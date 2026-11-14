తెలంగాణ విద్యా విధానంలో మార్పులు - వచ్చే ఏడాది నుంచే 10+2
10+2 System in Telangana : 2027-28 అకడమిక్లో ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఒకే విధానం అమలు కానుంది. ప్లస్ టూ విధానంతో ఇంటర్ బోర్డు రద్దు కానుండగా విద్యార్థుల డ్రాపౌట్లు తగ్గనున్నాయి.
Published : November 14, 2026 at 9:30 AM IST
తెలంగాణ విద్యా విధానంలో కీలక మార్పు దిశగా అడుగు పడింది. 2027-28 విద్యా సంవత్సవరం నుంచి 10+2 విద్యా విధానం అమలులోకి రానుంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్-CBSE, ఇండియన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్-ICSE సిలబస్ మాదిరిగానే రాష్ట్రంలోనూ 10వ తరగతితో పాటే ఇంటర్ క్లాసులు నిర్వహించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పటికే ఉన్న నవోదయ, కస్తూర్భా గాంధీ విద్యా సంస్థల తరహాలోనే మిగతా పాఠశాలల్లోనూ 10+2 విధానం అమలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంచటం, పేద, మధ్యతరగతి వారికి నాణ్యమైన విద్య అందించటమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
డ్రాపౌట్లు తగ్గుతాయనేది సర్కారు ఆలోచన
ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ విద్యా వ్యవస్థను రద్దు చేసి ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అలాగే, ప్లస్ టూ విధానాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా 10 వ తరగతి తర్వాత డ్రాపౌట్లు తగ్గుతాయనేది సర్కారు ఆలోచన. అంటే ఒకసారి ప్రాథమిక విద్యలో చేరిన స్టూడెంట్స్ 12వ తరగతి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అప్పటికీ విద్యార్థుల వయసు 16 నుంచి 17 మధ్య ఉండటంతో ఉన్నత విద్యపై వారికి అవగాహన పెరుగుతుంది. అలాగే, ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలపై కూడా ఓ స్పష్టత ఏర్పడుతుంది. అది వారి భవిష్యత్తో పాటు రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఎంతో మేలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇదే ఆలోచనతో వచ్చే ఏడాది నుంచే ప్లస్ టూ విధానాన్ని అమలు చేయాలని భావిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
నర్సరీ నుంచి 4వ తరగతి వరకు ప్రాథమిక విద్య, 5వ తరగతి నుంచి 8 వరకు సెకండరీ విద్య విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆ తర్వాత 9 నుంచి 12 వరకు సీనియర్ సెకండరీ విద్యగా పరిగణిస్తూ బోధన కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. 12వ తరగతి పూర్తయ్యే సమయానికి విద్యార్థులు భాషా, సమాచార నైపుణ్యాలు సహా అనేక సామాజిక అంశాలపై పట్టు సాధించే అవకాశం ఉంది. ఇక 12వ తరగతి తర్వాత విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసుకుని చదువుకునేలా అవకాశం కల్పించనున్నారు. అలాగే, సీనియర్ సెకండరీ విద్యలో సబ్జెక్టులను లోతుగా అర్థం చేసుకోవటానికి వీలుంటుంది.
18 రాష్ట్రాల్లో 10+2 తరహా విద్యావిధానం
ఈ దశలో పాఠ్యాంశాల పట్ల సమగ్ర అవగాహన పెరుగుతుంది. ఒక రకంగా ఇది పాఠశాల కళాశాలకు మధ్య ఓ వారధిలా నిలవనుంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్ లక్ష్యాలకూ ఇదొక ఫౌండేషన్గా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, దేశంలో ఇప్పటికే 18 రాష్ట్రాల్లో ఇదే తరహా విద్యావిధానం కొనసాగుతోంది. ఏపీలోనూ ఎంపిక చేసిన కొన్ని పాఠశాల్లో ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. అధ్యాపకులు, సిబ్బంది, పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, అడ్మిషన్లు వంటి అంశాలను పరిశీలించి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోనూ 10+2 విధానంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది.
"జాతీయ విద్యా విధానం-2020 కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన దాంట్లో భాగంగానే మన రాష్ట్రంలో కూడా తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనిని అమలు చేసే ముందు వచ్చేటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం. దీనిపై మేధావులు, విద్యావేత్తలు, ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది" -ఎం సోమయ్య, డెమోక్రటిక్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు
ప్లస్ టూ విధానం అమలు చేయాలన్న ప్రభుత్వం నిర్ణయం వెనక అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది డ్రాపౌట్ల గురించి. పదోతరగతి తర్వాత దాదాపు 40శాతం మంది విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యకు దూరం అవుతున్నారని విద్యాశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అందులోనూ ముఖ్యంగా బాలికలు, వెనకబడి తరగతుల వారు, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల వారే అధికంగా ఉన్నారు. దీనికి తోడు తెలంగాణ విద్యా విధానంలో సమూల మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు అవసరమైన అంశాలపై అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇవ్వాలంటూ సర్కారు ఏర్పాటు చేసిన విద్యా కమిషన్ సైతం ప్లస్ టూ విధానాన్ని అమలు చేయాలని పేర్కొంది.
