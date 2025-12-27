20 ఏళ్ల పోరాటం - 102 ఎకరాల భూమి అటవీ శాఖ సొంతం
20 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న భూ వివాదం - 102 ఎకరాల భూమిపై అక్రమార్కుల కన్ను - గుర్రంగూడలో భూములపై కన్నేసిన వైనం - నకలీ పత్రాలు సృష్టించిన అక్రమార్కులు
Published : December 27, 2025 at 6:49 AM IST
Supreme Court on Gurramguda Forest Land : ప్రభుత్వ భూమిని చెరబట్టిన అక్రమార్కులు! ఏళ్లుగా కేసులు! జిల్లా, హైకోర్టుల్లో ప్రతికూల తీర్పులు! అడుగడునా ఆటంకాలు! అయినా చివరకు న్యాయమే గెలించింది. అటవీ శాఖ అధికారులు సుధీర్ఘంగా చేసిన పోరాటానికి ఫలితం దక్కింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని గుర్రంగూడలోని 102 ఎకరాల భూమి అటవీ శాఖదే అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. నకలీ పత్రాలు సృష్టించి వేల కోట్ల భూమిని కబ్జా చేయాలని చూసిన అక్రమార్కులకు చెంపపట్టు లాంటి తీర్పును వెలువరించింది.
ఇటీవల వచ్చిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే పెద్ద సంచలనం. ఇక్కడ జరుగుతున్న భూ వివాదాల స్థాయి, తీవ్రతను చర్చకు పెట్టిందీ పరిణామం. ఇంతకీ ఈ గుర్రంగూడ భూ వివాదం ఏమిటి? 102 ఎకరాల ల్యాండ్ను కబ్జాదారులు ఇంతకాలం తమదే అని ఎలా బుకాయించగలిగారు? సుప్రీంకోర్టులో అటవీశాఖకు విజయం ఎలా లభించింది?
20 క్రితమే కన్ను : హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చూసిన భూమికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. గజం ల్యాండ్ కొనాలంటే లక్షల్లో వెచ్చించాల్సిందే. అందుకే, ప్రభుత్వ భూమినైతే అప్పనంగా కొట్టేయొచ్చు అనుకున్నారు అక్రమార్కులు. శివారులోని నాగార్జునసాగర్ జాతీయ రహదారికి ఎడమ వైపు ఉన్న 102 ఎకరాల అటవీశాఖ భూమిపై 20ఏళ్ల కిందటే కన్నేశారు. ఏళ్ల తరబడి న్యాయస్థానాల్లో అక్రమ కేసులు నడిపించారు. నిజాం స్టేట్లో నాటి సాలార్జంగ్ వారసులమంటూ అత్యంత విలువైన ల్యాండ్ దక్కించుకోవాలని శతవిధాలుగా ప్రయత్నించారు.
అందుకోసం పన్నని కుట్ర చేయని కుమ్మక్కూ అంటూ లేదు. ఏకంగా నకిలీ దస్త్రాలు సృష్టించి భూమిని సొంతం చేసుకునేందుకు ఉన్న అడ్డదారులన్నీ తొక్కారు. ఇన్నీ చేసినా చివరకు న్యాయమే గెలిచింది. రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్నగర్ మండలంలోని గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతంలోని సర్వే నంబరు 201/1లో ఉన్న 102 ఎకరాల వివాదాస్పద భూమి ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని సుప్రీంకోర్టు తేల్చింది.
