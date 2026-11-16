హైదరాబాద్లో అధునాతన రవాణా వ్యవస్థకు ప్రభుత్వం కసరత్తులు - పీఆర్టీఎస్కు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆమోదం
PRTS System In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ను తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్(పీఆర్టీఎస్)ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మూడు మార్గాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆమోదం తెలిపారు.
Published : November 16, 2026 at 2:40 PM IST
హైదరాబాద్ మహానగరంలో భారీస్థాయిలో మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు వస్తున్నాయి. నగరం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. వివిధ జిల్లాలు, రాష్ట్రాలు, దేశాలకు చెందిన వారు ఇక్కడికి రకరకాల అవసరాల కోసం వస్తున్నారు. రవాణా అవసరాలూ పెరుగుతుండడం వల్ల రోడ్లపై వాహనాల రద్దీ ఎక్కువవుతోంది. ట్రాఫిక్ను నియంత్రించేందుకు ఇప్పటికే పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది ప్రభుత్వం.
హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు మెట్రో మొదటి దశలో మూడు మార్గాల్లో 53 మెట్రో స్టేషన్లలో 69 కిలోమీటర్ల మేర సేవలు అందుతున్నాయి. మెట్రో మార్గాన్ని రెండో దశలో విస్తరించాలనే ఆలోచన చేస్తోంది సర్కార్. ఓల్డ్సిటీతో పాటు ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు మెట్రో సేవలను విస్తరించనున్నారు. వీటన్నింటితో పాటు అధునాతన రవాణా వ్యవస్థ పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ (పీఆర్టీఎస్)ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం ఆసక్తికర పరిణామం.
మెట్రో మార్గాలకు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కల్పించాలని
పీఆర్టీఎస్ను మూడు మార్గాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆమోదం తెలిపారు. ఈ మార్గాల టెండర్ల ప్రక్రియ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిచేయాలని మెట్రో రైలు అధికారులను ఆదేశించారు. పీఆర్టీఎస్ మార్గాలకు సంబంధించి లీ అసోసియేట్స్ అధ్యయన నివేదికపై ఇటీవలే మెట్రో అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్బంగా సీఎం వారికి కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు. ఆ మార్పుల ఆధారంగా అధికారులు మూడు మార్గాలను ఎంపిక చేశారు.
మెట్రో ఉన్న మార్గాల్లో లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్లో సుమారు 40కిలోమీటర్లలో పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి మార్గంలో భాగంగా ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ప్రయాణించే కేపీహెచ్బీ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి దుర్గం చెరువు, మైండ్ స్పేస్, బయో డైవర్సిటీ మెట్రో స్టేషన్ వరకు నిర్మించాలని భావిస్తున్నారు.
ప్రైవేట్ వాహనాల ట్రాఫిక్ను తగ్గించొచ్చు!
ఇక రెండో మార్గంలో ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి అంబేడ్కర్ విగ్రహం, ఇందిరాపార్క్, లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ మీదుగా రాణిగంజ్ బస్టాండ్ వరకు నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. నగరానికి వచ్చే పర్యాటకులతో పాటు నగరంలో ఉన్న ప్రజలకూ ఇది ఉపయోగపడనుంది. ఇక మూడో మార్గం అసెంబ్లీ మెట్రో నుంచి రవీంద్రభారతి, సెక్రటేరియట్, ఐమాక్స్ నుంచి బేగంపేట్ను కలుపుతూ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు. ప్రైవేట్ వాహనాలను తగ్గించడంతో పాటు ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించాలనే ఆలోచనతోనే పీఆర్టీఎస్ రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది.
పలు అంశాలపై అధ్యయనం
నగరంలో ట్రాఫిక్ చిక్కుల్లేని ప్రయాణం, గమ్య స్థానానికి అనుకున్న సమయంలో చేరడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పీఆర్టీఎస్ రవాణా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మార్గాల్లో సంబంధించిన కన్సల్టెంట్ సంస్థ అధ్యయనం చేసింది. మూడు మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్నవారి సంఖ్య, వినియోగిస్తున్న ప్రజా రవాణా, ప్రయాణానికి పడుతున్న సమయం, సొంత వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ అందుబాటులోకొస్తే లభించే ఆదరణ, తదితర అంశాలపై అధ్యయనం చేశారు. వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని పీఆర్టీఎస్ రవాణా వ్యవస్థను తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు.
"మెట్రోరైల్ వ్యవస్థ కన్నా తక్కువ ఖర్చుతో, దానికి సమాంతరంగా పీఆర్టీఎస్ తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు. ప్రస్తుత ప్రణాళికల ఆధారంగా సుమారు 600 పాడ్కార్లు కావాలి. ఈ వ్యవస్థకు ఇంకా సమగ్ర ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. అలాగే కార్యరూపం దాల్చేందుకు బడ్జెట్, స్థలం, ప్రయాణీకులకు తగిన వసతులు కావాలి" - సీఎల్ఎన్ గాంధీ రవాణా రంగ నిపుణులు
ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రయాణం చేయొచ్చు
పాడ్కార్లకు సంబంధించి స్పీడ్, డైరెక్షన్, హాల్ట్ ఇలా అన్నింటినీ ఓ కీలకమైన ప్రాంతం నుంచి ఆపరేట్ చేస్తారు. మరోలా చెప్పాలంటే ఇదే డిపోగా పని చేస్తుంది. ఒకే చోట నుంచి ఆపరేట్ చేయడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్లు, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రతి పాడ్లో ముందు, వెనుక ఉన్న వాహనాల దూరాన్ని గుర్తించే సెన్సార్లు ఉంటాయి. ఇవి పాడ్ల మధ్య సురక్షితమైన దూరం పాటించేలా చూస్తాయి.
