పర్యాటక ప్రాంతాలకు కొత్తగా టూరిస్ట్ పోలీసులు వచ్చారు
పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు పర్యాటక స్థలాల్లో ప్రజలకు సాయం - పోలీసు శాఖలో కొంత మందిని ఎంపిక చేసి ప్రత్యేక శిక్షణ - సందర్శన ప్రదేశాల్లో గైడ్స్గా నియమించిన పర్యాటక శాఖ
Published : January 13, 2026 at 4:26 PM IST
Tourist Police in Telangana : పర్యాటకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సరే వారికి తగిన ఆతిథ్యం ఇవ్వడం భారతదేశ సంస్కృతిలోనే ఉంది. అతిథిదేవోభవ అనే మాటే ఇందుకు నిదర్శనం. పర్యాటక రంగం ఎంత కీలకమైందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. పర్యాటక ప్రదేశాలు ఆదాయంతో పాటు ఎంతో ఖ్యాతిని తీసుకొస్తాయి. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టూరిజం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. టూరిస్టులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా కొంత కాలంగా జరుగుతున్న అవాంఛనీయ ఘటనల నేపథ్యంలో సరికొత్తగా టూరిస్ట్ పోలీస్ విభాగాన్ని ప్రారంభించింది. పర్యాటకులను గైడ్ చేయడం నుంచి అత్యవసర సమయాల్లో వారికి సాయం అందించడం వరకూ అంతా ఈ పోలీసులే చూసుకుంటున్నారు. ఇటీవలే పలు కీలక పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఈ టూరిస్ట్ పోలీసులు విధుల్లో చేరగా ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది.
రద్దీగా ఉండే పర్యాటక ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ఉండడం సాధారణమైన విషయమే. కానీ పోలీసులు ఏం చేస్తారు?. భద్రత కల్పిస్తారు. అక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చూసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పోలీసులు మాత్రం వేరు. వీరి డ్యూటీ చాలా భిన్నం. వచ్చీ పోయే పర్యాటకులను పలకరించడం, వారికి ఏదైనా సహాయం కావాలో అడగడం, వాళ్లను గైడ్ చేయడం. ఇవీ ఈ పోలీసుల విధులు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే వీరంతా టూరిస్టు పోలీసులు.
సందర్శన ప్రదేశాల్లో గైడ్స్గా : గతేడాది సెప్టెంబర్లో పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా టూరిస్ట్ పోలీస్ విభాగాన్ని ప్రారంభించింది. పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు పర్యాటక స్థలాల్లో ప్రజలకు సహకరించేందుకు, రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ విధానం తీసుకువచ్చారు. పోలీసు శాఖలో కొంత మందిని ఎంపిక చేసి పర్యాటక ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక శిక్షణనిచ్చి సందర్శన ప్రదేశాల్లో గైడ్స్గా నియమిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రారంభమైంది. అక్కడ శిక్షణ పూర్తయిన వారు విధుల్లో చేరుతున్నారు. ఇప్పటి వరకూ 80 మంది కానిస్టేబుళ్లను ఎంపిక చేసి టూరిజం మేనేజ్మెంట్ సంస్థల ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. లాఠీలు పట్టుకుని గంభీరంగా ఉండటం కంటే, చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ పర్యాటకులకు మేమున్నామంటూ భరోసా కల్పిస్తున్నారు ఈ పోలీసులు.
"టూరిజం పోలీసులలా మేం ఇక్కడ నియామకం అయ్యాం. మేం ఇక్కడ పూర్తిగా భద్రతనిస్తూ పర్యాటకులను గైడ్ చేస్తాం. టూరిస్ట్లతో ఎలా కలిసిపోవాలి. వారికి ఏ విధంగా గైడ్ చేయాలి అని మాకు వారం రోజులు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు" -శిరీష, టూరిస్ట్ కానిస్టేబుల్
తెలుగుతో పాటు హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగే వారిని ఈ విభాగంలో నియమించారు. తద్వారా ఇతర రాష్ట్రాల, దేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులతో మాట్లాడేందుకు వీలుగా ఉంటోంది. సాధారణంగా పోలీసులు అంటే కాస్త కఠినంగా ఉంటారనే అభిప్రాయం ఉంటుంది. కానీ ఆ అభిప్రాయం పోగొట్టేలా చాలా మర్యాదగా మాట్లాడే విధంగా టూరిస్ట్ పోలీసులకు శిక్షణనను ఇచ్చారు. దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ పోలీసులు పర్యాటకులతో నడుచుకుంటున్నారు. టూరిస్టులకు ఏదైనా అనుకోని అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు వారే ప్రథమ చికిత్స అందిస్తారు. అంతేకాదు. ఆయా పర్యాటక ప్రాంతాలకు ఉన్న చరిత్రపైనా అందరికీ పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తారు.
