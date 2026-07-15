నంగునూరు జెడ్పీ స్కూల్కు అరుదైన గుర్తింపు - పాఠశాలకు స్వచ్ఛ ఏవం హరిత విద్యాలయ రేటింగ్
పోటీలో పాల్గొన్న 14 లక్షల పాఠశాలల్లో నంగునూరు జెడ్పీ పాఠశాలకు 31వ ర్యాంక్ - బడిలో స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రతపై వినూత్న బోధన - విద్యార్థుల చేత వివిధ రకాల మొక్కల పెంపకం
Published : July 15, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 4:10 PM IST
ZP High School Nangunur Got Rare Recognition : ఏ పాఠశాలలోనైనా విద్యార్థులకు పుస్తకాల్లోని పాఠాలు, నడవడిక, నైతిక విలువలను నేర్పిస్తారు. కానీ అక్కడ చిన్నారులకు ప్రకృతి పాఠాలను కూడా నేర్పిస్తున్నారు. పచ్చదనం, స్వచ్ఛతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రకృతిని ప్రేమిస్తే సాటి వారిని కూడా ప్రేమించవచ్చని అక్కడి గురువులు ఆలోచించారు. బడిని పచ్చదనాల పొదరిల్లుగా తీర్చిదిద్దారు. స్వచ్ఛతకు మారుపేరుగా మార్చారు. అందుకే వారు చేస్తున్న కృషికి గుర్తింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్వచ్ఛ ఏవం హరిత విద్యాలయ రేటింగ్లో స్థానం దక్కింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలల్లోంచి ఎంపిక : స్వచ్ఛత పరిశుభ్రత నాణ్యమైన జీవన ప్రమాణాలు విద్యార్థులకు నేర్పే పాఠశాలలకు కేంద్రం ఏటా ఒక గుర్తింపు ఇస్తూ ఉంటుంది. స్వచ్ఛ ఏవం హరిత విద్యాలయ రేటింగ్ పేరిట దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలల్లో మేటి వాటిని గుర్తిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం నిర్వహించిన పోటీలో రాష్ట్రం నుంచి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కలిపి పది పాఠశాలలు ఎంపికయ్యాయి. అందులో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు రెండున్నాయి. వీటిలో ఒకటి జగిత్యాల జిల్లా గంగాధర జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ కాగా, మరొకటి సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూరు మండలంలోని జిల్లాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల.
31వ ర్యాంకుతో మెరిసి : స్వచ్ఛ ఏవం హరిత విద్యాలయ రేటింగ్ కోసం నిర్వహించే పోటీలో దేశవ్యాప్తంగా 14 లక్షల 75 వేల పాఠశాలలు పాల్గొన్నాయి. అందులో తెలంగాణ నుంచి సుమారు లక్షా 90వేల పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ అధిగమిస్తూ నంగూనూరు జెడ్పీహెచ్ఎస్ మాత్రం తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 31వ ర్యాంకు సంపాదించింది. ప్లాస్టిక్ నిషేధం, విద్యార్థులతో మొక్కలు నాటించడం, కిచెన్ గార్డెన్, సోలార్ ప్యానల్ ఏర్పాటు, సీసీ కెమెరాలు, విద్యార్థులకు స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రత పైన అవగాహన కల్పించడం వంటి అలవాట్లను ఇందులో బేరీజు వేస్తారు. ప్రతి ఏటా ఈ పోటీ కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటారు. అనంతరం స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రత గురించి పిల్లలకు ఎలా నేర్పిస్తున్నారు అనే అంశంపై కేంద్రస్థాయి అధికారులు వచ్చి పర్యవేక్షణ చేసి రేటింగ్ నిర్ధారిస్తారు. ఈ విధంగా కేంద్రం సూచించిన అన్ని అంశాలను పాటిస్తూ విద్యార్థుల మెరుగైన జీవితానికి పాటుపడుతున్న నంగునూరు జడ్పీహెచ్ఎస్ జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
