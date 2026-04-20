ఆరు పదుల వయసులో ఆడుతూ పాడుతూ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోన్న 'వృద్ధుల డే కేర్ సెంటర్'
ఆదిలాబాద్లో ఇప్పటికే ఓ కేంద్రం ప్రారంభం - వయో వృద్ధుల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ - ఆడుతూ పాడుతూ గడిపేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు - కేంద్రానికి వచ్చేవారికి ఉచితంగా అల్పాహారం
Published : April 20, 2026 at 2:50 PM IST
Updated : April 20, 2026 at 2:59 PM IST
Pranam Day Care Center For Elderly : వృద్ధాప్యం. ప్రతి మనిషి తప్పకుండా దాటాల్సిన దశ ఇది. వయసు మీద పడనంత వరకూ ఉద్యోగాల కారణంగా ఉరుకులు పరుగులకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. ఒక్కసారి వృద్ధాప్యం రాగానే అంతా మారిపోతుంది. ఇంట్లోనే నాలుగు గోడల మధ్య గడపాలి. అయిన వారి మధ్య ఉన్నా ఏదో తెలియని వెలితి. జ్ఞాపకాలు నెమరు వేసుకుంటూ ఎంత కాలం అలా ఇంట్లోనే కూర్చుంటారు ? పిల్లలకు పిల్లలే తోడు అంటారు. అలాగే వృద్ధులకూ వృద్ధులే తోడు. ఇదే విషయాన్ని గుర్తించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మలి దశలోని వారంతా హాయిగా రోజంతా సేద తీరేందుకు "ప్రణామ్" పేరిట డే కేర్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్లో ఈ కేంద్రం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆరు పదుల వయసున్న వారంతా ఈ ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టగానే ఆరేళ్ల పిల్లల్లా మారిపోయి సంతోషంగా గడుపుతున్నారు. మరి ఆ డే కేర్ సెంటర్ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
చూశారా ఎంత ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా అంతా కలిసి పాటలు పాడుకుంటున్నారో. వీరంతా ఒకప్పుడు ఎన్నో ఏళ్ల పాటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు మోసిన వారే. ఎన్నో ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొన్నారు. మరెన్నో ఆటుపోట్లనూ చూశారు. అయినా ముఖాల్లో చిరునవ్వు వెలిసిపోలేదు. హుషారూ తగ్గలేదు. నిశ్చింతగా కాలం గడిపేస్తున్నారు. ఈ వయసులో ఇంత కన్నా ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. పెద్దరికం రాగానే ఇంట్లో ఏదో ఓ మూల కూర్చుని కృష్ణా, రామా అనుకుంటే సరిపోతుంది అనుకోకుండా గుమ్మం దాటి బయటకు వచ్చి "ఇదిగో పిల్లలు - జీవితాన్ని మాలా ఆస్వాదించాలి" అని తరవాతి తరాలకు చెప్పకనే చెబుతున్నారు వీరంతా.
ప్రణామ్ డే కేర్ సెంటర్ : మనసు విప్పి మాట్లాడడానికి ఓ తోడు ఉండాలి అంటారు. మరీ ముఖ్యంగా వయసు మీద పడిన తరవాత ఈ అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పరిచయస్తులే అయ్యుండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరో అనుకోకుండా కలిసిన వ్యక్తులైనా సరే. కాసేపు మాట్లాడితే మనసు సేద తీరుతుంది. కొన్నేళ్ల పాటు ఉద్యోగాలు చేసి రిటైర్ అయి ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోవాలి అంటే ఎవరికైనా ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి కాబట్టి మనవలు, మనవరాళ్లతో హాయిగా శేష జీవితం గడిపే వారు. ఇప్పుడలా కాదు. పిల్లలు ఓ చోట, తల్లిదండ్రులు మరో చోట. ఒకవేళ కలిసే ఉన్నా ఎవరి హడావుడి వారిదే. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పూర్తైన నాటి నుంచి ఇంటికి పరిమితం కావాలి. అప్పటి వరకూ ఉన్న పరిచయాలు క్రమంగా దూరం అవుతాయి. బాధగా ఉంది అని చెప్పడానికి పెద్దరికం అడ్డొస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో కొత్త పరిచయాలు అయితే ? ఆ పరిచయస్తులు కూడా తమ వయసు వారే అయితే ? రోజూ ఒకేచోట కలుసుకుని అంతా ఆడుతూ పాడుతూ గడిపితే ? ఇదేమీ ఊహ కాదు. ఆదిలాబాద్లోని వయోవృద్ధుల సమాఖ్య చేసిన ఓ కొత్త ప్రయత్నం. అందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సహకారం కూడా తోడైంది. అదే ప్రణామ్ పేరిట డే కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు కారణమైంది.
60 ఏళ్లు పైబడిన వారందరినీ ఒకచోట : ఆదిలాబాద్లో వయో వృద్ధుల సమాఖ్య 2011లో ఏర్పడింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసి పదవీ విరమణ చేసిన వారే కాదు. రకరకాల వ్యాపారాలు, వృత్తుల్లో ఉన్న వారిలో 60 ఏళ్లు పైబడిన వారందరినీ ఒకచోటకు చేర్చి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రణామ్ డే కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటులోనూ ఈ సమాఖ్య ప్రత్యేక చొరవ చూపించింది. వయో వృద్ధులు మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురి కాకుండా ఉండాలని భావించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం. వయో వృద్ధుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రణామ్ పేరిట డేకేర్ సెంటర్లకు రూపకల్పన చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన ఆదిలాబాద్ వయోవృద్ధుల సమాఖ్య ఈ ఏడాది జనవరి 12వ తేదీన డేకేర్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది.
