ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్కు ఏర్పాట్లు - పెట్టుబడులపై ప్రభుత్వం దృష్టి
Telangana Global Summit 2026 in Hyderabad : ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్-2026కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యికి పైగా కంపెనీలు, 1,500 మంది సీఈవోలకు ఆహ్వానం పంపింది.
Published : November 28, 2026 at 3:58 PM IST
ప్రపంచ పెట్టుబడులకు తెలంగాణను ప్రధాన గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్-2026కు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. వచ్చే నెల 7, 8, 9 తేదీల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలోని యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణం వేదికగా ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు జరగనుంది. పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, పరిశ్రమల స్థాపన, ఆవిష్కరణలు, ఉపాధి కల్పన ప్రధాన అజెండాగా కార్యక్రమాలకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
ఫ్రమ్ ప్లెడ్జ్ టు ప్రొడక్ట్ స్కోర్కార్డు విడుదల
గత సమ్మిట్తో పోలిస్తే ఈసారి ఎక్స్ పో హాళ్లను పెంచడంతో పాటు 4 ప్రత్యేక వేదికల్లో 52 రంగాలకు సంబంధించిన సమావేశాలు, చర్చలు, సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యికి పైగా కంపెనీల ప్రతినిధులతో పాటు సుమారు 1,500 మంది సీఈవోలు, ఎండీలు, పెట్టుబడిదారులు, వివిధ దేశాల రాయబారులు, మరో 1500 మంది పారిశ్రామిక రంగ ప్రతినిధులు హాజరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దాదాపు 3,500 ఆహ్వానాలు పంపించగా ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు. సదస్సు చివరి రోజున పెట్టుబడి హామీలు ఏ మేరకు కార్యరూపం దాల్చాయో వివరించే ఫ్రమ్ ప్లెడ్జ్ టు ప్రొడక్ట్ స్కోర్కార్డును విడుదల చేయనున్నారు.
ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. సుమారు 14,400 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో రక్షా ఎక్స్పో నిర్వహిస్తుండగా దేశ, విదేశాలకు చెందిన 575 సంస్థలను ఆహ్వానించారు. వచ్చే నెల 7 నుంచి 9 వరకు వ్యాపార ప్రదర్శనలు జరుగుతాయి. వచ్చే నెల 10 నుంచి 13వ తేదీ వరకు ప్రజల సందర్శనకు అవకాశం కల్పించనున్నారు.
"దేశంలోకెల్ల పెద్ద ఎక్స్ పో ఏరియాగా తీర్చిదిద్దాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒకవైపు పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూనే మరోవైపు ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే విధంగా, మన చరిత్ర, మనకున్న వారసత్వ సంపద వాటినన్నింటిని ప్రతిబింబించే విధంగా పెవిలియన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం" శశాంక్, ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఛైర్మన్
తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్ ఛాలెంజ్
ఆవిష్కరణల కోసం సుమారు 9 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక స్టార్టప్ పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 136 స్టార్టప్లు తమ ఉత్పత్తులు, సాంకేతిక పరిష్కారాలను ప్రద ర్శించనున్నాయి. ప్రభుత్వశాఖలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలను అందించేందుకు తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్ ఛాలెంజ్ నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యం, ఇంధనం, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణ వంటి రంగాల్లో వినూత్న ఆలోచనలను ఆహ్వానించిన ప్రభుత్వం ఎంపికైన ఆవిష్కరణలను గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ప్రదర్శించే అవకాశం కల్పించనుంది. తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాల ప్రాధాన్యాన్ని చాటిచెప్పేందుకు ఫ్రమ్ ఫార్మ్ టు ఫోర్క్-తెలంగాణ పేరుతో ప్రత్యేక పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ పెవిలియన్ను ఏర్పాటు
తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేలా 3,600 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ పెవిలియన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలు, దేవాలయాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, ప్రకృతి అందాలను గ్లోబల్ ప్రతినిధులకు పరిచయం చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు, గాంధీ సరోవర్ వంటి ప్రాజెక్టులను కూడా ఇందులో భాగం చేయనున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయికి తెలుగు సినీ పరిశ్రమ
తెలుగు సినిమా, యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ రంగాలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో సమ్మిట్లో భాగంగా దాదాపు 15 ఎకరాల్లో ఇండియా జాయ్-2026ను ప్రత్యేకంగా నిర్వహించనున్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నెట్ఫ్లిక్స్, డిస్నీ, సోనీ, అడోబ్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఇందులో భాగస్వామ్యం కానున్నాయి. తెలుగు సినీ పరిశ్రమను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా ఇండియా జాయ్ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పో
డిసెంబరు 8న జరగనున్న తెలంగాణ క్లైమేట్ కాంక్లేవ్లో దాదాపు 200 మంది శాస్త్రవేత్తలు, రైతులు, విధాన నిర్ణేతలు, పర్యావరణ నిపుణులు పాల్గొననున్నారు. రానున్న 5, 10 ఏళ్లకు సంబంధించి వాతావరణ స్థిరత్వ కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించనున్నారు. విద్య, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. సీఎం డిసెంబర్ 7, 8వ తేదీల్లో విద్యా సంస్థల్లోని సంస్కరణలపై అంతర్జాతీయ విద్యావేత్తలతో చర్చించనున్నారు.
సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం
ఈ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి, సీఎస్ సంజయ్ జాజు నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ సూచనలు ఇస్తున్నారు. ప్రతి ప్రతినిధికి ప్రత్యేక లైజనింగ్ అధికారిని నియమించి విమానాశ్రయం నుంచి వసతి, సమ్మిట్ వేదిక, తిరుగు ప్రయాణం వరకు అన్ని ఏర్పాట్లు సమన్వయం చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నందున ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా సులభంగా ప్రవేశం కల్పించనున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన మంత్రులతో కూడిన కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తోంది.
ప్రధాన నగరాల్లో ప్రచార కార్యక్రమాలు
సమ్మిట్ను కేవలం వ్యాపారవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులకే పరిమితం చేయకుండా ప్రజల భాగ స్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. హైదరాబాద్తో పాటు దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. డిసెంబరు 10 నుంచి 13 వరకు ఎక్స్పోలు, ఇండియా జాయ్ తదితర కార్యక్రమాలను ప్రజలు సందర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ప్లెడ్జ్ టు ప్రొడక్ట్ విధానం
గతేడాది తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047 డాక్యుమెంట్ను ఆవిష్కరించి రాష్ట్రాన్ని 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈసారి కేవలం పెట్టుబడి హామీలకే పరిమితం కాకుండా అవి కార్యరూపం దాల్చేలా ప్లెడ్జ్ టు ప్రొడక్ట్ విధానాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తోంది.
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