పుట్టినరోజుకో మొక్క : చదువుతో పాటు, స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రత గురించి నంగునూరు జెడ్పీహెచ్ఎస్లో వినూత్న మార్గాల్లో అధ్యాపకులు పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నారు. పుట్టిన రోజు చాక్లెట్లు పంచడం మానేసి మొక్కలు నాటడం ఇక్కడ పిల్లలు అలవాటు చేసుకున్నారు. ప్లాస్టిక్ చెత్తను పెంచకూడదనే క్రమంలో ఈ విధానాన్ని పాటిస్తున్నట్టు అక్కడ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి విద్యార్థి నాటిన మొక్కకు ఆ విద్యార్థి పేరు ఉంటుంది. ఆ మొక్క చెట్టుగా ఎదిగే వరకు దాని అలనా పాలన వారే చూస్తూ ఉండడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రతలో నిత్యం కొత్తదనాన్ని అంటే సాంకేతిక పద్ధతులను అవలంబిస్తూ రోగాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. వారు పాటించడమే కాకుండా తమ పరిసరాలలోని వ్యక్తులకు సైతం పరిశుభ్రత పైన అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తాము మాత్రమే ఆరోగ్యంగా ఉండడం కాదని సాటి వారు సైతం అలా ఉండడానికి పాఠశాలలో నేర్చుకున్న అలవాట్లు దోహదపడుతున్నాయని చిన్నారులు చెబుతున్నారు. స్వచ్ఛ తెలంగాణ, స్వచ్ఛ భారత్లో సైతం భాగస్వామ్యం అవుతున్నామని విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు.
"మా పుట్టినరోజుకు మొక్కలు నాటుతాం. మధ్యాహ్న భోజనానికి కావాల్సిన కూరగాయలను మేమే పెంచుతాం. వర్షపు నీటిని నిల్వచేసి వినియోగిస్తున్నాం. రావి చెట్టును తల్లిగా భావిస్తాం. పాఠశాల పరిసరప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుతాం. దీంతో మా పాఠశాలకు స్వచ్ఛ ఏవం హరిత విద్యాలయ రేటింగ్ వచ్చింది. మా బడికి జాతీయ స్థాయిలో 31వ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఉపాధ్యాయుల కృషితోనే ఈ అవార్డు సాధ్యమైంది" - పాఠశాల విద్యార్థిని
కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలకు దీటుగా : నంగునూరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 385 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. మండల కేంద్రమైన నంగునూరులో ఉన్న ఈ పాఠశాలలో పరిసర గ్రామాల విద్యార్థులు చదువుతుంటారు. వారికి నాణ్యమైన విద్యను అందించడంతో పాటు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలతో ఎలా బతకడం అనే అంశాలను విద్యార్థులకు ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు నేర్పిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా ప్రకృతికి ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా ఉండడం ఎలాగో చెబుతున్నారు. విద్యార్థులతో మొక్కలు నాటించడం వాటి సంరక్షణకు చర్యలు చేపట్టడం పరిసరాల పరిశుభ్రత, మనిషి ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ఎలా ఉండాలి. అనే అంశాలపై చిన్నప్పటి నుంచే విద్యార్థులకు ఒక క్రమ పద్ధతిలో బోధిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాల అయినా కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు దీటుగా ఇక్కడి పిల్లల్ని మెరికల్లా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. డిజిటల్ తరగతుల నిర్వహణ, పిల్లలకి సైన్స్ ల్యాబ్ సహా మూడు వేల రెండు వందల పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థుల రక్షణ కోసం పాఠశాలలో 19 సీసీ కెమెరాలు సైతం బిగించారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థులు తినే భోజనాన్ని ఉపాధ్యాయుల సైతం ప్రతిరోజు తింటారు. తద్వారా నాణ్యత ఎక్కడా దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
ప్రకృతిని కాపాడుకునే విధంగా : విద్యార్థులను పాఠశాలకు పాఠాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా వారి జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకునే విధంగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పడమే తమ లక్ష్యమని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు తెలిపారు. అందులో భాగంగా చెట్ల పెంపకం, నీళ్ల పొదుపు, తదితరాలపై చిన్నారులకు పాఠశాల స్థాయి నుంచే అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నీటిని పొదుపు చేసుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలని వివరిస్తున్నారు. ఆ పొదుపు కారణంగా భవిష్యత్తులో సమాజానికి ఎలాంటి మేలు కలుగుతుంది అనే అంశాలను తెలియజేస్తున్నారు. ప్రకృతిని విధ్వంసం చేయకుండా కాపాడుకుంటేనే ప్రజలంతా సుభిక్షంగా జీవించగలుగుతారు అనే నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్టు ప్రధానోపాధ్యాయుడు రామస్వామి తెలిపారు.
