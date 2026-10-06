రెస్టారెంట్ల ఫుడ్ మన ఆరోగ్యానికి హానికరం! - టీజీ సేఫ్ దాడుల్లో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు
Food safety Inspections in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని హోటళ్లు, రెస్టరెంట్లపై టీజీ సేఫ్ దాడులు చేసింది. ప్రజలకు కల్తీ లేని ఆహారం, నాణ్యమైన ఔషధాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
Published : October 6, 2026 at 5:04 PM IST
Food Safety Inspections in Hyderabad : స్నేహితులను కలవాలన్నా, సరదాగా బయటికి వెళ్లాలన్నా, పార్టీలు చేసుకోవాలన్నా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారుతున్నాయి. అందులోనూ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వంట చేసుకునే సమయం, తీరిక లేక చాలామంది హోటళ్లనే ఆశ్రయిస్తున్నారు. పైసలు ఎక్కువైనా సరే నచ్చిన ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. అది కాస్త కంటికి ఇంపుగా, నాలుకకు రుచిగా అనిపించడంతో ఏమీ ఆలోచించకుండా లాగించేస్తున్నారు. మరి, హోటళ్లతో మనం తినే ఆహారం సురక్షితమేనా? ఆరోగ్యానికి భరోసా ఉంటుందా? అనేది ప్రశ్నార్థకమే. రోజురోజుకి తీవ్రతరం అవుతున్న ఈ సమస్యకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్సియల్ డ్రగ్స్ టీజీ సేఫ్ను ఏర్పాటు చేసింది.
నాణ్యమైన ఔషధాలు అందేలా చర్యలు
ఆహార, ఔషధాల నాణ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహిచడంలో భాగంగానే టీజీ సేఫ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఫలితంగా ఈ విభాగం ప్రజలకు కల్తీ లేని ఆహారం, నాణ్యమైన ఔషధాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎప్పటికప్పుడు హోటళ్లు, రెస్టరెంట్లపై పర్యవేక్షణ, నిఘా పెడుతూ తనిఖీలు చేస్తోంది. ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందుకోసం ఆహార భద్రత, డ్రగ్స్ కంట్రోల్ విభాగాల అధికారులు ఉమ్మడి పరిపాలన, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, లేబొరేటరీ, నిఘా, డేటా విశ్లేషణ, న్యాయపరమైన వ్యవస్థలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పనిచేస్తున్నారు. కల్తీ ఆహారం, నకిలీ మందులతో పాటు అక్రమంగా తయారీ, తప్పుదారి పట్టించే ప్రచారాలు, వ్యవస్థీకృత అక్రమ కార్యకలాపాలపై కూడా దృష్టి సారిస్తున్నారు. సమాచార సేకరణ, పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు, దాడులు, స్వాధీనం, నమూనాల సేకరించి దర్యాప్తులు చేపడుతున్నారు.
ఇటీవల టీజీ సేఫ్ దూకుడు పెంచింది. హోటళ్లు, రెస్టరెంట్లతో పాటు స్వీట్షాపులు, బేకరీలు, డాబాలు, హాస్టళ్లపై ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహిస్తోంది. ఈ దాడుల్లో విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పలుచోట్ల కల్తీ, కలుషిత ఆహార పదార్థాలు బయపడ్డాయి. కుల్లిపోయిన కూరగాయలు, కలుషిత మాంసం, బూజు పట్టిన మైదా, ఉలవలు, వెల్లుల్లి ఆహారంపై బొద్దింకలు, ఈగలు, ఎలుకలు తిరగడాన్ని గుర్తించారు. పలుచోట్ల రిఫ్రిజిరేటర్లు శుభ్రంగా కనిపించని పరిస్థితి. అలాగే, కొన్ని ఆహార పదార్థాలపై లేబుల్స్ లేవు. వీటితో పాటు శాఖాహారం, మాంసాహారాన్ని ఒకే ఫ్రిజ్లో కలగలిపి నిల్వ చేయడం, వంటగది డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవడం, జిడ్డు పట్టిన గోడలు, పరిశుభ్రత పాటించని సిబ్బంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే తనిఖీలు జరిపిన చాలా వరకు హోటళ్లలో ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించడం లేదు.
హోటళ్ల లైసెన్సులు రద్దు
టీజీ సేఫ్ నిర్వహించిన దాడుల్లో అనేక లోపాలు వెలుగు చూడటంతో 11 హోటళ్ల లైసెన్సులు రద్దు చేశారు అధికారులు. కొన్ని హోటళ్లకు భారీ జరిమానాలు విధించారు. మరికొన్ని హోటళ్లు ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను సరిదిద్దుకోవాలని నోటిసులు ఇచ్చారు. ఐతే, ఇక్కడ ఆందోళన చెందాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే దాడులు జరిపిన హోటళ్ల జాబితాలో గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్సిటీ ప్రాంతాల్లోని ప్రముఖ హోటళ్లు, రెస్టరెంట్లు ఉండటం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. దీంతో ఈ సమస్యపై మరింత కఠినంగా వ్యవరించాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
డార్క్ స్టోర్లలో తనిఖీలు
రోజువారీ నిత్యావసరాలు డెలివరీ చేసే క్విక్ కామర్స్ యాప్ల డార్క్ స్టోర్లలో కూడా కల్తీ ఆహార పదార్థాలు బయటపడుతున్నాయి. హైదరాబాద్లోని పేట్ బషీరాబాద్, చింతల్, రామ్ కోటి, చార్మినార్, పాతబస్తీ, ముసారాంబాగ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఉన్న 16 డార్క్ స్టోర్లలో తనిఖీలు చేశారు. వాటిలో బూజు పట్టిన, కుళ్ళిన కూరగాయలు, గడువు తీరిన పాల ఉత్పత్తులు, ఐస్క్రీమ్లు కరిగిపోయి లీక్ అవుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. అలాగే, దుమ్ము కొట్టుకుపోయిన ర్యాక్లు, బొద్దింకల బెడద విపరీతంగా ఉంది. మయోనైజ్ ప్యాకెట్లు, ప్యాకింగ్ దెబ్బతిన్న ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే..హోటళ్లు, క్విక్ కామర్స్ డార్క్ స్టోర్లు రెండింటిలో ఆహారం కలుషితం అవుతుందనేది సుస్పష్టం.
కల్తీ ఆహారానికి అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం
వీటన్నింటికీ తోడు ఆహార పదార్థాల్లో రుచికోసం రసాయన పదార్థాలు వినియోగించడం, అధికంగా ఆయిల్, మసాలాలు వేయడం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మరింత దెబ్బతిస్తోంది. పలు సందర్భాల్లో ఆ కల్తీ ఆహారం తీసుకున్నవారు ఆసుపత్రి పాలు అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సమస్య తీవ్రతపై మరింత దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆహార భద్రతా నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగే, లైసెన్సులు రద్దు చేయడంతో పాటు సంబంధిత యజమానులు కొత్తగా రెస్టరెంట్లు పెట్టకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే కల్తీ ఆహారానికి అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం ఉంది. ఆ దిశగా టీజీ సేఫ్ మరింత కఠినంగా, ప్రణాళికబద్దంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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