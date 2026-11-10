ఇటు చేపల పెంపకం, అటు కూరగాయల సాగు ఒకేచోట - ఎలాగంటే?
Terrace Gardening while Cultivating Fish : ప్రస్తుతానికి టెర్రస్ గార్డెనింగ్ ట్రెండ్ బాగా నడుస్తోంది. టెక్నాలజీ ద్వారా ఫిష్ కల్చర్ సాయంతో ఎలాంటి రసాయనాల్లేని కూరగాయలు, పండ్లను పండిస్తున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 4:08 PM IST
అధిక దిగుబడి కోసం విపరీతంగా ఎరువులు, రసాయనాలు వాడుతున్నారు. వాటి అవశేషాలున్న పంటలనే మనం తింటున్నాం. అందుకే ఇన్ని అనారోగ్యాలు. మనం తినే ఆహారం స్వచ్ఛమైందేనా? కూరగాయలు ఏ రసాయనాలతో పండిస్తున్నారో? అని ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా చాలా మంది సేంద్రియ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. వ్యక్తిగతంగా తమ సొంత స్థలాల్లో ఈ తరహా సాగు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి టెర్రస్ గార్డెనింగ్ ట్రెండ్ బాగా నడుస్తోంది. అయితే ఇందులోనూ ఓ కొత్త ప్రయోగంతో ముందుకొ చ్చారు ఓ పెద్దాయన. వాటర్ రీసైక్లింగ్ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా ఫిష్ కల్చర్ సాయంతో ఎలాంటి రసాయనాల్లేని కూరగాయలు, పండ్లను పండిస్తున్నారు.
టెర్రస్ గార్డెనింగ్పై ఆసక్తి
హైదరాబాద్లో సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంజినీర్గా పని చేసిన వీరవెంకట సత్యనారాయణ బంధకవి. అంతా ఆయనను వీఎస్ బంధకవి అని అంతా పిలుచుకుంటారు. ఒకదశలో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి అమెరికా వెళ్లి కార్పొరేట్ రంగంలో సేవలం దించినా మూలాలు మర్చిపోలేదు. మళ్లీ మాతృదేశానికే వచ్చారు. తెలుగు నేలపై మమకారంతో హైదరాబాద్ బడంగ్పేట లోకాయుక్త కాలనీలో విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్నారు. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చినప్పటినుంచి ఆయనను ఒకే ఆలోచన తొలిచివేసింది. అనారోగ్యకరమైన ఆహారంతో ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. స్వచ్ఛమైన కూరగాయలు, పండ్లు ఎందుకు పండించకూడదని అనుకున్నారు. సత్యనారాయణ. తన వంతుగా సేంద్రియ విధానంలో సాగు చేయాలని భావించారు. వ్యవసాయ నేపథ్యమున్న కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడం వల్ల ఈ ఆలోచనను ఆచరణలోకి తీసుకురావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. కనీసం తన ఇంటి అవసరాలు తీర్చుకో డానికైనా సేద్యం చేయడం మంచిదని టెర్రస్ గార్డెనింగ్పై ఆసక్తి చూపించారు.
టెర్రస్ గార్డెనింగ్ విత్ ఫిష్ కల్చర్ ఏర్పాటు
టెర్రస్ గార్డెనింగ్ చేయాలనుకున్న వెంటనే అధ్యయనం మొదలు పెట్టారు. ఆ క్రమంలోనే ఓ సంస్థను సంప్రదించారు. ఆ కంపెనీ సలహాలు, సూచనల మేరకు ఇంటినే ప్రయోగశాలగా మార్చేశారు. తన ఇంట్లోని మూడో అంతస్తులో 1500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏకంగా కూరగాయల తోట ఏర్పాటు చేశారు. పెట్టుబడి గురించి ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా ఏఐ, ఐఓటీ ఆధారిత టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకుని ఆటోమేషన్ విధానంలో "టెర్రస్ గార్డెనింగ్ విత్ ఫిష్ కల్చర్" ఏర్పాటు చేశారు. సూపర్ ఎల్నినో లాంటి సంక్షోభం నుంచి 100 శాతం సురక్షితంగా బయటపడేలా 97% నీటి ఆదా చేస్తూ రీసైక్లింగ్ విధానంలో చేపల ఉత్పత్తితో పాటు టమోట, బెండ, బీర, సొర వంటి కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఇంకుడు గుంతలు కూడా ఏర్పాటు చేసి ప్రతి నీటి చుక్క, వర్షపు బొట్టూ ఒడిసి పట్టుకుంటూ సేంద్రియ సేద్యం చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు బంధకవి. ఈయనకు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎక్కువ. కొన్ని ఆలయాలకు కోట్లాది రూపాయల దాన, ధర్మాలు చేశారు. స్వతహాగా శ్రీకృష్ణుని భక్తుడు. అందుకే ఈ టెర్రస్ గార్డెన్కు శ్రీకృష్ణ రూఫ్ గార్డెన్ అనే పేరు పెట్టారు.