"స్కూల్ వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మార్చేందుకు పిల్లలకు సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ప్రయత్నంలో పచ్చదనాన్ని పెంచాం పరిశుభ్రతను పాటించాం. ఎస్హెచ్వీఆర్ అప్లికేషన్ వచ్చే సమయంలో పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలిపాం. నీరు, టాయిలెట్ సదుపాయం, మెయింటెనెన్స్ లాంటి ఆరు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. పాఠశాలల్లో పరిశుభ్రత పెంచాలనే ధ్యేయంతో కేంద్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది" - రామస్వామి, పాఠశాల ప్రాధానోపాధ్యాయుడు
తడిచెత్త - పొడిచెత్త వేరు చేసి ఎరువులు తయారు : నంగునూరు జెడ్పీహెచ్ఎస్లో విద్యార్థులు సైతం ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు బోధించే విధానానికి ఆకర్షితులవుతున్నారు. తడిచెత్త, పొడిచెత్త వేరు చేసి దాని నుంచి ఎరువులు తయారు చేయడం విద్యార్థుల నేర్చుకున్నారు. వాటి ద్వారా మొక్కలకు ఎరువులను అందిస్తూ పాఠశాలల్లోనే వివిధ రకాల ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. వాటిని వంటకు ఉపయోగిస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నట్లు ఉపాధ్యాయులు వెల్లడించారు. వర్షపు నీటి పొదుపులోనే కాకుండా ఒకసారి వాడిన నీటిని మళ్లీ ఏ విధంగా తిరిగి వాడవొచ్చు, ఆ తర్వాత దానిని భూమిలోకి ఇంకేలా ఎలా ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని పిల్లలకి క్షుణ్ణంగా నేర్పించినట్లు పేర్కొన్నారు. తమ బోధనా విధానాల వల్ల గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం అడ్మిషన్ల సంఖ్య పెరిగిందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.
"ఈ పాఠశాల వాతావరణం గతంలో ఒకలా ఉండేది. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. ఇక్కడ విద్యార్థుల్లో పర్యావరణంపై ఆసక్తి అధికం. స్కూల్ ప్రాంగణంలో పూల మెక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, కూరగాయల మొక్కలు ఉన్నాయి. పాఠశాలలో వృథా అయిన ఆహారాన్ని కంపోస్టుగా మార్చి ఇక్కడి మొక్కలకు ఎరువుగా వినయోగిస్తున్నాం. స్కూల్లో వృథా అయ్యే నీటిని మొక్కలకు మళ్లించేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. విద్యార్థులూ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తున్నారు" - తిరుపతి, స్కూల్ అసిస్టెంట్
విద్యార్థులు కళా రంగంలోనూ రాణించడానికి : విద్యార్థులు జీవితంలో స్థిరపడే విధంగా ముందు నుంచే వారికి నైపుణ్య శిక్షణ సైతం పాఠశాలలో ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులు సొంతంగా పెయింట్ తీసుకొచ్చి స్కూల్లో ప్రముఖుల చిత్రాలను, దాంతో పాటు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతాలు ఉన్నాయో చెప్పే విధంగా రాస్తున్నారు. ఈ విధానంతో పాఠశాల చూడడానికి అందంగా కనబడడమే కాకుండా చిన్నారుల్లో సైతం కళాత్మకత పెంపొందుతోంది. తద్వారా వారు కళా రంగంలోనూ రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుందని పాఠశాల సిబ్బంది చెబుతున్నారు. పిల్లల ఆసక్తిని బట్టి వారికి ఇష్టమైన రంగాల్లో రాణించే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని, అలా చేస్తేనే వారు సైతం ఇష్టమైన రంగంలో రాణించగలుగుతారని భావిస్తున్నట్లు ఉపాధ్యాయులు పేర్కొన్నారు.
