తెలంగాణలో పెరుగుతున్న కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు - ప్రతి 100 మందిలో ఏడుగురికి ప్రాబ్లమ్
కిడ్నీ వ్యాధులకు ప్రథమ శత్రువుగా షుగర్ - రాష్ట్రంలో కలవరపెడుతున్న కిడ్నీ కేసులు - జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే రెట్టింపు బాధితులు
Published : December 5, 2025 at 2:56 PM IST
Kidney Diseases Severity in Telangana : పరిమాణం చూస్తే పిడికిడంత. అందించే ప్రయోజనం మాత్రం వెలకట్టలేనంత. అయితే ఇవి ఒకసారి దెబ్బతింటే వాటిని బాగు చేయడం అసాధ్యమైన పని. మరింత చెడిపోకుండా చూసుకోవడం తప్ప మరేమీ చేయలేం. ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా శరీరంలో కీలక అవయమైన కిడ్నీల గురించేనండి. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆందోళనకర స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నారు.
ప్రతి వంద మందిలో ఏడుగురు కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండడమే ఈ ఆందోళకు ప్రధాన కారణం. జాతీయ సగటు కంటే ఇది రెట్టింపు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. వచ్చే పదేళ్లలో రాష్ట్రంలో కిడ్నీ కేసుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందన్న వైద్యుల హెచ్చరికలు మరిన్ని ప్రమాద ఘంటికలను మోగిస్తోంది. మరి రాష్ట్రంలో ఎందుకీ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏ కారణాల వల్ల కిడ్నీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. వ్యాధి రాకుండా ప్రజలు ఎలాంటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
కలవరపెడుతున్న కిడ్నీ కేసుల సంఖ్య : ఆరోగ్య పరిరక్షణపై ప్రజల్లో ఎంత స్పృహ పెరుగుతున్నా అనారోగ్య సమస్యలు అంతే స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇటీవల కాలం వరకు క్యాన్సర్, షుగర్ సంబంధిత వ్యాధులు అధిక సంఖ్యలో నమోదవుతూ వస్తుండగా ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో కిడ్నీ వ్యాధులు కూడా చేరిపోయాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణాలో ఈ కేసుల సంఖ్య తీవ్రంగా కలవరపెడుతోంది. భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి ఇటీవల జరిపిన అధ్యయనంలోని గణాంకాలు ఇందుకు అద్దం పడుతున్నాయి. దీని ప్రకారం తెలంగాణలో ప్రతి వంద మందిలో 7.4 శాతం మంది కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు.
అంటే ఆ సంఖ్య ప్రతి 14 మందిలో ఒకరు అన్నమాట. జాతీయ స్థాయిలో ఈ సంఖ్య సగటున 3.2 శాతం ఉండగా, తెలంగాణలో మాత్రం ఆ సంఖ్య రెట్టింపు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఐసీఎంఆర్ దేశవ్యాప్తంగా 25 వేల మంది పెద్ద వయస్కులపై జరిపిన సర్వే ద్వారా ఈ విషయాన్ని గుర్తించింది. తెలంగాణ తర్వాత గోవా, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ 3.2 శాతంతో కాస్త సురక్షితంగానే ఉంది. అయితే తెలంగాణలోని కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తుల గణాంకాలను చూసి ఈ పరిస్థితి ప్రజా ఆరోగ్య సంక్షోభానికి నిదర్శనం అని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో : తెలంగాణలో కిడ్నీ కేసులు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా వైద్య నిపుణులు పలు అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. అడ్డూ అదుపులేకుండా పెయిన్ కిల్లర్లను వినియోగించడం, అపరిశుభ్ర నీటిని తాగడం, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిస్ వ్యాధుల పెరుగుదల కిడ్నీ కేసులు విజృంభించడానికి కారణం అని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హైపర్టెన్షన్, డయాబెటిస్ వ్యాధులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
హైబీపీ, షుగర్ లేని వారితో పోలిస్తే ఆ రెండు సమస్యలున్న వారిలో కిడ్నీ జబ్బుల ప్రమాదం ఆరు రెట్లు ఎక్కువ. కేవలం మధుమేహం ఉన్న వారిలో ఇది 3.2 రెట్లు, బీపీ సమస్యతో బాధపడేవారిలో 2.4 రెట్లు అధికంగా ఉంది. ఊబకాయులు, 60 ఏళ్ల వయసు పైబడిన వారు, కిడ్నీలో రాళ్లు, దీర్ఘకాలిక మూత్రనాళాల ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నవారు కూడా కిడ్నీ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలోని జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆసుపత్రులకు వస్తున్న కిడ్నీ బాధితులు, డయాలసిస్ కోసం కొత్తగా వచ్చే వారి సంఖ్య వందల్లో ఉంటుంది.
