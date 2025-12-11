చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా అవసరమా? - ఆస్ట్రేలియా బాటలోనే మరికొన్ని దేశాలు
చిన్నారులు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారనే నిషేధాజ్ఞలు - భారత్లోనూ చిన్నారుల సోషల్ మీడియా వాడకంపై పలు సంస్థల సర్వేలు - ఇక్కడా ఆంక్షలు విధించాలని నిపుణుల సూచనలు
Published : December 11, 2025 at 4:55 PM IST
Australia New Rules On Social Media : సోషల్ మీడియా. ఇదో మాయా ప్రపంచం. ఉన్నది లేనట్టుగా, లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తుంది. నిజానిజాలేంటో ఆ దేవుడికే ఎరుక. అయినా సరే. అందమైన ఈ మాయలో చాలా మంది చిక్కుకుంటున్నారు. వీరిలో పిల్లలూ ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం. తెలిసీ తెలియని వయసులో సోషల్ మీడియాని విపరీతంగా వాడేస్తూ ఆ ప్రభావానికి లోనవుతున్నారు. మానసికంగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందుకే ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 16 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు సోషల్ మీడియా వాడకుండా చట్టం అమల్లోకి తెచ్చి సరికొత్త చర్చకు దారి వేసింది.
సోషల్ మీడియా వచ్చిన తరవాత ప్రతి విషయం అప్డేట్ చేయడం అలవాటైపోయింది. సెల్ఫోన్ శరీరంలో ఓ అవయవంగా మారిపోయింది. పెద్దలు ఇలా ఉంటే, పిల్లలు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? వాళ్లకీ గోరు ముద్దల నాటి నుంచే సెల్ఫోన్ అలవాటు అవుతోంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఆన్లైన్లో అసభ్యకర కంటెంట్ చూసేంత వరకూ దారి తీస్తోంది. యుక్తవయసులో అడ్డదారులు తొక్కడానికి కారణం అవుతోంది. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకునే, 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది.
మానసికంగా కుంగిపోతున్నారనే : సోషల్ మీడియా నిషేధించడానికి కారణాలేంటన్న ప్రశ్నకు, టీనేజర్స్ మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుందనీ, బాడీ షేమింగ్ కూడా జరుగుతుందని ఆస్ట్రేలియా ప్రభత్వం సమాధానమిచ్చింది. అందుకే, తప్పక నిషేధం విధించాల్సిన అవసరం వచ్చిందని స్పష్టం చేసింది. అయితే వయస్సును ధ్రువీకరించేందుకు ఆయా కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా ఓ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాయి. ఈ సిస్టమ్ ద్వారానే ఏజ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అప్లోడ్ చేసిన పోస్ట్లు, సెల్ఫీల ఆధారంగా ఈ ధ్రువీకరణ జరగనుంది.
మలేసియా కూడా అదే బాటలో : కేవలం ఆస్ట్రేలియాలోనే కాదు. మరికొన్ని దేశాల్లోనూ ఇదే విధంగా సోషల్ మీడియాపై ఆంక్షలున్నాయి. పూర్తిస్థాయి నిషేధం లేదు. కానీ, కొన్ని సవరణలతో వాడుకునే విధంగా నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. ఆస్ట్రేలియా తరహాలోనే మలేషియా వచ్చే ఏడాది నుంచి 16 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు పూర్తి స్థాయిలో సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధం విధిస్తామని ప్రకటించింది. యూకే ప్రభుత్వం 2023లో ఆన్లైన్ సేఫ్టీ యాక్ట్ను ఆమోదించింది. దీని ప్రకారం, సోషల్ మీడియా సంస్థలు తప్పనిసరిగా ప్రమాణాలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా హానికర కంటెంట్ మైనర్స్కి చేరువ కాకుండా బ్లాక్ చేయాలి.
మరికొన్ని దేశాల్లోనూ : డెన్మార్క్ కూడా 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధం విధించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. నవంబర్లో ఇందుకు సంబంధించిన ప్రకటన కూడా చేసింది. అయితే, 13 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులకు కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ను తల్లిదండ్రుల అనుమతితో వాడేలా మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఫ్రాన్స్ కూడా 2023లో ఓ చట్టం తీసుకొచ్చింది. 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల అనుమతితోనే సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకునేలా రూల్ పెట్టింది. జర్మనీ, ఇటలీలోనూ దాదాపు ఇవే నిబంధనలున్నాయి.
