సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో దేశంలోనే మనం నంబర్ వన్
సైబర్ క్రైమ్పై కేంద్రం నుంచి ప్రశంసలు - దేశంలో తొలిసారిగా సైబర్ కమాండ్ సెంటర్ సైబర్ నేరాలపై ఈ-జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అమలు - సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఎస్పీ సాయిశ్రీతో ముఖాముఖి
Published : August 15, 2026 at 7:14 AM IST
Telangana Ranks First in Cybercrime Control : సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో తెలంగాణ కీలక ముందడుగు వేసింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఎస్4సీ సైబర్ కమాండ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఈ-జీరో ఎఫ్ఐఆర్, జీఆర్ఎమ్, ఎమ్ఆర్ఎమ్ వంటి కార్యక్రమాలు సమర్థవంతంగా చేపడుతోంది. సైబర్ నేరాలపై వేగంగా స్పందించేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఫలితంగా సైబర్ నేరాలపై జరిగిన ప్రగతి సమీక్షలో కేంద్రం నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. మరి సైబర్ నేరాల కట్టడికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుం టున్నారు.? డబ్బులు త్వరగా రికవరీ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నారు.? జీఆర్ఎమ్, ఎమ్ఆర్ఎమ్ వ్యవస్థలు ఎలా పనిచేస్తాయి.? ఏయే అంశాల్లో కేంద్రం నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది? అనే వివరాలు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఎస్పీ సాయిశ్రీని అడిగి తెలుసుకుందాం.
ప్రగతి సమీక్షలో నిర్వహించిన ఆ తొమ్మిది అంశాలు ఏంటి?
అందులో ముఖ్యమైంది ఎస్4సీ. ఇది సైబర్ క్రైమ్కి కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా మొదటి స్థానంలో తెలంగాణలోనే ఉంది. చాలా చోట్ల ఎస్4సీ లాగా వ్యవహరించాలని డీటీసీ, ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ నామినేట్ చేశాయి. కానీ మనం మాత్రం ఎస్4సీ వ్యవస్థను స్థాపించారు. జీవో, బడ్జెట్, మనుషులు ఎవరు పనిచేస్తారు. ఇలా ఇవన్నీతో జీవోతో ఈ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేశాము. ఇది దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది. పోలీసులు అందరూ ఒక యూనిఫామ్ ప్రోటోకాల్ని అనుసరించే లాగా కొన్ని పోర్టల్స్, మాడ్యూల్స్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దానిపై కూడా సమీక్ష జరిగింది. దానిలో కొత్తగా ప్రారంభమైన జీఆర్ఎమ్, ఎమ్ఆర్ఎమ్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా ప్రజలకు చాలా ఉపయోగపడే మాడ్యూల్స్ అనమాట.
- జీఆర్ఎమ్ అంటే ఫ్రీజ్ అయిన అకౌంట్ని ఆన్ఫ్రీజ్ చేయాలన్న, ఆ డబ్బులు హోల్డ్లో పెట్టాలంటే ఒకప్పుడు ఒక ఎస్పీ స్థాయి అధికారి బ్యాంక్కి లెటర్ పెడితే అప్పుడు దాన్ని డీఫ్రీజ్ చేయడం జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిని ఆన్లైన్ చేశారు.
- రెండో మాడ్యూల్ వచ్చేసరికి మనీ రీస్టోరేషన్ మాడ్యూల్. ఇది ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్లో విక్టమ్ అయిన వ్యక్తి డబ్బులు వేర్వేరు అకౌంట్స్లో తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తారు. ఆ డబ్బును రిలీజ్ చేయాలంటే ఒక కోర్టు ఆర్డర్, ఆ తర్వాత మరో ప్రాసెస్, దాన్ని తర్వాత బ్యాంక్కి పంపించాలి. ఇలా పలు కారణాలతో ఆ డబ్బు రావడం లేట్ అవుతుంది. దీన్ని అధిగమిస్తూ ఇప్పుడు ఎమ్ఆర్ఎమ్ అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది.
- మరొకటి ఈ-జీరో ఎఫ్ఐఆర్, కొత్తగా వచ్చిన చట్టాల ప్రకారం జోరో-ఎఫ్ఐఆర్ వెసులుబాటు ఇచ్చింది. మొదట మూడు రోజుల్లో రెగ్యులర్ ఎఫ్ఐఆర్ చేసుకోవాలి. అలానే ఈ-జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం కూడా జరిగింది. అదేంటంటే సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో కూడా ఎన్సీఆర్సీ 1930లో మనం ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ అయినా తర్వాత ఫలానా ప్లేస్కి తీసుకెళ్తాము. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో నోడల్ కావడంతో హెడ్ పీఎస్ జనరేట్ చేసి అక్కడి నుంచి అన్నీ పోలీస్ స్టేషన్స్కి పంపిస్తాము.
- దీని తర్వాత సమన్వయ్ పోర్టల్ అని ఒకటి ఉంది. ఇది ఇన్వెస్ట్గేషన్ ఆఫీసర్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో వేరే రాష్ట్ర పోలీసులకు నిందితుల గురించి మేము రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం. వివిధ రాష్ట్రాలకు మనం రిక్వెస్ట్ చేయవచ్చు. అక్కడి నుంచి మనల్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయవచ్చు.
- సహ్యోగ్ పోర్టల్ అని ఉంటుంది. ఆన్లైన్ సమాచారాన్ని తొలగించడానికి లేదా నిలిపివేయడానికి కోసం ఈ పోర్టల్ని డెవలప్ చేశారు.
- ఈ నాలుగు వచ్చేసి జీఆర్ఎమ్, ఎమ్ఆర్ఎమ్, సహియోగ్, సమన్వయ్లో చాలా కష్టమైన పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత తెలంగాణలో హాట్స్పాట్స్ మనం ఇంకా ఫిగర్ అవ్వలేదు. వాళ్లు టాప్ 15 తీశారు. అందులో తెలంగాణ లేకపోవడానికి కారణం తెలంగాణ పోలీస్.
- దొంగ అకౌంట్లు, దొంగ ఫోన్ నంబర్స్ అమ్ముతున్న స్థాలాలు కానీ లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు వచ్చి ఇక్కడి ఏటీఎంలో విత్డ్రా అవ్వడం కానీ అలాంటిలి అన్ని లేని స్టేట్గా మనం గుర్తింపు పొందాము. అది పోలీస్కి మంచి గుర్తింపు అనే చెప్పవచ్చు.
- ఆ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడానికి ప్రారంభించాము. గతేడాదిలో ఇంచుమించుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13,441 ఈవెంట్స్ నిర్వహించాము. దాంట్లోనే మరి ముఖ్యమైనది అయితే డిజిటల్ అరెస్ట్పై 200లకుపైగా ఈవెంట్స్ చేశాము. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ పీఎం ప్రగతి మీటింగ్లో రివ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో తెలంగాణ తొలి స్థానంలో ఉంది.
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