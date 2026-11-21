కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో కీలక పరిణామం - మేడిగడ్డ సహా మూడు బ్యారేజీలకు భారీ రిపేర్లు!
Repair For Kaleshwaram Project : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టలకు మరమ్మత్తులు చేపట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో కుంగిపోయిన మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్ పునర్నిర్మాణం అత్యంత కీలకం కానుంది.
Published : November 21, 2026 at 5:13 PM IST
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ సహా అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టలకు మరమ్మత్తుల ప్రక్రియకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఎన్డీఎస్ఏ సూచనల మేరకు చేసిన వివిధ పరీక్షలు, అధ్యయనాల ఆధారంగా పునాదుల బలోపేతం, డయాఫ్రమ్ వాల్స్, స్టిల్లింగ్ బేసిన్ల విస్తరణ పనులు చేపట్టనున్నారు. సాంకేతిక నిపుణుల పర్యవేక్షణలో రూపొందించిన డిజైన్లకు కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదం తీసుకొని పునరుద్ధరణ పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. అనుమతుల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి వచ్చే వానాకాలం వరకు పనులు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పియర్స్ కుంగిన మేడిగడ్డ ఆనకట్టలోని ఏడో బ్లాక్ ఈ ప్రక్రియలో కీలకం కానుంది.
గత కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల మరమ్మతులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియకు సిద్ధమవుతోంది. బ్యారేజీల నిర్మాణ సమయంలో తలెత్తిన లోపాలు, పునాదుల పటిష్ఠత, వరద ప్రవాహ వేగాన్ని నియంత్రించే వ్యవస్థల్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించి మూడింటిని తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా కసరత్తు కొనసాగుతోంది. ఇందుకోసం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి సాంకేతిక సంస్థల సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ - ఎన్డీఎస్ఏ సూచనలు, కేంద్ర జలసంఘం - సీడబ్ల్యూసీ పరిధిలోని టెక్నికల్ ఓవర్సైట్ కమిటీ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా మరమ్మత్తుల రూపకల్పన జరుగుతోంది.
సమగ్రంగా పరిశీలించి, బలోపేతం చేసేలా ప్రభుత్వం
మేడిగడ్డ బ్యారేజీలోని ఏడో బ్లాక్ కుంగిపోవడంతో పాటు అన్నారం, సుందిళ్లలో వచ్చిన సమస్యలతో మరమ్మత్తులు అవసరం అయ్యాయి. కేవలం దెబ్బతిన్న ప్రాంతాన్ని సరిచేయడం కాకుండా 3 బ్యారేజీల పునాదులు, కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు, నీటి ప్రవాహ నియంత్రణ వ్యవస్థలను సమగ్రంగా పరిశీలించి అవసరమైన చోట పునర్నిర్మాణం, బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా భూగర్భ, భౌగోళిక, కాంక్రీట్ పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు డిజైన్ల రూపకల్పన, హైడ్రాలిక్ అధ్యయనాలు చేపట్టారు. ఎన్డీఎస్ఏ పరిశీలన ప్రకారం, మేడిగడ్డలో తలెత్తిన సమస్యలకు ప్రణాళిక, డిజైన్, నిర్మాణ నాణ్యత, నిర్వహణ లోపాలు కారణాలుగా గుర్తించారు.
మూడు బ్యారేజీలు ఒకే తరహా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిర్మించినందున మేడిగడ్డతో పాటు అన్నారం, సుందిళ్లలోనూ సమగ్ర పరిశీలన అవసరమని నిపుణులు సూచించారు. అందులో భాగంగా ఆనకట్టల వాస్తవ స్థితిగతులు, లోపాలను తెలుసుకునేందుకు ఎన్డీఎస్ఏ సూచనల మేరకు భారీ స్థాయిలో సాంకేతిక పరీక్షలు చేపట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైన సీడబ్ల్యూసీపీఆర్ఎస్, సీఎస్ఎమ్ఆర్ఎస్ సాయంతో పరీక్షలు నిర్వహించారు. భూగర్భ నిర్మాణం, పునాదుల లోతు, మట్టి స్వభావం, కాంక్రీట్ నాణ్యత, నీటి లీకేజీలు, నిర్మాణాల స్థిరత్వం వంటి అంశాలు పరిశీలించారు. ఇందుకోసం జియోటెక్నికల్ , జియోఫిజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేశారు. బోర్హోల్ డ్రిల్లింగ్ ద్వారా మట్టి, రాతి నమూనాల సేకరణతోపాటు కాంక్రీట్ నాణ్యత, పటుత్వాన్ని పరీక్షించారు. గ్రౌండ్ పెనెట్రేటింగ్ రాడార్ సర్వేలు పునాదుల స్థితిని అంచనా వేసేందుకు సిస్మిక్, క్రాస్హోల్ పరీక్షలు చేశారు.