"నాకు మొదటి సందేహం ఏమిటంటే డాక్యుమెంట్ ఫోర్జరీ చేశారని. నా అంచనా కరెక్టే. అసలు మీ దగ్గర ఈ డాక్యుమెంట్ ఉందా? ఉంటే కాపీ ఇవ్వండి. లేకుంటే దాని కారణాలు రాయండి అని చెప్పాం. మీరు 1966లో ఇచ్చినరు అని చెబుతున్నారు కాబట్టి ఆ ఫైల్కు సంబంధించి వివరాలు ఇవ్వండి అని కోరాం. వాళ్లు ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ డాక్యుమెంట్ కాపీ ఇక్కడ లేదు. 1966లో ఏ భూమి అయితే వాళ్లకు ఇచ్చారు అని చెబుతున్నారో దానికి సంబంధించిన ఫైల్ కూడా లేదని చెప్పారు" - డి.సుధాకర్ రెడ్డి, తాజాగా రంగారెడ్డి నుంచి బదిలీపై యాదాద్రి భువనగిరి వెళ్లిన డీఎఫ్ఓ
జాగిర్ రద్దు నుంచి మినహయింపు : భూమి అటవీశాఖదే అని తేల్చిచెప్పిన సుప్రీం కోర్టు అప్పుడే 2 వారాల్లో మొత్తం 102 ఎకరాలను అభయారణ్యంగా ప్రకటించాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సాలార్జంగ్ వారసులు మీర్ జాఫర్ అలీఖాన్, నవాబ్ సయ్యెద్ అబ్దుల్ వాహిబ్, నవాయ్ సయ్యెద్ అబ్దుల్ హమీద్లకు అనుకూలంగా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టేస్తూ జస్టిస్ పంకజ్ మిత్తల్, జస్టిస్ ఎస్వీఎన్ భట్టిలతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది. ఈ భూ వివాదం ఏంటంటే ఇది మూడో సాలార్జంగ్ 1833లో కొనుగోలు చేసిన ప్రైవేటు ఆస్తి 1954లో జాగిర్ రద్దు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారని పేర్కొంటూ ఆయన వారసులు మీర్ జాఫర్ అలీతోపాటు మరికొందరు 2005లో ఫారెస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ ఎదుట అటవీ చట్టంలోని 4, 6, 10 సెక్షన్ల కింద క్లెయిమ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
పిటిషన్లో భాగంగా భూమిని 1971 అటవీ నోటిఫికేషన్ నుంచి మినహాయించాలని కోరారు. అటవీ సంరక్షణ అధికారి 2010లో వీరి క్లెయిమ్ను తిరస్కరించినా 2014లో ఆమోదించారు. దీన్ని 2016లో జిల్లా జడ్జి, 2023లో హైకోర్టు సైతం సమర్థించాయి. ఈ తీర్పుల్ని సవాల్ చేస్తూ ఫారెస్ట్ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 2023లో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ భూమి మూడో సాలార్ జంగ్ స్వార్జితమని క్లెయిమ్దారులు నిరూపించలేకపోయారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న కోర్టు 102 ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వానిదే అని తీర్పు వెలువరించింది. అయితే, సాలార్ జంగ్ వారసులకు అనుకూలంగా ఎఫ్ఎస్వో జారీ చేసిన ఆదేశాలను సమర్థించడంలో జిల్లా కోర్టు, హైకోర్టు తప్పుచేశాయని అభిప్రాయపడింది. 2014లో ఎఫ్ఎస్వో జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు, వాటిని ఖరారు చేస్తూ జిల్లా కోర్టు, హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు కొట్టేస్తున్నట్లు ధర్మాసనం పేర్కొంది.
బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.15వేల కోట్ల ఆస్తి : 102 ఎకరాల భూమి వివాదంలో అటవీ శాఖకు అనుకూలంగా సుప్రీం సంచలనాత్మకమైన తీర్పు వెల్లడించడంతో కోట్ల విలువైన భూములు దక్కాయి. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ఈ భూముల గరిష్ఠ విలువ రూ.15 వేల కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు. అంత విలువైన, అంత విస్తీర్ణం కలిగిన భూమిని కబ్జా చేయాలన్న ఆలోచన, తెగింపు అక్రమార్కులకు ఎలా వచ్చాయన్నదే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం. ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 48ఏ, 51ఏ(జీ) ప్రకారం అటవీ భూములను పరిరక్షించడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత అని పేర్కొంది సుప్రీంకోర్టు.
ఫలితంగా భూమికి సంబంధించి పోలీసు పటిష్ట భద్రత నడుమ రెవెన్యూ, అటవీ శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా సర్వే చేపట్టారు. హద్దులు నిర్ణయించి భూమి చుట్టూ ప్రహరీ గోడ నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సర్వే నిర్వహించే సమయంలో ఎక్కడైనా సరే ఆక్రమణలు ఉన్నట్లు తేలితే మాత్రం చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అటవీశాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.