"ఇక్కడ మంచి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వార్తా విశేషాలు తెలుసుకునేందుకు ఒక టీవీ దీనికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది. మానసిక ఉల్లాసానికి ఆటలు ఉంటాయి. ఈ వయసులో గ్రౌండ్లో ఆడే ఆటలు ఆడలేం. దీంతో ఇండోర్ గేమ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. 4 క్యారమ్బోర్డులు, టెబుల్ టెన్నిస్, చెస్ వంటివి ఆడుకోవచ్చు" - దేవిదాస్ దేశ్పాండే, వయోవృద్ధుల సమాఖ్య అధ్యక్షులు
సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ : ఈ డే కేర్ సెంటర్కు రోజూ కనీసం 50 మంది వయో వృద్ధులు వస్తుంటారు. ఈ కేంద్రానికి వచ్చినప్పటి నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిపోయేంత వరకూ కావాల్సినన్ని సౌకర్యాలు అన్నీ కల్పిస్తు న్నారు. బోలెడన్ని కబుర్లు చెప్పుకుంటారు. అనుభవాలు, అభిప్రాయాలు పంచుకుంటారు. ఇక వయసు మీద పడిన తరవాత ఆధ్యాత్మిక చింతన సాధారణమే. అలాంటి వారి కోసమే ప్రత్యేకంగా పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంచారు. హాయిగా వాటిని చదువుతూ కాలక్షేపం చేయొచ్చు. వార్తా విశేషాలు తెలుసుకునేందుకు టీవీ కూడా ఉంది.
"జీవితంలో ఒక స్థాయికి వచ్చాం. కోరికలు లేవు. మనసు నిండా ప్రేమ. దీనిని పంచుకోవడానికే ఇక్కడకు వచ్చాం. దీనికి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను ప్రభుత్వం కల్పించింది. రోజూ మిత్రుల్ని కలిస్తే వచ్చే ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేం. ఆనందం ఉన్నప్పుడు అలసట ఉండదు" - నీలకంఠ రావు, విశ్రాంత అధ్యాపకులు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా
ధ్యానం కోసం ప్రత్యేక ట్రైనర్ : ఆదిలాబాద్లోని జెడ్పీ క్వార్టర్స్లో ఉన్న ఈ డే కేర్ సెంటర్లో ఆటలకు కూడా కొదవ లేదు. చెస్, క్యారమ్ బోర్డ్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎంత సేపైనా సరదాగా ఆడుకోవచ్చు. వయోవృద్ధుల సమాఖ్య కూడా ఎంతో చొరవ చూపిస్తుండడం వల్ల వసతులకు ఎలాంటి లోటు ఉండడం లేదు. ఈ డే కేర్ సెంటర్కు వచ్చే వారిని ఆత్మీయంగా చూసుకుంటున్నారు. మధ్య మధ్యలో వారికి స్నాక్స్, టీ కూడా అందిస్తున్నారు. వారంలో మూడురోజుల పాటు ధ్యానం కూడా చేసుకునే విధంగా ప్రత్యేకంగా ట్రైనర్ను ఏర్పాటు చేయడం మరో విశేషం.
"ఈ మెడిటేషన్ పద్ధతి ప్రతి ఒక్కరికీ ఫ్రీ సర్విస్. ఈ కార్యాలయంలో వారానికి మూడు రోజులు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 7.30కి, బుధవారం, శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ఉంటుంది. వీరంతా మెడిటేషన్ అనగానే మొదట్లో కాస్త ఇబ్బంది పడ్డారు. అయితే రెగ్యులర్గా వారు చేస్తున్నకొద్దీ వాళ్లలోని మార్పును గమనిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు సులభంగా 45 నిమిషాల వరకూ కూర్చోగల్గుతున్నారు" - సునీత శేఖర్, మెడిటేషన్ ట్రైనర్
కేంద్రానికి వచ్చేవారికి ఉచితంగానే అల్పాహారం : ప్రభుత్వ సెలవు రోజులు మినహా మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం పదిగంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరుగంటల వరకు కేంద్రం తెరిచి ఉంటుంది. ఉదయం పూట కేంద్రానికి వచ్చేవారికి ఉచితంగానే అల్పాహారం, స్నాక్స్, చాయ్ అందిస్తారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఓ కుక్, కేంద్రం నిర్వహణ కోసం ఓ మేనేజర్, మరో అటెండర్ అందుబాటులో ఉంటారు. పైగా విశ్రాంత ఉద్యోగుల్లో కొందరు ఈ కేంద్రానికి తోచినంత సాయం చేస్తున్నారు. ప్రాంగణంలో రకరకాల మొక్కలు పెంచుతూ పచ్చదనం ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు.
డే కేర్ సెంటర్లో ఎలాంటి కొరత లేదు : డే కేర్ సెంటర్ కోసం ప్రభుత్వం నెలకు రూ.7,500 చొప్పున అద్దె చెల్లిస్తోంది. కుక్, ఇతర సిబ్బంది జీత భత్యాలకోసం కొంత బడ్జెట్ను వయోవృద్ధుల శాఖ చెల్లించాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే వయోవృద్ధులే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఈ ఖర్చులు భరిస్తున్నారు. డే కేర్ సెంటర్లో ఎలాంటి కొరత లేకుండా చూసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి తోడ్పాటు బాగున్నా ఇంకాస్త మద్దతు ఇస్తే బాగుంటుందని భావిస్తున్నారు వీరంతా.
వయోవృద్ధులెవరైనా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు : డే కేర్ సెంటర్ కేవలం విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాదు. వివిధ పనుల కోసం జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చే వయోవృద్ధులెవరైనా సద్వినియోగం చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఇదే విషయాన్ని ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోంది.