"చాలామంది మెడికల్ షాపుల్లోకి వెళ్లి ఎటువంటి డాక్టర్ ప్రిస్కిప్షన్ లేకుండా నొప్పి మాత్రలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. వీటి వల్ల కిడ్నీ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది. మీకు ఎదైనా నొప్పి ఉంటే పారాసిటమాల్ తప్పా ఎటువంటి మాత్రలు వాడకండి. లేదంటే డాక్టర్ను కలిసి సూచనలు తీసుకుని మాత్రలు వాడొచ్చు" -డాక్టర్ మహేందర్, యశోద ఆసుపత్రి
తీవ్రమైన బీపీ, షుగర్తో బాధపడే వారు : రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్యుల సూచన లేకుండా జరిగే పెయిన్ కిల్లర్ అమ్మకాలు, అర్హత లేని వైద్యులపై ఎక్కువ ఆధారపడడాన్ని గుర్తించినట్లు నిపుణులు తెలిపారు. జ్వరం నుంచి మోకాళ్ల నొప్పుల వరకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు అలాంటి వైద్యులు నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లేమేటరీ ఔషధాలను సూచిస్తున్నారు. నొప్పి తగ్గడానికి, ఛాతిలో మంట వంటి సమస్యలు, శరీరంలో వేడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగించే ఈ ఔషధాలు దీర్ఘకాలంలో శరీరంలో విష పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి.
రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన బీపీ, షుగర్తో బాధపడే వారు స్థానిక వైద్యులను ఆశ్రయిస్తున్నారని, వారు సూచించే మందులను వాడడం వల్ల పెద్ద ఆసుపత్రులకు చేరే సరికే వారి కిడ్నీలు చెడిపోతున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. మద్యపానం, ధూమపానం వల్ల కూడా రాష్ట్రంలో కిడ్నీ కేసులు పెరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
అత్యధిక తలసరి వినియోగంలో తెలంగాణ దేశంలోనే అధికంగా ఉందని జాతీయ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్, పాలసీ వర్కింగ్ నివేదిక వివరాలు వెల్లడించిన వేళ వైద్యులు ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. సాధారణంగా కిడ్నీల ప్రధాన విధి రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి మూత్రాన్ని తయారు చేయడం. ఇలా రక్తంలోని వ్యర్థాలను, అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపుతాయి. ఇవే కాదు కిడ్నీలు రకరకాలుగా మన శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. ఎర్ర రక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేసే హార్మోన్లు, ఎముకల పెరుగుదలకు తోడ్పడే విటమిన్-D తయారీకి సాయం చేస్తాయి. రక్తపోటును కూడా మూత్రపిండాలు నియంత్రిస్తాయి. గుండె సక్రమంగా పని చేసేందుకు తోడ్పడతాయి. శరీరంలోని కాల్షియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలను నియంత్రిస్తాయి.
మూత్రం పోస్తున్నపుడు నురగ : కిడ్నీ జబ్బు తొలి దశలో పెద్దగా లక్షణాలు ఏమీ ఉండవు. చివరి దశలో కిడ్నీలు పూర్తిగా విఫలం అవుతాయి. జబ్బు ముదురుతున్న కొద్ది లక్షణాలు బయటపడుతుంటాయి. నిస్సత్తువ, మూత్రం పోస్తున్నపుడు నురగ, మూత్రంలో రక్తం పడడం, విసర్జనలో మార్పులు, కాళ్లు, పాదాలు ఉబ్బడం, ఆయాసం, రక్తపోటు పెరగడం వంటివి కనిపిస్తుంటాయి. రక్తంలో క్రియాటనీన్, యూరియా, మూత్రంలో సుద్ద, రక్తం పరీక్షల ద్వారా కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అల్ట్రా సౌండ్, సీటీ స్కాన్, కిడ్నీ బయాప్సీ పరీక్షల ద్వారా కిడ్నీల పనితీరును నిర్థారించుకోవచ్చు.