చైనా కూడా అక్కడి సైబర్ స్పేస్ రెగ్యులేటర్ ఓ కీలక నిబంధన తీసుకొచ్చింది. మొబైల్స్లో, యాప్స్లో "మైనర్ మోడ్" ఫీచర్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా మైనర్స్ స్క్రీన్ టైమ్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చు. డెన్మార్క్ కూడా 15 ఏళ్లలోపు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల అనుమతితో సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకునేలా రూల్ పెట్టింది.
మన దేశంలో ఇదీ పరిస్థితి : యాన్యువల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రిపోర్టు ప్రకారం భారత్లో 14-16 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వాళ్లు 76% మేర సోషల్ మీడియా వాడుతున్నారు. అదే చదువు కోసం ఫోన్ వాడుతున్న వారు 57 శాతమే ఉన్నారు. భారత్లోనూ, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో సుప్రీంకోర్టులో జెప్ ఫౌండేషన్ 13 ఏళ్ల చిన్నారులపై నిషేధం విధించాలన్న ఉద్దేశంతో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. కానీ, సుప్రీంకోర్టు ఈ పిటిషన్ని తోసిపుచ్చింది. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వం పరిధిలోని అంశమని తేల్చి చెప్పింది. పిటిషన్లో సోషల్ మీడియా వాడకం విషయంలో ఏజ్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ తీసుకురావాలని అందులో ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలనీ విజ్ఞప్తి చేసింది. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఇందులో తాము ఆదేశాలు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. చట్టాలు చేయడం ప్రభుత్వం పని అని వెల్లడించింది.
డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2023 ప్రకారం, పిల్లల వ్యక్తిగత వివరాల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. ముఖ్యంగా వీళ్ల సమాచారం సేకరించాలంటే తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకోవాలి. కొన్ని రకాల ప్రకటనలు వాళ్లకు కనిపించకుండా పూర్తిగా నిషేధించాలి. కానీ, ఇవన్నీ పెద్దగా అమల్లో ఉండడం లేదు. అందుకే పదేళ్ల చిన్నారులు కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ వాడుతున్నారు.
ఓ సంస్థ సర్వే ప్రకారం : టెక్నాలజీ అడిక్షన్ని వదిలించడం అంత సులభం కాదు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఇప్పుడిదో సవాలుగా మారి పోయింది. కావాల్సినంత టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఆ సాంకేతికతకు దూరంగా పిల్లలను ఎలా ఉంచాలో అర్థం కావడం లేదన్నది తల్లిదండ్రుల ఆందోళన. అయితే ఈ సంస్థ కీలక వివరాలు వెల్లడించింది. భారత్లో 5 వేలకు మించి తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలో తెలుసుకునేందుకు ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నారని తేలింది. ఇది తప్పు అని తేల్చి చెప్పడం, బెదిరించడం కాకుండా, ఎలా అయితే మాట వింటారు, అంటూ తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. సైకాలజిస్ట్లతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ టెక్నాలజీ అడిక్షన్ నుంచి పిల్లలను బయట పడేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు అనీ ఆరా తీస్తున్నారు.
"మన నుదురు భాగంలో మొదడులోని ప్రీ ఫ్రాండ్రల్ కార్టెక్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇది మన ఆవేశాన్ని, మన నిర్ణయాల్ని, హావ భావాలను నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది. ఇది 18 నుంచి 20 ఏళ్ల వరకు పూర్తిగా వృద్ధి చెందదు. అందుకే ఈ వయసు వారి బ్రెయిన్ బ్రేకుల్లేని కారులాంటిది. వేగం ఉంటుంది. కానీ, నియంత్రణ ఉండదు. అందుకే వారు దేనికైనా ఆకర్షితులైతే, దానికోసమే తపిస్తారు. వారు ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు డోపమైన్ విడుదలవుతుంది. అడ్డుకుంటే క్షణికావేశానికి గురవుతారు. దీంతో చదువుపై శ్రద్ధ తగ్గిపోతుంది. ప్రవర్తనలో మార్పులు వస్తాయి. భావోద్వేగాలను నియంత్రించే శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది" - డాక్టర్ ఇండ్ల సుబ్రమణ్య రెడ్డి, మానసిక వైద్య నిపుణులు