జీఆర్పీ సర్వేలతో పునాదుల పరిస్థితి గుర్తింపు
మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ప్రాజెక్టుల్లో నీటి ప్రవాహం, పునాదుల కింద ఒత్తిళ్లపై అధ్యయనాలు నిర్వహించారు. నమూనాలను ప్రయోగశాలల్లో పరీక్షించి, వాటి ఆధారంగా మరమ్మత్తుల డిజైన్లను రూపొందించేలా కసరత్తు చేశారు. కీలకమైన మేడిగడ్డ ఆనకట్టలోని కుంగిన పియర్లు అయిన 20, 21, 22 ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా నమూనాల సేకరణ, భూగర్భ పరిశీలనలు చేపట్టారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 నుంచి 30 మీటర్ల లోతు వరకు భూగర్భ పరిస్థితులను అంచనా వేసేందుకు జీపీఆర్ సర్వేలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల ద్వారా పునాదుల బలహీనతలు, నీరు చొచ్చుకురావడం, కాంక్రీట్ నిర్మాణాల పరిస్థితిని గుర్తించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిష్పాక్షికంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరమ్మతు పనులు చేపడుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ టెక్నికల్ ఓవర్సైట్ కమిటీ, కేంద్ర జల సంఘం, డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ సభ్యులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సాంకేతిక నిపుణుల సూచనల మేరకే పనులు చేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు వారితో రెండు సమావేశాలు పూర్తయ్యాయి. వారు ఫైనల్ డిజైన్ అందించగానే పనులు మొదలుపెడతాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మరమ్మతులు చేయడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధమవుతోంది - ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి
మూడు ఆనకట్టల పునాదుల పటిష్ఠతను పెంచడం అనేది మరమ్మత్తుల్లో అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఇందుకోసం డయాఫ్రమ్ వాల్స్, కట్ఆఫ్ వాల్స్ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. బ్యారేజీ పునాదుల చుట్టూ లేదా అవసరమైన ప్రాంతాల్లో భూగర్భంలో నిర్మించే అత్యంత పటిష్ఠమైన కాంక్రీట్ గోడను డయాఫ్రమ్ వాల్ అంటారు. పునాదుల కింద నుంచి నీరు చొచ్చుకు పోవడాన్ని తగ్గించడం, మట్టి కొట్టుకుపోకుండా చూడటం, నిర్మాణ స్థిరత్వాన్ని పెంచడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. మేడిగడ్డలో బ్యారేజీ మొత్తం వెడల్పునా ఒక చివరి నుంచి మరో చివరి వరకు డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. అవసరమైన చోట్ల అప్స్ట్రీమ్, డౌన్స్ట్రీమ్ వైపులా కట్ఆఫ్ వాల్స్ నిర్మించనున్నారు. అన్నారం, సుందిళ్లలోనూ పునాదుల బలోపేతానికి తగిన చర్యలు చేపట్టనున్నారు. దాంతో పాటు గ్రౌటింగ్ విధానంలో పునాదుల కింద ఉన్న ఖాళీలను ప్రత్యేక సిమెంట్ మిశ్రమాలతో నింపి బలాన్ని పెంచే చర్యలు చేపట్టనున్నారు. తద్వారా నీరు చొచ్చుకురావడం, పునాదుల కింద ఒత్తిళ్ల ప్రభావాన్ని నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు.
డిజైన్లు ఖరారైతే స్వల్పంగా మార్పులు ఉండే అవకాశం
బ్యారేజీల దిగువ భాగంలో నీటి వేగాన్ని తగ్గించే స్టిల్లింగ్ బేసిన్ల నిర్మాణం, విస్తరణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వరద సమయంలో బ్యారేజీ గేట్ల నుంచి విడుదలయ్యే నీరు అత్యంత వేగంతో నదీగర్భంపై పడితే మట్టి, ఇసుక కొట్టుకుపోయి పునాదులపై ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ శక్తిని తగ్గించి నీటి వేగం నియంత్రించేందుకు స్టిల్లింగ్ బేసిన్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న స్టిల్లింగ్ బేసిన్ల పొడవు అవసరమైన స్థాయిలో లేకపోవడం, ఎనర్జీ డిసిపేషన్ వ్యవస్థల పటిష్ఠతపై ఉన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో వీటిని విస్తరించి బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు.
