డిసెంబర్ చివర్లో షాకివ్వనున్న టెలికాం సంస్థలు!

రీఛార్జు ధరలు 12% పెంచే ఆలోచనలో టెలికం సంస్థలు - 5జీ సేవలు, మౌలిక సదుపాయాలు వంటి కారణాలతో ధరలు పెరుగుదల - 2024లోనే సుమారు 25% పెరిగిన రీఛార్జులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 5:30 PM IST

Mobile Recharge Plans Increase : మొబైల్స్‌ ఫోన్‌ మనిషి జీవితాన్ని బిజీగా, భారంగా మారుస్తున్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం ఇది. అందులోనూ ఈ డిజిటల్ యుగంలో చరవాణి వినియోగం తప్పనిసరి అయింది. మనిషి చేతికి అరో వేలిలా ఎప్పుడు చేతికి అంటుకునే ఉంటుంది. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మొబైల్ లేకపోతే చాలావరకు పనులు ఆగిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. అందుకే, మొబైల్ ఫోన్ల ధరలు ఎంతగా ఉన్నా రీచార్జ్ ధరలు పెరుగుతూ పోతున్నా వినియోగదారులు సంఖ్య మాత్రం తగ్గేదేలే అనే స్థాయిలో ఉంది. ఈ డిమాండ్‌ నేపథ్యంలో దేశంలోని ప్రముఖ టెలికం సంస్థలైన జియో, భారతీయ ఎయిర్‌టెల్‌, వోడాఫోన్‌ ఐడియాలు మొబైల్‌ వినియోగదారులపై టారిఫ్‌ల భారాన్ని మోపడానికి సిద్ధం అవుతున్నాయి.

12% వరకు రీచార్జు ధరలు పెంపు : ఇప్పటికే ఉన్న మొబైల్ రీచార్జులు వినియోగదారులకి ఆర్థిక భారంగా ఉన్నాయి. కానీ కమ్యూనికేషన్, డేటా అవసరాల కోసం తప్పనిసరిగా రీచార్జులు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అందరిది. అందుకే, ధరలను ఎడాపెడా పెంచుకుంటూ పోతున్నాయి టెలికం సంస్థలు. డిసెంబర్ చివరి నాటికి 10-12% వరకు రీచార్జు ధరలు పెంచే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం. పరిశీలకుల అంచనా ప్రకారం ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.299 ప్లాన్ రూ.359 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో మరోసారి వినియోగాదారులు టారిఫ్‌ల భారాన్ని మోయాల్సిన పరిస్థితి రానుంది. ఇప్పటికే కొన్ని ప్లాన్స్‌లో మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గత 40 రోజులుగా సెల్‌ఫోన్‌ ధరలు కంపెనీలు స్వల్పంగా పెంచాయి. ఇదే సమయంలో టెలికం నెట్‌వర్క్‌ సంస్థలు కూడా లాభాల్ని పెంచుకునేందుకు ప్రీపెయిడ్‌ ఛార్జీలు పెంచడం, వ్యాలిడిటీ తగ్గించడం వంటి చర్యలకు దిగుతున్నాయి.

మరోసారి రీఛార్జుల మోత - డిసెంబర్ చివరినాటికి పెరగొచ్చని అంచనా (ETV)

మరోపక్క వ్యాలిడిటీని తగ్గించడం : మొబైల్ రీచార్జుల పెంపుపై టెలికం సంస్థల నుంచి అధికారిక ప్రకటనేమీ రాలేదు. కానీ, రిలయన్స్‌ జియో మినహా మిగిలిన టెలికం సంస్థలు రీచార్జుల ధరలు పెంచేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్‌ ఐడియా టారిఫ్‌ సవరింపులకు సంబంధించి వివరాలు వెల్లడిస్తోంది. ఇందులో వొడాఫోన్‌ ఐడియా వార్షిక ప్లాన్‌ రూ.1,999 ధరను 12% పెంచి రూ.2,249కు పెంచేసింది. 84 రోజుల ప్లాన్‌ ధరను రూ.509 నుంచి 7% పెంచి రూ.548 చేసింది. ఇక భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌ కూడా రూ.189 నెలవారీ అతితక్కువ రీఛార్జి ప్లాన్‌పై రూ.10 చొప్పున పెంచింది. అలాగే, ప్రభుత్వరంగ బీఎస్​ఎన్​ఎల్ రీచార్జ్ ధరలను పెంచకపోయినా వ్యాలిడిటీని తగ్గిస్తోండటం గమనార్హం.

"టెలికాం కంపెనీలు చెబుతున్న ప్రధాన కారణం ఏంటంటే. ప్రతి రెండు, మూడు ఏళ్లకు ఒకసారి సాంకేతికత పెరుగుదల వల్ల అంటే 2జీ, 3జీ, 4జీ, 5జీ లు రావడంతో వాటి స్పెక్ట్రమ్​ కోసం పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి వస్తోంది. దీనికోసం ఇన్​ఫ్రా స్ట్రక్చర్​ను సిద్ధం చేసుకోవాల్సి ఉంటోంది. దీంతో టవర్లు, కేబుళ్లు వేసుకోవడం, టవర్ల మెయింటెనెన్స్ వంటి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. వీటిని భరించాలంటే రీఛార్జులు పెంచకతప్పడంలేదని సంస్థలు చెబుతున్నాయి." - తారానాథ్, టెలికాంరంగ నిపుణులు