"ఈ నిర్ణయం పునరాలోచన చేయండి. ముఖ్యంగా ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ, మెడిసిన్ చదివే పిల్లలు 25 శాతం మంది ఆల్ఇండియా లెవల్లో సీట్లు సాధిస్తున్నారు. జాతీయ విద్యాసంస్థల్లో 20 శాతం మంది పిల్లలు తెలుగు రాష్ట్రాల వారు కావడమంటే అది ఇంటర్మీడియట్ వ్యవస్థ పనితీరుకు నిదర్శనం. 10+2 విధానం అమలుపై పునరాలోచించండి" -మధుసూదన్ రెడ్డి, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ జేఏసీ ఛైర్మన్
ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న నవోదయా, కస్తూర్బగాంధీ, కొన్ని రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థల్లో ప్లస్ టూ విధానంలో తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. అక్కడ డ్రాపౌట్ల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉందనే విషయం సర్కారు గుర్తించింది. అందులోనూ అక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇంటర్ తర్వాత కూడా ఉన్నత విద్య అభ్యసించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుండటం గమనార్హం. ఫలితంగా ఈ విధానం వల్ల డ్రాపౌట్ల సంఖ్య తగ్గించటంతోపాటు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ విద్యను బోధించవచ్చని భావిస్తున్నారు. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒక్కో విద్యార్థిపై ఏడాదికి సుమారు 1.08 లక్షలు ఖర్చవుతుందనేది అధికారిక అంచనా. ఇంటర్ విద్యను విలీనం చేయటం వల్ల ఈ మొత్తం తగ్గుతుందని సర్కారు భావిస్తోంది. దీనికి తోడు ప్రైవేటు కాలేజీల దోపిడికి సైతం అడ్డుకట్ట పడుతుందనేది సర్కారు అలోచన.
కాలేజీ భవనాల్లో 9 నుంచి 12 వరకు తరగతులు
ప్లస్ టూ విధానాన్ని అమలు చేయడంలో ఒక సమస్య ఉంది. సీనియర్ సెకండరీలో బోధన కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న పాఠశాల్లోని సౌకర్యాలు సరిపోవు. ఈ నేపథ్యంలోనే వాటికి దగ్గర్లో ఉన్న ప్రభుత్వ కాలేజీల్లోనే 9, 10 తరగతులు ప్రారంభించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. అదనపు తరగతి గదులు, కంప్యూటర్, సైన్స్ ల్యాబ్స్, గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనలు ఉన్నట్లు సమాచారం. 8వ తరగతి పూర్తయ్యాక దగ్గరలో ఉన్న కాలేజీ భవనాల్లో 9 నుంచి 12 వరకు తరగతులు నిర్వహించాలని యోచిస్తున్నారు.
వీటికి తోడు ఆరుట్ల తరహాలో 120 తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. వీటిని ఏడాదిలోపు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. మరో 300 టీపీఎస్ల కోసం నాబార్డు రుణానికి దరఖాస్తు చేసింది. ఆరుట్లలో ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్తోపాటు మరో 195 మోడల్ స్కూళ్లలోనూ ఇప్పటికే 12వ తరగతి వరకు బోధిస్తున్నారు. ఇదే విధానంలో ప్రతి మండలంలోనూ 12వ తరగతి వరకు బోధించేందుకు వీలుగా కనీసం ఒక్క పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. అయితే, అందుకు సంబంధించిన పూర్తి విధివిధానాలు, సిలబస్పై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
వచ్చే ఏడాది మాత్రం కచ్చితంగా అమలు
వాస్తవానికి 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలోనే ప్లస్ టూ విధానం అమలు చేయాలని భావించింది ప్రభుత్వం. దీంతో ఇంటర్ ప్రవేశాల కోసం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ బోర్డ్ తాత్కాలికంగా రద్దు చేసింది. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి చాలా తక్కువ సమయం ఉండటంతో లెక్చరర్లు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆందోళన వ్యక్తమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్లస్ టూ అమలు కష్టమని భావించిన సర్కారు ఆ నిర్ణయాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసింది. వచ్చే ఏడాది మాత్రం కచ్చితంగా అమలు చేయాలని నిశ్చయంతో ఉంది. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి దాదాపు 7 నెలల సయమం ఉండటంతో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో దాదాపు 6 దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన ఇంటర్ బోర్డు రద్దు కానుంది. అయితే, బోర్డు పరిధిలో పనిచేస్తున్న బోధనా, బోధనేతర సిబ్బంది ప్రమోషన్లు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటామని సీఎం తెలిపారు. ఏ ఒక్క విద్యార్థి నష్టపోకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు సర్కారు తీసుకున్న నిర్ణయంపై పలు విద్యార్థి సంఘాలు, అధ్యాపక సంఘాలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇంటర్ బోధన వల్లే తెలుగు విద్యార్థులు ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ వంటి జాతీయ సంస్థల్లో అధిక సంఖ్యలో సీట్లు సాధిస్తున్నారని ప్లస్ టూ విధానంతో ఇది తగ్గే అవకాశం ఉందంటునే అభిప్రాయాలున్నాయి.
సదుపాయాల వ్యవస్థపై ఫోకస్ పెట్టాలి
విద్యా సంవత్సరానికి సమయం ఉండటంతో వచ్చే ఏడాది ప్లస్ టూ విధానం అమలుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా పాఠశాలల్లో ఉన్న మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు, అధ్యాపకులు కొరతపై దృష్టి పెట్టాలి. తరగతి గదులు, ల్యాబ్లు, క్రీడా మైదానాలు, భోజన సదుపాయాలు, రవాణా వంటి వ్యవస్థపై ఫోకస్ పెట్టాలి. అప్పుడే ప్లస్ టూ విధానం సమర్థవంతంగా అమలు అవుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు.
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