కిడ్నీ జబ్బు దీర్ఘ కాల సమస్య. ఇవి మెల్లగా దెబ్బతింటూ వస్తాయి. పూర్తిగా విఫలమైతే డయాలసిస్, కిడ్నీ మార్పిడి తప్పదు. కాని అంతవరకు రాకుండా చూసుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి కిడ్నీలను సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. ప్రతి వంటకంలో ఉప్పును వినియోగిస్తాం. అయితే దీన్ని ప్రతి రోజు 5 నుంచి 6 గ్రాములకు మించకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలనేది నిపుణుల సలహా. అలాగే పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు స్ట్రీట్ ఫుడ్, జంక్ఫుడ్లకు దూరంగా ఉండాలి. కూల్డ్రింక్స్ అధికంగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. బరువు అదుపులో ఉండేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. లేదంటే ఊబకాయం ఉన్న వారు 2 నుంచి 7 రెట్లు అధికంగా కిడ్నీ వ్యాధి బారినపడే అవకాశం ఉంది. బరువు ఎక్కువ ఉండటంతో కిడ్నీలపై అధిక భారం పడుతుంది.
మాంసాహారాన్ని తగ్గించుకోవాలి : ఇంకా అనేక అలవాట్లు మన కిడ్నీలకు శ్రీరామరక్షలా పని చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆహారపు అలవాట్లు. ప్రతి నిత్యం సమతుల ఆహారమే తీసుకోవాలి. తాజా పండ్లు, ఆకు కూరలు, కూరగాయలు రక్తంలో ఆమ్లం మోతాదును తగ్గించి కిడ్నీలను కాపాడతాయి. వీలైనంత వరకు ఇంట్లో వండిన ఆహారమే తీసుకోవాలి. ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారాన్ని తగ్గించుకోవాలి. రోజుకు కనీసం 2 లీటర్ల మంచినీరు తాగాలి. ఆరోగ్యకర ఆహారంతో కిడ్నీ జబ్బుకు దారి తీసే అధిక బరువు, రక్తపోటు, గ్లూకోజు అదుపులో ఉంటాయి. కిడ్నీకి ప్రథమ శత్రువు మధుమేహమే.
ఈ వ్యాధి ఉన్న వారు అవసరమైన మందులు వేసుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, ఆహార నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలి. రక్తంలో గ్లూకోజును తనిఖీ చేసుకోవాలి. రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకుంటే కూడా కిడ్నీ జబ్బు ముప్పు తగ్గుతుంది. బీపీ ఉన్న వారు తరచూ పరీక్ష చేయించుకోవాలి. 140/90, లేదా అంతకంటే పెరిగితే విధిగా మందులు వేసుకోవాలి. రక్తంలో క్రియాటనీన్ పరీక్ష చేయించుకోవాలి. మద్యపానం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రి పూట కనీసం 7 గంటలు నిద్రపోవాలి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.
హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవారు : కిడ్నీ వ్యాధుల నియంత్రణ విషయంలో ప్రజలు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా తెలంగాణలో ఇది ఆందోళనకర స్థాయికి చేరిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి కూడా నిపుణులు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు. రోజువారీ కిడ్నీ వ్యాధి పరీక్షలను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కార్యక్రమాల్లో చేర్చాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవారు, లేదా 30 ఏళ్ల వయసు ఉండి కుటుంబంలో ఆ సమస్యతో పాటు షుగర్ ఉన్న వారి విషయంలో ఇది తప్పనిసరి చేయాలని చెబుతున్నారు.
స్టెరాయిడ్లు వంటి ఔషధాల అమ్మకంపై గట్టి నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడం సహా పాఠశాలలు, జిమ్లు, గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కిడ్నీ వ్యాధులపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు. తెలంగాణలో కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య భారీగా ఉండడం సహా రాబోయే పదేళ్లలో ఇది రెట్టింపు అవుతుందన్న ఐసీఎంఆర్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలతో పాటు ప్రభుత్వం అప్రమత్తం కాకుంటే రాబోయే ప్రమాదాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు.
'నాకు కాలేజ్కి వెళ్లాలని ఉంది, దయ చేసి ప్రాణం పోయండి' - ఓ యువకుడి దయనీయ గాథ
'నా కిడ్నీ ఇచ్చినా - రూ.15 లక్షలు ఖర్చు చేసినా - నీ ప్రాణాలు దక్కకపాయె బిడ్డా'