గణనీయంగా పెరిగిన వినియోగదారుల సంఖ్య : 2024 జులైలో టెలికం సంస్థలన్నీ ఇంచుమించు 25% రీచార్జ్ ధరలు పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అదే చాలా భారంగా మారింది వినియోగదారులకి. మళ్లీ టారిఫ్‌లు పెంచడం ఏంటనే ప్రశ్నలు యూజర్ల నుంచి వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మొబైల్ రీచార్జుల పెంపు పక్రియను ఒకసారి పరిశీలిస్తే జియో తీసుకొచ్చిన డేటా విప్లవంతో దేశంలో మొబైల్ వినియోగదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందనేది వాస్తవం. అందుకు అనుగుణంగా అన్ని టెలికం సంస్థలు యూజర్లకు అనుగుణంగా సేవలు అందించడం మొదలు పెట్టాయి.

అప్పటి నుంచి యూజర్లపై ఆర్థిక భారం పడటం మొదలైంది. మొదట 2019 డిసెంబర్‌లో రీచార్జులు 30% వరకు పెరిగాయి. అపరిమితమైన డేటా సేవల కారణంగా అప్పుడు పెంచిన ధరలు గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు జనాలు. ఐతే, 2021లో సుమారు 25% వరకు టారిఫ్ ధరల పెంపు వినియోగదారులకి భారంగా మారింది. ఆ తర్వాత 2022లో కనీస ప్లాన్లను సవరించి భారీగా ధరలు పెంచాయి. ఇక 2024లో పెంచిన రీచార్జ్ ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో మళ్లీ పెంచే వార్తలు వినిపించడంపై వినియోగదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"సామాన్యుల నుంచి సంపన్నుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ టెలికాం సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. గతంలో రూ.99గా రీఛార్జు ధరల క్రమ క్రమంగా పెంచుతున్నారు. అయితే గతంలో రీఛార్జు చేసుకోవాలంటే మూడు నెలలకు సుమారు రూ.399 ఉండేదానిని రూ.899 వరకు పెంచారు. వీటి ధరలను ఇంకా పెంచడంపై ప్రజలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం దీనిని గమనించి సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలని కోరుతున్నాను." - వినియోగదారులు

రూ.3 లక్షల కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని : టారిఫ్ ధరలు పెంచిన ప్రతిసారి టెలికం సంస్థలు అనేక ఆర్థిక, సాంకేతిక కారణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సారి కూడా అదే చేశాయి. ప్రధానంగా పరిశ్రమ ఆర్థిక స్థిరత్వం, సాంకేతిక నవీకరణ అవసరాల కోసం ధరలు పెంచుతున్నట్లు చెబుతున్నాయి. 5జీ నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ, మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరచడానికి భారీ పెట్టుబడులు పెట్టవలసి వస్తుందని పేర్కొంటున్నాయి. దేశంలో 5జీ సేవలు అందించడానికి రాబోయే నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో దాదాపు రూ.3 లక్షల కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని టెలికం సంస్థల అంచనా.

ఈ భారీ మూలధన వ్యయం కారణంగా సంస్థలు రాబడి కోసం టారిఫ్‌లను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందనేది కంపెనీల వాదన. ఐతే, ప్రైవేట్ టెలికాం సంస్థల మధ్య పోటీ తగ్గడంతో ధరలు పెంచడానికి అవకాశం దొరికింది. దీనివల్ల, టెలికాం సంస్థలు తమ లాభాలపై దృష్టి సారించి, మొత్తం భారాన్ని వినియోగదారులకు బదిలీ చేస్తున్నాయనే వాదనలు బలంగా ఉన్నాయి.

ప్రపంచంలోనే అత్యంత చవకగా : టెలికాం కంపెనీలు చెబుతున్న కారణాలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చలేం. ఎందుకంటే, దేశంలో డేటా, వాయిస్ కాల్ ధరలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత చవకైనవిగా ఉన్నాయి. టెలికం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా డేటా ప్రకారం 2023-24లో నెలకు యావరేజ్ రెవెన్యూ ఫర్ యూజర్- ఏఆర్​పీయూ రూ.146 ఉంది. 2024-25లో రూ.173కు చేరింది. అంటే 18% పెరిగిందన్నమాట. అయితే 5జీ మెరుగైన సేవలు, అపరిమిత డేటా, ఓటీటీలు సహా అనేక సేవల కారణంగా టెలికం సంస్థలకు వచ్చే రాబడి తక్కువే అనేది టెలికం కంపెనీల అభిప్రాయం. ఈ నేపథ్యంలో టారిఫ్‌ల పెరుగుదల కొంతవరకు అవసరం అని టెలికం నిపుణులు అంటున్నారు. కానీ, వాటి భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకు ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని కోరుతున్నారు.

వై-ఫైని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం మేలు : రీఛార్జుల పెరుగుదలతో మొబైల్ యూజర్లపై ఆర్థిక భారం పడుతుందనేది అందరికీ తెలిసిన నిజం. దాని నుంచి ఉపశమనం పొందేలా ప్రణాళికలు వేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకు సుదీర్ఘ కాలవ్యవధి ప్లాన్లు ఎంచుకోవాలి. ఇంట్లో లేదా ఆఫీసుల్లో వై-ఫైని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం ద్వారా డేటా వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అదే సమయంలో ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

