెళ్లే వారు. కాస్త చీకటి పడిందంటే కిరోసిన్ దీపాలే దిక్కు. కరెంట్ సౌకర్యం ఉండేది కాదు. అందుకే ఈ దీపాల వెలుగులోనే చదువుకునే వారు. ఈ స్కూల్కి 120 ఏళ్లకు పైబడిన చరిత్ర ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం మాత్రం 1926లో ప్రారంభమైంది. ఎంతో మందికి విద్యాదానం చేసి ఎన్నో కుటుంబాలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చిన ఈ పాఠశాల కిలగాడ గ్రామ ప్రజలకు ఓ దేవాలయం
కొన్నేళ్లకు అప్గ్రేడ్ : కొన్నేళ్లుగా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎన్నో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వచ్చాయి. కానీ విద్యా బోధనలో కిలగాడ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు అవి సాటి రాలేకపోతున్నాయి. రోడ్డుకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ విద్యార్థులు నడుచుకుంటూ అయినా వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు. అలా ఉంటాయి ఇక్కడి విద్యాప్రమాణాలు. గతంతో పోల్చుకుంటే విద్యార్థుల సంఖ్య కాస్త తగ్గినప్పటికీ ఇప్పటికీ చరిత్ర మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. కాకపోతే ఎక్కడో ఓ మూలకు విసిరేసినట్టుగా ఉండడం వల్ల ఈ బడి అభివృద్ధికి నోచుకోవడం లేదు. తొలినాళ్లలో మొదటి తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకే చదువు చెప్పే వారు. ఆ తరవాత ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలగా అప్గ్రేడ్ అయింది. ఆ తరవాత హైస్కూల్ కూడా ఏర్పాటైంది.
చదువే వారికి ఆదాయం : కిలగాడ బడిలో చదివితే చాలు. ప్రభుత్వ కొలువు వచ్చేస్తుంది అనే నమ్మకం బలపడి పోయింది. తగ్గట్టుగానే ఈ పాఠశాలలో చదివిన వారిలో వందలాది మంది వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇప్పటికే రిటైర్ అయిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఇక ఇక్కడి భౌగోళిక పరిస్థితులు చూస్తే పంటలు పండించడానికి అంత అనువైన భూమి లేదు. చుట్టూ కొండలు మధ్యలో కిలగాడ గ్రామం. అందుకే చదువునే నమ్ముకుంటూ ముందుకు సాగి కొలువులు సంపాదిస్తున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు. వీరిలో డిఎఫ్ఓ, డీఎస్పీ, వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, ఏడీలు, ఏఈలు ఇలా ఎందరో ఉన్నారు. ఈ పాఠశాలల్లో చదవడం తమకెంతో గర్వకారణం అని చెబుతుంటారు వీరంతా. ఇదే బడిలో విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని ఇక్కడే ఉపాధ్యాయులుగా విధులు నిర్వహించిన వారూ ఉన్నారు.
పూర్వ విద్యార్థుల సహాయం : ఇంత ఘన చరిత్ర ఉన్న ఈ పాఠశాలలో కొన్ని సమస్యలూ ఉన్నాయి. హైస్కూల్గా అప్గ్రేడ్ అయినప్పటికీ హాస్టల్ సౌకర్యం తొలగించడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఈ కారణంగానే విద్యార్థుల సంఖ్య కాస్త తగ్గింది. ఇక ఈ గ్రామం కూడా ఎలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోకపోవడం మరో సమస్య. అందుకే పూర్వ విద్యార్థులే రంగంలోకి దిగారు. తలా ఇంత చందాలు వేసుకుని పాఠశాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దాదాపు 10 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో గ్రౌండ్ చదును చేశారు. మరి కొన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసేందుకూ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