బాగానే ఉంటోన్న చేపల ఉత్పత్తి
ఫిష్ కల్చర్ ద్వారా టెర్రస్ గార్డెనింగ్ అనేదే ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం. టెర్రస్పై చేపలను పెంచుతూ వాటి వ్యర్థాలనే సేద్యం కోసం వినియోగిస్తున్నారు. వ్యర్థాలు కలిసిన నీటితో సాగు ఎలా? అనే అనుమానం రావచ్చు. కానీ ఎక్కడా కలుషితం లేకుండా ఈ నీటిని స్వచ్ఛంగా మార్చి వీటినే మొక్కలకు అందించే విధంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నీటిలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉండేలా టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నీటినే సాగుకు వినియోగించి తక్కువ సమయంలోనే అధిక దిగుబడి సాధిస్తున్నారు బంధకవి. శాస్త్రీయంగా దీన్నే ఆక్వా పోనిక్స్ అంటారు. ఈ ఫిష్ కల్చర్ విధానంలో చేపల ఉత్పత్తి కూడా బాగానే ఉంటోంది. వీటన్నింటినీ తెలిసిన వారికి పంచుతున్నారు. రూఫ్ టాప్ గార్డెన్ను ప్రతి ఒక్కరూ సందర్శించి మెళకువలు నేర్చుకోవాలని అంటున్నారు బంధకవి. అంతే కాదు. నగరంలో సొంత డాబాలపై సహజ, ప్రకృతి, సేంద్రియ విధానంలో ఆరోగ్యకరమైన పంటలు పండించుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
"రూఫ్ టాఫ్ గార్డెన్లో సాగు చేస్తున్న వాళ్లతో మాట్లాడాను. లీకేజీ కారణంగా నీరు, చెత్త కిందకుపోతుందని చెప్పారు. ఇటువంటి సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు టెక్నాలజీని ఉపయోగించాం. గ్రోవైట్ వాళ్లు ఓ సలహా సూచించారు. చేప నుంచి వచ్చే మలమూత్రాలతో ఎరువు వస్తుందని చెప్పారు. ఆ టెక్నాలజీ అద్భుతంగా అనిపించింది. వారు మా దగ్గరకు వచ్చి అభివృద్ధి చేశారు. ఏ లాభం ఆశించకుండా పని చేశారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని పొందే అవకాశం మాకు దక్కింది" - వీరవెంకట సత్యనారాయణ బంధకవి, టెర్రస్ గార్డెనింగ్ విత్ ఫిష్ కల్చర్ యజమాని
ఫిష్ కల్చర్ పద్ధతిపై ఎందరికో ఆసక్తి
ఈ టెర్రస్ గార్డెనింగ్ విత్ ఫిష్ కల్చర్ పద్ధతిలో నియంత్రిత వాతావరణంలో ఇంటి లోపల ఉన్న ట్యాంకుల్లో అధిక మొత్తంలో చేపలు పెంచుతున్నారు. ప్రత్యేకమైన ఆటోమేషన్ విధానంలో సాగు చేపడుతున్నారు. అయితే ఈ సాంకేతికతను బంధకవికి పరిచయం చేసింది గ్రోరైట్ గార్డెన్ సర్వీస్ సంస్థ. మిద్దె పంటలు అంటే సాధారణంగా ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లు ఎదురవుతుంటాయి. కొంత మంది ఆసక్తి ఉన్నా ఈ కారణాల వల్ల వెనక్కి తగ్గుతుంటారు. అయితే ఈ సంస్థ ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ ఫిష్ కల్చర్ విధానాన్ని అనుసరించింది. ఆ ఫలితమే ఇప్పుడిలా కనిపిస్తోందని అంటున్నారు బంధకవి. ఇక ఈ విధానాన్ని యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్కు వివరించగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించినట్టు చెబుతోంది గ్రోరైట్ సంస్థ. ఆరోగ్యం, ప్రకృతి, పర్యావరణం, నీటి ఆదా వంటి బహుళ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇటీవల యూపీలో ప్రతి టౌన్లో 500 చొప్పున టెర్రస్ గార్డెన్స్ మంజూరు చేస్తున్నట్టు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈ మధ్యే ప్రకటించడం విశేషం.
నీరు 95% ఆదా
ప్రస్తుతానికి ఎల్నినో ప్రభావం గట్టిగానే కనబడుతోంది. నీటి ఎద్దడి అన్ని చోట్లా ఉంది. ఉన్న వనరులనే చాలా పొదుపుగా వాడుకోవాలని ప్రభుత్వాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి నీరు అందించడం సవాల్తో కూడుకున్న పనిగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లడంతో పాటు సాగురంగంలో కొత్త విధానాలపైనా చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. సత్యనారాయణ బంధకవి ఇంట్లోని ఈ సాగు విధానాన్ని ఇందుకు ఓ ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే చాలు. ఏ మాత్రం రసాయన అవశేషాల్లేని కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లను ఇంట్లోనే పండించుకోవచ్చు. పైగా నీటినీ 95% మేర ఆదా చేసుకోవచ్చు.
అందుబాటులోకి కల్తీ లేని ఆహార పదార్థాలు
చూడడానికి ఇది చాలా చిన్న విజయమే అనిపిస్తుండొచ్చు. కానీ ఇదే విధానాన్ని ఓ పది మంది అనుసరిస్తే మార్పు తప్పకుండా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు బంధకవి. అంతే కాదు. ప్రతి కాలనీలో సొంతిళ్లున్న యజమానులంతా సంఘాలుగా ఏర్పడి ఉమ్మడిగా టెర్రస్ గార్డెనింగ్ చేసుకోవాలన్నది ఆయన చేస్తున్న మరో సూచన. ఇలా చేయడం ద్వారా సొంతింటి అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చు. ఇక ప్రభుత్వ పరంగా ఉద్యాన శాఖ నుంచి కొంత ప్రోత్సాహకాలు అందితే ఎంతో మంది ఈ తరహా సాగు విధానాల వైపు మళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. నగరాల్లో ఇదో ట్రెండ్గా మారితే ఎలాంటి కల్తీ లేని ఆహార పదార్థాలు అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తాయన్నది కాదనేలని నిజం.
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