ఉపాధ్యాయుల భోజనాలూ పాఠశాలలోనే : ఇక్కడ విద్యార్థులకు అందించే భోజనం సైతం నాణ్యతతో కూడి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. తాము తినే భోజనాన్ని ఉపాధ్యాయులు సైతం తింటారని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఉపాధ్యాయులు సైతం ఒకప్పుడు భోజనం ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చేవారని కానీ ఆ తర్వాత పిల్లల్లో వారి తల్లిదండ్రుల్లో నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తున్నామనే నమ్మకం ఏర్పడడం కోసం తమ సైతం ఇక్కడే భోజనం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రోజు కూర, చారు, మజ్జిగతో కూడిన భోజనాన్ని పిల్లలకి అందజేస్తామని తెలిపారు. మెనూ ప్రకారం అందులో మార్పులు ఉంటాయని వెల్లడించారు. పిల్లలు సైతం తిన్న వెంటనే క్రమశిక్షణతో ఎలాంటి వ్యర్థాలు లేకుండా వాటిని చెత్త డబ్బాల్లో వేరుచేసి వేస్తారు. అనంతరం వారి ప్లేట్లను శుభ్రంగా కడుక్కొని పక్కన ఉంచుతారు.
ప్రతిరోజు ఒక క్రమ పద్ధతిన ముందుకు వెళ్లడం ఇక్కడ పిల్లలు పాటిస్తుంటారు. రోజు పిల్లలు ఎంత మేర నీరు తాగాలి. నీరు తాగడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటి అనే అంశాలతో పాటు పాఠశాల నలుమూలల ఏ గోడను చూసినా ప్లాస్టిక్ వాడవద్దు, వాడడం వల్ల జరిగే అనర్థాలు ఏమిటి అనే రాతలు కనిపిస్తుంటాయి. నీటి పొదుపు వల్ల ప్రకృతికి చేసే మేలు ఏమిటో ప్రస్ఫుటికరిస్తుంటాయి. ప్రత్యేకంగా ఒక వాటర్ ప్యూరిఫైయర్తో పాటు సొంతంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకునే విధంగా భవనం పైన సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
పలుచోట్ల ఇంకుడు గుంతలు : విద్యార్థులతో చెట్లు నాటించి ఆ చెట్ల ద్వారా వచ్చే ఆకుకూరలు, కూరగాయలని వంటలకి ఉపయోగిస్తున్నారు. విద్యార్థులు భోజనం చేసిన తర్వాత మిగిలిన వ్యర్థాలని, కూరగాయల వ్యర్థాలని కంపోస్టు ఎరువుగా మార్చి మొక్కలకి వేస్తున్నారు. వాన నీటిని ఒడిసి పట్టడానికి వాడుకున్న నీటిని సైతం భూమిలోకి ఇంకెలా పాఠశాలలోని పలుచోట్ల ఇంకుడు గుంతలు సైతం ఏర్పాటు చేశారు. దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా సౌచాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఈ పాఠశాల మరో ప్రత్యేకత. ఇన్ని విశిష్టతలు ఉన్నందుకే నంగునూరు జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్వచ్ఛ ఏవం హరిత విద్యాలయ రేటింగ్ సంపాదించి ఇతర పాఠశాలలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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