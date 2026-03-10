ETV Bharat / opinion

సహజ సాగులో నెంబర్​ వన్​గా తెలంగాణ - రూ.2,400 కోట్లు పైగా నిధుల కేటాయింపు

మారుతున్న జీవన శైలితో ఆహారానికి ప్రాధాన్యత - నాణ్యత, పోషకాలు ఉండే ఉత్పత్తులకు డిమాండ్‌ - ఆర్గానిక్‌ ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేస్తున్న జనాలు - సహజ సాగును ప్రోత్సహించేలా ప్రత్యేక పథకం

Natural Farming in Telangana State in Country
Natural Farming in Telangana State in Country (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 2:53 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 3:26 PM IST

Natural Farming in Telangana State : కరోనా అనంతరం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే దిశగా అన్నదాతలు అడుగులు వేస్తున్నారు. అందుకు కారణం సహజంగా పండించిన ఆహార ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేసేందుకు జనాలు ఆసక్తి చూపించడమే. ఈ నేపథ్యంలో నేచురల్ ఫార్మింగ్‌ చేస్తున్న వ్యవసాయదారులకు ప్రోత్సాహం అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ పథకం (ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్)​కు శ్రీకారం చుట్టింది. సాగు విధానాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు అధిక దిగుబడులు సాధించేలా సహకారం అందిస్తోంది. రాష్ట్రాలు ఈ విధానాన్ని అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంది. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహజ వ్యవసాయ విధానాలు అమలు చేస్తూ సత్ఫలితాలు సాధిస్తోంది. సహజ వ్యవసాయం చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో విస్తీర్ణం పరంగా దేశంలోనే తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి రామ్‌నాథ్ ఠాకూర్ వెల్లడించారు.

రైతులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా : స్థిరమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సాగు పద్ధతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్​ పథకాన్ని కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. రైతులు స్థిరమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను అనుసరించేలా చేయడం ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం. అలాగే సహజంగా పండించిన రసాయన రహిత ఉత్పత్తుల కోసం ఒకే జాతీయ బ్రాండ్‌ను ఏర్పాటు చేసి, ఆ దిశగా రైతులను ప్రోత్సహించడాన్ని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకోసం 15వ ఆర్థిక సంఘం కింద సుమారు రూ.2,400 కోట్లు పైగా నిధులు కేటాయించింది.

''2024 నుంచి ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్​ పథకం ద్వారా ఇండియా మొత్తంలో తెలంగాణలో ఎక్కువ ఈ వ్యవసాయ విధానం జరగడం ఒక శుభపరిణామం. క్రమబద్ధీకరణ లేదా దీన్ని గుర్తింపు విషయంలో చూసుకుంటే సుమారుగా ఒక 1.70 వేల మంది ప్రభుత్వం చెప్పిన దాని ప్రకారం దీనికి వాళ్లు సర్టిఫికేట్స్​​ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది.'' - విజయరామ్, వ్యవస్థాపకులు, సేవ్ స్వచ్ఛంద సంస్థ

ఇందులో కేంద్ర వాటా రూ.1,500 కోట్లకు పైగా ఉండగా, రాష్ట్రాల వాటా సుమారు రూ.890 కోట్లు. ఈ పథకం కింద ఎంపికయ్యే రైతులకు రూ.4 వేల చొప్పున రెండేళ్ల పాటు ప్రోత్సాహకాన్ని అందిస్తారు. రసాయన ఎరువుల వాడకం ఏటేటా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సహజ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్ పథకం కింద రాష్ట్రం దీన్ని చేపడుతోంది. తొలి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల ఎకరాల్లో సహజ సాగును అమలు చేస్తున్నారు.

సహజ వ్యవసాయంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానం : ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్​ పథకంలో భాగంగా సహజ వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతుల నమోదు, సాగు విస్తీర్ణం, రాబడి ప్రక్రియలో వేగం పెంచింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. సహజ వ్యవసాయ ధృవీకరణ వ్యవస్థ - ఎన్​ఎఫ్​సీఎస్​ గణాంకాల ప్రకారం 2026 ఫిబ్రవరి 4 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 11.86 లక్షల మంది రైతులు ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్​ పథకంలో నమోదు చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ఆ రైతుల సంఖ్య 4,52,000 పైనే ఉంది. 5 లక్షల 52 వేల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో నేచురల్‌ ఫార్మింగ్‌ చేస్తున్నారు. వారిలో లక్షా 17 వేల మందికి ధృవపత్రాలను జారీ చేశారు. ఫలితంగా సహజ వ్యవసాయం చేసే రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని కేంద్రమంత్రి రామ్‌నాథ్‌ ఠాకూర్‌ తెలిపారు. తర్వాత స్థానాల్లో మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, బిహార్‌ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

అలా సర్టిఫికేట్​ ​ఇస్తే రైతులు ఈ సహజంగా పండించిన పంటను అమ్ముకోడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా సహజంగా అమ్ముకోవడానికి కూడా ఈ సర్టిఫికేట్స్​ ఇచ్చి, వాటిని అమ్మడానికి ఒక యాప్​ తయారు చేస్తున్నాము. రైతులందరూ కూడా ఈ యాప్​లో ఆ పంటను పెట్టినట్టయితే ఈ ఆర్గానిక్​ ప్రోడక్ట్స్​ కొనుక్కుంటారు. యాప్​లో రైతులందరూ కూడా ఆ పంట పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయడం వల్ల వారిని సంప్రదించి వాటిని కొనుక్కోడానికి అవకాశం ఉంటుంది. - డా.కిరణ్ కుమార్ అడపా, టీజీఎస్‌ఓసీఏ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్

