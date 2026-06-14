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ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్​పై ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలు - ఇకపై మూడు విడతలుగా చెల్లింపు

కొద్ది రోజులుగా బోధన ఫీజులపై చర్చలు - జీఓ నెం.8, 9లకు తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం - ఇక నుంచి 3 విడతలుగా ఫీజుల చెల్లింపు - దరఖాస్తు చేసుకున్న నెలరోజుల్లోనే ఖాతాల్లోకి జమ

Fee Reimbursement New GOs Telangana
Fee Reimbursement New GOs Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 8:59 PM IST

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Fee Reimbursement New GOs Telangana : పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా సర్కారు తీసుకువచ్చిన ఫీజు రీయిబర్స్‌మెంట్‌ పథకంపై గత కొంతకాలంగా గందరగోళం. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, కళాశాలల యాజమాన్యాల్లో ఆందోళన. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ కొత్త నిబంధనలు తీసుకువచ్చింది. ఇకపై నేరుగా విద్యార్థుల అకౌంట్‌కే బోధన రుసుము మొత్తాన్ని జమ చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ దరఖాస్తు నుంచి నిధుల విడుదల వరకు నిర్ణీత షెడ్యూల్‌ని విడుదల చేసింది. అందుకోసం జీఓ నెం.8 9ని తీసుకువచ్చింది. మరి, ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త జీఓ విద్యార్థులకు ఎంత వరకు మేలు చేస్తుంది ? కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఏం అంటున్నాయి ? ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆందోళన : కొంత కాలంగా రాష్ట్రంలో ఫీ రీయింబర్స్‌మెంట్ అంశంపై చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. 5 ఏళ్లుగా బోధన ఫీజుల బకాయిలు విడుదల కావటం లేదంటూ పలు సందర్భాల్లో ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆందోళన బాటపట్టాయి. ఇప్పటికే సుమారు 8వేల 6వందల కోట్ల రూపాయల బకాయిలు ఉన్నాయని తెలిపాయి. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కూడా విద్యార్థులు బోధన ఫీజులు లేకుండా వస్తే తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని కోర్టును ఆశ్రయించాయి. దీనిపై ఈ నెల 24న కోర్టులో విచారణ ఉండటంతో న్యాయస్థానం ఏం చెబుతుందనే విషయంపై గందరగోళం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సమస్యకు చెక్ పెడుతూ జీఓ నెంబర్ 8, 9లను విడుదల చేసింది.

ఏడాదికి 3సార్లు నిధులను విడుదల : ఎంతో కాలంగా పరిష్కారానికి నోచుకోకుండా ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ సంబంధించిన ఫీజుల విడుదల అంశంపై ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త జీవోలతో స్పష్టత ఇచ్చింది. బోధన ఫీజుల కష్టాలకు ముగింపు పలుకుతూ ఇకపై ఏడాదికి 3సార్లు నిధులను విడుదల చేసేలా షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు అడ్మిషన్లు తీసుకున్న సమయం ఆధారంగా ఏ విద్యార్థికి ఎప్పుడు ఫీజు అందుతుందో స్పష్టత ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటి వరకు కాలేజీల ఖాతాల్లో వేస్తున్న బోధన ఫీజును ఇకపై నేరుగా డీబీటీ విధానంలో స్టూడెంట్స్‌ అకౌంట్స్‌లోనే జమ చేయ నుంది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరం నుంచే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఓబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ విద్యార్థు లందరికీ ఈ కొత్త రూల్స్ వర్తించనున్నాయని పేర్కొంది.

కొత్త నిబంధనలతో కూడిన జీఓ : వాస్తవానికి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లోనే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై సర్కారు జీఓ నెం 7 తీసుకు వచ్చింది. అందులో నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకే బోధన ఫీజులను వేస్తామని పేర్కొంది. కానీ, ఎప్పటిలోగా ఆ నిధులు విడుదల చేస్తారనే దానిపై మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. దీంతో ప్రైవేటు కాలేజీల యాజమాన్యాలు జీఓ నెం 7ను వ్యతిరేకిస్తూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నుంచి బకాయిలు ఉన్నట్లు తెలిపాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇంజినీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదల అయింది. అందులోనూ న్యాయస్థానంలో విచారణకు సమయం దగ్గర పడుతోందని భావించిన సర్కారు విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని జీఓ నెం.7ని రద్దు చేసింది. దీని స్థానంలో కొత్త నిబంధనలతో కూడిన జీఓ 8,9ని విడుదల చేసింది.

"ఈ జీవోల ప్రకారం విద్యార్థులకు 3 విడతల్లో ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్ ​చేస్తాం. జీవో 8,9 ప్రధాన ఉద్దేశం విద్యార్థులకు వెసులుబాటు కల్పించడం. విద్యార్థులు జాయిన్ అయ్యే సందర్భంలో ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉండేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది. కొత్త జీవోకూ పాత బకాయిలకు సంబంధం లేదు. ప్రభుత్వ వెసులుబాటును అనుసరించి పాత వాటిని ఇస్తాం" - బాలకిష్టారెడ్డి, ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్