వీటిలో బ్యాటరీలతో నడిచే మోటార్లతో పాటు విద్యుత్తో నడిచే మోటార్లనూ ఉపయోగిస్తారు. దీని వల్ల కాలుష్యం, శబ్దం చాలా తక్కువగా వెలువడుతాయి. అంటే పూర్తి పర్యావరణహితంగా ఉంటాయి. ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాన్ని ఎంచుకోగానే, ఆ పాడ్ మధ్యలో ఉన్న ఇతర స్టేషన్లలో ఆగకుండా నేరుగా గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది. ఒక పాడ్ కార్లో నలుగురు నుంచి ఆరుగురు ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
రెండు ప్రాంతాల్లో డిపోలు నిర్మించాలని నిర్ణయం
మెట్రోకు అనుసంధానంగా పాడ్ కార్లను నడిపే పీఆర్టీఎస్ డిపోల కోసమూ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటోంది సర్కార్. నెట్వర్క్ సమీపంలోనే డిపోలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండటం వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఎకరాల భూములు కావాలనేది పీఆర్టీఎస్పై అధ్యయనం చేస్తున్న లీ అసోసియేట్స్ గుర్తించింది. అయితే ప్రస్తుతానికి రెండు డిపోలు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. గచ్చిబౌలి ఐకియా సమీపంలో మల్టీ లెవల్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసి అందులో పీఆర్టీఎస్ డిపో ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటోంది ప్రభుత్వం.
నెక్లెస్ రోడ్లోనూ మల్టీలెవల్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడే మరో డిపో ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. వేలాడే పాడ్ కార్ల వ్యవస్థను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలనే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా భూమికి సుమారు 15 నుంచి 20 అడుగుల ఎత్తులో బలమైన ఇనుప, కాంక్రీట్ బీమ్లు నిర్మిస్తారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్కు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు. పై నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి ట్రాఫిక్ చిక్కులు కూడా ఉండవు.
పాడ్కార్లు పనిచేసే విధానం ఇదే
పాడ్ పైభాగంలో ఒక చక్రాల వ్యవస్థ ఉంటుంది. చక్రాలను ట్రాక్ లోపల, పక్కన అమర్చిన పరికరాలు కదిలేలా చేస్తాయి. ఫలితంగా పాడ్ ముందుకెళ్తుంది. ట్రాక్లు విడిపోయే చోట అంటే జంక్షన్ల వద్ద ట్రాక్ కదలకుండా పాడ్ పైన ఉండే చక్రాల వ్యవస్థే తన దిశను మార్చుకొని సరైన ట్రాక్లోకి వెళ్తుంది. దీనివల్ల ప్రయాణం చాలా వేగంగా సాగుతుంది. గాలి వీచినా పాడ్ ఎక్కువగా ఊగకుండా ఉండటానికి ఇందులో ప్రత్యేక షేక్ అబ్జార్బర్లు, డ్యాంపర్లు ఉంటాయి. ట్రాక్ లోపల చక్రాలు లాక్ అయి ఉండటంతో పాడ్ కింద పడిపోయే ప్రమాదం ఉండదని రవాణా రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. పీఆర్టీఎస్ అలైన్మెంట్ పరిశీలిస్తే ఐటీ కారిడార్లో చాలా ప్రభుత్వ భవనాలు, ప్రైవేటు ఐటీ పార్క్ల సమీపంలోంచి వెళుతోంది. దూరం తగ్గించేందుకు కొన్ని చోట్ల ఆయా కార్యాలయాల ప్రాంగణాల మీదుగా కూడా అలైన్మెంట్ను డిజైన్ చేశారు.
"పీఆర్టీఎస్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలంటే సవాళ్లతో కూడుకున్న పని. రోప్వేతో మాదిరిగా పాడ్కార్లలో ప్రయాణించినా మనం దిగాల్సిన గమ్యస్థానాల కోసం రైట్ ఆఫ్ వే సమస్యలు రావొచ్చు. జియోగాఫ్రికల్, రోడ్ నెట్వర్క్ డెన్సిటీ తదితర సమస్యలు ఎదురవుతాయి" - ప్రొ.లక్షణ్రావు, రవాణా రంగ నిపుణులు
రద్దీ వేళలో మరో సిస్టమ్ కూడా నడిపే అవకాశం
నలుగురి నుంచి ఆరుగురి వరకు పాడ్కార్లో ప్రయాణించొచ్చు. రద్దీ సమయంలో గ్రూప్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ కూడా నడపొచ్చని అధ్యయన సంస్థ చెబుతోంది. ఇందులో 20 నుంచి 25 మంది ప్రయాణించే వీలుంది. కాకపోతే దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక సమాచారమైతే లేదు. ఇప్పటికైతే ప్రభుత్వం ఆమోదం మేరకు తదుపరి పనులు మొదలుకానున్నాయి. ఈ పాడ్కార్లో ప్రయాణించడంతో ఆదా అయ్యే సమయం, ఛార్జీలు, తదితర అంశాలపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. ప్రభుత్వం అనుకున్నట్టుగా వచ్చే ఏడాదికి ఈ అధునాతన రవాణా వ్యవస్థ నగర వాసులకు అందుబాటులోకి వస్తుందేమో చూడాలి!
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