సర్టిఫికెట్ల విషయంలో మాత్రం వెనుకంజలో : తెలంగాణ సహజ వ్యవసాయంలో భూ విస్తీర్ణంపరంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ సర్టిఫికెట్ల జారీ విషయంలో మాత్రం వెనుకంజలో ఉంది. ఇక్కడ లక్షా 17 వేల మందికి మాత్రమే సర్టిఫికేట్లు అందజేయగా మహారాష్ట్రలో గరిష్ఠంగా 2 లక్షల 20 వేలకు పైగా ధ్రువపత్రాలు జారీ చేశారు. కారణం నమోదు చేసుకున్న రైతులు, విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ భాగాన్ని సర్టిఫైడ్ యూనిట్లుగా మార్చి ధ్రువపత్రాలు అక్కడి ప్రభుత్వం అందజేస్తోంది. తెలంగాణలోనూ ఈ పద్ధతిని వేగంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది దీన్ని తగ్గట్టుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎన్​ఎమ్ఎన్​ఎఫ్​ పథకం కింద సర్టిఫికేషన్‌ జారీ కోసం కేంద్రం రెండేళ్ల పాటు హెక్టారుకు రూ.2,100 సాయం అందజేస్తోంది. ఇందుకోసం ఏటా నిధులు విడుదల చేస్తోంది.

అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలు : తెలంగాణలో సహజ వ్యవసాయం విస్తీర్ణం పెరగడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకుంటోంది. మొదటగా నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్న వ్యవసాయదారులను గుర్తిస్తోంది. వారిని ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర విత్తన, సేంద్రీయ ధృవీకరణ సంస్థ - టీడీఎస్​వోసీఏ చర్యలు తీసుకుంటోంది. సహజ, ప్రకృతి వ్యవసాయంపై అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ప్రోత్సాహకాలు అందిచేందుకు వివిధ పథకాలు అమలు చేస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్న సహజ సాగు విధానాల గురించి రైతులకు వివరిస్తోంది. అంతేకాకుండా సహజ వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులు టీజీఎస్​వోసీఏ వద్ద నమోదు చేసుకుంటే తమ ఉత్పత్తులు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా అమ్ముకునే వెసులుబాటు ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ఉపయోగాలు ఇవే : ప్రకృతి ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా బయట కొనుగోలు చేసిన ఇన్‌పుట్‌లపై ఆధారపడం తగ్గుతుంది. అంటే విత్తనాలు, రసాయన ఎరువులు, కలుపు నివారణ మందుల అవసరం ఉండదు. స్థానికంగా ఉన్న వనరులనే వినియోగించడం వల్ల పెట్టుబడి ఖర్చు కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. ప్రధానంగా నేల సారం దెబ్బతినేందుకు ఆస్కారం ఉండదు. సహజ వ్యవసాయం ద్వారా నాణ్యమైన దిగుబడి వస్తుంది. ఈ పంట ఉత్పత్తుల వినియోగం వల్ల ఆరోగ్యం కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇలా చెప్పుకుంటే ఇంకా చాలానే ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.

ప్రకృతి సాగు ఉత్పత్తుల ద్వారా పరిష్కారం : అధిక పంట దిగుబడుల కోసం రైతులు ఎక్కువగా రసాయన ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు వాడుతున్నారు. దీంతో భూమి, నీరు, పర్యావరణం దెబ్బతింటోంది. రసాయనాల వినియోగం వల్ల ఆహార ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్లు కలుషితం అవుతున్నాయి. ఫలితంగా ప్రజలు అనేక అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వైద్య నివేదికలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రకృతి సాగు ఉత్పత్తుల ద్వారా ఈ తరహా సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించవచ్చని వ్యవసాయ నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఎన్​ఎమ్​ఎన్​ఎఫ్​ పథకం దోహదపడుతుందని అంటున్నారు.

త్వరలో మొబైల్​ అప్లికేషన్​ యాప్​ : ఆరోగ్యకర, నాణ్యమైన ఆహార ఉత్పత్తులు ప్రజలకు చేరువ చేయాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్రం ముందడుగు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో సహజ, ప్రకృతి, సేంద్రీయ వ్యవసాయదారుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర విత్తన, సేంద్రీయ ధృవీకరణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఓ మొబైల్ అప్లికేషన్ యాప్ అందబాటులోకి తీసుకురానుంది. యాప్‌లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న అన్నదాతలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల వివరాలు నమోదు చేయనుంది. అలాగే, ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల పేర్లు, ఉత్పత్తుల వివరాలు యాప్‌లో పొందుపరచనుంది. దీనివల్ల రసాయనాలు లేని ఆరోగ్యకర ఉత్పత్తులు నేరుగా యాప్‌లో చూసి బుకింగ్‌ చేసుకోవచ్చు.

రైతులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సహకాలు అందజేత : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047లో భాగంగా ప్రభుత్వం కీలక లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంది. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలని భావిస్తోంది. అందులో వ్యవసాయ రంగం కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయంలో ముఖ్యంగా సహజ సాగులో కృత్రిమమేధ ఆధారిత యంత్రాలు, డ్రోన్, రోబో టెక్నాలజీలతో పాటు విత్తనాలు నాటినప్పటి నుంచి పంట చేతికి వచ్చే వరకు ప్రతి పనిని సెన్సార్ల ద్వారా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యవసాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే సహజ వ్యవసాయం చేసే రైతులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సహకాలు అందించాలని సూచిస్తున్నారు..

Last Updated : March 10, 2026 at 3:26 PM IST