ఫీజు రేట్లు ఖరారు : కొత్త జీఓల ప్రకారం ఈ ఏడాది నుంచి విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్న గడువును బట్టి ప్రభుత్వం 3 విడతలుగా నిధులు విడుదల చేయనుంది. తొలి విడతలో భాగంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి జూలై 31 మధ్య అడ్మిషన్లు పొందిన వారికి ఆగస్టు 15న రీయింబర్స్‌మెంట్‌ ఫీజులు విడుదల చేయనుంది. ఆగస్టు 1 నుంచి నవంబర్ 30 లోపు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి రెండో విడతగా డిసెంబర్ 30న డబ్బులు జమ చేయనుంది. డిసెంబర్ 1 నుంచి జనవరి 31 లోపు దరఖాస్తు చేసిన వారికి ఫిబ్రవరి 28న ఫీజు మొత్తాన్ని చెల్లించనుంది. అలాగే, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో లేట్ అడ్మిషన్లు పొందిన వారికి దరఖాస్తు చేసిన 75 రోజుల్లోపు నిధులు విడుదల చేస్తామని తెలిపింది. అలాగే, హాస్టల్ ఖర్చులు, ఇతర అవసరాలకు ఇచ్చే మెయింటెనెన్స్ ఫీజు రేట్లను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. వృత్తి విద్యా కోర్సులు, పీజీ విద్యార్థులు కాలేజీ అనుబంధ హాస్టల్‌లో ఉంటే నెలకు రూ.1500, డే స్కాలర్లకు రూ.650 చొప్పున ఇవ్వనుంది. డిగ్రీ విద్యార్థులు వసతి గృహాల్లో ఉంటే రూ.1000, డే స్కాలర్లకు రూ.500 చొప్పున 10 నెలల పాటు ఈ మొత్తాన్ని అందించనుంది.

జమ అయిన వారం రోజుల్లో : ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోనే జమ చేయనుందనేది సుస్పష్టమయింది. అయితే, ఆధార్ లింక్ అయిన అకౌంట్‌లో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ జమ అయిన వారం రోజుల్లోపు విద్యార్థులు ఆ డబ్బును కాలేజీలకు ఫీజులు చెల్లించాలని సర్కారు స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ స్టూడెంట్స్‌ ఆ డబ్బులను కాలేజీలకు కట్టకపోతే వారిపై రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చి చెప్పింది. ఫీజు మొత్తాన్ని కాలేజీలకు చెల్లించినట్లు నిర్ధారణ అయిన తర్వాత మిగతా మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు విద్యార్థుల అకౌంట్‌లోకి వేస్తామని వివరించింది. ఇకపై బోధన ఫీజుల విషయంలో ఏడాది పొడవునా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. అలాగే, ఏడాది ఫీజు ఒకేసారి చెల్లించేలా నిబంధనలు జారీచేసింది.

అలా ఉపకార వేతనాలు పొందితే : ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో ఈ ఏడాది నుంచి ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థులకు ఆటోమేటిక్ రెన్యువల్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ సారి చేరినవారు వచ్చే ఏడాదికి రెన్యువల్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు పేర్కొంది. అందుకోసం కొన్ని నిబంధనలు విడుదల చేసింది. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.2.5 లక్షలలోపు ఉండాలి. రాష్ట్రంలో నివాసం ఉంటున్నవారే అర్హులు. ఈ-పాస్​ పోర్టల్‌లో వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుంది. దీనిద్వారా విద్యార్థుల సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారమవుతాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో అక్రమంగా బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు పొందినట్టు తేలితే ఆ మొత్తాన్ని విద్యార్థి నుంచి రికవరీ చేస్తామని తెలిపింది. ఇందుకోసం సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించనుంది. ఏడాదికోసారి మండల, జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో 10% విద్యాసంస్థలు, విద్యార్థుల దరఖాస్తులు, హాజరు, అర్హతలను పరిశీలిస్తుందని నిబంధనల్లో పేర్కొంది. విద్యాసంస్థలు ఆధార్ ఆధారిత హాజరు వ్యవస్థ అమలు చేయడంతోపాటు ఆ వివరాలు ఈ-పాస్ పోర్టల్‌లో పొందుపరచాలని తెలిపింది.

స్వాగతిస్తున్న ప్రైవేటు కాలేజీల యాజమాన్యాలు : డీబీటీ విధానం అమలు వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ వాటా సద్విని యోగం చేసుకున్నట్లు అవుతుందని సర్కారు భావిస్తోంది. దీనివల్ల ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తోంది. సర్కారు తీసుకువచ్చిన జీఓల ద్వారా విద్యార్థి ఖాతాకే నేరుగా బోధన ఫీజు మొత్తాన్ని చెల్లించడాన్ని ప్రైవేటు కాలేజీల యాజమాన్యాలు స్వాగతిస్తున్నాయి. అయితే, ఇది ఏ మేరకు అమలు జరుగుతుందనే విషయంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గత అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత నిధుల విడుదల ఆలస్యం చేస్తే సమస్య మళ్లీ మొదటికే వస్తుందని అంటున్నాయి. అలా జరగకుండా ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి. మరో వైపు గతంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న బకాయిలను ఎప్పటిలోగా విడుదల చేస్తారనేది స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

సక్రమంగా అమలయ్యేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : దాదాపు ఐదేళ్లుగా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ అంశంపై సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. దానికి ముగింపు పలుకుతూ ప్రభుత్వం కొత్త జీఓలను తీసుకువచ్చింది. అలాగే ప్రత్యేక నిబంధనలు కూడా రూపొందించింది. అయితే, ఇక్కడే అసలు సమస్య ఉంది. సర్కారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఏ మాత్రం సక్రమంగా అమలుకు నోచుకుంటుంది ? నిధుల విడుదల సకాలంలో జరుగుతుందా ? అనేది ప్రశ్నార్థకమే. అందుకే సర్కారు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి తీసుకున్న నిర్ణయం సక్రమంగా, సమయానికి అమలయ్యేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విద్యావేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

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