"పోలీసుల విధులు అంటే బందోబస్తు ఇవ్వడం, అలాగే పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఉండేవాళ్లం. కానీ ఇక్కడ టూరిస్ట్ పోలీస్ అనగానే పూర్తిగా పర్యాటకులతో గౌరవంగా మాట్లాడటం, వారికి ఈ ప్లేస్ గురించి చెప్పడం లాంటివి ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఒక పదిరోజుల వరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. వారాంతంలో ఇక్కడి స్థానిక పోలీసులను కూడా పిలుచుకొని పర్యాటకులను గైడ్ చేస్తున్నాం. మేమున్నామనే ధైర్యంతో టూరిస్టులు ఇంకా ఎక్కువగా వస్తున్నారు. "-కపిల్ కుమార్, టూరిస్ట్ కానిస్టేబుల్
పర్యాటకులను దోచుకోకుండా ప్రత్యేక నిఘా : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని ఇరవైకి పైగా ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాల్లో టూరిస్ట్ పోలీసుల బృందాలు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాయి. షీ టీమ్స్తో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఒంటరిగా వచ్చే మహిళా పర్యాటకులకు పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు. ఆటో డ్రైవర్లు, గైడ్స్, వ్యాపారులు పర్యాటకులను దోచుకోకుండా ఈ పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా పెడుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన బూత్ల ద్వారా పర్యాటకులకు దారి చూపడం, సౌకర్యాల గురించి వివరించడం లాంటివి చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో చార్మినార్, గోల్కొండ కోట, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం వద్ద ఈ పోలీసులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని యాదగిరిగుట్ట ఆలయం, భువనగిరి కోట, ములుగులోని రామప్ప దేవాలయం, లక్నవరం సరస్సు, మేడారం, భద్రాచలం ఆలయం సహా ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఈ టూరిస్ట్ పోలీసులను నియమించింది పర్యాటక శాఖ.
హైదరాబాద్లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే గోల్కొండ కోట, చార్మినార్, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం వద్ద పర్యాటకుల భద్రత కోసం ప్రత్యేకంగా తొమ్మిది మంది పోలీసులను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఒక్కో ప్రాంతంలో ముగ్గురు చొప్పున వీళ్లు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో భద్రత అంటే దొంగతనాల నుంచి రక్షించడం మాత్రమే కాదు. గోల్కొండ కోట వద్ద విధి నిర్వహణలో ఉన్న టూరిస్ట్ పోలీసులు అంతకు మించిన సాహసాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. కోటలోని ఎత్తైన బురుజులు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో కొందరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. అక్కడ నిఘా పెంచారు. కోటపై నుంచి దూకి ప్రాణాలు తీసుకోవాలని భావించే వారిని ముందుగానే గుర్తిస్తున్నారు. అదుపులోకి తీసుకుని, కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు.
"టూరిస్ట్ పోలీసులు ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి చాలా సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి. ఏం చేయకూడదు అనే విషయాలు చెబుతున్నారు. అలాగే చాలా సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇది టూరిస్టులకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది" -పర్యాటకులు
ప్రత్యేకంగా విదేశీ టూరిస్టులు : ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులకు భాషా ఇబ్బందులు కలగకుండా సమాచారాన్ని టూరిస్ట్ పోలీసులు అందిస్తున్నారు. మహిళా పర్యాటకులను వేధించే వారిని, ఈవ్ టీజర్లను ఎప్పటికప్పుడు అదుపులోకి తీసుకుంటారు. రద్దీగా ఉండే మ్యూజియం, చార్మినార్ ప్రాంతాల్లో జేబు దొంగల బారి నుంచి పర్యాటకుల విలువైన వస్తువులను కాపాడుతున్నారు. పొరపాటున దారి తప్పితే సరైన విధంగా గైడ్ చేస్తున్నారు. సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం వద్ద విదేశీయులు ప్రత్యేకంగా టికెట్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్లోనూ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కొంతమంది ఆన్లైన్ టికెటింగ్ పేరుతో విదేశీ పర్యాటకులను మోసం చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. నకిలీ వెబ్సైట్లు ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేయడం వంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అందుకే విదేశీయులు వచ్చినప్పుడు వాళ్లు టికెట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలో గైడ్ చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్కే తలమానికంగా నిలిచిన చార్మినార్ ప్రాంతం నిత్యం వేల సంఖ్యలో టూరిస్టులతో రద్దీగానే ఉంటుంది. సెలవు రోజుల్లో ఇంకాస్త అధికంగా తరలివస్తారు పర్యాటకులు. అందుకే పర్యాటక శాఖ టూరిస్టుల కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. విదేశీ పర్యాటకులు ఇక్కడికి ఎక్కువగా వస్తుంటారు. వారికి అన్ని విధాల గైడెన్స్ అందిస్తారు ఈ టూరిస్ట్ పోలీసులు. అదే సమయంలో మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారిపై నిఘా ఉంచి తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తెలంగాణ పర్యాటక రంగ ఖ్యాతి పెంచడంలో ఈ టూరిస్ట్ పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వీరి రాకతో పర్యాటక ప్రాంతాల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు తగ్గడమే కాక సందర్శకుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