మేడిగడ్డ వద్ద ఉన్న స్టిల్లింగ్ బేసిన్ను 46.8 మీటర్ల నుంచి 66 మీటర్లకు అన్నారంలో 45 మీటర్ల నుంచి 66 మీటర్లకు సుందిళ్లలో 30 మీటర్ల నుంచి 58 మీటర్లకు పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. తుది డిజైన్లు ఖరారైతే వాటి ఆధారంగా స్వల్పంగా మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. స్టిల్లింగ్ బేసిన్లతో పాటు దిగువ భాగంలోని రివర్ బెడ్ను కూడా పటిష్ఠం చేయనున్నారు. మేడిగడ్డలోని పియర్లను కొత్త స్టిల్లింగ్ బేసిన్ల చివరి వరకు విస్తరించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్ విషయంలో పలు ప్రతిపాదనలు
మేడిగడ్డ ఆనకట్టలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏడో బ్లాక్ కుంగిపోవడం. బ్లాక్లోని పియర్లకు పగుళ్లు, రాఫ్ట్ భాగం నదీగర్భంలోకి దిగిపోవడంతో ఎలా పునరుద్ధరించాలనే అంశంపై పలు ప్రత్యామ్నాయాలు పరిశీలిస్తున్నారు. దెబ్బతిన్న ఏడో బ్లాక్ను పూర్తిగా తొలగించి అదే ప్రాంతంలో కొత్తగా నిర్మించడం, ప్రస్తుతం ఉన్న బ్లాక్కు ముందు భాగంలో కొత్త నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం, ప్రస్తుత బ్లాక్ను స్పిల్వేగా మార్చడం వంటి ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. మేడిగడ్డ ఆనకట్టలోని 85 పియర్లకు సంబంధించిన నిర్మాణ విస్తరణ, కొత్త స్టిల్లింగ్ బేసిన్లతో అనుసంధానం, పునాదుల బలోపేతం వంటి పనులు కూడా ఉన్నాయి. మేడిగడ్డలోనే కాకుండా అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల్లోనూ పునాదుల పటిష్ఠత, దిగువ భాగంలో నీటి ప్రవాహ వేగం నియంత్రణపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు.
అన్ని ఆనకట్టల్లోనూ కేవలం తాత్కాలిక మరమ్మత్తులు కాకుండా దీర్ఘకాలిక భద్రతకు అవసరమైన నిర్మాణ మార్పులు చేపట్టాలన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఆనకట్టల పునరుద్ధరణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కన్సల్టెన్సీ సేవలు వినియోగించుకుంటోంది. ఐఐటీ బాంబే, ఆఫ్రీ ఇండియా జాయింట్ వెంచర్ డిజైన్లను రూపొందిస్తోంది. కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఏర్పాటు చేసిన టెక్నికల్ ఓవర్సైట్ కమిటీ ఈ డిజైన్లను ఇప్పటికే పరిశీలించింది.
పునరుద్దరణ పనులు పాత గుత్తేదారులకే!
డిజైన్ల ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరమ్మత్తుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధానపర నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పునరుద్దరణ పనులను పాత గుత్తేదారులకే ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. మరమ్మత్తులకు అయ్యే వ్యయానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ పరిపాలనా అనుమతులు ఇవ్వనుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మూడు ఆనకట్టల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియకు రూ.4000 కోట్లకు పైగా వ్యయం అవుతుందని అంచనా వేశారు. డిజైన్లకు సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదం లభించిన తర్వాతే పనులు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి పూర్తి చేసి ఆనకట్టల్లో నీటిని నిల్వ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకొంది.
ఆనకట్టల మరమ్మత్తుల వ్యయాన్ని ఎవరు భరించాలన్న అంశం కీలకంగా మారింది. మేడిగడ్డ నిర్మాణ బాధ్యతలు ఎల్అండ్టీ, అన్నారం నిర్మాణ బాధ్యతలు అఫ్కాన్స్, సుందిళ్ల నిర్మాణ బాధ్యతలు నవయుగ సంస్థలు చేపట్టాయి. పాత నిర్మాణాల్లో నాణ్యత లోపాల వల్ల దెబ్బతిన్న పనులకు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ల బాధ్యతను నిర్ధరించడం, కొత్తగా చేపట్టాల్సిన అదనపు నిర్మాణాల ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరించాలా అనే అంశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈసారి చేపట్టే పనుల్లో ఏ చిన్న లోపం జరిగినా భవిష్యత్తులో మళ్లీ భారీ నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంటుందని అందుకే సాంకేతిక సంస్థల పర్యవేక్షణలో, శాస్త్రీయ పరీక్షల ఆధారంగా, దీర్ఘకాలిక భద్రతకు భరోసా కల్పించేలా పనులు పూర్తి చేసే అంశంపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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