"సాధారణంగా మనకు అటవీ, పర్యావరణ విషయాల్లో అనుకూలంగానే తీర్పులు వస్తుంటాయి. కానీ ఇది మన రాష్ట్రానికి ముఖ్య అంశం. ఈ కేసు తీర్పు మాకు చాలా స్ఫూర్తినిచ్చింది. ఈ భూమిపై మేం చాలా ఫోకస్ పెడుతున్నాం. కేవలం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధిచింది కాదు ఇది మొత్తం సోసైటీకి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రాధాన్య అంశం" -డాక్టర్ సి.సువర్ణ, రాష్ట్ర అటవీ దళాల ముఖ్య సంరక్షిణాధికారిణి - పీసీసీఎఫ్
భూసార పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు కోసం : అసలు భూ వివాదం ఎలా మొదలైందని పరిశీలిస్తే 1953లో హైదరాబాద్ రెవెన్యూ బోర్డు ఈ భూమిని భూసార పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం కోసం అటవీ శాఖకు కేటాయించింది. 1971లో తుర్కయాంజాల్, నాదర్గుల్ ప్రాంతాల్లో మరికొంత కలుపుకుని మొత్తం 465 ఎకరాలు రిజర్వ్ ఫారెస్టుగా చేయడానికి అప్పగించింది. అయితే, కొందరు సాలార్జంగ్ వారసులమంటూ ఈ ల్యాండ్ తమదిగా క్లెయిమ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. 2010లో అటవీ పరిష్కార అధికారి వారి పిటిషన్ను తిరస్కరించారు. 2012లో రంగారెడ్డి జిల్లా అదనపు న్యాయమూర్తికి అప్పీల్ చేయగా ఆ వివాదాన్ని ఎఫ్ఎస్వోకి అప్పగించారు. 2014లో అప్పటి ఎఫ్ఎస్వో ప్రతివాదులకు అనుకూలంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో ఈ భూమి తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది.
2014 నుంచి రాష్ట్ర అటవీ దళాల ముఖ్య సంరక్షణాధికారి-PCCF ఆదేశాల మేరకు కోర్టుల్లో పోరాటం సాగింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి 1990 నుంచి విశ్రాంత పీసీసీఎఫ్ కె.బుచ్చిరామిరెడ్డి సుప్రీం కోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటీషన్లు దాఖలు చేసి ఎప్పటికప్పుడు కేసును పర్యవేక్షించారు. ఆయనతో పాటు డాక్టర్ ప్రియాంక వర్గీస్, డి. నాగభూషణం, డి. సుధాకర్ రెడ్డి వంటి అధికారులు అటవీ శాఖ భూమి దక్కించుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ కేసు మొదలైనప్పుడు పీసీసీఎఫ్ మురళీధర్ రావు ఉండగా సుప్రీం తీర్పు వచ్చే సమయానికి పీసీసీఎఫ్ డాక్టర్ సి.సువర్ణ ఉన్నారు.
డోబ్రియల్ వంటి అధికారుల కృషి : మధ్యలో డోబ్రియల్ వంటి అధికారులు ఉన్నారు. వీరి కృషి ఫలితంగా 102 భూమి ఇప్పుడు అటవీశాఖ సొంతమైంది. సుప్రీం తీర్పు పట్ల వీరంతా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే ఉత్సాహంతో రాజధానిలో ఉన్న భూములను కూడా సంరక్షిస్తామని వెల్లడించారు. గుర్రంగూడలో పర్యావరణహిత అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కు ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు.
2 దశాబ్దాలపాటు సాగిన భూ వివాదంపై 2014 నుంచి 2023 వరకు ప్రతిచోట అక్రమార్కులే గెలిచారు. నాటి పర్షియన్, ఉర్దు వంటి అధికారిక భాషలను తారుమారు చేసి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు. రెవెన్యూ శాఖ, అటవీ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, న్యాయస్థానాలను పక్కదారి పట్టించేందుకు ఉన్న అడ్డదారులన్నీ తొక్కారు. ప్రతి దశలో వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేశారు. అయినా అటవీశాఖ అధికారులు వెనకడుగు వేయలేదు. ముందు అక్రమార్కులు ఎలా గెలిచారో చూసి బలమైన సాక్ష్యాధారాలు సేకరించారు. ప్రైవేటు వ్యక్తులు సమర్పించిన పత్రాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సుప్రీంకోర్టు అనుమతితో హైదరాబాద్ తార్నాకలోని తెలంగాణ రాజ్యాభిలేఖ పరిశోధనాలయానికి లేఖ రాశారు. ఆ కార్యాలయం ఇచ్చిన పక్కా ఆధారాలతో క్లెయిమ్దారుల పత్రాలు నకిలీవని గుర్తించారు. ఇలా అన్ని ఆధారాలు పక్కాగా సేకరించి న్యాయ స్థానంలో విజయం సాధించారు.
నగరంలో సరికొత్త అభయారణ్యం : పట్టణీకరణ పెరిగిపోతున్న తరుణంలో నగరాల్లో పచ్చదనం వేగంగా తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా గాలి కాలుష్యం కోరలు చాస్తోన్న మాట వాస్తవమే. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో రాజధాని నగరంలో ఓ సరికొత్త అభయారణ్యం ఆవిర్భవించబోతోంది. జంట నగరవాసులకు మంచి ఆహ్లాదం, ఆనందోత్సాహాలు పంచేందుకు అర్బన్ పార్కు అందుబాటులోకి రానుంది. మొత్తానికి ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడుకోవటంలో అటవీశాఖ అధికారులు చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.
