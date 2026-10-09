అడుగంటిపోతున్న భూగర్భ జలాలు - నీటి గండం గట్టెక్కేదెలా?
El Nino Impact on Ground Water : ఎల్నినో అన్నింటిపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. భూగర్భజల మట్టాలు తీవ్రస్థాయికి పడిపోయాయి. హైదరాబాద్లో నీటి మట్టాలు ఏకంగా 10.01 మీటర్లకు పడిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
Published : October 9, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 3:50 PM IST
El Nino Impact on Ground Water : ఎల్నినో తెలంగాణలో అన్నింటిపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. కానరాని వాన చుక్క, మండుతున్న ఎండలు, ఎండిపోతున్న జలాశయాలు, విద్యుత్ కోతలు ఇలా ఒకటేమిటి, ఇలా అన్నీ సమస్యలే. కొద్ది రోజులుగా బెంగ అంతా వీటి గురించే. కానీ, ప్రస్తుతం ప్రధానంగా తెరమీదకు వస్తున్న మరో అంశం భూగర్భజలాలు అడుగింటిపోతున్నాయి. కారణం ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వేసవిలో భారీ స్థాయిలో ఉష్టోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఆశించిన మేర వర్షాలు కురవలేదు. ఫలితంగా భూగర్భజల మట్టాలు తీవ్రస్థాయికి పడిపోయాయి.
సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి 7.52 మీటర్ల లోతుకు
కొంత కాలంగా చోటు చేసుకుంటున్న వాతావరణ మార్పులతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏటా అరమీటరు, మీటరు మేర తగ్గే మట్టాలు ఈ ఏడాది ఏకంగా 3 మీటర్ల కిందకు వెళ్లాయి. 2025 సెప్టెంబర్లో 4.41 మీటర్ల వద్ద ఉన్న భూగర్భ జలాలు 2026 సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి 7.52 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయాయి. అంటే ఏడాది వ్యవధిలోనే 3.11మీటర్ల మేర అడుగంటినట్లు భూగర్భ జల వనరుల శాఖ నివేదిక వెల్లడించింది.
తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో 1,771 ఫీజోమీటర్ల ద్వారా నీటి మట్టాలను భూగర్భ జలవనరుల శాఖ అధ్యయనం చేస్తోంది. అందులో ఆందోళన కలిగించే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో 7 జిల్లాల్లో సగటు భూగర్భ జలమట్టం 10 నుంచి 15 మీటర్లకు 19 జిల్లాల్లో 5 నుంచి 10 మీటర్లకు మిగతా 7 జిల్లాల్లో 5 మీటర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయినట్లు ఆ శాఖ రిపోర్టు పేర్కొంది. ఈ తగ్గుదల ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా ఉండగా అత్యధికంగా వికారాబాద్ జిల్లాలో 11.96 మీటర్లకు నీటి మట్టాలు పడిపోయాయి. గతేడాదితో పోల్చితే అక్కడ ఏడాది కాలంలో 6.17 మీటర్ల మేర నీటి మట్టాలు తగ్గాయని అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డు వెల్లడించింది.
"ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఆ ప్రభావం భూగర్భజలాల మీద తీవ్రంగా పడింది. కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా జిల్లాల్లో 18 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. తద్వారా భూగర్భజలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి" -టీ.సురేందర్, సేవ్ ఎర్త్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్
భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడానికి ప్రధాన కారణం. ఈ ఏడాది మండిన ఎండలు, రుతుపవనాల ఆలస్యమే. దీంతో దాదాపు 18 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఫలితంగా 19 జిల్లాలోని భూగర్భ జలాలు ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. సాధారణంగా ఏటా మే నెల వచ్చేసరికి భూగర్భ జలమట్టం లోతుకు చేరుతుంది. ఎందుకంటే, వేసవిలో నీటి వినియోగం అధికంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ ఏడాది మే నెలలో రాష్ట్ర సగటు భూగర్భ జలమట్టం 7.87 మీటర్ల వద్ద ఉంది. నైరుతి రుతుపవనాలతో జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు కురిసే వర్షాల వల్ల నీరు నేలలోకి ఇంకి భూమి రిఛార్జ్ అవుతుంది. కానీ, ఈ ఏడాది అందుకు ఆస్కారం లేకుండా పోయింది. ఇకపై కూడా పెద్దగా వర్షాలు పడే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. అంటే నేలలోకి ఇంకే నీటి శాతం తక్కువే. దీంతో రాబోయే కాలంలో భూగర్భ జలాలు మరింత అడుగుకు చేరే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ఈ కారణంగా 2027 మే నెలాఖరు వరకు తాగునీటికి సమస్యగా ఉంటుందని జలవనరుల నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"హైదరాబాద్లో భూగర్భజలాలు ఎక్కువగా పడిపోతున్నాయి. దీనికి కారణం ఎక్కువగా బోరుబావుల మీద ఆధారపడటం. వర్షాలు తక్కువగా పడటం, భూమి రీఛార్జ్ కాకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. మనకు ఉన్న రిజర్యాయర్లు నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలంలలో కూడా చాలా తక్కువగా నీరు ఉంది" -కె.లక్ష్మా, డైరెక్టర్, రాష్ట్ర భూగర్భ జలవనరుల శాఖ
వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టుకోవాలి
మొత్తంగా చూస్తే ఎల్నినో ప్రభావంతో మునుపెన్నడూ లేనంతగా భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయనేది వాస్తవం. పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే మున్ముందు నీటి మట్టాలు మరింత తగ్గే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ఇలాగైతే, సాగు ముందుకు సాగేదెలా తాగు నీటి అవసరాలు తీరేదెలా? అనే ప్రశ్న అందరినీ భయానికి గురిచేస్తోంది. దీనిపై ప్రభుత్వాలు, అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టుకోవాలి. చెక్ డ్యామ్లు, ఫామ్ పాండ్లు, చెరువుల పునరుద్ధరణ, కృత్రిమ భూగర్భ జలాల రీఛార్జ్, నీటి పొదుపు సాగు పద్ధతులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ప్రజలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. ఉన్న జలాలనైనా పొదుపుగా వాడుకోవాలి. విచ్చలవిడిగా బోర్లు వేయడం ఆపాలి. అప్పుడే ఈ విపత్కర పరిస్థితి నుంచి బయటపడతాం. లేదంటే నీటి కష్టాలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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